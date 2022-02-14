Андрей Валерьевич Банников - Путь Константина

Банников - Путь Константина
Двадцать лет Гай Аврелий Валерий Диоклетиан твердой рукой держал кормило государственного корабля, не давая ему сбиться с однажды намеченного курса. Диоклетиану удалось стабилизировать положение на границах и провести реформы, необходимые для консолидации сил Римской империи, добившись в итоге того, что она оказалась в состоянии давать адекватный ответ любым внешне- и внутриполитическим вызовам. Созданная им система управления теоретически решала вопрос о передаче верховной власти, заранее определяя преемников императорского пурпура, и устраняла проблему неизбежной неспособности одного человека осуществлять управление обширной территорией в кризисных ситуациях, очаги которых могли образоваться одновременно в нескольких сильно удаленных друг от друга областях.
Диоклетиан разделил Империю на две зоны влияния, восточную и западную; для управления последней он избрал Аврелия Валерия Максимиана Геркулия, опытного военного, которого сделал своим соправителем (285/286 г.), дав ему титул августа и предоставив неограниченные военные полномочия для борьбы с багаудами. Режим диархии (правления двоих) продержался до 293 г., когда оба августа сделали своими помощниками Гая Галерия Валерия Максимиана и Флавия Валерия Констанция Хлора, наделив их званиями цезарей. Между четырьмя правителями Империи сохранялась строгая иерархия: верховная власть оставалась в руках старшего августа - Диоклетиана; цезари находились в подчиненном положении; характер их власти достаточно точно сформулировал Аммиан Марцеллин: «Диоклетиану и его коллеге цезари служили как помощники, не находясь на одном месте, но разъезжая повсюду». Предполагалось, что после смерти (или отречения) августа ему наследовал его цезарь, становясь августом и, в свою очередь, назначая собственного цезаря.
Так был установлен режим тетрархии (правления четырех), когда два императора-августа и два их наследника-цезаря управляли четырьмя зонами влияния из соответствующих резиденций, выбранных исходя из стратегических соображений и ставших фактически новыми столицами Империи: две из них находились на западе (Медиолан и Треверы) и две на востоке (Сирмий и Никомедия).
Андрей Валерьевич Банников - Путь Константина
(Parvus libellus)
СПб.: «Евразия», 2021. -256 с.
ISBN 978-5-8071-0516-5
Андрей Валерьевич Банников - Путь Константина - Содержание
- Предисловие
- Время августов
- Завоевание Италии
- «Видение» и лабарум
- Кампании 312-324 гг.
- Второй Рим
- Император и его двор
- Административно-территориальная реформа
- Денежная реформа
- Реформа военной системы
- Его посланник на земле
- Крисп, Фауста и «египтянин»
- Походы 327-333 гг.
- Последние годы правления
- Конец пути
Послесловие
Список сокращений
Библиография
Приложения
- Римская империя в 308 г.
- Римская империя в 311 г.
- Римская империя в 313 г.
- Римская империя в 316 г.
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