Экклезиологическая традиция и церковная организация Иллирика в конце IV — первой половине V в

По утверждению прот. Георгия Флоровского, православное богословие должно быть «историческим», т. е. укорененным в Предании Церкви, которое может быть (как и всякое явление, существующее в рамках межличностной коммуникации) адекватно понято только при его контекстуальной интерпретации. И в то же время богословие адресовано современной эпохе. Его цель заключается в постоянной актуализации Предания для разрешения современных проблем церковной жизни. Хотя тезис об историчности богословия применим по отношению ко всему комплексу вероучения Церкви, экклезиология являет собой теологическую область не только с точки зрения своего развития, но по своему внутреннему содержанию наиболее тесно связанную с церковной историей, в силу того что само бытие Церкви исторично. Проблемы экклезиологии и среди них, в особенности, вопрос об иерархическом устройстве Церкви занимают центральное место в современных богословских дискуссиях, порожденных как православно-католическим диалогом, так и взаимоотношениями между Поместными Православными Церквами. Причем каждая из сторон дискуссии формирует свой собственный образ общего древнехристианского прошлого. В связи с этим особое не только академическое, но и церковно-практическое значение приобретает непредвзятое изучение экклезиологической традиции и развития церковной организации в исторической перспективе, которое поможет выявить глубинные корни современных проблем и приблизиться к их решению с опорой на церковную традицию. Такое исследование может иметь научный смысл и способствовать обретению церковного консенсуса, только если не будет сводиться к исторической апологии каких-либо современных полемических позиций, но будет иметь герменевтическую направленность и учитывать весь комплекс часто противоречащих друг другу фактов и идей. Особое внимание при этом стоит уделить существовавшим в Древней Церкви региональным экклезиологическим традициям, что позволит понять, в какой мере многообразие экклезиологических моделей, характерное для современного богословия, можно считать допустимым явлением.

В рамках настоящего сборника представлены исследования и русские переводы текстов источников, связанные с развитием экклезиологической традиции и церковной организации в Иллирике в конце IV — первой половине V в. Подробно рассмотрены вопросы истории и экклезиологического наследия омийского течения, пользовавшегося заметной поддержкой части епископата Иллирика и Фракии в середине IV — начале V в. Опубликован в русском переводе корпус писем римских пап Дамаса I, Сириция, Иннокентия I, Бонифация I, Сикста III и Льва I к иллирийским епископам. Эти источники проливают свет на развитие церковной организации в регионе после завершения арианских споров, а также на отношение местных епископов к идее римского примата. Особое историческое значение имеют содержащиеся в данных текстах свидетельства, касающиеся постепенного формирования в Восточном Иллирике церковно-организационной системы, именуемой традиционно Фессалоникийским викариатом. Генезису и экклезиологическим основаниям данного феномена посвящен отдельный исследовательский очерк. В рамках сборника также осуществляется публикация перевода трактата «О Символе» иллирийского латиноязычного автора свт. Никиты Ремесианского — единственного богослова из Балканского региона рубежа IV и V вв., придерживавшегося Никейской веры, чьи труды сохранились до наших дней. Особое экклезиологическое значение публикуемого текста связано с тем обстоятельством, что автор раскрывает в нем учение об «общении святых» (communio sanctorum) в Церкви. Данное выражение, имеющее параллели в восточной катехизической традиции, через Апостольский Символ веры вошло впоследствии в западнохристианское богословское наследие.

Несмотря на тематическое многообразие представленных в сборнике исследований и свидетельств источников, они являют собой фрагменты общей картины развития церковной жизни иллирийских областей после завершения активной фазы арианских споров IV в. При этом характерной чертой иллирийской традиции становится ее соотнесенность с идеей актуальной святости Церкви.

Экклезиологическая традиция и церковная организация Иллирика в конце IV — первой половине V в.: Исследования и переводы

Cост. : Г. Е. Захаров, А. В. Анашкин

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 174 с.

ISBN 978-5-7429-1413-6

Экклезиологическая традиция и церковная организация Иллирика в конце IV — первой половине V в.: Исследования и переводы