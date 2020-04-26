Данная книга представляет собой попытку философского осмысления проблемы понимания в контексте герменевтической мысли в целом. Автор ставит целью обоснование фундаментального значения феномена понимания для современной философии и анализирует возможность развития герменевтики до всеобщей теории понимания.

Работа основана на современной литературе, содержит подробный анализ авторских концепций ряда философов герменевтического направления, чьи произведения еще в полной мере не переводились на русский язык (Э. Бетти, Дж. Ваттимо, Г. Фигаль и др.).

Барковский П. В. Феномены понимания. Контуры современной герменевтической философии

П. В. Барковский. - Минск: Экономпресс, 2008. - 176 с.

ISBN 978-985-6479-51-2.

Павел Барковский - Феномены понимания - Контуры современной герменевтической философии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ГОРИЗОНТА ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ

2.1. Смысл как предмет понимания: содержательная эволюция

2.2. Экспансия предмета понимания на опыт искусства

2.3. Предмет понимания: проблема языкового выражения

2.4. Экстраполяция сферы понимания на пространство культуры

ГЛАВА 3 СТАТУС ПОНИМАЮЩЕГО В РАМКАХ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ

3.1. Проблематизация сущности и базовых характеристик понимающего

3.2. Временность в модусе историчности как характеристика человеческого существования

3.3. Социальность как характеристика человеческого существования

3.4. Обусловленность как характеристика человеческого существования

СТАТУС И РОЛЬ ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ В СТРУКТУРЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

4.1. Теория понимания как составная часть современной гносеологии

4.2. Теория понимания как альтернативный эпистемологии проект «работы со знанием

Понятие истины понимания

Павел Барковский - Феномены понимания - Контуры современной герменевтической философии - Введение

Что есть понимание? - вопрос столь же древний, как и возможные ответы на него. Понять нечто люди стремились всегда, но осмыслить при этом сам феномен понимания пытались лишь немногие, прежде всего в силу его кажущейся интуитивной понятности. Правда, последняя остается таковой только до тех пор, пока не имеет место соответствующее философское вопрошание, немедленно обнаруживающее отсутствие единства в том, чем же собственно понимание является.

Во все времена мыслители, которые все-таки пробовали объять мыслью данный необъятный предмет, приходили к идее необходимости разработать некое всеобщее теоретическое или практическое учение о понимании. Оно могло принимать обличье экзегетики, герменевтики или общей теории интерпретации, но в любом случае предполагало теоретическое обращение к условиям, границам и способам осуществления понимания. Развитие актуальных тенденций философской герменевтики, а также иных теоретических направлений, разрабатывающих проблемы понимания и смысла, свидетельствует о необходимости нахождения некоторой обобщающей (интегральной) теории понимания, контуры которой и будут намечены в настоящем исследовании.

Универсальный характер притязаний герменевтики заключается в попытке преодоления ограниченности частных стратегий понимания - на это в свое время указывал еще Ф. Шлейермахер. Однако нежелательно видеть в попытке конституировать интегральную теорию понимания в качестве раздела философского знания лишь последовательную реализацию именно этой традиционной герменевтической стратегии. Специфика предлагаемого исследования выражается в осуществлении целостного теоретического подхода к феномену понимания путем выделения его наиболее общих и существенных характеристик, нахождения его предметного горизонта, а также установления предпосылок осуществления понимания, которые обнаруживают себя в основных модусах человеческого существования.

Последовательное выполнение этих исследовательских задач преследует необходимость построения такой общей теории понимания, которая в качестве системно организованного знания выступала бы в качестве единого проблемного поля для различных концепций понимания и служила основанием их соизмерения, обеспечивая тем самым качественный прирост знаний. При этом обращение к самой проблематике понимания в данной работе обусловлено характером происходящих в человеческой культуре - как на локальном, так и на глобальном уровнях - амбивалентных по своей природе процессов: усиления взаимных контактов и попыток достижения понимания и согласия, с одной стороны, и принципиальной разобщенности и нетерпимости к проявлениям чужого образа жизни или культуры - с другой.

Общая установка на построение именно целостной, интегральной теории понимания, которая во многом управляла данным исследованием, исходит из факта существования многочисленных (преимущественно герменевтических) концепций, претендующих на то, чтобы стать его единой и единственной теорией. Однако все они видимым образом конфликтуют между собой и не могут по этой причине фигурировать в качестве интегральной теории, в полной мере отражающей специфику проблемного поля понимания и в наибольшей степени отвечающей духу тех изменений, которые претерпела за последнее время эта поистине древняя тема. Иными словами, предпосылка интегральности в постановке вопроса о теории понимания обусловлена исходящей из внутренней логики развития самого предмета тенденцией - поисками системно организованной формы знания.

Тем самым не будет лишним еще раз подчеркнуть, что постановку вопроса о возможности интегральной теории понимания не следует понимать лишь в качестве новой переформулировки традиционной задачи, актуализированной в свое время Ф. Шлейермахером, которая касается обоснования герменевтики как всеобщей теории понимания в противоположность ее частным стратегиям (таким, как, например, юридическая или филологическая герменевтика).

Не является она и простой попыткой описания некоего «герменевтического койне» [1] в качестве «общего языка» или «общей атмосферы» философии и в целом западноевропейской культуры, которое бы задавало предельно широкую установку, делающую возможными сравнительный анализ и согласование теорий различных авторов, даже тех, чьи концепции традиционно не трактуются как герменевтические. По мнению Дж. Ваттимо, подобное койне, если избрать его за основу герменевтической установки, удачно описывает заимствованное у Ф. Ницше выражение: «не дано вовсе никаких фактов, но лишь интерпретации», хотя и это, в свою очередь, - лишь еще одна интерпретация [152, с. 29]. Главная идея данной работы состоит, скорее, в том, чтобы вновь обратиться к философской постановке вопроса: нем является понимание и как оно возможно в принципе?

[1] По аналогии с понятием «койне», которое применялось к общему для всех эллинов наречию в противоположность различию местных языковых диалектов.



