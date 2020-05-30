Въ порядке сущаго, сущность — реальное внутреннее начало ограниченiя; въ порядке формальности, качественности сущаго первая матерiя, требующая количества и протяженности, является такимъ началомъ, играя роль множителя формы, которая сама по себе едина. Мы уже упомянули, что нетъ реальнаго различiя между индивидуальными логическими началами и видовымъ отличiемъ, такъ какъ целая матерiальная субстанщя есть единая, существенно индивидуальная.

Николай Бальтазар, Николай Григорьевич Дебольский, Борис Валентинович Яковенко - Метафизика на рубеже эпох

Изд. 2-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 144 с.

ISBN 978-5-382-00375-7

Николай Бальтазар, Николай Григорьевич Дебольский, Борис Валентинович Яковенко - Метафизика на рубеже эпох - Содержание

Николай Бальтазаръ - Метафизика Левенской школы

Н. Г. Дебольскiй - Т. Г. Гринъ, какъ метафизикъ

Б. Яковенко - Философская система Жозiа Ройса

Николай Бальтазар, Николай Григорьевич Дебольский, Борис Валентинович Яковенко - Метафизика на рубеже эпох - Философская система Жозiа Ройса

Что же такое то, чего ищетъ идея, что такое тотъ объектъ, на который она направляется? Идея имеетъ своимъ объектомъ такой «объектъ, который въ конечномъ счете зависитъ отъ того, что идея иэбираетъ въ качестве своего объекта». «Когда я имею идею о Мiре, эта моя идея есть воленiе, а Мiръ моей идеи есть просто сама-же моя идея, только получившая определенность». «Стремясь къ своему объекту, любая идея не ищетъ абсолютно ничего другого, кроме своего собственнаго раскрытiя и полнаго, въ конце концовъ, определенiя, какъ данной сознательной цели, осуществляемой единственно лишь даннымъ путемъ.

Полное содержанiе присущей идее цели является единственнымъ объектомъ, который идея можетъ вообще иметь въ виду. Только это и только это есть то Другое, что ищется». Значить, «каковъ бы то ни былъ объектъ, онъ является объектомъ для данной идеи только потому, что идея эта.хочетъ, чтобы онъ былъ таковъ». «Отсюда следуетъ, что последней определенной формой объекта каждой конечной идеи является та форма, которую стремится принять сама идея, какъ только она становится совершенно определенной идеей, — идеей или волей, заполненной совершенно адэкватнымъ ей эмпирическимъ содержанiемъ». Идея стремится, значитъ, къ индивидуализацiи своего содержанiя и самовыраженiю въ индивидуальныхъ сужденiяхъ. «Простая общность всегда означаетъ собою практическую недостаточность» и по отношенiю къ объекту идеи является простымъ ограничешемъ или отрицашемъ цЪлаго ряда возможностей, съ косвенною целью темъ установить общiя границы объекта, не определяя при этомъ его подлинно индивидуальной природы.

Въ равной мере и простая объективность всегда означаетъ собою некоторую искомую цель идеи, необходимость индивидуализировать общее, придать большую определенность неопределенному; и только. Никакого предмета, трансцендентнаго въ собственномъ смысле слова идея иметь не можетъ. «Кантовская вещь въ себе просто на просто не можетъ быть допущена. Само понятiе такой вещи безсмысленно. Утвержденiе ея противоречиво, ибо «то, что я определенно признаю чемъ-то непознаваемымъ, должно обладать настолько познаваемой природой, чтобы я могъ убедить себя въ томъ, что оно непознаваемо... Незнанiе, если только это определенное незнанiе, несомненно представляетъ собою частичное познанiе. Всякая трансцендентная вещь, посколько она полагается какъ трансцендентная, полагается таковою въ познанiи и, стало быть, определяется въ этомъ своемъ достоинстве идеей. Следовательно, «непознаваемое это—нашъ старый другъ абракадабра, слово, лишенное смысла и никогда не могущее его получить по самому положенiю.