М.: «Лепта», 2002 - 400 с.

ISBN 5-94000-035-5

и второе издание:

М.: Лепта Книга, 2006. - 400 с.

ISBN 5-91173-021-9

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Содержание АПОКАЛИПСИС СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА Исторические сведения об Апокалипсисе

Содержание Апокалипсиса и смысл его таинственных образов

О том же, Герике

Время и место написания Апокалипсиса. Терикг

О подлинности Апокалипсиса и каноническом его достоинстве

Внутренние доказательства подлинности Апокалипсиса. Шаффа (перевод Михайловского)

Опровержение гипотез о происхождении Апокалипсиса. И. Успенского

О том же, Я. Рождественского. (Против Ренана)

Книга Бытия и Апокалипсис

Библиографический указатель к Введению ГЛАВА I-III ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА О 7 МАЛОАЗИЙСКИХ ЦЕРКВАХ Состояние церквей в Малой Азии в конце апостольского периода

Семь апостольских посланий. В. Михайловского

О семи Малоазийских Церквах в их прежнем и нынешнем состоянии, изображенном в пророчествах Иоанна Богослова ГЛАВА I ГЛАВА II Откровение Господа о Церкви в Ефесе (1-7). А. Жданова

Откровение Господа о Смирнской Церкви (8-11). А. Жданова

Буди вереи даже до смерти и дам ти венец живота (10)

Откровение Господа о церкви Пергамской (12-17). А. Жданова

Откровение Господа о Фштирской Церкви. А. Жданова ГЛАВА III Откровение Господа о Сардинской Церкви. (1-6). А. Жданова

Откровение Господа о Филадельфийской Церкви (7-13). А. Жданова

Послание от Господа Иисуса Христа Ангелу Лаодикийской Церкви (3,14-22)

Ты ни холоден, ни горяч (15). Еп. Виссариона

Толкование наст. 7. Филарета, Митропопита Московского

Состояние духа человеческого без общения с Духом Божиим (17-18)

Библиографический указатель к первым трем главам Апокалипсиса ГЛАВА IV Видение славы Господа Бога Вседержителя

Библиографический указатель к IV главе ГЛАВА V Второе видение славы Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия. Ф. Яковлева

Литургический характер Апокалипсиса. (I-V гл.). Ф. Смирнова, Еп. Христофора

Библиографический указатель к V главе ГЛАВА VI Таинственная книга, исписанная извне и внутри, запечатанная семью печатями.

Снятие семи печатей. Ф. Яковлева

Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце. Андрея Кесарийского

Библиографический указатель к VI главе ГЛАВА VII Запечатление святых исповедников веры Христовой. Ф. Яковлева

Некоторые черты блаженства праведных. Блаженного Августина

Библиографический указатель к VII главе ГЛАВА VIII Молитвы святых, предстоящих пред престолом Божиим в царстве небесном (1-6). Ф. Яковлева

Казни Божий, возвещаемые трубными звуками Ангелов (7-13)

Библиографический указатель к VlII главе ГЛАВА IX Продолжение пророчества о казнях Божиих, возвещаемых трубными звуками (1-19). Ф. Яковлева

Об Ангелах, разрешенных на Евфрате (14-15). Андрея Кесарийского

Апокалипсическая саранча в приложении к исламу (1-6)

Библиографический указатель к IX главе ГЛАВА Х Дар пророчества Ф. Яковлева

Библиографический указатель к X главе ГЛАВА XI Видение, или пророчество об устроении Церкви Христовой (1-2). Ф. Яковлева

О том же, Еп. Петра 2

О явлении Илии и Еноха пред вторым пришествием Иисуса Христа (3-7). Св. Ипполита

О явлении Еноха и Илии пред вторым пришествием Христовым (3-13). И. Никольского

О том же, Ф. Яковлева

Из бесед с раскольниками о том же. Архимандрита Павла

Бысть царство мира Господа нашего и Христа Его (15-19). Ф.Яковлева

Учение о святых Божиих, содержащееся в Апокалипсисе (15-18 и др.)

Библиографический указатель к XI главе ГЛАВА ХII Толкование св. Ипполита (об Антихристе) (1-2,5,13-14)

О том же, Андрея Кесарийского (1-6)

Низвержение с неба дракона (7-12). Оберлена

Св. Архангел Михаил, - Архистратиг бесплотных сил небесных

Попытки дракона гюбедйтьжену (13-17). Оберлена

О пребывании благодати Божией в Церш Христовой неотступно до скончания века (13-16). Филарета, митрополита Московского

Апокалипсическое видение жены, бежавшей в пустыню. Архимандрита Павла

Библиографичекий указатель к XII главе ГЛАВА XIII Толкование на XIII и XVII гл. Апокалипсиса в приложении к идолопоклонствующей Римской Империи и к антихристу. Прот. Опойченко

Толкование на XIII и XVII гл. в приложении к антихристу (XIII, 1-12; XVII, 8-14). Я. Орлова

О том же, И Виноградова

Зверь из земли и предтеча антихриста (XIII, 11-18)

Почему антихрист и его лжепророк называются зверями? Я Виноградова

О событиях, имеющих произойти при явлении антихриста (к. ХШ гл.). Св. Ефрема Сирина

Толкование Св. Ипполита (Об антихристе) (XIII, 11-18)

Примечание к слову св. Ипполита об антихристе

Свод святоотеческих мнений о продолжительности царствования антихриста (XII, 5. XI, 2, XII, 6,14). И. Нильского

Чисто имени зверя, или антихриста (XIII, 18)

Мнение Св. Иринея об имени антихриста

О том же, Еп. Петра

О том же, Я. Виноградова

Символическое значение апокалипсических чисел и числа 666. Оберлена

Числовое имя зверя из моря (XIII, 18). Фаррара

Опровержение лжеучения раскольников об имени и печати антихриста (ХШ, 17-17). И. Нильского

Библиографический указатель к XIII главе ГЛАВА XIV Анализ и объяснение XIV главы. Состояние истинной Церкви Христовой и брань ее со зверем. Еп. Петра

Первое видение (1-5)

Второе видение (6-13)

Толкование на ст. 8. Ложная мудрость-вино любодеяния. Филарета, митроп. Московского

Третье видение (14-20)

Библиографический указатель к XIV главе

ГЛАВА XV — XVI

Анализ и объяснение XV-XVI гл. Суд Божий над врагами Церкви эмблемою 7 фиалов. Еп.Петра.

Библиографический указатель к XV и XVI главам

ГЛАВА XVII -XVIII

Толкование на XVII и XVIII гл. Апокалипсиса Вавилон, великая любодейца, Оберлена

Характеристика неверной части человечества в Апокалипсисе Св. Иоанна Богослова.Виноградова

Суд над Церковью и земными царствами. Явление Господа на облаках небесных Оберлена

Анализ XVIII гл. (о разрушении духовного Вавилона). En. Петра

ГЛАВА XIX

Анализ и объяснение XIX гл. (о погибели зверя)

Царь царей и Господь господей

Библиографический указатель к XVII, XVIII и XIX главам

ГЛАВА XX

Толкование Св. Андрея Кесарийского. О том. что сатана связан с распятия Христова до конца и о тысяче лет (1-3)

О престолах, уготованных для сохранивших исповедание Христово неизменным

Что есть первое воскресение и что вторая смерть

О Гоге и Магоге. Андрея Кесарийского

О Селящем на престоле и общем воскресении и суде

Связание сатаны (1-3). En. Петра

Ложность учения хилиастов

Тысячелетнее царствование Господа нашего Иисуса Христа на земле (4). Ф. Яковлева

Мнение о тысячелетнем царствовании Иисуса Христа со святыми. En. Петра

О том же, Я. Виноградова

Что должно разуметь под воскресением первым и под смертью второю? Епископа Игнатия (Брянчанинова)

О том же, Филарета, ттропонита Московского

Война Гога и Магога (7). Еп. Петра

О том же, Ф. Яковлева

Смерть вторая и вечность мучений представителей и последователей зла в будущем (14). И. Виноградова

Библиографический указатель к XX главе

ГЛАВА XXI

О новом небе и земле и вышнем Иерусалиме (1-4). Андрея Кесарийского

О том, что сказал Седящий иа престоле (5-8). Андрея Кесарийского

Об Ангеле, показывающем город и измеряющем стену его с вратами (9-27). Андрея Кесарийского

Что будет с землею? (1). П. Светлова

Новый Иерусалим (XXI, 2 - XXII-5). Ф. Яковлева

О новом Иерусалиме. Филарета, митрополита Московского

ГЛАВА XXII

О чистой реке, казавшейся исходящею от престола (1-5). Андрея Кесарийского

О том, то Церковь и в ней Дух ожидают славного явления Христова, и о клятве, которой подвергаются повреждающие книгу сию (16-12). Андрея Кесарийского

Будущее блаженное состояние праведников (1,2,4 и 5). И. Виноградова

Ей. гряду скоро: аминь

Библиографичекий указатель к XXI и XXII главам

Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Что есть первое воскресение и что вторая смерть

Св. Андрей Кесарийский. «Толкование на Апокалипсис»

Ст. 5 и 6. Прочий же мертвецы не ожиша, дондеже скончается тысяща лет; се воскресение первое. Блажен и свят, иже имать часть в воскресении первом: на них же смерть вторая не иматъ области, по будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с Ним тысящу лет.

Из Писания научены мы, что есть две жизни и два умерщвления, то есть смерти. Первая жизнь, по преступлении заповеди, временная и телесная, другая, за соблюдение Божественных заповедей Христовых, обещанная святым жизнь вечная. И смерти также две: одна временная, смерть тела, другая, в воздаяние за грехи насылаемая в будущем, вечная, или, что то же, геенна огненная. Знаем же и различие между мертвыми. Одних нужно избегать, о которых сказал Исайя: Мертвии живота пеимут видети (Ис. 26:14), кои деяниями наводят зловоние и умерщвление. Другие достойны похвалы, умерщвляющие во Христе деяния плоти и сораспинаемые со Христом и умерщвляющиеся для мира. Явные суть мертвецы те, кои не спогреблись Христу и не совоскресли с Ним в крещении, но пребывают в мертвенности грехов: они не оживут с Ним, пока не окончится тысяча лет, то есть полное число лет, которое пройдет от первого до второго славного пришествия, как сказано было выше, но как рожденные от одной земли, а не от духа, в землю и возвратятся, ибо смерть их есть начало будущего их мучения.

А имущие участие в первом воскресении, то есть в восстании от умерщвляющих помыслов мертвых дел, суть блаженны, ибо над ними не будет иметь власть смерть вторая, то есть бесконечное мучение, но священствуют и царствуют они со Христом, как видим мы, в понимаемые нами тысячи лет, до тех пор, пока разрешен будет сатана и станет обольщать все народы. И тогда, впрочем, не отнимется у них царство, но еще тверже и очевиднее приобретут они его, когда пройдет временное и настанет вечное. Ибо немного пройдет времени после разрешения диавола до осуждения его и наказания в геенне. Так что слова: Будут иереи Богу и Христу, — нужно понимать как повторение прежнего, ибо, хотя и видимые на опыте и в течение дел, знамения и чудеса святых были будущими в то время, когда открываемо было сие евангелисту, как уже было сказано. Итак, поелику две смерти, то нужно принимать столько и воскресений. Итак, первая смерть есть телесная, посланная в наказание за преслушание человеческое, вторая смерть — вечное мучение. Первое воскресение — оживотворение от мертвых дел, второе — претворение тела от тления в нетление.