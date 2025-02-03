На страницах этой книги рушатся представления о том, что, чтобы человек что-то знал, другой человек должен его этому научить. И то, о чем рассказывается в первых пяти лекциях, и то, что показано в двух заключительных, свидетельствует, что человек опирается на интуицию, на подсознание, на архетипы - подчас даже больше, чем на знания. Мы оказываемся в мире, где человек знает то, чему его не учили, а культура регулярно отказывается от достижений того, что принято называть прогрессом.

Для меня первый удар по священному идолу по имени Прогресс был нанесен в университетской аудитории, и это был один из тех моментов, которые на всю жизнь остаются в памяти и в мировоззрении. Профессор О. С. Широков, читавший нам курс «Введение в языкознание», обмолвился к слову, что… прогресса в культуре - нет. Мы были в шоке - это был 1988 год, Советский Союз еще казался незыблемым, а литературоведы и прочие фольклористы внушали нам прямо противоположное (аналогичное внушали нам на «Истории искусств»). «Нет, - сказал нам Олег Сергеевич, - идея прогресса в культуре нужна затем, чтобы доказать, что соцреализм это лучшее, что сотворило человечество». Что ж, соцреализм мы ненавидели стройными рядами, поэтому мысль профессора нам стала несколько ближе. А он сказал: «Если бы в культуре был прогресс, вы бы сейчас не читали Эсхила». Эсхила я любила куда больше других античных трагиков, поэтому для меня не осталось никаких сомнений в отсутствии прогресса в культуре.

Александра Баркова - Богиня-Мать и другие мифологические архетипы

Москва : Издательство АСТ, 2024. - 320 с.

ISBN: 978-5-17-163535-0

Александра Баркова - Богиня-Мать и другие мифологические архетипы - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Сопричастие мифу

Лекция 2. Сотворение мира

Лекция 3. Богиня-Мать

Лекция 4. Синий Бык и Бог Земли

Лекция 5. Бессмертная Возлюбленная

Лекция 6. Подросток сквозь миф

Лекция 7. Исполин и регресс в культуре

Статьи разных лет

Архаический герой в мировом эпосе

Образ хромого кузнеца в мифологии

Структура архаического поединка в русских былинах и западноевропейском эпосе

Роль оленя в мифологическом универсуме

Символика Знамени Мира Рериха

Гуннар в змеином рву: исландско-осетинская параллель

О некоторых необычных параллелях к осетинскому нартскому эпосу

Исключение становится правилом: особенности мировоззрения нового поколения

Педагогическая парадигма XXI века, или Сожженные корабли

Прометей кавказской национальности