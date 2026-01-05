Современное богословие

Предлагаемая вам книга (ее немецкий оригинал — «Theologie der drei Tage» — вышел в 1969 году), как явствует из ее названия, представляет собой богословскую рефлексию над ключевым событием христианской веры — смертью и воскресением Иисуса Христа.

Все христианство вытекает из одного источника, и этот источник — тайна смерти и воскресения Иисуса.Это же касается и христианского богослужения. Воспоминание смерти и воскресения Христа церковь совершает каждый раз во время божественной литургии, осуществляя таинство евхаристии; но в особой мере церковь вспоминает их в ежегодно повторяемые три дня — Страстную Пятницу, Святую Субботу и Воскресение Христово (Пасху),

в новом католическом богослужебном календаре выделенные в отдельный период богослужебного года — так называемое Пасхальное триденствие (Triduum paschale), стоящее между Великим постом («священной четыредесятницей») и Пасхальным временем, продолжающимся до Пятидесятницы. Богослужения Пасхального триденствия, начинающиеся вечером Великого Четверга и заканчивающиеся Навечерием Пасхи, не имеют никаких аналогов в другие периоды богослужебного года.

Выразительные средства этих богослужений подчеркивают и скорбь по поводу страданий и смерти Иисуса на кресте, и чувство опустошенности, оставленности, заброшенности, и, наконец, величайшую радость воскресения.

Ганс Урс фон Бальтазар - Пасхальная тайна - Богословие трех дней

Перевод: Владимир Хулап

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

Переиздание:

М.: Издательство ББИ, 2017. – 271 c.

ISBN 978-5-89647-116-5

Первое издание:

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. — 288 с.

ISBN 5-89647-116-5



Ганс Урс фон Бальтазар - Пасхальная тайна - Богословие трех дней - Содержание

Глава I. Боговоплощение и страсти Христовы

Глава II. Смерть Бога как источник спасения, откровения и богословия

Глава III. Путь ко кресту (Великая Пятница)

Глава IV. Путь к мертвым (Великая Суббота)

Глава V. Путь к Отцу (Пасха)

Ганс Урс фон Бальтазар - Пасхальная тайна - Богословие трех дней - Путь к Отцу (Пасха)

Весь Новый Завет единодушно свидетельствует о том, что подлинное значение распятия и погребения Христа можно осознать лишь в свете события Пасхи, без которого вообще не существовало бы христианской веры. Заглавие этой главы — «Путь к Отцу» — взято из Евангелия от Иоанна (Ин 16:28), и событие, которое оно описывает, необходимо рассматривать в совокупности других его описаний, чтобы понять: Отец — это Творец, который, действуя в Сыне, в день Пасхи исполняет свое дело; Он, возвышая Сына, завершает и явственно представляет миру Его послание, посылая в мир общего Им обоим Духа.

Априорно в структуру рассматриваемого феномена включено то, что это всеобъемлющее событие одновременно ускользает от нас (как направленное в вечности к Отцу) и открывается нам (чтобы мы, веруя, могли осознать смысл истории спасения), что оно одновременно должно быть «сверхисторично» или «предысторично» и исторично, что оно может обладать высшей богословской достоверностью и одновременно вопреки этому в образе своего выражения и представления может разрывать форму земного повествования и поэтому ставить перед экзегетами никогда не разрешимые до конца проблемы, так что «между историческим анализом и богословским постижением постоянно возникает критический диалог».

Поскольку вера в происшедшее событие вызывает многообразие попыток выражения на языке нашего мира (которые может критиковать экзегеза), то это многообразие именно в своей контрастности и противоречивости наполнено важнейшим богословским содержанием, так что для нашего исследования мы получаем три основных подхода: 1) основной богословский тезис, который можно представить в его целостности и главных конвергирующих линиях; 2) экзегетическая ситуация, апории которой во многом возникают из структуры события Пасхи, причем попытка их истолкования побуждает экзегета к принятию некоторых предпосылок, предписывающих ему дальнейший путь его исследования; 3) раскрытие содержащихся в различных повествованиях богословских аспектов, глубина и важность которых могла стать достаточным поводом для того, чтобы оставить противоречивые изложения такими, каковы они есть.

БАЛЬТАЗАР, ХАНС УРС ФОН (Balthasar, Hans Urs von) (1905-1988)

Швейцарский католический теолог, церковный деятель, издатель. Родился в Люцерне 12 августа 1905 в благочестивой католической семье. С детства интересовался литературой и музыкой. Среднее образование получил в бенедиктинской (Энгельберг) и иезуитской (Фельдкирх, Австрия) гимназиях. Изучал германистику и философию в университетах Цюриха, Берлина и Вены. Познакомился с немецким теологом Романо Гуардини (1885-1968).



В университетские годы подверг себя 30-дневным духовных упражнениям св. Игнатия Лойолы и принял решение после окончания учения вступить в Общество Иисуса (орден иезуитов). В Цюрихе с отличием (summa cum laude) защитил докторскую диссертацию на тему История эсхатологической проблемы в современной немецкой литературе (1928). В 1929 стал послушником ордена иезуитов и через два года, завершив послушничество, приступил к изучению философии (в высшей философской школе иезуитов «Берхманнсколлег» в Пуллахе под Мюнхеном). В эти годы (1931-1933) поддерживал плодотворное для него общение с немецким философом и теологом Эрихом Пршиварой (1889-1972). В 1933-1937 изучал теологию на иезуитском теологическом факультете в Лионе (Лион-Фурвьер), где большую роль сыграло для него знакомство с французским теологом Анри де Любаком (1896-1991), переросшее в дружеские отношения. В 1936 в Мюнхене был возведен кардиналом Фаульхабером в священнический сан.



Поработав некоторое время в редакции журнала «Голоса времени» («Stimmen der Zeit»), стал священником для студентов в Базеле (1940), отклонив предложение стать профессором теологии и основать институт экуменической теологии в Григорианском университете в Ватикане. В эти годы познакомился с Карлом Бартом и Адриенной фон Шпайр (ум. 1967, базельский врач, Бальтазар обратил ее в католичество и стал ее духовником, а после смерти публиковал ее труды). В 1945 совместно с А.фон Шпайр основал «Сообщество св. Иоанна» («Johannesgemeinschaft»), нецерковную организацию, что позднее привело к конфликту с орденским начальством и к выходу Бальтазара из Общества Иисуса (1950).



С этого времени и до конца своих дней Бальтазар занимался пастырским душепопечением, издательской (издательство «Johannes-Verlag» в Айнзидельне), теологической и литературной деятельностью. С 1956 жил постоянно в Базеле.



Бальтазар охотно занимался пастырской деятельностью, собирая вокруг себя многих людей. Руководил духовными упражнениями. В 1940-е годы совместно с Робертом Растом основал «Студенческое учебное сообщество» («Studentische Schulungsgemeinschaft»), существующее до сих пор в Швейцарии (под названием «Академическое рабочее сообщество», Akademische Arbeitsgemeinschaft). Работе в «Сообществе св. Иоанна» Бальтазар придавал большое значение, в нем реализовывались его представления о возможности следования Христу в мирской жизни (был организован женский филиал сообщества и филиал для священников). Поддерживал тесные связи с католиками других стран: с французскими группами «Воскресение» («Résurrection») и итальянским движением «Единение и освобождение» («Communione e liberazione»).



В 1972 совместно с де Любаком, Йозефом Ратцингером и другими теологами основал ежеквартальный международный католический журнал «Коммунио» («Communio», выходит на 17 языках), нацеленный на обновление теологии, диалог между верующими всех христианских конфессий, преодоление разрыва между верой и культурой (в журнале находится место и для материалов по философии, искусству и т.п.).



28 мая 1988 папа Иоанн Павел II назначил Урса фон Бальтазара кардиналом. Умер Бальтазар в Базеле 26 июня 1988.

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