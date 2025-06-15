Иеромонах Иоанн (Гуайта) соединил сразу две традиции. Это и Деяния святых Апостолов — потому что любое заточение, тюремное или мирское, это все равно заточение. С другой стороны, он подхватил светский литературный сюжет про пир во время чумы — вольную беседу о жизни, о прошлом, об опыте и о судьбе, когда у человека вдруг оказалось слишком много свободного времени и он в своем тихом уединении может думать сколько хочет и о чем хочет — о важном и о ерунде. Видя оглавление книги «Монах в карантине», читатель в первую минуту застывает в недоумении от пестроты и эклектичности открывающейся ему картинки.

Тут и Павел Флоренский с Александром Менем, и Моника Беллуччи с Карлой Бруни, и Боккаччо с Петраркой, и Григор Нарекаци с Тарковским, и как поссорились православные с католиками из-за «бобровины», и рассказы о детстве-папе-маме-братьях-сестрах, и служение в детском хосписе, и любимые черепашки, и забавные выдержки из фейсбучных постов — вроде того, где монах-недотепа оказывается зимой на улице без пальто, телефона и ключей. Что это такое? Разве священнику уместно пускаться в подобные литературные опыты ? Да, именно ему и уместно. Этот жанр требует доверия, потому что Господь непременно сквозь пустяки приведет к самому главному, самому существенному, помилует, поднимет с одра болезни (а ведь скольких убил проклятый ковид!) и поможет дочирикаться до истины. Иеромонах Иоанн совершает путешествие сквозь себя, сквозь своих героев, свое прошлое — и вместе с читателем выходит обратно на воздух и на свет Божий.

Иеромонах Иоанн Гуайта - Монах в карантине: 40 дней паломничества с короной

М.: Практика, 2021. 480 с.

ISBN 978-5-89816-176-7

Иеромонах Иоанн Гуайта - Монах в карантине: 40 дней паломничества с короной - Содержание

«Дочирикаться до истины»

Вместо предисловия

Quadraginta

...А вдруг заболею?

Христианин великого оптимизма

День 1. Не бойся, Я с тобой!

День 2. «Почему я до сих пор христианин?»

О московской погоде

День 3. Я сам родился экстремально

День 4. Молитва в эпоху коронавируса

День 5. Бог, Который идет нам навстречу

День 6. «А где здесь Ваня?» Вспоминая наставников-отцов

День 7. Священник-интеллектуал в атеистической стране: о Павле Флоренском и Александре Мене

День 8. Как удержать слона?

День 9. Богословие диалога vs богословие страха

День 10. Легко ли быть молодым?

Муж чужих жен

День 11. Ό вере, сомнении и вопросах без ответов

День 12. Христос посреди нас! Об отце Георгии Чистякове

День 13. Пример глухого косноязычного

День 14. «Девочке моей прекрасной»

«Все будет хорошо!»

День 15. В горниле испытаний: Католикос Гарегин I о страдании

Егорка и Петя

День 16. Поздравление другу-подростку

День 17. Уроки миролюбия Григора Нарекацй

День 18. Множество призваний человека

Картонные поручи

Письмо 7-летнему другу

День 19. Исповедь у «бомжа»: о Иоанне Павле II

День 20. «Бобровина» католиков и «выцветшие одежды» православных — как начался конфликт

День 21. Данте — первый гуманист

День 22. Встреча Папы и Патриарха: церковная дипломатия или начало пути?

День 23. Предельная честность Максима Грека

День 24. Христианство завтрашнего дня

День 25. Пусть вам не страшно, но можно заразить других

День 26. Узнать голос Пастуха

День 27. Монах в большом городе

День 28. К истокам монашеской жизни. Урок общины Бозе

День 29. Петрарка и итальянское самосознание

День 30. Странствие в Чудесное

Но почему же я такой рассеянный?

День 31. «Какая красота!»: вспоминания об одной московской старушке

День 32. Непризнанные страницы преступлений: геноцид армян глазами двух очевидцев

День 33. О молитве, молчании и тишине

...А вы говорите!

День 34. Молчание страха, покаяния и любви

День 35. Святитель Григорий Двоеслов между тишиной и суетой

Моника или Карла?

День 36. Что такое покаяние и где оно, Царство Небесное?

День 37. «На то мы и храм»

День 38. Новогодний полет

День 39. Сретение: о смене поколений

День 40. Кьяра и фоколяры

Вместо эпилога

Вот и заканчивается мое уединение

«Духовный материализм»