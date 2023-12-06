У Святому Писанні, І Ів. 5: 19, є такі слова: «Увесь світ лежить у злі». Це зовсім не потрібно підтверджувати. Кожен, хто має відкриті очі, - чітко це бачить. І зло та злочинність поширюються щораз більше. У світі існує «войовничий атеїзм», а слідом за ним цвіте «войовнича злочинність» - це нерозлучна пара.

І це ще гостріше спостерігається сьогодні. Поїдьте в ті краї, де відкидають Бога, проте, візьміть шапку-невидимку, та загляньте у закриті судові справи: бандит за пограбування і тяжке побиття отримає рік ув’язнення, а віруючий батько, який навчає своїх діток любити Бога та людей, - отримає п’ять років ув’язнення. То чи ж неправда, що чеснота тут карається без міри? Коли б той Вольтер жив сьогодні та побачив, що його брати-безбожники коять, то він, напевно, став би віруючим.

Або ось що про світ писав наш філософ Г. Сковорода: «Світ цей є морем затоплюючим, країною прокажених, огорожею для лютих левів, в’язницею для полонених, ярмарком блудників, гачком для любострасників, піччю для розпалювання пожадливостей, бенкетом божевільних і танцем навіжених; він увесь, мов сліпий, преться в пекельну безодню».

Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді

Рівне : Дятлик М., 2016. 310 с.

ISBN 978-617-515-204-1

Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді - Зміст