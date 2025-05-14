Барден - Уильямс - Слова и символы

Язык является предметом изучения уже на протяжении 3000 лет, хотя люди, по всей вероятности, говорят друг с другом еще с тех пор, как в Африке 200000 лет назад в процессе эволюции появился homo sapiens. Из всех видов животных только человек имеет умственную и физическую способность преобразовывать мысли в слова, думать словами, созидать и общаться между собой при помощи этой символической репрезентации опыта, называемой языком. Обычно мы используем слова, не отдавая себе отчета в их полезности, подобно тому, как процесс дыхания происходит без осознания того, для чего мы дышим, или же для чего нужен воздух. Психотерапия же обращает самое пристальное внимание на то, что говорится, как и кем. В большинстве случаев терапевтическое воздействие почти полностью происходит посредством языка, и изучение этого языка - это неотъемлемая часть терапевтической работы. Процесс передачи пережитого личного опыта при помощи слов сам по себе можно считать лечебным, так как при этом называется и выражается своими мыслями то, что могло быть глубоко спрятано или не иметь формы. Таким образом человеческое «я» возвращается обратно в его привычную среду, и это способствует гармонии с окружающими и с собой. Учитывая, что такое большое значение в лечении придается языку, будет полезно узнать о нем немного больше. Большинство терапевтов, наверняка, мало знают о процессе овладения языком или о его роли в мыслительном процессе. Предполагается, что дети перенимают язык от родителей; терапия же концентрируется на том, что же происходит дальше.

Итак, что же такое в действительности язык? И как так случилось, что язык играет такую важную роль в коммуникации между людьми? В этой главе мы сначала рассмотрим сам феномен языка как таковой. Обзор истории, а также современных взглядов на феномен языка позволит нам перейти к главам, в которых больше внимания мы уделим клиническим аспектам.

Изучение «родного языка» не происходит путем формального обучения. Хорошее знание и беглость в языке естественны без необходимости размышлять о том, как он формируется и что препятствует «распаду» составляющих его элементов. Язык просто существует. Но раз в терапии значение каждого слова, произносимого во врачебном кабинете, «разбирается на части», было бы очень полезно, если бы больше внимания уделялось тому, как формируются слова, как их подбирают при построении речи, как ребенок учится говорить, и как язык продолжает свое непрерывное существование, несмотря на все попытки его изменить. И вправду, лингвисты утверждают, что в течение 10000 лет любой язык претерпевает такие радикальные изменения, что исходный, оригинальный язык прекращает свое существование. Он замещается совершенно новым, и, тем не менее, эти процессы легко отслеживаются.

Н. Барден, Т. К. Уильямс - Слова и символы - Язык и коммуникация в терапии

X.: Гуманитарный Центр, 2012. - 180 с.

ISBN 978-0-335-21361-0 (англ.)

ISBN 978-966-8324-92-5

Н. Барден, Т. К. Уильямс - Слова и символы – Содержание

Предисловие научного редактора

Несколько слов от редактора

Пролог, или предисловие

Глава 1. Изучение языка: исторические и современные перспективы

Краткая история изучения языка

Изучение языка

Мозг, тело и язык

Язык и ощущение себя

Глава 2. Слова, которые нас создают: источники влияния на развитие терапевтического языка

Истоки: онтологические предпосылки теории Фрейда

Темы, навеянные временем

Язык

Вывод

Глава 3. Язык в терапии: слова и символы в разных теоретических моделях

Фрейд

Кляйн и Бион

Винникотт

Юнг

Лакан

Нарративная терапия

Туманистическая терапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Выводы

Глава 4. Коммуникация без слов: другой язык?

Теоретический подход и арт-терапия

Психодинамический подход

Гуманистический подход

Психообразовательный подход

Слова и язык

Язык и сознание

Работа с телом

Танцевальная терапия

Психодрама

Арт-терапия

Музыкальная терапия

Выводы

Глава 5. Быть с другим: роль языка в терапии

Сила слов

Темы, связанные с развитием

Терапевтические взаимоотношения

Метафора

Духовность

Выводы

Глава 6. «Бесполый язык»: имеет ли язык пол и свою скрытую структуру?

Язык тела

Желание

Гендер в языке

Гендер в терапевтическом дискурсе

Вывод

Эпилог, или послесловие

Об авторах

Список литературы