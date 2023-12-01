Популярность Симоны Вейль в Европе и Америке 1950-1960-х гг., которая достигла своего пика к мятежному 1968 году, а затем заметно пошла на спад, была иной, нежели обычно бывает популярность философов и писателей; в ней видели прежде всего... икону.

Ошеломленная невыносимой реальностью двух мировых войн, переходами от разочарования к разочарованию, еле опомнившаяся цивилизация искала альтернативы и канонизированной духовности и морали христианских церковных институций, и светским образам рыцарей прогресса и филантропии, на которые была щедра идеология второй половины XIX века.

«Чума» и «Миф о Сизифе» Альбера Камю выдвинули образ нового героя человеческой трагедии, героя абсолютного поступка во мраке безнадежности и абсурда. Образ Симоны Вейль как нельзя лучше пришелся ко времени, совмещая все три названных типа: святого в традиционном христианском смысле, светского подвижника-борца и персонажа в чисто экзистенциалистском вкусе. Возможно, именно третий подход к ее личности был, при всей условности, наиболее верным: в ней действительно жил кьеркегоровский «рыцарь веры», бросающийся в безнадежный прыжок над пропастью. Однако показательно, что слово «святость» применительно к Симоне прозвучало из уст таких людей, сформированных еще XIX веком, — как Андре Жид, Франсуа Мориак, Томас С. Элиот, Габриэль Марсель, чья зрелость выпала на первую мировую войну, а старость — на вторую, кому просто необходимо было, уходя из жизни, видеть луч надежды на человечество. С подачи этих уважаемых людей, хотя, конечно, помимо их намерения, образ Симоны немедленно был подвергнут стилизации. Появилась икона воплощенной самоотверженности, абсолютной отдачи себя служению миру и ближним...

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 1: 1933 - октябрь 1941

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016 г. - 560 с.

ISBN 978-5-89059-269-9 (общ.)

ISBN 978-5-89059-270-5

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 1: 1933 - октябрь 1941 – Содержание

Список используемых сокращений

Условные обозначения

Петр Епифанов. Два предисловия

Предисловие читателя

Предисловие переводчика

Олег Панкратьев. Симона Вейль и опыт Богоотсутствия

Тетради I-IV

Тетрадь I (K1). Париж, 1933-1935 и 1937-1938(?)

Испанский дневник. Август-сентябрь 1936

Неизданная тетрадь I (Ki1). Марсель, середина сентября 1940 — январь 1941

Неизданная тетрадь II (Ki2). Марсель, осень-зима 1940/1941

Тетрадь II (К2). Марсель, январь — начало сентября 1941

Тетрадь III (КЗ). Марсель, январь — начало сентября 1941

Тетрадь IV (К4). Верхние Альпы, Сен-Марсель-д'Ардеш, Поэ, Сен-Жюльен-де-Пейрола. Август — октябрь 1941

Примечания

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 1: 1933 - октябрь 1941 - Олег Панкратьев. Симона Вейль и опыт Богоотсутствия

Центральной темой размышлений Симоны Вейль является опыт богоотсутствия, чрезвычайно важный для религиозной мысли и, особенно, теологии XX века. Знаменитая метафора Ницше «Бог мертв» была услышана именно верующими, чья вера прошла через собственную смерть внутри секулярной культуры, или то горнило сомнений, о котором говорил Достоевский. Именно здесь предсмертный вопль Христа «Боже мой, Боже мой! Зачем ты меня оставил?» получил свое особое звучание, столь важное для понимания проблемы атеизма — проблемы, чаще всего ускользающей от самих атеистов. Глубоко впитав в себя слова Ницше, христианская мысль идет путем, противоположным тому, которым шел Фейербах в «Сущности христианства». Уже не атеисты пытаются понять христианство лучше самих христиан, а христиане начинают понимать атеизм глубже самих атеистов. Этим путем, причем, одной из первых, идет и Симона Вейль: «Все проблемы, которые встают перед неверующими, должны ставить перед собой христиане — и вторые даже больше».

Атеизм становится проблемой для современных христиан именно потому, что его основу составляет опыт Богоотсутствия: «Тот, в ком нет Бога, не может прочувствовать его отсутствия». Бог умирает в том, в ком живет. Габриэль Марсель справедливо связывает слова Ницше «Бог мертв» с чистотой его детской веры. Проблема атеизма — это религиозно-философская проблема. Для секулярного атеистического сознания, начисто оторванного от своих религиозных корней, теряет смысл не только разговор о смерти Бога, но и сам атеизм. Согласное с гегелевской диалектикой пророчество о том, что отмирание веры в Бога неминуемо приведет и к отмиранию атеизма (отрицание отрицания), имеет и свою обратную сторону, указывающую на их сущностную связь. Атеизм живет отрицанием Бога, в котором он жизненно заинтересован, ярким свидетельством чему явилось так называемое онтологическое доказательство атеизма у Бакунина: «Если Бог существует, то у человека нет свободы, он — раб. Но если человек может и должен быть свободен, то значит Бога нет». Когда атеист произносит «Бога нет», он, сам того не ведая, исходит из знания о Том, Кого нет, то есть Бога — в противном случае, его отрицание не имеет смысла. Как говорит современный христианский философ Константин Иванов: «Нельзя спорить с атеизмом прямолинейно и формально, заявляя на атеистическое „Бога нет" „христианское", по сути общерелигиозное, „Бог есть".

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 2: октябрь 1941 - февраль 1942

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016 г. — 616 с.

ISBN 978-5-89059-271-2

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 2: октябрь 1941 - февраль 1942 - Содержание

Список используемых сокращений

Условные обозначения

Тетради V-VII

Тетрадь V (К5). Сен-Марсель д'Ардеш — Марсель, 24 октября — конец ноября (?) 1941

Тетрадь VI (К6). Марсель, начало (?) декабря 1941 — конец (?) января 1942

Тетрадь VII (К7). Марсель, конец января — около 20 февраля 1942

Комментарии к пифагорейским текстам

Спасенная Венеция. Трагедия в трех действиях 1940-1943

Примечания

Указатель личных имен

Симона Вейль - Тетради 1933-1942 - Том 3: февраль-июнь 1942

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019 г. — 608 с.

ISBN 978-5-89059-360-3

Вейль Симона. Тетради 1933-1942: Том 3: февраль-июнь 1942 - Содержание

Список используемых сокращений

Условные обозначения

Тетради VIII-XII

Тетрадь VIII (К8). Марсель, середина февраля — около 2 марта 1942

Тетрадь IX (К9). Марсель — Каркассон, начало марта — 29 марта 1942

Тетрадь Х(К10). Каркассон — Марсель, около 30 марта — около 15 апреля 1942

Тетрадь XI (К11). Марсель, 15 апреля — 26 апреля 1942

Тетрадь XII (К12). Марсель — Касабланка, около 26 апреля — 7 июня 1942

Приложения

В чем состоит окситанское вдохновение

Разрозненные мысли о любви к Богу

Христианство и жизнь сельских тружеников

Примечания

Именной указатель

Напомним предысторию. Оба родителя и все родственники Симоны, с которыми ей приходилось общаться в детстве и юности, родились вне Франции. Ее мать - чье влияние на детей было, кажется, намного более сильным, чем отцовское, - до двадцати с лишним лет не имела ни малейшей связи с французскими культурными корнями: происходя из семьи галицийских евреев, она родилась в Ростове-на-Дону, а детство и юность провела в Бельгии, передав Симоне своеобразный акцент, довольно ощутимый у дочери в пору ее детства и юности. В ранних произведениях понятия «родина» и «патриотизм» у Симоны ассоциируются лишь с войной. «Мне было десять лет, когда был подписан Версальский договор, - писала она в 1938 году Жоржу Бернаносу. - До тех пор я была патриоткой, со всем воодушевлением, на которое способны дети во время войны. Желание унизить побежденного врага, которое в то время (да и в последующие годы) лезло отовсюду, в совершенно отвратительной манере,

раз и навсегда излечило меня от этого наивного патриотизма. Унижения, которые причиняет кому-либо моя страна, для меня еще тяжелее, чем те, которым могла бы подвергнуться она сама». Пережив этот примитивный род патриотизма в своем военном детстве, Симона в сознательном возрасте старалась держаться от него сколь возможно дальше.

В двадцатые и тридцатые годы семья Вейль немало путешествовала, в том числе и за границу. Самостоятельно Симоне довелось посетить Германию, Швейцарию, Италию, Испанию, Португалию. Увлеченно, даже ненасытно, с большой любовью она повсюду всматривалась в местные культурные особенности и характеры, принималась учить язык той страны, где бывала, подчас сильно урезая себя в бытовых расходах ради покупки иностранных книг. При этом Симона повсюду ощущала себя дома: ее окружала родная европейская культура, к высоким проявлениям которой она была необычайно чувствительна. В ее письмах из заграничных поездок довоенной поры никогда не звучат ностальгические нотки.

Боль разлуки с родиной впервые в жизни с сокрушительной силой переживается Симоной с первых дней пребывания на американском континенте. Настроение ее хорошо видно из фрагментов разговоров, сохранившихся в памяти близких, и писем.

Симона Вейль. Тетради. Том 4: июль 1942 - август 1943

СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2022. - 640 с.

ISBN 978-5-89059-269-9

Симона Вейль. Тетради. Том 4: июль 1942 - август 1943 - Содержание

Список используемых сокращений

Условные обозначения

Тетради XIII-XVIII

Тетрадь XIII (К13)

Марсель, апрель 1942, затем Нью-Йорк, вероятно, середина сентября-начало октября 1942 г.

Тетрадь XIV (К14)

Нью-Йорк, начало - середина октября 1942 г.

Тетрадь XV (К15)

Нью-Йорк, середина октября - около 20 октября 1942 г.

Тетрадь XVI (К16)

Нью-Йорк, последняя декада октября 1942 г.

Тетрадь XVII (К17)

Нью-Йорк, конец октября - около 10 ноября 1942 г.

Лондонский блокнот (К18)

Лондон, около 15 декабря 1942 г. - Эшфорд, август 1943 г.

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Лондон, январь - апрель 1943 г.

Сражаемся ли мы за справедливость?

Набросок декларации обязанностей по отношению к человеку

Эта война есть война религий

Размышления о восстании

Заметка о полном упразднении политических партий

Проект отряда медицинских сестер для работы на передовой

Письмо к Морису Шуману

«Последний текст»

Хронология жизни Симоны Вейль

Благодарности

Примечания

Указатель имен

Симона Вейль: усилие воплотиться

Ольга Балла-Гертман говорит с переводчиком Петром Епифановым