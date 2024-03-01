Барашков - Дамте - Панин - Коростиченко - Слепцова – У истоков религиоведения

Главы монографии связаны единой темой — осмыслением истории становления зарубежного религиоведения. При этом авторы не ставили своей целью дать ее исчерпывающую картину. Так, вне нашего поля исследования остались целые области раннего религиоведения — это, прежде всего, феноменология религии и социология религии. Нашей целью было проанализировать такие страницы истории зарубежного религиоведения, которые либо получили еще малое освещение в специальной литературе, либо оставались по тем или иным причинам на периферии историографии религиоведческого знания (тем не менее, тесно соприкасаясь с этой наукой). Первое относится к таким аспектам институционализации религиоведения, как издание первых учебников по истории религии и сравнительному религиоведению, становление антропологии религии (главы, написанные Виктором Барашковым) и становление психологии религии (Давид Дамте). Второе — к академическому изучению эзотеризма (Станислав Панин) и истории свободомыслия (Екатерина Коростиченко и Валерия Слепцова) в их связи с религиоведением. Исследования авторов сборника базируются на кропотливом изучении первоисточников (в основном это англоязычные и немецкоязычные источники).

Авторы монографии имеют разные взгляды на понимание истории религиоведения. Авторская точка зрения будет выражена в соответствующих главах. Имеется, однако, общая основа — это высокая оценка анализа историко-религиоведческих и методологических проблем, осуществленного в российской науке Е. И. Арининым, А. П. Забияко, А. Н. Красниковым, К. И. Никоновым, 3. А. Тажуризиной, М. М. Шахнович, И. Н. Яблоковым. Следуя периодизации А. Н. Красникова, в настоящей работе мы разбираем два (из трех) периода истории религиоведения: период его становления (1860-е - 1910-е) и период пересмотра основных парадигм (1910-е - 1940-е). Авторы настоящей работы опираются также на понимание «классического» религиоведения Жаком Ваарденбургом, выраженное в его известном сборнике.

В названии монографии заданы хронологические рамки нашего исследования — это XIX - первая половина XX вв. Следует подробней сказать, почему мы берем именно этот временной отрезок. На данный момент считается общепризнанным, что историю зарубежного религиоведения можно отсчитывать с 1860-х годов. Однако если говорить о непосредственных истоках «классических» концепций — они восходят к эпохе Просвещения (или ко времени осмысления итогов Просвещения). Возьмем, например, психологию религии. Как и любая другая гуманитарная дисциплина, она имеет значительный исторический фундамент. Некоторые исследователи, например, немецкий психолог религии Георг Вундерле, усматривают ее истоки уже в сочинениях Августина Блаженного1. Не вдаваясь здесь в проблемы хронологии, которые всегда были актуальны для гуманитарных наук, укажем, что, по нашему мнению, одной из важнейших предпосылок развития научной психологии религии в рамках немецкой традиции стала философия чувства и веры Гамана и Якоби2, стимулировавшая философские поиски немецких романтиков и философов начала XIX века в части исследования природы религиозных чувств и эмоциональных оснований религиозной веры. В антропологии религии традиционно считается, что именно теория эволюции послужила исходным пунктом создания первых антропологических теорий религии. Однако даже если мы говорим об эволюционизме, то это будет не совсем верно. В Германии «теории развития» появились еще в конце XVIII - начале XIX века и опирались на труды представителей немецкого классического идеализма. Что касается верхнего хронологического предела, то мы рассматриваем здесь ученых, кто начал научную работу или полевые исследования еще в первой половине XX века, но мог продолжать ее и во второй половине прошлого века.

В. В. Барашков, Д. С. Дамте, С. А. Панин, Е. И. Коростиченко, В. В. Слепцова – У истоков религиоведения - Из истории зарубежного религиоведения XIX - первой половины XX веков

Коллективная монография. — М.: ЛЕНАПД, 2018. - 240 с. - (Рационалистический подход к явлению «религия».)

ISBN 978-5-9710-4874-9

У истоков религиоведения – Содержание

Введение

Глава 1. Первые зарубежные учебники по истории религии и сравнительному религиоведению (1870-е - 1910-е годы) (В. В. Барашков)

Глава 2. Становление антропологического подхода к изучению религии (В. В. Барашков) 2.1. Факторы становления и развития антропологического подхода к изучению религии 2.2. Американская антропология религии первой половины XX века

Глава 3. К истории психологии религии в XIX - начале XX века (Д. С. Дамте) 3.1. К предыстории основных понятий психологии религии. Философия чувства и веры. Немецкий романтизм 3.2. Проблемы психологии религии в трудах немецких философов XIX века 3.3. Проблемы психологии религии в немецкой философской и психологической мысли конца XIX - первой четверти XX века: основные подходы и тенденции

Глава 4. Становление академического исследования эзотеризма (С. А. Панин) 4.1. «Сфинкс», «психические исследования» и «парапсихология»: первые попытки научного исследования эзотеризма 4.2. «Институт Варбурга», «Эранос» и развитие академического исследования эзотеризма в середине XX века 4.3. Современные подходы, их философские предпосылки и отношение к авторам второй половины XIX - первой половины XX века

Глава 5. Зарубежное свободомыслие в отношении религии в XIX-XX веках (Е. К Коростиченко, В. В. Слепцова) 5.1. Возникновение и эволюция организованного движения немецких свободомыслящих (середина XIX - первая половина XX века) (2з. К Коростиченко) 5.2. Англо-американское свободомыслие XIX - начала XX века и рецепция его идей «новыми атеистами» в XXI веке (А В. Слепцова)



Заключение

Summary

Исследователи религии, упомянутые в монографии