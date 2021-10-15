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Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology
Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса, собранный инспектором Симбирской духовной семинарии М. В. Барсовым (1842-1896), может быть полезен для преподавателей и студентов духовных учебных заведений, а также для любого, кто желает лучше понять откровения св. Иоанна Богослова. М. В. Барсов собрал в одну книгу замечательные святоотеческие, пастырские и богословские комментарии на Апокалипсис, — блж. Августина, св. Андрея Кесарийского, св. Ефрема Сирина, св. Иринея Лионского, свт. Филарета Московского (Дроздова), — разбросанные по множеству малодоступных духовных журналов и книг. Сборник включает в себя введение в Апокалипсис Иоанна, доказательство его подлинности и комментарий к его содержанию.
***
Во время жестокого гонения на христиан, воздвигнутого Домицианом, св. ап. Иоанн вышел невредимым из кипящей смолы и заточен был на остров Патмос. Тяжкое было тогда испытание для Церкви Божией: уже второй раз целый мир, в лице римских императоров, вооружился против Царства Христова, у которого не было другого оружия в страшной борьбе сей, кроме терпения, не было другой отрады, кроме упования на помощь Господню. Но тяжесть гонения истощала самое терпение некоторых сынов Церкви, а всеобщее восстание против христианства, не только не ослабевавшее, но еще возраставшее с течением времени, колебало самое упование верующих на торжество истинной веры и благочестия над неверием и нечестием.
Первые пастыри малого стада Христова почти все уже положили живот свой по примеру Самого Верховного Пастыря за духовных овец своих: из двенадцати апостолов один Иоанн оставался на земле, и он был в заточении. Среди сих обстоятельств, сердце сего апостола не могло не сокрушаться печалью об участи братьев своих во Христе Иисусе, к которым он преисполнен был живою любовью. Посему тягостные дни заключения своего на пустынном острове он проводил, без сомнения, в пламенных молитвах ко Господу, прося облегчения для верующих, и Господь не умедлил Сам предстать возлюбленному ученику Своему, дабы даровать чрез него наставление и утешение Церкви Своей не только на то время, но и на все веки существования ее на земле.

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса

М.: «Лепта», 2002 - 400 с.
ISBN 5-94000-035-5
и второе издание:
М.: Лепта Книга, 2006. - 400 с.
ISBN 5-91173-021-9

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Содержание

АПОКАЛИПСИС СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА
  • Исторические сведения об Апокалипсисе
  • Содержание Апокалипсиса и смысл его таинственных образов
  • О том же, Герике
  • Время и место написания Апокалипсиса. Терикг
  • О подлинности Апокалипсиса и каноническом его достоинстве
  • Внутренние доказательства подлинности Апокалипсиса. Шаффа (перевод Михайловского)
  • Опровержение гипотез о происхождении Апокалипсиса. И. Успенского
  • О том же, Я. Рождественского. (Против Ренана)
  • Книга Бытия и Апокалипсис
  • Библиографический указатель к Введению
ГЛАВА I-III ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА О 7 МАЛОАЗИЙСКИХ ЦЕРКВАХ
  • Состояние церквей в Малой Азии в конце апостольского периода
  • Семь апостольских посланий. В. Михайловского
  • О семи Малоазийских Церквах в их прежнем и нынешнем состоянии, изображенном в пророчествах Иоанна Богослова
ГЛАВА I
ГЛАВА II
  • Откровение Господа о Церкви в Ефесе (1-7). А. Жданова
  • Откровение Господа о Смирнской Церкви (8-11). А. Жданова
  • Буди вереи даже до смерти и дам ти венец живота (10)
  • Откровение Господа о церкви Пергамской (12-17). А. Жданова
  • Откровение Господа о Фштирской Церкви. А. Жданова
ГЛАВА III
  • Откровение Господа о Сардинской Церкви. (1-6). А. Жданова
  • Откровение Господа о Филадельфийской Церкви (7-13). А. Жданова
  • Послание от Господа Иисуса Христа Ангелу Лаодикийской Церкви (3,14-22)
  • Ты ни холоден, ни горяч (15). Еп. Виссариона
  • Толкование наст. 7. Филарета, Митропопита Московского
  • Состояние духа человеческого без общения с Духом Божиим (17-18)
  • Библиографический указатель к первым трем главам Апокалипсиса
ГЛАВА IV
  • Видение славы Господа Бога Вседержителя
  • Библиографический указатель к IV главе
ГЛАВА V
  • Второе видение славы Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия. Ф. Яковлева
  • Литургический характер Апокалипсиса. (I-V гл.). Ф. Смирнова, Еп. Христофора
  • Библиографический указатель к V главе
ГЛАВА VI
  • Таинственная книга, исписанная извне и внутри, запечатанная семью печатями.
  • Снятие семи печатей. Ф. Яковлева
  • Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце. Андрея Кесарийского
  • Библиографический указатель к VI главе
ГЛАВА VII
  • Запечатление святых исповедников веры Христовой. Ф. Яковлева
  • Некоторые черты блаженства праведных. Блаженного Августина
  • Библиографический указатель к VII главе
ГЛАВА VIII
  • Молитвы святых, предстоящих пред престолом Божиим в царстве небесном (1-6). Ф. Яковлева
  • Казни Божий, возвещаемые трубными звуками Ангелов (7-13)
  • Библиографический указатель к VlII главе
ГЛАВА IX
  • Продолжение пророчества о казнях Божиих, возвещаемых трубными звуками (1-19). Ф. Яковлева
  • Об Ангелах, разрешенных на Евфрате (14-15). Андрея Кесарийского
  • Апокалипсическая саранча в приложении к исламу (1-6)
  • Библиографический указатель к IX главе
ГЛАВА Х
  • Дар пророчества Ф. Яковлева
  • Библиографический указатель к X главе
ГЛАВА XI
  • Видение, или пророчество об устроении Церкви Христовой (1-2). Ф. Яковлева
  • О том же, Еп. Петра 2
  • О явлении Илии и Еноха пред вторым пришествием Иисуса Христа (3-7). Св. Ипполита
  • О явлении Еноха и Илии пред вторым пришествием Христовым (3-13). И. Никольского
  • О том же, Ф. Яковлева
  • Из бесед с раскольниками о том же. Архимандрита Павла
  • Бысть царство мира Господа нашего и Христа Его (15-19). Ф.Яковлева
  • Учение о святых Божиих, содержащееся в Апокалипсисе (15-18 и др.)
  • Библиографический указатель к XI главе
ГЛАВА ХII
  • Толкование св. Ипполита (об Антихристе) (1-2,5,13-14)
  • О том же, Андрея Кесарийского (1-6)
  • Низвержение с неба дракона (7-12). Оберлена
  • Св. Архангел Михаил, - Архистратиг бесплотных сил небесных
  • Попытки дракона гюбедйтьжену (13-17). Оберлена
  • О пребывании благодати Божией в Церш Христовой неотступно до скончания века (13-16). Филарета, митрополита Московского
  • Апокалипсическое видение жены, бежавшей в пустыню. Архимандрита Павла
  • Библиографичекий указатель к XII главе
ГЛАВА XIII
  • Толкование на XIII и XVII гл. Апокалипсиса в приложении к идолопоклонствующей Римской Империи и к антихристу. Прот. Опойченко
  • Толкование на XIII и XVII гл. в приложении к антихристу (XIII, 1-12; XVII, 8-14). Я. Орлова
  • О том же, И Виноградова
  • Зверь из земли и предтеча антихриста (XIII, 11-18)
  • Почему антихрист и его лжепророк называются зверями? Я Виноградова
  • О событиях, имеющих произойти при явлении антихриста (к. ХШ гл.). Св. Ефрема Сирина
  • Толкование Св. Ипполита (Об антихристе) (XIII, 11-18)
  • Примечание к слову св. Ипполита об антихристе
  • Свод святоотеческих мнений о продолжительности царствования антихриста (XII, 5. XI, 2, XII, 6,14). И. Нильского
  • Чисто имени зверя, или антихриста (XIII, 18)
  • Мнение Св. Иринея об имени антихриста
  • О том же, Еп. Петра
  • О том же, Я. Виноградова
  • Символическое значение апокалипсических чисел и числа 666. Оберлена
  • Числовое имя зверя из моря (XIII, 18). Фаррара
  • Опровержение лжеучения раскольников об имени и печати антихриста (ХШ, 17-17). И. Нильского
  • Библиографический указатель к XIII главе
ГЛАВА XIV
  • Анализ и объяснение XIV главы. Состояние истинной Церкви Христовой и брань ее со зверем. Еп. Петра
  • Первое видение (1-5)
  • Второе видение (6-13)
  • Толкование на ст. 8. Ложная мудрость-вино любодеяния. Филарета, митроп. Московского
  • Третье видение (14-20)
  • Библиографический указатель к XIV главе
ГЛАВА XV — XVI
  • Анализ и объяснение XV-XVI гл. Суд Божий над врагами Церкви эмблемою 7 фиалов. Еп.Петра.
  • Библиографический указатель к XV и XVI главам
ГЛАВА XVII -XVIII
  • Толкование на XVII и XVIII гл. Апокалипсиса Вавилон, великая любодейца, Оберлена
  • Характеристика неверной части человечества в Апокалипсисе Св. Иоанна Богослова.Виноградова
  • Суд над Церковью и земными царствами. Явление Господа на облаках небесных Оберлена
  • Анализ XVIII гл. (о разрушении духовного Вавилона). En. Петра
ГЛАВА XIX
Анализ и объяснение XIX гл. (о погибели зверя)
Царь царей и Господь господей
Библиографический указатель к XVII, XVIII и XIX главам
ГЛАВА XX
  • Толкование Св. Андрея Кесарийского. О том. что сатана связан с распятия Христова до конца и о тысяче лет (1-3)
  • О престолах, уготованных для сохранивших исповедание Христово неизменным
  • Что есть первое воскресение и что вторая смерть
  • О Гоге и Магоге. Андрея Кесарийского
  • О Селящем на престоле и общем воскресении и суде
  • Связание сатаны (1-3). En. Петра
  • Ложность учения хилиастов
  • Тысячелетнее царствование Господа нашего Иисуса Христа на земле (4). Ф. Яковлева
  • Мнение о тысячелетнем царствовании Иисуса Христа со святыми. En. Петра
  • О том же, Я. Виноградова
  • Что должно разуметь под воскресением первым и под смертью второю? Епископа Игнатия (Брянчанинова)
  • О том же, Филарета, ттропонита Московского
  • Война Гога и Магога (7). Еп. Петра
  • О том же, Ф. Яковлева
  • Смерть вторая и вечность мучений представителей и последователей зла в будущем (14). И. Виноградова
  • Библиографический указатель к XX главе
ГЛАВА XXI
  • О новом небе и земле и вышнем Иерусалиме (1-4). Андрея Кесарийского
  • О том, что сказал Седящий иа престоле (5-8). Андрея Кесарийского
  • Об Ангеле, показывающем город и измеряющем стену его с вратами (9-27). Андрея Кесарийского
  • Что будет с землею? (1). П. Светлова
  • Новый Иерусалим (XXI, 2 - XXII-5). Ф. Яковлева
  • О новом Иерусалиме. Филарета, митрополита Московского
ГЛАВА XXII
  • О чистой реке, казавшейся исходящею от престола (1-5). Андрея Кесарийского
  • О том, то Церковь и в ней Дух ожидают славного явления Христова, и о клятве, которой подвергаются повреждающие книгу сию (16-12). Андрея Кесарийского
  • Будущее блаженное состояние праведников (1,2,4 и 5). И. Виноградова
  • Ей. гряду скоро: аминь
  • Библиографичекий указатель к XXI и XXII главам

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Что есть первое воскресение и что вторая смерть

Св. Андрей Кесарийский. «Толкование на Апокалипсис»
Ст. 5 и 6. Прочий же мертвецы не ожиша, дондеже скончается тысяща лет; се воскресение первое. Блажен и свят, иже имать часть в воскресении первом: на них же смерть вторая не иматъ области, по будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с Ним тысящу лет.
Из Писания научены мы, что есть две жизни и два умерщвления, то есть смерти. Первая жизнь, по преступлении заповеди, временная и телесная, другая, за соблюдение Божественных заповедей Христовых, обещанная святым жизнь вечная. И смерти также две: одна временная, смерть тела, другая, в воздаяние за грехи насылаемая в будущем, вечная, или, что то же, геенна огненная. Знаем же и различие между мертвыми. Одних нужно избегать, о которых сказал Исайя: Мертвии живота пеимут видети (Ис. 26:14), кои деяниями наводят зловоние и умерщвление. Другие достойны похвалы, умерщвляющие во Христе деяния плоти и сораспинаемые со Христом и умерщвляющиеся для мира. Явные суть мертвецы те, кои не спогреблись Христу и не совоскресли с Ним в крещении, но пребывают в мертвенности грехов: они не оживут с Ним, пока не окончится тысяча лет, то есть полное число лет, которое пройдет от первого до второго славного пришествия, как сказано было выше, но как рожденные от одной земли, а не от духа, в землю и возвратятся, ибо смерть их есть начало будущего их мучения.
А имущие участие в первом воскресении, то есть в восстании от умерщвляющих помыслов мертвых дел, суть блаженны, ибо над ними не будет иметь власть смерть вторая, то есть бесконечное мучение, но священствуют и царствуют они со Христом, как видим мы, в понимаемые нами тысячи лет, до тех пор, пока разрешен будет сатана и станет обольщать все народы. И тогда, впрочем, не отнимется у них царство, но еще тверже и очевиднее приобретут они его, когда пройдет временное и настанет вечное. Ибо немного пройдет времени после разрешения диавола до осуждения его и наказания в геенне. Так что слова: Будут иереи Богу и Христу, — нужно понимать как повторение прежнего, ибо, хотя и видимые на опыте и в течение дел, знамения и чудеса святых были будущими в то время, когда открываемо было сие евангелисту, как уже было сказано. Итак, поелику две смерти, то нужно принимать столько и воскресений. Итак, первая смерть есть телесная, посланная в наказание за преслушание человеческое, вторая смерть — вечное мучение. Первое воскресение — оживотворение от мертвых дел, второе — претворение тела от тления в нетление.
Views 814
Rating 5.0 / 5
Added 15.10.2021
Author esxatos
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5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

Спасибо
E
ekspert111 4 years ago

Спасибо!!!

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