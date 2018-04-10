22 мая 1914 г. было принято предложение ректора МДА епископа Феодора об избрании священника Павла Флоренского экстраординарным профессором со дня утверждения его Святейшим Синодом в ученой степени магистра богословия. 6 июля того же года митрополит Московский Макарий направил в Святейший Синод «Представление» с ходатайством об утверждении «священника Павла Флоренского в степени магистра богословия и должности доцента МДА по занимаемой им кафедре истории философии». 9 августа 1914 г. архиепископ Харьковский Антоний, которому было поручено сделать отзыв о магистерской работе отца Павла для Святейшего Синода, направил из Петербурга телеграмму епископу Феодору: «Прочитал 136 страниц книги Флоренского. Можно дать одобрительный отзыв».

Владыка Феодор тотчас же сообщил об этом отцу Павлу: «Дорогой о. Павел! Оч<ень> рад сообщить, что дело о Вашей магистерской приняло благополучный оборот. Е<пископ> Ф<еодор> 10.VIII». В тот же день, 10 августа, архиепископ Антоний представил Святейшему Синоду донесение №318 с положительным отзывом о магистерской диссертации священника Павла Флоренского.27 августа 1914 года Святейший Синод принял указ (№14292) об утверждении священника Павла Флоренского в степени магистра богословия и в звании экстраординарного профессора (оглашен на Совете МДА 29 сентября 1914 года). 16 декабря 1914 года Совет МДА наградил священника Павла Флоренского премией митрополита Московского Филарета, а 10 марта 1915 года — премией митрополита Московского Макария за магистерскую диссертацию «О духовной Истине».

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 3

Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского, 2015. 512 с., илл.

ISBN 978-5-9906396-6-9

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 3 - Содержание

Глава 7. ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

1. Выход книги «Столп и утверждение Истины» и защита магистерской диссертации «О Духовной Истине» (1908-1914)

Выход книги «Столп и утверждение Истины» и защита магистерской диссертации «О Духовной Истине» (1908-1914) 2. Теодицея в двенадцати письмах, ее задачи и содержание: К читателю — Два мира — Сомнение — Триединство — Свет Истины — Утешитель — Противоречие — Грех — Геенна — Тварь — София — Дружба — Ревность — Послесловие. Отзывы на книгу: епископ Феодор (Поздеевский), С.С.Глаголев, Г.В.Яковенко, В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой, архимандрит Никанор (Кудрявцев), архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), М. М.Тареев

Теодицея в двенадцати письмах, ее задачи и содержание: К читателю — Два мира — Сомнение — Триединство — Свет Истины — Утешитель — Противоречие — Грех — Геенна — Тварь — София — Дружба — Ревность — Послесловие. Отзывы на книгу: епископ Феодор (Поздеевский), С.С.Глаголев, Г.В.Яковенко, В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой, архимандрит Никанор (Кудрявцев), архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), М. М.Тареев Приложение 1. Сравнительная таблица состава глав и примечаний четырех редакций книги «Столп и утверждение Истины» 1908(1 ред.), 1914(2 ред.)и 1913 (3 ред. и 4ред.) годов

3. Кафедра «История мировоззрений» (1908-1919; 1921). Программы лекций и экзаменов; учебно-методические записки; магистерский диспут А.Туберовского(1917)

Кафедра «История мировоззрений» (1908-1919; 1921). Программы лекций и экзаменов; учебно-методические записки; магистерский диспут А.Туберовского(1917) 4. Историко-философскаяконцепциясвященникаПавлаФлоренского

Историко-философскаяконцепциясвященникаПавлаФлоренского Приложение 2. А.Ф. Лосев о вкладе священника Павла Флоренского в изучение платонизма

5. Учитель и ученики: тематика кандидатских и семестровых сочинений. Лекция и Lectio. Воспоминания учеников

Учитель и ученики: тематика кандидатских и семестровых сочинений. Лекция и Lectio. Воспоминания учеников Приложение 3. Список студентов МДА, которые слушали лекции по истории философии священника Павла Флоренского

Примечания к 7-й главе

Глава 8. ВО ГЛАВЕ МОСКОВСКОГО ЛЮБОМУДРИЯ

1. Редактор «Богословского вестника» (1912-1917)

2. Религиозно-философское общество памяти Вл.Соловьева и издательство «Путь» (1906-1919): Г.А.Рачинский;Н.А.Бердяев;Вяч.Иванов;М.К.Морозова и Е.Н.Трубецкой; «Проектрелигиозно-философской Академии в Москве» (июнь 1917)

Религиозно-философское общество памяти Вл.Соловьева и издательство «Путь» (1906-1919): Г.А.Рачинский;Н.А.Бердяев;Вяч.Иванов;М.К.Морозова и Е.Н.Трубецкой; «Проектрелигиозно-философской Академии в Москве» (июнь 1917) 3. Новоселовский «Кружок ищущих христианского просвещения» (1907-1919): Ф.Д.Самарин; М.А.Новоселов; В.А.Кожевников; священник Павел Флоренский; С.Н.Булгаков; А.С.Глинка-Волжский; протоиерей Иосиф Фудель; В.Ф.Эрн; Ф.К.Андреев; Л.А.Тихомиров; епископ Антоний (Флоренсов) и женская классическая гимназия С.Н.Фишер

Новоселовский «Кружок ищущих христианского просвещения» (1907-1919): Ф.Д.Самарин; М.А.Новоселов; В.А.Кожевников; священник Павел Флоренский; С.Н.Булгаков; А.С.Глинка-Волжский; протоиерей Иосиф Фудель; В.Ф.Эрн; Ф.К.Андреев; Л.А.Тихомиров; епископ Антоний (Флоренсов) и женская классическая гимназия С.Н.Фишер 4. Имяславие (1912-1917). Иеросхимонах Антоний (Булатович)

Имяславие (1912-1917). Иеросхимонах Антоний (Булатович) 5. Расхождения и утраты (1916-1917): «Из рукописей А.Н.Шмидт»; «Около Хомякова»; смерть Ф.Д.Самарина (+ 23 октября 1916); смерть В.Ф.Эрна (+ 29 апреля 1917); смерть В.А.Кожевникова (+ 3 июля 1917)

6. Среди писателей и художников: В.В.Розанов; В.Хлебников; М.В.Боскин; М.В.Нестеров

Среди писателей и художников: В.В.Розанов; В.Хлебников; М.В.Боскин; М.В.Нестеров Примечания к 8-й главе

Приложение. Хронология жизни П.А. Флоренского (1913-1917)

Указатель библейских цитат

Именной указатель

Указатель произведений, писем, записей и архивных материалов П.А. Флоренского

Указатель литературных и музыкальных произведений, периодических изданий и архивных документов

Список и подписи к иллюстрациям в тексте

Список и подписи к документальным фотографиям на вкладках

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 3 - Теодицея в двенадцати письмах, ее задачи и содержание

Термин теодицея (от греч. Бог и справедливость) — «оправдание Бога», обозначает религиозно-философские учения, стремящиеся «согласовать идею благого и разумного Божественного управления мира с наличием мирового зла, «оправдать» это управление вопреки существованию темных сторон бытия. Термин «теодицея» введен Лейбницем в его трактате «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и первопричине зла» (1710). Но несмотря на то, что термин «теодицея» был введен в философию так поздно, идея «оправдания» Бога как противоположная идее богоборчества постулируется всякой религией, хотя в различных видах. Таким образом, учение теодицеи по форме — всегда философское, по содержанию — всегда религиозное, а степень приближения к догме религии зависит как от развитости догматики в пределах конкретной религии, так и от ортодоксальности оправдателя Бога. Теодицист не может быть только философом, ибо тогда он не оправдает Бога, но он не может быть и только богословом, ибо тогда оправдание лишено смысла. Теодицист должен быть то философом, то богословом, то сомневающимся, то уверовавшим, то задавать вопросы, то запрещать их.

Задачи теодицеи были прекрасно сформулированы древнегреческим философом Эпикуром (341-270 до Рождества Христова): «Или Бог хочет воспрепятствовать злу, но не может, или Он может, но не хочет, или не может и не хочет, или Он может и хочет. Если Он хочет, не имея возможности, Он бессилен. Если Он может, но не хочет, Он зол. Если Он не может и не хочет, Он бессилен и зол вместе, значит Он не Бог. Если же Он может и хочет, то откуда же зло и почему Он ему не воспрепятствует?» Но этот коренной вопрос теодицеи в различные эпохи понимался по-разному, в зависимости от того, что считали для себя люди основным и, следовательно, прежде всего требующим спасения. Основы христианской теодицеи содержатся в Библии (Книга Иова, Послания апостола Павла).

В ряду различных исторически сложившихся типов теодицеи (политеистическая, дуалистическая, теистическая) «Столп» — теодицея христианского тезиса, построенная на концепции свободы воли человека. К специфическим чертам «Столпа» следует отнести то, что отец Павел развертывает оправдание Бога как Истины, а не как Блага. Поэтому все обычные «проклятые вопросы» теодицеи рассматриваются не в плоскости «нравственности», а в плоскости «рассудка» и «разума». Эпоха просвещения и нового времени, провозгласив нормы рассудка нормами жизни, своим новым богоборчеством возжаждала и нового богооправдания: теперь даже самый «разум жаждет спасения, т.е. другими словами, он погибает в своей сущей форме, в форме рассудка». Задачи и методология теодицеи XX века, века господства рассудка, были сформулированы П.А.Флоренским еще в докладе «Догматизм и догматика», прочитанном 20 января 1906 года на заседании философского кружка при Академии, как программная речь.

Чтобы выяснить, насколько книга «Столп и утверждение Истины» выполнила свою задачу как теодицея, как оправдание Бога в своей Истине, необходимо прежде всего поставить вопрос: куда приводится богоборчество, где та область, про которую богоборчеству можно сказать «Прииди и виждь Истину»? Ответ книги однозначен: православная церковность — «вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум». Что же такое церковность? Это новая жизнь в Духе, а критерий правильности этой жизни — красота духовная, неуловимая для логических формул. «Православие показуется, но не доказуется». Но если церковность есть жизнь, то она пронизывает не только человека, но и все возможные области его деятельности и сама должна опираться на некую непоколебимую основу. Такой основой церковности, преимущественным догматом Церкви отец Павел считает догмат единосущия, который выражает собою «антиномическое зерно христианского жизнепонимания». Идея единосущия лежит в основе Символа Веры, тринитарной и христологической догматики, христианской философии и науки, норм деятельности разума и уставов духовной жизни. Само «спасение— в единосущии с Церковью». Вот почему, определяя основные лейтмотивы книги «Столп и утверждение Истины», отец Павел писал, что вся она «исходит из идей святого Афанасия Великого», «поборника единосущия — святителя, из православных православнейшего».

«Задача гносеолога — не в том, чтобы открыть природу разума вне его отношения к какому бы то ни было объекту знания, — вне функционирования, ибо задача эта по существу неопределенная, а в том, чтобы узнать: когда, при каких условиях разум делается воистину разумом, когда он имеет высшее свое проявление, — когда он цветет и благоухает. Это гносеологическая работа подразумевается проделанной при построении теодицеи. А ответ на поставленный вопрос возможен тут только один, — такой разум перестает быть болезненным, т.е. быть рассудком, когда он познает Истину: ибо Истина делает разум разумным, т.е. умом, а не разум делает Истину истинною. Следовательно, ответ на основной вопрос о разуме, а именно, на вопрос: “Как возможен разум?” — должен гласить: “Разум возможен чрез Истину”. Но в таком случае, что же делает Истину Истиною? — Она сама. Показать, что Истина сама себя делает Истиною — и есть задача теодицеи. Эта самоистинность Истины выражается, — как вскрывает исследование, — словом орооших, единосущие. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой. Таково содержание книги».