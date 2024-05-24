Перевод, интерпретация, комментарий в литературах Востока и Запада

В 2002 г. в ИМЛИ РАН был подготовлен и издан сборник статей, посвященный теории и практике перевода в европейской литературе Средних веков и начала Нового времени1. Новый коллективный труд продолжает эту работу, расширяя ее тематические, хронологические и географические рамки (преимущественно за счет привлечения материала восточных литератур) и обозначив два общих круга проблем, связанных, соответственно, с изучением динамики межкультурных отношений, реализующихся на уровне освоения и ассимиляции чужих литературных традиций, и с обсуждением вопросов, возникающих при анализе типов и способов интерпретации чужого литературного материала и использования его для создания нового текста.

Исходя из этой двоякой задачи, статьи сборника были объединены в два раздела, хотя в обоих случаях предметом рассмотрения оставался феномен текстов, не просто включенных в систему бесконечных интертекстуальных связей, но изначально поставленных в зависимость от определенных текстов-источников и предполагающих предварительную интерпретацию этих источников. Под эту общую категорию подпадает широкий ряд литературных явлений в диапазоне от обыкновенных переводов и переложений, воссоздающих приблизительный образ литературного произведения иными языковыми или иными художественными средствами и попутно решающих задачи гармонизации различающихся исторических и культурных контекстов, до комментариев, надстраиваемых над текстом-источником и дополняющих его с целью облегчить последующим читателям его восприятие или предложить для него уже готовую интерпретацию.

Первый раздел включает статьи, посвященные литературному переводу как инструменту взаимопознания и взаимообогащения различных национальных культур и более общим проблемам восприятия, оценки и адаптации литературных произведений, создававшихся в иноязычном и инокультурном контексте.

В качестве исторического и теоретического введения в этот раздел может рассматриваться статья А.Б. Куделина, в которой анализируются процессы, связанные с последовательными этапами освоения классического наследия арабоязычных и ираноязычных литератур в Европе начала XIX – середины XX в., проделавшей путь от романтического увлечения ближневосточной экзотикой, в дальнейшем сменившегося разочарованием, до признания того, что изучение и перевод классических памятников восточной письменности должны основываться на непредвзятой оценке их своеобразия и на осмыслении тех поэтических норм, которыми руководствовались их создатели. Здесь также описывается встречный процесс приобщения к европейской литературной традиции у современных восточных писателей и поэтов, видящих в этом возможности для развития и обновления собственных национальных литератур, скованных требованиями исторически сложившихся поэтических канонов.

Перевод, интерпретация, комментарий в литературах Востока и Запада

Отв. ред. О.Е. Нестерова и др. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 440 с.

ISBN 978-5-9208-0710-6

Перевод, интерпретация, комментарий в литературах Востока и Запада – Содержание

От редакции

Куделин А.Б. Перевод в литературном взаимодействии Запада и Востока в XIX – первой половине ХХ в.

Франгулян Л.Р. Мученичество Асклы: своеобразие переводов (коптский, латинский, церковнославянский)

Жолудева Л.И. Об одном из подходов к типологическому исследованию средневековых переводов: переводы и переложения «Утешения философией» Боэция на новоевропейские языки

Захарова Н.В. «Троесловие» на русском языке: перевод и комментарий Н.Я. Бичурина

Балданмаксарова Е.Е. «Сокровенное сказание монголов»: проблемы его перевода, восприятия в России в первой половине XX в.

Горяева Л.В. Опыт и особенности стилистической адаптации малайских нарративных текстов разных жанров в русском переводе

Коровин А.В. Феномен Аладдина: переложения восточных сюжетов и становление национального самосознанания в датской романтической литературе

Кукушкина Е.С. Сюжет Шекспира и американский мюзикл в полемической малайской интерпретации: драма Усмана Аванга «Юноша и Дева»

Ненарокова М.Р. «Зимнее утро» А.С. Пушкина: традиция англоязычных переводов

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