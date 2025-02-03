Баркова - Богиня Мать и другие мифологические архетипы
На страницах этой книги рушатся представления о том, что, чтобы человек что-то знал, другой человек должен его этому научить. И то, о чем рассказывается в первых пяти лекциях, и то, что показано в двух заключительных, свидетельствует, что человек опирается на интуицию, на подсознание, на архетипы - подчас даже больше, чем на знания. Мы оказываемся в мире, где человек знает то, чему его не учили, а культура регулярно отказывается от достижений того, что принято называть прогрессом.
Для меня первый удар по священному идолу по имени Прогресс был нанесен в университетской аудитории, и это был один из тех моментов, которые на всю жизнь остаются в памяти и в мировоззрении. Профессор О. С. Широков, читавший нам курс «Введение в языкознание», обмолвился к слову, что… прогресса в культуре - нет. Мы были в шоке - это был 1988 год, Советский Союз еще казался незыблемым, а литературоведы и прочие фольклористы внушали нам прямо противоположное (аналогичное внушали нам на «Истории искусств»). «Нет, - сказал нам Олег Сергеевич, - идея прогресса в культуре нужна затем, чтобы доказать, что соцреализм это лучшее, что сотворило человечество». Что ж, соцреализм мы ненавидели стройными рядами, поэтому мысль профессора нам стала несколько ближе. А он сказал: «Если бы в культуре был прогресс, вы бы сейчас не читали Эсхила». Эсхила я любила куда больше других античных трагиков, поэтому для меня не осталось никаких сомнений в отсутствии прогресса в культуре.
Александра Баркова - Богиня-Мать и другие мифологические архетипы
Москва : Издательство АСТ, 2024. - 320 с.
ISBN: 978-5-17-163535-0
Александра Баркова - Богиня-Мать и другие мифологические архетипы - Содержание
Предисловие
- Лекция 1. Сопричастие мифу
- Лекция 2. Сотворение мира
- Лекция 3. Богиня-Мать
- Лекция 4. Синий Бык и Бог Земли
- Лекция 5. Бессмертная Возлюбленная
- Лекция 6. Подросток сквозь миф
- Лекция 7. Исполин и регресс в культуре
Статьи разных лет
Архаический герой в мировом эпосе
Образ хромого кузнеца в мифологии
Структура архаического поединка в русских былинах и западноевропейском эпосе
Роль оленя в мифологическом универсуме
Символика Знамени Мира Рериха
Гуннар в змеином рву: исландско-осетинская параллель
О некоторых необычных параллелях к осетинскому нартскому эпосу
Исключение становится правилом: особенности мировоззрения нового поколения
Педагогическая парадигма XXI века, или Сожженные корабли
Прометей кавказской национальности
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