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Балашов – Занимательная этика

Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling
Психика в целом ответственна за поведение человека. Воля — та часть психики, которая непосредственно управляет поведением человека. Иными словами, воля есть способность человека управлять своим поведением. В каком отношении воля находится к разуму (уму, мышлению)? Ведь и разум управляет поведением человека. Если воля управляет непосредственно, то разум — опосредованно, через волю.
Он — главноуправляющий поведением человека. Можно привести такое сравнение. Возница непосредственно управляет лошадьми: либо подгоняет, либо притормаживает их, либо направляет прямо - вправо - влево. Это воля. Седок отдает указания вознице: куда, как и когда ехать. Это разум-ум. Вместе возница и седок составляют то, что называют психикой человека. В таком случае телом человека являются упряжка лошадей и повозка. Воля складывается из терпеливости и настойчивости, терпения переносить трудности-страдания и настойчивости в достижении цели. Терпеливость — пассивная воля, настойчивость — активная воля. Вместе они составляют волю как таковую. Не случайно говорят: «терпение и труд всё перетрут».
Как укреплять свою волю? Учиться терпеть. — Я занимаюсь бегом на длинные дистанции и давно пришел к выводу, который звучит как афоризм: чем длиннее дистанция, тем сильнее воля. Развивать настойчивость. — «Основное правило воспитания воли: нельзя воспитывать волю взрывами. Это ежедневный процесс. Поставил себе цель — нужно постоянно «бить в точку». Разве покончишь, например, с сутулостью, если сегодня за своей осанкой следишь, а завтра согнулся за уроками в три погибели. Воспитать волю нелегко. Но чем больше на твоем счету выполненных собственных приказов, тем легче управлять собой» (Б. С. Алякринский).
Упорство — настойчивость в ситуации, когда человек терпит поражение (поражения). Когда А. Линкольн потерпел поражение на выборах в сенат США, то он сказал своим сторонникам: нельзя «сдаваться не только после одного, но и после ста поражений». В детстве на меня сильно повлияла китайская народная сказка «Упорный Юн Су». Я вспоминаю ее всю жизнь. Вот эта сказка: «Когда-то жил близ Фучжоу маленький мальчик по имени Юн Су. Отец его умер, остался он один с матерью. В доме у них было бедно и пусто. Иной раз нельзя было найти даже горсточки рису.
Пришло время Юн Су учиться, а у него не было ни бумаги, ни туши, ни кисточки для письма. Однако Юн Су твёрдо решил: "Буду учиться!" И стал придумывать, как обмануть нужду. Наутро он пришёл к богатому соседу и сказал: — Я слышал, вы ищете работника в дом. Возьмите меня! Лет мне немного, это правда, да ведь я многого и не прошу: позвольте мне изредка лишь смотреть, как учатся ваши сыновья, и я буду доволен. Богач обрадовался: пришёл бесплатный работник! И согласился. С утра до вечера трудился Юн Су в доме богача. Всю грязную и тяжёлую работу оставляли ему. Но зато Юн Су мог изредка заглядывать в книги, по которым учились дети хозяина. А иногда удавалось прослушать и целый урок: придёт учитель — а Юн Су спрячется в угол и слушает.
Так и учился. Через год начал уже сам разбирать слова. Но вот беда — писать не умел! Не на чем было. Задумался Юн Су: как тут быть? И придумал. Жил Юн Су со своей матерью в маленьком домике на самом берегу моря. Волны целый день ровняли тонкий морской песок. И вот Юн Су взял длинную палку и пришёл на берег моря. Быстро нарисовал на песке слово. Накатилась волна — и всё смыла. Нарисовал опять — и опять всё смыла другая волна. Так он мог бесконечно писать без кисточки и бумаги. Но теперь стало ему не хватать книг. Однажды Юн Су подошёл к своему богатому хозяину и сказал: — Я работал на вас бесплатно — теперь хочу просить о плате. Однако если вы разрешите мне читать ваши книги, я согласен работать у вас так же ещё год. Хозяину жаль было терять такого выгодного работника, и он разрешил.
Теперь у Юн Су были книги. Очень часто ему приходилось работать дотемна, а учиться только ночью. Он был так беден, что не мог купить даже масла для лампы. Однако Юн Су не сдавался. Когда светила луна, он читал и писал при лунном свете. А когда луны не было, Юн Су набирал в траве светлячков и клал их в бумажные фонарики. При слабом свете живых светлячков упорный Юн Су продолжал читать по ночам. Прошло много лет. Юн Су добился своего — он стал великим учёным. И до сих пор люди вспоминают упорство маленького бедняка Юн Су».

Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие

Издательско-торговая корпорация – «Дашков и К°» – 464 с.
Москва – 2022 г.
ISBN 978-5-394-04517-2

Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие – Содержание

  • Мысли-Рассуждения, Мыслеобразы, Притчи, Анекдоты, Шутки, Стихи
  • Прямолинейная мораль
  • Януш Корчак: нравственная задача «лгать - не лгать, красть - не красть...»
  • Честность глупа?
  • Ложь во спасение, во имя жизни
  • Терпимость по Сократу
  • Терпимость по Вольтеру
  • Толерантность хороша лишь в меру
  • Золотая середина — единство противоположностей, исключающее крайности
  • Что такое жизнь?
  • О смысле жизни
  • Жизнелюбие
  • А. П. Чехов за жизнь, против смерти
  • «Никакая философия не может помирить меня со смертью»
  • Оптимизм и пессимизм
  • Притча о надежде
  • Жизнестойкость (трава сквозь асфальт)
  • Всюду жизнь
  • Притча о двух лягушках, попавших в банку со сметаной
  • А. Дюрер. Рыцарь, Смерть и Дьявол
  • Бетховен: я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся
  • Воля
  • Формы общественной воли
  • Мораль и право
  • О необходимости философско-этической подготовки студентов
  • Значение нравственности
  • Имморализм и аморализм
  • Мораль - мундир, который можно снять и носить другую одежду?
  • Ничто не может быть вне морали!
  • При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душой
  • Измерения человека
  • Будем лучше думать о людях, и они на самом деле станут лучше
  • Понять себя. Притча для женщин
  • Кто унижает достоинство других, тот сам обладает невысокими достоинствами
  • Скромность, гордость, самоуничижение, высокомерие
  • Не говори лишнего. Три сита Сократа
  • Дружба — дар богов
  • Золотое правило поведения (нравственности)
  • Древние о золотом правиле
  • Золотое правило в Новое и Новейшее время
  • Золотое правило — главный принцип человеческого общежития
  • Золотое правило далеко не так элементарно-очевидно
  • Необходимо ли зло для добра?
  • Человек по своей природе добр
  • Что может быть прекраснее девичьего-женского лица!
  • О доверии и недоверии
  • Добросердечие. Речь Алеши Карамазова о доброте и любви человеческой
  • Добродушный
  • Как бороться со злом и надо ли с ним бороться?
  • О борьбе добра со злом
  • Добро должно быть с кулаками?
  • Китайская притча о хорошем и плохом в жизни
  • Когда люди ссорятся. Притча
  • Изменить Себя. Древняя мудрость
  • Гвозди в заборе. Притча
  • «Гений и злодейство — две вещи несовместные»
  • Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть?
  • Много ли человеку нужно?
  • Человеку нужен весь мир
  • Буриданов осел
  • Долг и склонности по Канту
  • Кант: Бога нет — Бог должен быть
  • Кто мыслит абстрактно?
  • Притча А. Шопенгауэра о дикобразах
  • Совесть: внутренний регулятор морального поведения
  • Совесть зависит от убеждений человека
  • Совестливость
  • Стыд и совесть
  • Посмотрите, как выразительна виноватая морда собаки
  • Люди, назвавшие карту беспроцентной рассрочки QIWI "Совестью", — без чести и совести!
  • Свобода совести
  • Несчастное и преступное сознание
  • Внутренняя тюрьма преступника
  • Бессовестное «движение» (Ф. Ницше, Гитлер и другие)
  • Ф. Ницше: Мы должны освободиться от морали
  • Ницшеанское отвращение к норме и нормальному
  • Апология преступления. Третирование морали и права
  • Плешивый/неплешивый В. А. Жуковский
  • Аргумент «я другой» и его связь с софизмом «другой человек»
  • Анекдот о смысле бытия
  • О моральном релятивизме. Из пьесы Гоголя
  • Анекдоты о Диогене из Синопа
  • Киник (Диоген из Синопа)
  • Лошадь я вижу, а лошадности не вижу
  • Эмпирики не любят общих рассуждений
  • Афины греческие и Афины американские (по Михаилу Эпштейну)
  • Быть или Иметь?
  • Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу
  • Что есть истина?
  • Мыслитель
  • Как мы думаем, так и живем
  • Хитрость
  • Мудрость
  • Глупость философов
  • Мозаика философской глупости
  • Тело — темница души?
  • Плотское условие размножения человека — зло?
  • Неразумие философов в вопросе о так называемом разумном эгоизме
  • Язык без костей или мозги набекрень
  • Глупость нерассудительности
  • Глупые альтернативы
  • Наука и мораль. Р. Фейнман о честности ученого, или Как не дурачить самого себя
  • Секрет счастья
  • Протагор: человек — мера всех вещей
  • Суди, дружок, не свыше сапога?
  • «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»?
  • М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «1831-го июня 11 дня»
  • “Наше время” и ложный объективизм
  • Как люди сами себя обманывают (недальновидность)
  • Оправдывает ли цель средства?
  • «Деньги не пахнут»
  • Цинизм на телеканале МузТВ
  • Коммерческие интересы определяют все остальные
  • Студенты о выражении «цель оправдывает средства»
  • С. А. Караганов: чтобы эффективно управлять, приходится использовать все методы
  • О любви к себе и к другим (эгоизм, альтруизм, нормальное поведение)
  • Эгоизм
  • Альтруизм, самопожертвование, самоотверженность
  • Героизм
  • Нормальное поведение
  • Бесчеловечность войны
  • Улыбка Джоконды
  • Три возраста
  • Одиночество. На севере диком
  • Одиночество — когда ты чувствуешь, что ты один
  • Уединение
  • Лучше будь один, чем вместе с кем попало?
  • Библия: притчи, мудрые мысли, моральные сентенции
  • Притча о самаритянине
  • Христос и грешница. Притча
  • Притча о блудном сыне. Человечность
  • Притча о талантах
  • Притча о сеятеле
  • Д. Дидро. Монахиня
  • Печальный демон, дух изгнанья
  • Благородство
  • Человеческое счастье
  • Взаимосвязь смысла жизни и счастья
  • Что такое счастье?
  • Счастье: и результат везения, и результат борьбы-труда
  • Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности
  • Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть счастливыми?
  • Любовь и мораль
  • Любовь-деятельность
  • Любовь-секс
  • Любовь — солнце жизни
  • Любовь и бессмертие жизни
  • Продолжение человеческого рода
  • Ценность любви для жизни
  • Любовь: норма, отклонения, патология
  • Половая мораль
  • Любовь и брак
  • Семья — дом любви
  • Любовь вне брака, вне семьи всегда ущербна
  • Некоторые утверждают: любовь не имеет ничего общего с моралью
  • «Алешкина любовь»
  • Девушка смотрит на огонь. Портрет кисти Ирен Шери
  • Любовь глазами детей
  • Две крайности в понимании природы человеческих отношений
  • Жизнь — борьба людей друг с другом или что-то другое?
  • Держится ли власть на страхе? Критика гоббсовского понимания власти
  • О недовольных властью и порядками в России
  • Что такое свобода?
  • Свобода соблазнительна, как женщина, и опасна, как баррикада
  • Что значит быть свободным?
  • Свобода — улица с двусторонним движением
  • Критика чисто юридического понимания свободы
  • Из переписки
  • Принцип верховенства закона — губительный для морали
  • Скрытый имморализм в разговорах о правах человека
  • Самообман и спекуляции по поводу прав человека
  • Цинизм Сальвадора Дали
  • Человек — машина? О ЕГЭ и тестировании
  • О культуре поведения
  • Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя
  • О воспитанности и благовоспитанности
  • О вежливости
  • Хамство
  • Из письма студенту по поводу воспитания и воспитанности
  • С. Я. Маршак. Ежели вы вежливы
  • Волшебные слова
  • Этика телефонного разговора
  • Обязательность, точность
  • Антикультура
  • Антикультура — болезнь цивилизации
  • Пропаганда анормального в современном обществе
  • В кривом глазу и прямое криво. По поводу дезинформации в СМИ
  • Моральная распущенность
  • О влиянии средств массовой информации, художественной литературы, кино на поведение людей, общества в целом
  • Чему учит нынешняя реклама?
  • Распространение наркотической антикультуры как заразы в современной России
  • Некрофилия антикультуры
  • Бум мистицизма
  • Ненормальности разного рода — это нарушение меры, разрушение гармонии жизни и, в итоге, самой жизни
  • Арабески на темы морали
  • Бог и проблема зла. Из переписки
  • Площадный атеизм А. Невзорова
  • Доброе неведение лучше худого знания
  • Между добром и злом, между жизнью и смертью нет выбора!
  • Люди делают зло от недомыслия
  • Камень в огород прагматизма
  • Критика прагматизма, прагматического подхода
  • Философия успеха — близорукая, гнусная и подлая
  • «Общество потребления» — уродливая концепция жизни
  • Прибыль — превыше всего, но честь превыше прибыли?
  • Ничего лишнего, просто бизнес???
  • Цинизм миллиардера Уоррена Баффетта
  • Критика рекламного бизнеса в электронных СМИ
  • Отсутствие или недостаток нравственного чутья (Ксения Собчак)
  • Дождь и солнце. Притча
  • Звери против ювенальной юстиции
  • О применении мер физического воздействия к детям
  • Для полноценного воспитания детей нужна полноценная семья
  • Настоящие друзья только у неправых?
  • Как выбрать жену... (притча)
  • «Смирение» Л. Н. Толстого
  • О самосовершенствовании и следовании лучшим образцам
  • О следовании лучшим образцам
  • А. П. Чехов о человеке и о том, каким он должен быть
  • Страны Востока и Запада в координатах «коллективизм -индивидуализм»
  • Коллективистский Восток и индивидуалистический Запад
  • Без меня народ неполный (Андрей Платонов)
  • Нравственный прогресс, его отражение в разных религиях
  • К вопросу о нравственном прогрессе в России. Факты
  • О торжестве добра и расширении пределов жизни
  • К дискуссии в Живом журнале
  • Задачи по этике
Приложение. Мысли разных авторов на темы морали
Указатель имен
Книги автора
Views 363
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2022
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.
G
gios76 3 years ago

спасибо

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