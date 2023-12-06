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Барчук - Голос Євангелії

Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Homiletics, Pastoral Care Counseling

У Святому Писанні, І Ів. 5: 19, є такі слова: «Увесь світ лежить у злі». Це зовсім не потрібно підтверджувати. Кожен, хто має відкриті очі, - чітко це бачить. І зло та злочинність поширюються щораз більше. У світі існує «войовничий атеїзм», а слідом за ним цвіте «войовнича злочинність» - це нерозлучна пара.

І це ще гостріше спостерігається сьогодні. Поїдьте в ті краї, де відкидають Бога, проте, візьміть шапку-невидимку, та загляньте у закриті судові справи: бандит за пограбування і тяжке побиття отримає рік ув’язнення, а віруючий батько, який навчає своїх діток любити Бога та людей, - отримає п’ять років ув’язнення. То чи ж неправда, що чеснота тут карається без міри? Коли б той Вольтер жив сьогодні та побачив, що його брати-безбожники коять, то він, напевно, став би віруючим.

Або ось що про світ писав наш філософ Г. Сковорода: «Світ цей є морем затоплюючим, країною прокажених, огорожею для лютих левів, в’язницею для полонених, ярмарком блудників, гачком для любострасників, піччю для розпалювання пожадливостей, бенкетом божевільних і танцем навіжених; він увесь, мов сліпий, преться в пекельну безодню».

Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді

Рівне : Дятлик М., 2016. 310 с.

ISBN 978-617-515-204-1

Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді - Зміст

  • I. Cвіт

  • II. Світло

  • III. Святі

  • IV. Свято матері

  • V. Свято подяки

  • VI. Сила

  • VII. Служіння

  • VIII. Спасіння

  • IX. Сьогодні

  • X. Темрява

  • XI Торгування

  • XII. Триматися

  • XIII. Смуток

  • XIV. Учні

  • XV. Ходження

  • XVI. Християни

  • XVII. Христос

  • XVIII. Церква

  • XIX. Час

  • XX. Чесноти

  • XXI. Чудо

  • XXII. Шукання

Views 996
Rating 4.6 / 5
Added 06.12.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.6/5 (10)

Comments (4 comments)

B
Barik 1 year ago

Привіт! я не знайшов серед файлів "Пояснення чотирьох Євангелій". дайте, будь ласка, посилання. Дякую!
B
brat Vadim 1 year ago

Посилання оновлено.
V
viktor_bn 3 years ago

Дякую
E
ekspert111 3 years ago

Дякую!!!

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