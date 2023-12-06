Барчук - Голос Євангелії
У Святому Писанні, І Ів. 5: 19, є такі слова: «Увесь світ лежить у злі». Це зовсім не потрібно підтверджувати. Кожен, хто має відкриті очі, - чітко це бачить. І зло та злочинність поширюються щораз більше. У світі існує «войовничий атеїзм», а слідом за ним цвіте «войовнича злочинність» - це нерозлучна пара.
І це ще гостріше спостерігається сьогодні. Поїдьте в ті краї, де відкидають Бога, проте, візьміть шапку-невидимку, та загляньте у закриті судові справи: бандит за пограбування і тяжке побиття отримає рік ув’язнення, а віруючий батько, який навчає своїх діток любити Бога та людей, - отримає п’ять років ув’язнення. То чи ж неправда, що чеснота тут карається без міри? Коли б той Вольтер жив сьогодні та побачив, що його брати-безбожники коять, то він, напевно, став би віруючим.
Або ось що про світ писав наш філософ Г. Сковорода: «Світ цей є морем затоплюючим, країною прокажених, огорожею для лютих левів, в’язницею для полонених, ярмарком блудників, гачком для любострасників, піччю для розпалювання пожадливостей, бенкетом божевільних і танцем навіжених; він увесь, мов сліпий, преться в пекельну безодню».
Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді
Рівне : Дятлик М., 2016. 310 с.
ISBN 978-617-515-204-1
Барчук Іван - Голос Євангелії. Проповіді - Зміст
I. Cвіт
II. Світло
III. Святі
IV. Свято матері
V. Свято подяки
VI. Сила
VII. Служіння
VIII. Спасіння
IX. Сьогодні
X. Темрява
XI Торгування
XII. Триматися
XIII. Смуток
XIV. Учні
XV. Ходження
XVI. Християни
XVII. Христос
XVIII. Церква
XIX. Час
XX. Чесноти
XXI. Чудо
XXII. Шукання
Привіт! я не знайшов серед файлів "Пояснення чотирьох Євангелій". дайте, будь ласка, посилання. Дякую!
Посилання оновлено.
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Дякую!!!