Бармин - Полемика и схизма
Bibliotheca Ignatiana - Богословие - Духовность - Наука
В работе рассматриваются все греко-латинские полемические сочинения IX-XII вв. в их взаимосвязи и в отношении к церковному и политическому развитию того времени. Книга не содержит в себе богословского разбора и оценки содержащихся в них идей. Задачей нынешнего исследования было дать общую картину развития религиозных споров IX-XII вв. Для этого необходимо было определить зависимость каждого полемического произведения от предшествующих творений и его влияние на последующие, в ряде случаев прояснить авторство и датировку отдельных памятников, проследить взаимосвязь между течением греко-латинских религиозных споров и другими церковными и церковно-политическими событиями рассматриваемого времени, наконец, установить особенности развития полемики на Западе и на Востоке соответственно.
Помимо латинских и греческих произведений, рассматриваются также одно арабское и несколько сохранившихся на древнерусском языке полемических писаний. Сочинения с неясной датировкой описываются вместе с родственными им произведениями.
Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков
M.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 648 с.
(Bibliotheca Ignatiana. Богословие. Духовность. Наука).
ISBN 5-94242-025-4
Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков - Содержание
Вступление
- Глава 1 Начало споров
- Глава 2 Споры при патриархе Фотии
- Глава 3 Долгое затишье (X — первая половина XI вв.) 102
- Глава 4 Столкновение 1050-х гг.: начало
- Глава 5 Римское посольство 1054 г
- Глава 6 После анафем
- Глава 7 После первого крестового похода
- Глава 8 Константинопольские споры 1112—1113 гг.
- Глава 9 Новое затишье (1118-1143 гг.)
- Глава 10 Возобновление византийской полемики
- Глава 11 Время полемических сводов
- Глава 12 Полемика при последних Комнинах и Ангелах
Заключение
Приложения
Приложения
- Феодосии Пенерский. Вопрошение князя Изяслава (редакция «b»)
- Феодосии Пенерский. Вопрошание князя Изяслава (редакция «а»)
- Ευστράτιος Νικαίας. Λόγος περί του παναγίου πνεύματος
- Евстратий Никейский. Слово о Всесвятом Духе
- Leo Tuscus. De heresibus et prevaricationibus grecorum
- Лев Тосканец. О ересях и лицемерии греков
- Упоминаемые папы и константинопольские патриархи
Библиография
Résumé
Résumé
Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков - Вступление
Современное словоупотребление, в котором понятия «католический» и «православный» можно с легкостью противопоставить друг другу, существовало далеко не всегда. Любому человеку средневековья оно показалось бы совершенно нелепым, настолько очевидной и привычной казалась тогда смысловая связь между этими двумя словами, первое из которых означает «соответствующий целому», а второе — «правильно мыслящий». Чтобы их противопоставление стало возможным, требовалось сначала свыкнуться с представлением о том, что раздел Церкви уже совершился.
В этом отношении особо важными оказались греко-латинские религиозные споры IX—XII вв. Поскольку принимавшие в них участие авторы в равной степени использовали два названных понятия по отношению к себе и своим Церквям, более уместным по отношению к средним векам было бы различение между христианством «восточным» и «западным». Впрочем, и такое словоупотребление оказывается далеко не совершенным, поскольку при нем не учитывается распространение латинской Церкви с XII в. на Ближнем Востоке в основанных крестоносцами государствах и заглушается различие между христианами, признавшими халкидонский (четвертый вселенский) собор 451 г. и теми, кто отказался так поступить (большинство армян, сирийцев, коптов и др.). Кроме того, подобное словоупотребление плохо соответствует понятийному миру того времени, где отсутствовало вероисповедное деление по границе «Восток» — «Запад». Скорее исключением в этом отношении является Ансельм Хавельбергский (XII в.), говоривший о Церквях «римской» и «восточной», но ни разу — о «западной», «греческой» или «латинской».
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