Балашов – Занимательная этика
Психика в целом ответственна за поведение человека. Воля — та часть психики, которая непосредственно управляет поведением человека. Иными словами, воля есть способность человека управлять своим поведением. В каком отношении воля находится к разуму (уму, мышлению)? Ведь и разум управляет поведением человека. Если воля управляет непосредственно, то разум — опосредованно, через волю.
Он — главноуправляющий поведением человека. Можно привести такое сравнение. Возница непосредственно управляет лошадьми: либо подгоняет, либо притормаживает их, либо направляет прямо - вправо - влево. Это воля. Седок отдает указания вознице: куда, как и когда ехать. Это разум-ум. Вместе возница и седок составляют то, что называют психикой человека. В таком случае телом человека являются упряжка лошадей и повозка. Воля складывается из терпеливости и настойчивости, терпения переносить трудности-страдания и настойчивости в достижении цели. Терпеливость — пассивная воля, настойчивость — активная воля. Вместе они составляют волю как таковую. Не случайно говорят: «терпение и труд всё перетрут».
Как укреплять свою волю? Учиться терпеть. — Я занимаюсь бегом на длинные дистанции и давно пришел к выводу, который звучит как афоризм: чем длиннее дистанция, тем сильнее воля. Развивать настойчивость. — «Основное правило воспитания воли: нельзя воспитывать волю взрывами. Это ежедневный процесс. Поставил себе цель — нужно постоянно «бить в точку». Разве покончишь, например, с сутулостью, если сегодня за своей осанкой следишь, а завтра согнулся за уроками в три погибели. Воспитать волю нелегко. Но чем больше на твоем счету выполненных собственных приказов, тем легче управлять собой» (Б. С. Алякринский).
Упорство — настойчивость в ситуации, когда человек терпит поражение (поражения). Когда А. Линкольн потерпел поражение на выборах в сенат США, то он сказал своим сторонникам: нельзя «сдаваться не только после одного, но и после ста поражений». В детстве на меня сильно повлияла китайская народная сказка «Упорный Юн Су». Я вспоминаю ее всю жизнь. Вот эта сказка: «Когда-то жил близ Фучжоу маленький мальчик по имени Юн Су. Отец его умер, остался он один с матерью. В доме у них было бедно и пусто. Иной раз нельзя было найти даже горсточки рису.
Пришло время Юн Су учиться, а у него не было ни бумаги, ни туши, ни кисточки для письма. Однако Юн Су твёрдо решил: "Буду учиться!" И стал придумывать, как обмануть нужду. Наутро он пришёл к богатому соседу и сказал: — Я слышал, вы ищете работника в дом. Возьмите меня! Лет мне немного, это правда, да ведь я многого и не прошу: позвольте мне изредка лишь смотреть, как учатся ваши сыновья, и я буду доволен. Богач обрадовался: пришёл бесплатный работник! И согласился. С утра до вечера трудился Юн Су в доме богача. Всю грязную и тяжёлую работу оставляли ему. Но зато Юн Су мог изредка заглядывать в книги, по которым учились дети хозяина. А иногда удавалось прослушать и целый урок: придёт учитель — а Юн Су спрячется в угол и слушает.
Так и учился. Через год начал уже сам разбирать слова. Но вот беда — писать не умел! Не на чем было. Задумался Юн Су: как тут быть? И придумал. Жил Юн Су со своей матерью в маленьком домике на самом берегу моря. Волны целый день ровняли тонкий морской песок. И вот Юн Су взял длинную палку и пришёл на берег моря. Быстро нарисовал на песке слово. Накатилась волна — и всё смыла. Нарисовал опять — и опять всё смыла другая волна. Так он мог бесконечно писать без кисточки и бумаги. Но теперь стало ему не хватать книг. Однажды Юн Су подошёл к своему богатому хозяину и сказал: — Я работал на вас бесплатно — теперь хочу просить о плате. Однако если вы разрешите мне читать ваши книги, я согласен работать у вас так же ещё год. Хозяину жаль было терять такого выгодного работника, и он разрешил.
Теперь у Юн Су были книги. Очень часто ему приходилось работать дотемна, а учиться только ночью. Он был так беден, что не мог купить даже масла для лампы. Однако Юн Су не сдавался. Когда светила луна, он читал и писал при лунном свете. А когда луны не было, Юн Су набирал в траве светлячков и клал их в бумажные фонарики. При слабом свете живых светлячков упорный Юн Су продолжал читать по ночам. Прошло много лет. Юн Су добился своего — он стал великим учёным. И до сих пор люди вспоминают упорство маленького бедняка Юн Су».
Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие
Издательско-торговая корпорация – «Дашков и К°» – 464 с.
Москва – 2022 г.
ISBN 978-5-394-04517-2
Лев Евдокимович Балашов – Занимательная этика: учебное пособие – Содержание
- Мысли-Рассуждения, Мыслеобразы, Притчи, Анекдоты, Шутки, Стихи
- Прямолинейная мораль
- Януш Корчак: нравственная задача «лгать - не лгать, красть - не красть...»
- Честность глупа?
- Ложь во спасение, во имя жизни
- Терпимость по Сократу
- Терпимость по Вольтеру
- Толерантность хороша лишь в меру
- Золотая середина — единство противоположностей, исключающее крайности
- Что такое жизнь?
- О смысле жизни
- Жизнелюбие
- А. П. Чехов за жизнь, против смерти
- «Никакая философия не может помирить меня со смертью»
- Оптимизм и пессимизм
- Притча о надежде
- Жизнестойкость (трава сквозь асфальт)
- Всюду жизнь
- Притча о двух лягушках, попавших в банку со сметаной
- А. Дюрер. Рыцарь, Смерть и Дьявол
- Бетховен: я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся
- Воля
- Формы общественной воли
- Мораль и право
- О необходимости философско-этической подготовки студентов
- Значение нравственности
- Имморализм и аморализм
- Мораль - мундир, который можно снять и носить другую одежду?
- Ничто не может быть вне морали!
- При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душой
- Измерения человека
- Будем лучше думать о людях, и они на самом деле станут лучше
- Понять себя. Притча для женщин
- Кто унижает достоинство других, тот сам обладает невысокими достоинствами
- Скромность, гордость, самоуничижение, высокомерие
- Не говори лишнего. Три сита Сократа
- Дружба — дар богов
- Золотое правило поведения (нравственности)
- Древние о золотом правиле
- Золотое правило в Новое и Новейшее время
- Золотое правило — главный принцип человеческого общежития
- Золотое правило далеко не так элементарно-очевидно
- Необходимо ли зло для добра?
- Человек по своей природе добр
- Что может быть прекраснее девичьего-женского лица!
- О доверии и недоверии
- Добросердечие. Речь Алеши Карамазова о доброте и любви человеческой
- Добродушный
- Как бороться со злом и надо ли с ним бороться?
- О борьбе добра со злом
- Добро должно быть с кулаками?
- Китайская притча о хорошем и плохом в жизни
- Когда люди ссорятся. Притча
- Изменить Себя. Древняя мудрость
- Гвозди в заборе. Притча
- «Гений и злодейство — две вещи несовместные»
- Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть?
- Много ли человеку нужно?
- Человеку нужен весь мир
- Буриданов осел
- Долг и склонности по Канту
- Кант: Бога нет — Бог должен быть
- Кто мыслит абстрактно?
- Притча А. Шопенгауэра о дикобразах
- Совесть: внутренний регулятор морального поведения
- Совесть зависит от убеждений человека
- Совестливость
- Стыд и совесть
- Посмотрите, как выразительна виноватая морда собаки
- Люди, назвавшие карту беспроцентной рассрочки QIWI "Совестью", — без чести и совести!
- Свобода совести
- Несчастное и преступное сознание
- Внутренняя тюрьма преступника
- Бессовестное «движение» (Ф. Ницше, Гитлер и другие)
- Ф. Ницше: Мы должны освободиться от морали
- Ницшеанское отвращение к норме и нормальному
- Апология преступления. Третирование морали и права
- Плешивый/неплешивый В. А. Жуковский
- Аргумент «я другой» и его связь с софизмом «другой человек»
- Анекдот о смысле бытия
- О моральном релятивизме. Из пьесы Гоголя
- Анекдоты о Диогене из Синопа
- Киник (Диоген из Синопа)
- Лошадь я вижу, а лошадности не вижу
- Эмпирики не любят общих рассуждений
- Афины греческие и Афины американские (по Михаилу Эпштейну)
- Быть или Иметь?
- Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу
- Что есть истина?
- Мыслитель
- Как мы думаем, так и живем
- Хитрость
- Мудрость
- Глупость философов
- Мозаика философской глупости
- Тело — темница души?
- Плотское условие размножения человека — зло?
- Неразумие философов в вопросе о так называемом разумном эгоизме
- Язык без костей или мозги набекрень
- Глупость нерассудительности
- Глупые альтернативы
- Наука и мораль. Р. Фейнман о честности ученого, или Как не дурачить самого себя
- Секрет счастья
- Протагор: человек — мера всех вещей
- Суди, дружок, не свыше сапога?
- «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»?
- М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «1831-го июня 11 дня»
- “Наше время” и ложный объективизм
- Как люди сами себя обманывают (недальновидность)
- Оправдывает ли цель средства?
- «Деньги не пахнут»
- Цинизм на телеканале МузТВ
- Коммерческие интересы определяют все остальные
- Студенты о выражении «цель оправдывает средства»
- С. А. Караганов: чтобы эффективно управлять, приходится использовать все методы
- О любви к себе и к другим (эгоизм, альтруизм, нормальное поведение)
- Эгоизм
- Альтруизм, самопожертвование, самоотверженность
- Героизм
- Нормальное поведение
- Бесчеловечность войны
- Улыбка Джоконды
- Три возраста
- Одиночество. На севере диком
- Одиночество — когда ты чувствуешь, что ты один
- Уединение
- Лучше будь один, чем вместе с кем попало?
- Библия: притчи, мудрые мысли, моральные сентенции
- Притча о самаритянине
- Христос и грешница. Притча
- Притча о блудном сыне. Человечность
- Притча о талантах
- Притча о сеятеле
- Д. Дидро. Монахиня
- Печальный демон, дух изгнанья
- Благородство
- Человеческое счастье
- Взаимосвязь смысла жизни и счастья
- Что такое счастье?
- Счастье: и результат везения, и результат борьбы-труда
- Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности
- Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть счастливыми?
- Любовь и мораль
- Любовь-деятельность
- Любовь-секс
- Любовь — солнце жизни
- Любовь и бессмертие жизни
- Продолжение человеческого рода
- Ценность любви для жизни
- Любовь: норма, отклонения, патология
- Половая мораль
- Любовь и брак
- Семья — дом любви
- Любовь вне брака, вне семьи всегда ущербна
- Некоторые утверждают: любовь не имеет ничего общего с моралью
- «Алешкина любовь»
- Девушка смотрит на огонь. Портрет кисти Ирен Шери
- Любовь глазами детей
- Две крайности в понимании природы человеческих отношений
- Жизнь — борьба людей друг с другом или что-то другое?
- Держится ли власть на страхе? Критика гоббсовского понимания власти
- О недовольных властью и порядками в России
- Что такое свобода?
- Свобода соблазнительна, как женщина, и опасна, как баррикада
- Что значит быть свободным?
- Свобода — улица с двусторонним движением
- Критика чисто юридического понимания свободы
- Из переписки
- Принцип верховенства закона — губительный для морали
- Скрытый имморализм в разговорах о правах человека
- Самообман и спекуляции по поводу прав человека
- Цинизм Сальвадора Дали
- Человек — машина? О ЕГЭ и тестировании
- О культуре поведения
- Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя
- О воспитанности и благовоспитанности
- О вежливости
- Хамство
- Из письма студенту по поводу воспитания и воспитанности
- С. Я. Маршак. Ежели вы вежливы
- Волшебные слова
- Этика телефонного разговора
- Обязательность, точность
- Антикультура
- Антикультура — болезнь цивилизации
- Пропаганда анормального в современном обществе
- В кривом глазу и прямое криво. По поводу дезинформации в СМИ
- Моральная распущенность
- О влиянии средств массовой информации, художественной литературы, кино на поведение людей, общества в целом
- Чему учит нынешняя реклама?
- Распространение наркотической антикультуры как заразы в современной России
- Некрофилия антикультуры
- Бум мистицизма
- Ненормальности разного рода — это нарушение меры, разрушение гармонии жизни и, в итоге, самой жизни
- Арабески на темы морали
- Бог и проблема зла. Из переписки
- Площадный атеизм А. Невзорова
- Доброе неведение лучше худого знания
- Между добром и злом, между жизнью и смертью нет выбора!
- Люди делают зло от недомыслия
- Камень в огород прагматизма
- Критика прагматизма, прагматического подхода
- Философия успеха — близорукая, гнусная и подлая
- «Общество потребления» — уродливая концепция жизни
- Прибыль — превыше всего, но честь превыше прибыли?
- Ничего лишнего, просто бизнес???
- Цинизм миллиардера Уоррена Баффетта
- Критика рекламного бизнеса в электронных СМИ
- Отсутствие или недостаток нравственного чутья (Ксения Собчак)
- Дождь и солнце. Притча
- Звери против ювенальной юстиции
- О применении мер физического воздействия к детям
- Для полноценного воспитания детей нужна полноценная семья
- Настоящие друзья только у неправых?
- Как выбрать жену... (притча)
- «Смирение» Л. Н. Толстого
- О самосовершенствовании и следовании лучшим образцам
- О следовании лучшим образцам
- А. П. Чехов о человеке и о том, каким он должен быть
- Страны Востока и Запада в координатах «коллективизм -индивидуализм»
- Коллективистский Восток и индивидуалистический Запад
- Без меня народ неполный (Андрей Платонов)
- Нравственный прогресс, его отражение в разных религиях
- К вопросу о нравственном прогрессе в России. Факты
- О торжестве добра и расширении пределов жизни
- К дискуссии в Живом журнале
- Задачи по этике
Приложение. Мысли разных авторов на темы морали
Указатель имен
Книги автора
спасибо