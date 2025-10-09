Клаус Бальтцер - Книга Исайи

Книга Исайи — это прекрасное произведение, сохранившееся с древности как в еврейской, так и в греческой версии. Это история, написанная и переработанная многими поколениями и охватывающая следующие периоды: ассирийский период (ок. 911–605 гг. до н. э.), нововавилонский период (ок. 625–539 гг. до н. э.) и персидский период (ок. 550 г. до н. э.). -333 г. до н. э.).

В контексте этих империй это «всемирная история». Но она ориентирована на божественную историю, которая длится «во веки веков», что видно из всех трех ее частей: от «творения» до «рассказов о патриархах и матриархах», до «завета и закона» и «Сион/Иерусалим».

Наша работа над этой книгой предполагает уже сложившуюся историю науки. Её историко-критические исследования и литературная критика развивались преимущественно в рамках работы над Пятикнижием, но затем были перенесены на пророческие книги. Что касается Книги Исайи, я могу упомянуть только два имени: Бернхард Дюм и Чарльз Катлер Торри. Их исследование сделало отличные наблюдения постоянной достоверности. Но их объяснительные модели должны быть пересмотрены заново. Дюм в своем комментарии к Книге Исаии (1892 г.) впервые разделил книгу на три части: 1) Прото-Исайя (гл. 1-39); 2) Девтеро-Исаия (гл. 40-55); и 3) Трито-Исайя (гл. 56-66).

Последующая литературная критика слишком сильно полагается на работу ученых теоретиков, которые работают с точки зрения своих письменных столов. Основное предположение литературной критики остается слишком линейным: например, предположение, что половина стиха может быть древнейшей, другая половина - более поздней и дополнением. Однако сделать такие дополнения в тексте, существующем в рукописном виде, было технически невозможно (могли быть добавлены только глоссы на полях). Требуются междисциплинарные сравнения: что разрешалось и что могли делать храмовые и придворные писцы? А что было возможно писцам в «Доме Жизни» в Египте?

В Израиле не только у царей и священников были писцы, но и у пророков были свои писцы, как видно в случае с Иеремией и Барухом. В окружающем Израиль мире технология композиции играет важную роль в написании и передаче литературы. Более ранние и более поздние тексты объединяются; большие секции соединяются с меньшими. Вмешательства в сами различные разделы редки и незначительны. Противоречия принимаются и терпятся. Изменения встречаются особенно в начале и в конце разных частей. Имена богов и людей перепутаны местами. Эта технология может быть особенно хорошо изучена в Египте, потому что египтяне получали особое удовольствие от письма, и относительно легко датировать храмовые надписи.

Клаус Бальтцер - Книга Исайи

[перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с Harvard Theological Review 103:3, July 2010:

Klaus Baltzer The Book of Isaiah - University of Munich].

Современная библеистика.

Электронное издание, Мелитополь-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 25 с.