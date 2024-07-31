Кто из видевших великолепные иллюстрации Гюстава Доре к этой замечательной легенде может забыть впечатление, которое они оказали на его воображение? Я не говорю о первой картине, где еврей-башмачник не разрешает Спасителю, несущему крест, отдохнуть немного на его пороге и получает за свой презрительный ответ наказание: скитаться без отдыха до второго пришествия Искупителя. Я имею в виду вторую, на которой тот же самый еврей изображен по прошествии нескольких веков сгорбленным под бременем проклятия, изнемогающим от бесплодных страданий, измученным бесконечными странствиями, устало бредущим на закате дня по сырой дороге среди мокрых кустов навстречу надвигающейся дождливой ночи.

И вдруг он замечает на обочине распятие, озаренное светом уходящего дня и жутко выделяющееся на фоне мрачных грозовых туч. В это мгновение мы видим, о чем думает несчастный башмачник. Мы чувствуем, как он возвращается к трагедии первой Страстной пятницы, и голова его тяжело склоняется на грудь, когда он вспоминает, какое ужасное участие он принял в тех событиях. Или другая поразительная иллюстрация, где странник показан стоящим на краю ужасной пропасти среди Альпийских гор, когда он видит в искривленных ветвях дерева постоянно преследующую его сцену Крестного пути. Он хочет броситься в черную бездну в поисках успокоения, но из мрака мгновенно появляется ангел с огненным мечом, заставляющий его отступить и удерживающий от того, что было бы для него настоящим раем – вечного покоя смерти.

Или последняя сцена, когда раздается звук трубы, земля содрогается до самого основания, из отверстий в ее поверхности поднимается огонь, и мертвые выходят вместе – плоть к плоти, кость к кости и мускул к мускулу, а один усталый человек садится и снимает свою обувь! Вокруг него странные образы, но он их не видит, странные звуки терзают его уши, но он слышит только один из них – трубу, которая возвещает, что он может перестать скитаться и дать отдых усталым ногам. Можно задержаться дольше на этих выдающихся гравюрах и узнавать что-нибудь новое каждый раз, когда мы смотрим на них. Они представляют собой картины-поэмы, полные скрытых глубин мысли. А теперь давайте обратимся к истории этого наиболее волнующего из всех средневековых мифов.

Сабин Баринг-Гоулд - Мифы и легенды Средневековья

Москва: «Центрполиграф», 2020

эл. издание

Сабин Баринг-Гоулд - Мифы и легенды Средневековья - Содержание

Глава 1 Вечный жид

Глава 2 Пресвитер Иоанн

Глава 3 Волшебная лоза

Глава 4 Семеро спящих отроков эфесских

Глава 5 Вильгельм Телль

Глава 6 Пес Геллерт

Глава 7 Люди с хвостами

Глава 8 Антихрист и папесса Иоанна

Глава 9 Человек на Луне Хитрый заяц

Глава 10 Гора Венеры

Глава 11 Чистилище Святого Патрика

Глава 12 Земной рай

Глава 13 Святой Георгий

Глава 14 Святая Урсула и одиннадцать тысяч дев

Глава 15 Легенда о кресте

Глава 16 Шамир

Глава 17 Гамельнский крысолов

Глава 18 Епископ Гатто

Глава 19 Мелюзина

Глава 20 Острова Блаженных

Глава 21 Девы-лебеди

Глава 22 Рыцарь-Лебедь

Глава 23 Святой Грааль

Глава 24 Теофил

Приложения