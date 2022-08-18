Психика в целом ответственна за поведение человека. Воля — та часть психики, которая непосредственно управляет поведением человека. Иными словами, воля есть способность человека управлять своим поведением. В каком отношении воля находится к разуму (уму, мышлению)? Ведь и разум управляет поведением человека. Если воля управляет непосредственно, то разум — опосредованно, через волю.

Он — главноуправляющий поведением человека. Можно привести такое сравнение. Возница непосредственно управляет лошадьми: либо подгоняет, либо притормаживает их, либо направляет прямо - вправо - влево. Это воля. Седок отдает указания вознице: куда, как и когда ехать. Это разум-ум. Вместе возница и седок составляют то, что называют психикой человека. В таком случае телом человека являются упряжка лошадей и повозка. Воля складывается из терпеливости и настойчивости, терпения переносить трудности-страдания и настойчивости в достижении цели. Терпеливость — пассивная воля, настойчивость — активная воля. Вместе они составляют волю как таковую. Не случайно говорят: «терпение и труд всё перетрут».

Как укреплять свою волю? Учиться терпеть. — Я занимаюсь бегом на длинные дистанции и давно пришел к выводу, который звучит как афоризм: чем длиннее дистанция, тем сильнее воля. Развивать настойчивость. — «Основное правило воспитания воли: нельзя воспитывать волю взрывами. Это ежедневный процесс. Поставил себе цель — нужно постоянно «бить в точку». Разве покончишь, например, с сутулостью, если сегодня за своей осанкой следишь, а завтра согнулся за уроками в три погибели. Воспитать волю нелегко. Но чем больше на твоем счету выполненных собственных приказов, тем легче управлять собой» (Б. С. Алякринский).

Упорство — настойчивость в ситуации, когда человек терпит поражение (поражения). Когда А. Линкольн потерпел поражение на выборах в сенат США, то он сказал своим сторонникам: нельзя «сдаваться не только после одного, но и после ста поражений». В детстве на меня сильно повлияла китайская народная сказка «Упорный Юн Су». Я вспоминаю ее всю жизнь. Вот эта сказка: «Когда-то жил близ Фучжоу маленький мальчик по имени Юн Су. Отец его умер, остался он один с матерью. В доме у них было бедно и пусто. Иной раз нельзя было найти даже горсточки рису.

Пришло время Юн Су учиться, а у него не было ни бумаги, ни туши, ни кисточки для письма. Однако Юн Су твёрдо решил: "Буду учиться!" И стал придумывать, как обмануть нужду. Наутро он пришёл к богатому соседу и сказал: — Я слышал, вы ищете работника в дом. Возьмите меня! Лет мне немного, это правда, да ведь я многого и не прошу: позвольте мне изредка лишь смотреть, как учатся ваши сыновья, и я буду доволен. Богач обрадовался: пришёл бесплатный работник! И согласился. С утра до вечера трудился Юн Су в доме богача. Всю грязную и тяжёлую работу оставляли ему. Но зато Юн Су мог изредка заглядывать в книги, по которым учились дети хозяина. А иногда удавалось прослушать и целый урок: придёт учитель — а Юн Су спрячется в угол и слушает.

Так и учился. Через год начал уже сам разбирать слова. Но вот беда — писать не умел! Не на чем было. Задумался Юн Су: как тут быть? И придумал. Жил Юн Су со своей матерью в маленьком домике на самом берегу моря. Волны целый день ровняли тонкий морской песок. И вот Юн Су взял длинную палку и пришёл на берег моря. Быстро нарисовал на песке слово. Накатилась волна — и всё смыла. Нарисовал опять — и опять всё смыла другая волна. Так он мог бесконечно писать без кисточки и бумаги. Но теперь стало ему не хватать книг. Однажды Юн Су подошёл к своему богатому хозяину и сказал: — Я работал на вас бесплатно — теперь хочу просить о плате. Однако если вы разрешите мне читать ваши книги, я согласен работать у вас так же ещё год. Хозяину жаль было терять такого выгодного работника, и он разрешил.

Теперь у Юн Су были книги. Очень часто ему приходилось работать дотемна, а учиться только ночью. Он был так беден, что не мог купить даже масла для лампы. Однако Юн Су не сдавался. Когда светила луна, он читал и писал при лунном свете. А когда луны не было, Юн Су набирал в траве светлячков и клал их в бумажные фонарики. При слабом свете живых светлячков упорный Юн Су продолжал читать по ночам. Прошло много лет. Юн Су добился своего — он стал великим учёным. И до сих пор люди вспоминают упорство маленького бедняка Юн Су».

Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие

Издательско-торговая корпорация – «Дашков и К°» – 464 с.

Москва – 2022 г.

ISBN 978-5-394-04517-2

Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие – Содержание

Мысли-Рассуждения, Мыслеобразы, Притчи, Анекдоты, Шутки, Стихи

Прямолинейная мораль

Януш Корчак: нравственная задача «лгать - не лгать, красть - не красть...»

Честность глупа?

Ложь во спасение, во имя жизни

Терпимость по Сократу

Терпимость по Вольтеру

Толерантность хороша лишь в меру

Золотая середина — единство противоположностей, исключающее крайности

Что такое жизнь?

О смысле жизни

Жизнелюбие

А. П. Чехов за жизнь, против смерти

«Никакая философия не может помирить меня со смертью»

Оптимизм и пессимизм

Притча о надежде

Жизнестойкость (трава сквозь асфальт)

Всюду жизнь

Притча о двух лягушках, попавших в банку со сметаной

А. Дюрер. Рыцарь, Смерть и Дьявол

Бетховен: я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся

Воля

Формы общественной воли

Мораль и право

О необходимости философско-этической подготовки студентов

Значение нравственности

Имморализм и аморализм

Мораль - мундир, который можно снять и носить другую одежду?

Ничто не может быть вне морали!

При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душой

Измерения человека

Будем лучше думать о людях, и они на самом деле станут лучше

Понять себя. Притча для женщин

Кто унижает достоинство других, тот сам обладает невысокими достоинствами

Скромность, гордость, самоуничижение, высокомерие

Не говори лишнего. Три сита Сократа

Дружба — дар богов

Золотое правило поведения (нравственности)

Древние о золотом правиле

Золотое правило в Новое и Новейшее время

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Золотое правило далеко не так элементарно-очевидно

Необходимо ли зло для добра?

Человек по своей природе добр

Что может быть прекраснее девичьего-женского лица!

О доверии и недоверии

Добросердечие. Речь Алеши Карамазова о доброте и любви человеческой

Добродушный

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться?

О борьбе добра со злом

Добро должно быть с кулаками?

Китайская притча о хорошем и плохом в жизни

Когда люди ссорятся. Притча

Изменить Себя. Древняя мудрость

Гвозди в заборе. Притча

«Гений и злодейство — две вещи несовместные»

Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть?

Много ли человеку нужно?

Человеку нужен весь мир

Буриданов осел

Долг и склонности по Канту

Кант: Бога нет — Бог должен быть

Кто мыслит абстрактно?

Притча А. Шопенгауэра о дикобразах

Совесть: внутренний регулятор морального поведения

Совесть зависит от убеждений человека

Совестливость

Стыд и совесть

Посмотрите, как выразительна виноватая морда собаки

Люди, назвавшие карту беспроцентной рассрочки QIWI "Совестью", — без чести и совести!

Свобода совести

Несчастное и преступное сознание

Внутренняя тюрьма преступника

Бессовестное «движение» (Ф. Ницше, Гитлер и другие)

Ф. Ницше: Мы должны освободиться от морали

Ницшеанское отвращение к норме и нормальному

Апология преступления. Третирование морали и права

Плешивый/неплешивый В. А. Жуковский

Аргумент «я другой» и его связь с софизмом «другой человек»

Анекдот о смысле бытия

О моральном релятивизме. Из пьесы Гоголя

Анекдоты о Диогене из Синопа

Киник (Диоген из Синопа)

Лошадь я вижу, а лошадности не вижу

Эмпирики не любят общих рассуждений

Афины греческие и Афины американские (по Михаилу Эпштейну)

Быть или Иметь?

Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу

Что есть истина?

Мыслитель

Как мы думаем, так и живем

Хитрость

Мудрость

Глупость философов

Мозаика философской глупости

Тело — темница души?

Плотское условие размножения человека — зло?

Неразумие философов в вопросе о так называемом разумном эгоизме

Язык без костей или мозги набекрень

Глупость нерассудительности

Глупые альтернативы

Наука и мораль. Р. Фейнман о честности ученого, или Как не дурачить самого себя

Секрет счастья

Протагор: человек — мера всех вещей

Суди, дружок, не свыше сапога?

«Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»?

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «1831-го июня 11 дня»

“Наше время” и ложный объективизм

Как люди сами себя обманывают (недальновидность)

Оправдывает ли цель средства?

«Деньги не пахнут»

Цинизм на телеканале МузТВ

Коммерческие интересы определяют все остальные

Студенты о выражении «цель оправдывает средства»

С. А. Караганов: чтобы эффективно управлять, приходится использовать все методы

О любви к себе и к другим (эгоизм, альтруизм, нормальное поведение)

Эгоизм

Альтруизм, самопожертвование, самоотверженность

Героизм

Нормальное поведение

Бесчеловечность войны

Улыбка Джоконды

Три возраста

Одиночество. На севере диком

Одиночество — когда ты чувствуешь, что ты один

Уединение

Лучше будь один, чем вместе с кем попало?

Библия: притчи, мудрые мысли, моральные сентенции

Притча о самаритянине

Христос и грешница. Притча

Притча о блудном сыне. Человечность

Притча о талантах

Притча о сеятеле

Д. Дидро. Монахиня

Печальный демон, дух изгнанья

Благородство

Человеческое счастье

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Что такое счастье?

Счастье: и результат везения, и результат борьбы-труда

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть счастливыми?

Любовь и мораль

Любовь-деятельность

Любовь-секс

Любовь — солнце жизни

Любовь и бессмертие жизни

Продолжение человеческого рода

Ценность любви для жизни

Любовь: норма, отклонения, патология

Половая мораль

Любовь и брак

Семья — дом любви

Любовь вне брака, вне семьи всегда ущербна

Некоторые утверждают: любовь не имеет ничего общего с моралью

«Алешкина любовь»

Девушка смотрит на огонь. Портрет кисти Ирен Шери

Любовь глазами детей

Две крайности в понимании природы человеческих отношений

Жизнь — борьба людей друг с другом или что-то другое?

Держится ли власть на страхе? Критика гоббсовского понимания власти

О недовольных властью и порядками в России

Что такое свобода?

Свобода соблазнительна, как женщина, и опасна, как баррикада

Что значит быть свободным?

Свобода — улица с двусторонним движением

Критика чисто юридического понимания свободы

Из переписки

Принцип верховенства закона — губительный для морали

Скрытый имморализм в разговорах о правах человека

Самообман и спекуляции по поводу прав человека

Цинизм Сальвадора Дали

Человек — машина? О ЕГЭ и тестировании

О культуре поведения

Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя

О воспитанности и благовоспитанности

О вежливости

Хамство

Из письма студенту по поводу воспитания и воспитанности

С. Я. Маршак. Ежели вы вежливы

Волшебные слова

Этика телефонного разговора

Обязательность, точность

Антикультура

Антикультура — болезнь цивилизации

Пропаганда анормального в современном обществе

В кривом глазу и прямое криво. По поводу дезинформации в СМИ

Моральная распущенность

О влиянии средств массовой информации, художественной литературы, кино на поведение людей, общества в целом

Чему учит нынешняя реклама?

Распространение наркотической антикультуры как заразы в современной России

Некрофилия антикультуры

Бум мистицизма

Ненормальности разного рода — это нарушение меры, разрушение гармонии жизни и, в итоге, самой жизни

Арабески на темы морали

Бог и проблема зла. Из переписки

Площадный атеизм А. Невзорова

Доброе неведение лучше худого знания

Между добром и злом, между жизнью и смертью нет выбора!

Люди делают зло от недомыслия

Камень в огород прагматизма

Критика прагматизма, прагматического подхода

Философия успеха — близорукая, гнусная и подлая

«Общество потребления» — уродливая концепция жизни

Прибыль — превыше всего, но честь превыше прибыли?

Ничего лишнего, просто бизнес???

Цинизм миллиардера Уоррена Баффетта

Критика рекламного бизнеса в электронных СМИ

Отсутствие или недостаток нравственного чутья (Ксения Собчак)

Дождь и солнце. Притча

Звери против ювенальной юстиции

О применении мер физического воздействия к детям

Для полноценного воспитания детей нужна полноценная семья

Настоящие друзья только у неправых?

Как выбрать жену... (притча)

«Смирение» Л. Н. Толстого

О самосовершенствовании и следовании лучшим образцам

О следовании лучшим образцам

А. П. Чехов о человеке и о том, каким он должен быть

Страны Востока и Запада в координатах «коллективизм -индивидуализм»

Коллективистский Восток и индивидуалистический Запад

Без меня народ неполный (Андрей Платонов)

Нравственный прогресс, его отражение в разных религиях

К вопросу о нравственном прогрессе в России. Факты

О торжестве добра и расширении пределов жизни

К дискуссии в Живом журнале

Задачи по этике

Приложение. Мысли разных авторов на темы морали

Указатель имен

Книги автора