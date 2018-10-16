Bibliotheca Ignatiana - Богословие - Духовность - Наука

В работе рассматриваются все греко-латинские полемические сочинения IX-XII вв. в их взаимосвязи и в отношении к церковному и политическому развитию того времени. Книга не содержит в себе богословского разбора и оценки содержащихся в них идей. Задачей нынешнего исследования было дать общую картину развития религиозных споров IX-XII вв. Для этого необходимо было определить зависимость каждого полемического произведения от предшествующих творений и его влияние на последующие, в ряде случаев прояснить авторство и датировку отдельных памятников, проследить взаимосвязь между течением греко-латинских религиозных споров и другими церковными и церковно-политическими событиями рассматриваемого времени, наконец, установить особенности развития полемики на Западе и на Востоке соответственно.



Помимо латинских и греческих произведений, рассматриваются также одно арабское и несколько сохранившихся на древнерусском языке полемических писаний. Сочинения с неясной датировкой описываются вместе с родственными им произведениями.

Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков

M.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 648 с.

(Bibliotheca Ignatiana. Богословие. Духовность. Наука).

ISBN 5-94242-025-4

Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков - Содержание

Вступление

Глава 1 Начало споров

Глава 2 Споры при патриархе Фотии

Глава 3 Долгое затишье (X — первая половина XI вв.) 102

Глава 4 Столкновение 1050-х гг.: начало

Глава 5 Римское посольство 1054 г

Глава 6 После анафем

Глава 7 После первого крестового похода

Глава 8 Константинопольские споры 1112—1113 гг.

Глава 9 Новое затишье (1118-1143 гг.)

Глава 10 Возобновление византийской полемики

Глава 11 Время полемических сводов

Глава 12 Полемика при последних Комнинах и Ангелах

Заключение

Приложения

Феодосии Пенерский. Вопрошение князя Изяслава (редакция «b»)

Феодосии Пенерский. Вопрошание князя Изяслава (редакция «а»)

Ευστράτιος Νικαίας. Λόγος περί του παναγίου πνεύματος

Евстратий Никейский. Слово о Всесвятом Духе

Leo Tuscus. De heresibus et prevaricationibus grecorum

Лев Тосканец. О ересях и лицемерии греков

Упоминаемые папы и константинопольские патриархи

Библиография

Résumé

Бармин А.В. - Полемика и схизма - История греко-латинских споров IX-XII веков - Вступление

Современное словоупотребление, в котором понятия «католический» и «православный» можно с легкостью противопоставить друг другу, существовало далеко не всегда. Любому человеку средневековья оно показалось бы совершенно нелепым, настолько очевидной и привычной казалась тогда смысловая связь между этими двумя словами, первое из которых означает «соответствующий целому», а второе — «правильно мыслящий». Чтобы их противопоставление стало возможным, требовалось сначала свыкнуться с представлением о том, что раздел Церкви уже совершился.