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Гуайта - Монах в карантине

Иеромонах Иоанн Гуайта - Монах в карантине: 40 дней паломничества с короной
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Иеромонах Иоанн (Гуайта) соединил сразу две традиции. Это и Деяния святых Апостолов — потому что любое заточение, тюремное или мирское, это все равно заточение. С другой стороны, он подхватил светский литературный сюжет про пир во время чумы — вольную беседу о жизни, о прошлом, об опыте и о судьбе, когда у человека вдруг оказалось слишком много свободного времени и он в своем тихом уединении может думать сколько хочет и о чем хочет — о важном и о ерунде. Видя оглавление книги «Монах в карантине», читатель в первую минуту застывает в недоумении от пестроты и эклектичности открывающейся ему картинки.

Тут и Павел Флоренский с Александром Менем, и Моника Беллуччи с Карлой Бруни, и Боккаччо с Петраркой, и Григор Нарекаци с Тарковским, и как поссорились православные с католиками из-за «бобровины», и рассказы о детстве-папе-маме-братьях-сестрах, и служение в детском хосписе, и любимые черепашки, и забавные выдержки из фейсбучных постов — вроде того, где монах-недотепа оказывается зимой на улице без пальто, телефона и ключей. Что это такое? Разве священнику уместно пускаться в подобные литературные опыты ? Да, именно ему и уместно. Этот жанр требует доверия, потому что Господь непременно сквозь пустяки приведет к самому главному, самому существенному, помилует, поднимет с одра болезни (а ведь скольких убил проклятый ковид!) и поможет дочирикаться до истины. Иеромонах Иоанн совершает путешествие сквозь себя, сквозь своих героев, свое прошлое — и вместе с читателем выходит обратно на воздух и на свет Божий.

Иеромонах Иоанн Гуайта - Монах в карантине: 40 дней паломничества с короной

М.: Практика, 2021. 480 с.

ISBN 978-5-89816-176-7

Иеромонах Иоанн Гуайта - Монах в карантине: 40 дней паломничества с короной - Содержание

«Дочирикаться до истины»

Вместо предисловия

Quadraginta

...А вдруг заболею?

Христианин великого оптимизма

  • День 1. Не бойся, Я с тобой!

  • День 2. «Почему я до сих пор христианин?»

  • О московской погоде

  • День 3. Я сам родился экстремально

  • День 4. Молитва в эпоху коронавируса

  • День 5. Бог, Который идет нам навстречу

  • День 6. «А где здесь Ваня?» Вспоминая наставников-отцов

  • День 7. Священник-интеллектуал в атеистической стране: о Павле Флоренском и Александре Мене

  • День 8. Как удержать слона?

  • День 9. Богословие диалога vs богословие страха

  • День 10. Легко ли быть молодым?

  • Муж чужих жен

  • День 11. Ό вере, сомнении и вопросах без ответов

  • День 12. Христос посреди нас! Об отце Георгии Чистякове

  • День 13. Пример глухого косноязычного

  • День 14. «Девочке моей прекрасной»

  • «Все будет хорошо!»

  • День 15. В горниле испытаний: Католикос Гарегин I о страдании

  • Егорка и Петя

  • День 16. Поздравление другу-подростку

  • День 17. Уроки миролюбия Григора Нарекацй

  • День 18. Множество призваний человека

  • Картонные поручи

  • Письмо 7-летнему другу

  • День 19. Исповедь у «бомжа»: о Иоанне Павле II

  • День 20. «Бобровина» католиков и «выцветшие одежды» православных — как начался конфликт

  • День 21. Данте — первый гуманист

  • День 22. Встреча Папы и Патриарха: церковная дипломатия или начало пути?

  • День 23. Предельная честность Максима Грека

  • День 24. Христианство завтрашнего дня

  • День 25. Пусть вам не страшно, но можно заразить других

  • День 26. Узнать голос Пастуха

  • День 27. Монах в большом городе

  • День 28. К истокам монашеской жизни. Урок общины Бозе

  • День 29. Петрарка и итальянское самосознание

  • День 30. Странствие в Чудесное

  • Но почему же я такой рассеянный?

  • День 31. «Какая красота!»: вспоминания об одной московской старушке

  • День 32. Непризнанные страницы преступлений: геноцид армян глазами двух очевидцев

  • День 33. О молитве, молчании и тишине

  • ...А вы говорите!

  • День 34. Молчание страха, покаяния и любви

  • День 35. Святитель Григорий Двоеслов между тишиной и суетой

  • Моника или Карла?

  • День 36. Что такое покаяние и где оно, Царство Небесное?

  • День 37. «На то мы и храм»

  • День 38. Новогодний полет

  • День 39. Сретение: о смене поколений

  • День 40. Кьяра и фоколяры

Вместо эпилога

Вот и заканчивается мое уединение

«Духовный материализм»

Views 2 136
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
I
Inokmartin 4 years ago

Не получается скачать(

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