Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование
Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса, собранный инспектором Симбирской духовной семинарии М. В. Барсовым (1842-1896), может быть полезен для преподавателей и студентов духовных учебных заведений, а также для любого, кто желает лучше понять откровения св. Иоанна Богослова. М. В. Барсов собрал в одну книгу замечательные святоотеческие, пастырские и богословские комментарии на Апокалипсис, — блж. Августина, св. Андрея Кесарийского, св. Ефрема Сирина, св. Иринея Лионского, свт. Филарета Московского (Дроздова), — разбросанные по множеству малодоступных духовных журналов и книг. Сборник включает в себя введение в Апокалипсис Иоанна, доказательство его подлинности и комментарий к его содержанию.
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Во время жестокого гонения на христиан, воздвигнутого Домицианом, св. ап. Иоанн вышел невредимым из кипящей смолы и заточен был на остров Патмос. Тяжкое было тогда испытание для Церкви Божией: уже второй раз целый мир, в лице римских императоров, вооружился против Царства Христова, у которого не было другого оружия в страшной борьбе сей, кроме терпения, не было другой отрады, кроме упования на помощь Господню. Но тяжесть гонения истощала самое терпение некоторых сынов Церкви, а всеобщее восстание против христианства, не только не ослабевавшее, но еще возраставшее с течением времени, колебало самое упование верующих на торжество истинной веры и благочестия над неверием и нечестием.
Первые пастыри малого стада Христова почти все уже положили живот свой по примеру Самого Верховного Пастыря за духовных овец своих: из двенадцати апостолов один Иоанн оставался на земле, и он был в заточении. Среди сих обстоятельств, сердце сего апостола не могло не сокрушаться печалью об участи братьев своих во Христе Иисусе, к которым он преисполнен был живою любовью. Посему тягостные дни заключения своего на пустынном острове он проводил, без сомнения, в пламенных молитвах ко Господу, прося облегчения для верующих, и Господь не умедлил Сам предстать возлюбленному ученику Своему, дабы даровать чрез него наставление и утешение Церкви Своей не только на то время, но и на все веки существования ее на земле.
Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса
М.: «Лепта», 2002 - 400 с.
ISBN 5-94000-035-5
и второе издание:
М.: Лепта Книга, 2006. - 400 с.
ISBN 5-91173-021-9
ISBN 5-91173-021-9
Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Содержание
АПОКАЛИПСИС СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА
-
Исторические сведения об Апокалипсисе
-
Содержание Апокалипсиса и смысл его таинственных образов
-
О том же, Герике
-
Время и место написания Апокалипсиса. Терикг
-
О подлинности Апокалипсиса и каноническом его достоинстве
-
Внутренние доказательства подлинности Апокалипсиса. Шаффа (перевод Михайловского)
-
Опровержение гипотез о происхождении Апокалипсиса. И. Успенского
-
О том же, Я. Рождественского. (Против Ренана)
-
Книга Бытия и Апокалипсис
-
Библиографический указатель к Введению
ГЛАВА I-III ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА О 7 МАЛОАЗИЙСКИХ ЦЕРКВАХ
-
Состояние церквей в Малой Азии в конце апостольского периода
-
Семь апостольских посланий. В. Михайловского
-
О семи Малоазийских Церквах в их прежнем и нынешнем состоянии, изображенном в пророчествах Иоанна Богослова
ГЛАВА I
ГЛАВА II
-
Откровение Господа о Церкви в Ефесе (1-7). А. Жданова
-
Откровение Господа о Смирнской Церкви (8-11). А. Жданова
-
Буди вереи даже до смерти и дам ти венец живота (10)
-
Откровение Господа о церкви Пергамской (12-17). А. Жданова
-
Откровение Господа о Фштирской Церкви. А. Жданова
ГЛАВА III
-
Откровение Господа о Сардинской Церкви. (1-6). А. Жданова
-
Откровение Господа о Филадельфийской Церкви (7-13). А. Жданова
-
Послание от Господа Иисуса Христа Ангелу Лаодикийской Церкви (3,14-22)
-
Ты ни холоден, ни горяч (15). Еп. Виссариона
-
Толкование наст. 7. Филарета, Митропопита Московского
-
Состояние духа человеческого без общения с Духом Божиим (17-18)
-
Библиографический указатель к первым трем главам Апокалипсиса
ГЛАВА IV
-
Видение славы Господа Бога Вседержителя
-
Библиографический указатель к IV главе
ГЛАВА V
-
Второе видение славы Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия. Ф. Яковлева
-
Литургический характер Апокалипсиса. (I-V гл.). Ф. Смирнова, Еп. Христофора
-
Библиографический указатель к V главе
ГЛАВА VI
-
Таинственная книга, исписанная извне и внутри, запечатанная семью печатями.
-
Снятие семи печатей. Ф. Яковлева
-
Снятие шестой печати, означающее язвы, ниспосылаемые при конце. Андрея Кесарийского
-
Библиографический указатель к VI главе
ГЛАВА VII
-
Запечатление святых исповедников веры Христовой. Ф. Яковлева
-
Некоторые черты блаженства праведных. Блаженного Августина
-
Библиографический указатель к VII главе
ГЛАВА VIII
-
Молитвы святых, предстоящих пред престолом Божиим в царстве небесном (1-6). Ф. Яковлева
-
Казни Божий, возвещаемые трубными звуками Ангелов (7-13)
-
Библиографический указатель к VlII главе
ГЛАВА IX
-
Продолжение пророчества о казнях Божиих, возвещаемых трубными звуками (1-19). Ф. Яковлева
-
Об Ангелах, разрешенных на Евфрате (14-15). Андрея Кесарийского
-
Апокалипсическая саранча в приложении к исламу (1-6)
-
Библиографический указатель к IX главе
ГЛАВА Х
-
Дар пророчества Ф. Яковлева
-
Библиографический указатель к X главе
ГЛАВА XI
-
Видение, или пророчество об устроении Церкви Христовой (1-2). Ф. Яковлева
-
О том же, Еп. Петра 2
-
О явлении Илии и Еноха пред вторым пришествием Иисуса Христа (3-7). Св. Ипполита
-
О явлении Еноха и Илии пред вторым пришествием Христовым (3-13). И. Никольского
-
О том же, Ф. Яковлева
-
Из бесед с раскольниками о том же. Архимандрита Павла
-
Бысть царство мира Господа нашего и Христа Его (15-19). Ф.Яковлева
-
Учение о святых Божиих, содержащееся в Апокалипсисе (15-18 и др.)
-
Библиографический указатель к XI главе
ГЛАВА ХII
-
Толкование св. Ипполита (об Антихристе) (1-2,5,13-14)
-
О том же, Андрея Кесарийского (1-6)
-
Низвержение с неба дракона (7-12). Оберлена
-
Св. Архангел Михаил, - Архистратиг бесплотных сил небесных
-
Попытки дракона гюбедйтьжену (13-17). Оберлена
-
О пребывании благодати Божией в Церш Христовой неотступно до скончания века (13-16). Филарета, митрополита Московского
-
Апокалипсическое видение жены, бежавшей в пустыню. Архимандрита Павла
-
Библиографичекий указатель к XII главе
ГЛАВА XIII
-
Толкование на XIII и XVII гл. Апокалипсиса в приложении к идолопоклонствующей Римской Империи и к антихристу. Прот. Опойченко
-
Толкование на XIII и XVII гл. в приложении к антихристу (XIII, 1-12; XVII, 8-14). Я. Орлова
-
О том же, И Виноградова
-
Зверь из земли и предтеча антихриста (XIII, 11-18)
-
Почему антихрист и его лжепророк называются зверями? Я Виноградова
-
О событиях, имеющих произойти при явлении антихриста (к. ХШ гл.). Св. Ефрема Сирина
-
Толкование Св. Ипполита (Об антихристе) (XIII, 11-18)
-
Примечание к слову св. Ипполита об антихристе
-
Свод святоотеческих мнений о продолжительности царствования антихриста (XII, 5. XI, 2, XII, 6,14). И. Нильского
-
Чисто имени зверя, или антихриста (XIII, 18)
-
Мнение Св. Иринея об имени антихриста
-
О том же, Еп. Петра
-
О том же, Я. Виноградова
-
Символическое значение апокалипсических чисел и числа 666. Оберлена
-
Числовое имя зверя из моря (XIII, 18). Фаррара
-
Опровержение лжеучения раскольников об имени и печати антихриста (ХШ, 17-17). И. Нильского
-
Библиографический указатель к XIII главе
ГЛАВА XIV
-
Анализ и объяснение XIV главы. Состояние истинной Церкви Христовой и брань ее со зверем. Еп. Петра
-
Первое видение (1-5)
-
Второе видение (6-13)
-
Толкование на ст. 8. Ложная мудрость-вино любодеяния. Филарета, митроп. Московского
-
Третье видение (14-20)
-
Библиографический указатель к XIV главе
ГЛАВА XV — XVI
-
Анализ и объяснение XV-XVI гл. Суд Божий над врагами Церкви эмблемою 7 фиалов. Еп.Петра.
-
Библиографический указатель к XV и XVI главам
ГЛАВА XVII -XVIII
-
Толкование на XVII и XVIII гл. Апокалипсиса Вавилон, великая любодейца, Оберлена
-
Характеристика неверной части человечества в Апокалипсисе Св. Иоанна Богослова.Виноградова
-
Суд над Церковью и земными царствами. Явление Господа на облаках небесных Оберлена
-
Анализ XVIII гл. (о разрушении духовного Вавилона). En. Петра
ГЛАВА XIX
Анализ и объяснение XIX гл. (о погибели зверя)
Царь царей и Господь господей
Библиографический указатель к XVII, XVIII и XIX главам
ГЛАВА XX
-
Толкование Св. Андрея Кесарийского. О том. что сатана связан с распятия Христова до конца и о тысяче лет (1-3)
-
О престолах, уготованных для сохранивших исповедание Христово неизменным
-
Что есть первое воскресение и что вторая смерть
-
О Гоге и Магоге. Андрея Кесарийского
-
О Селящем на престоле и общем воскресении и суде
-
Связание сатаны (1-3). En. Петра
-
Ложность учения хилиастов
-
Тысячелетнее царствование Господа нашего Иисуса Христа на земле (4). Ф. Яковлева
-
Мнение о тысячелетнем царствовании Иисуса Христа со святыми. En. Петра
-
О том же, Я. Виноградова
-
Что должно разуметь под воскресением первым и под смертью второю? Епископа Игнатия (Брянчанинова)
-
О том же, Филарета, ттропонита Московского
-
Война Гога и Магога (7). Еп. Петра
-
О том же, Ф. Яковлева
-
Смерть вторая и вечность мучений представителей и последователей зла в будущем (14). И. Виноградова
-
Библиографический указатель к XX главе
ГЛАВА XXI
-
О новом небе и земле и вышнем Иерусалиме (1-4). Андрея Кесарийского
-
О том, что сказал Седящий иа престоле (5-8). Андрея Кесарийского
-
Об Ангеле, показывающем город и измеряющем стену его с вратами (9-27). Андрея Кесарийского
-
Что будет с землею? (1). П. Светлова
-
Новый Иерусалим (XXI, 2 - XXII-5). Ф. Яковлева
-
О новом Иерусалиме. Филарета, митрополита Московского
ГЛАВА XXII
-
О чистой реке, казавшейся исходящею от престола (1-5). Андрея Кесарийского
-
О том, то Церковь и в ней Дух ожидают славного явления Христова, и о клятве, которой подвергаются повреждающие книгу сию (16-12). Андрея Кесарийского
-
Будущее блаженное состояние праведников (1,2,4 и 5). И. Виноградова
-
Ей. гряду скоро: аминь
-
Библиографичекий указатель к XXI и XXII главам
Матвей Барсов - Апокалипсис святого Иоанна Богослова - Толкование - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса - Что есть первое воскресение и что вторая смерть
Св. Андрей Кесарийский. «Толкование на Апокалипсис»
Ст. 5 и 6. Прочий же мертвецы не ожиша, дондеже скончается тысяща лет; се воскресение первое. Блажен и свят, иже имать часть в воскресении первом: на них же смерть вторая не иматъ области, по будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с Ним тысящу лет.
Из Писания научены мы, что есть две жизни и два умерщвления, то есть смерти. Первая жизнь, по преступлении заповеди, временная и телесная, другая, за соблюдение Божественных заповедей Христовых, обещанная святым жизнь вечная. И смерти также две: одна временная, смерть тела, другая, в воздаяние за грехи насылаемая в будущем, вечная, или, что то же, геенна огненная. Знаем же и различие между мертвыми. Одних нужно избегать, о которых сказал Исайя: Мертвии живота пеимут видети (Ис. 26:14), кои деяниями наводят зловоние и умерщвление. Другие достойны похвалы, умерщвляющие во Христе деяния плоти и сораспинаемые со Христом и умерщвляющиеся для мира. Явные суть мертвецы те, кои не спогреблись Христу и не совоскресли с Ним в крещении, но пребывают в мертвенности грехов: они не оживут с Ним, пока не окончится тысяча лет, то есть полное число лет, которое пройдет от первого до второго славного пришествия, как сказано было выше, но как рожденные от одной земли, а не от духа, в землю и возвратятся, ибо смерть их есть начало будущего их мучения.
А имущие участие в первом воскресении, то есть в восстании от умерщвляющих помыслов мертвых дел, суть блаженны, ибо над ними не будет иметь власть смерть вторая, то есть бесконечное мучение, но священствуют и царствуют они со Христом, как видим мы, в понимаемые нами тысячи лет, до тех пор, пока разрешен будет сатана и станет обольщать все народы. И тогда, впрочем, не отнимется у них царство, но еще тверже и очевиднее приобретут они его, когда пройдет временное и настанет вечное. Ибо немного пройдет времени после разрешения диавола до осуждения его и наказания в геенне. Так что слова: Будут иереи Богу и Христу, — нужно понимать как повторение прежнего, ибо, хотя и видимые на опыте и в течение дел, знамения и чудеса святых были будущими в то время, когда открываемо было сие евангелисту, как уже было сказано. Итак, поелику две смерти, то нужно принимать столько и воскресений. Итак, первая смерть есть телесная, посланная в наказание за преслушание человеческое, вторая смерть — вечное мучение. Первое воскресение — оживотворение от мертвых дел, второе — претворение тела от тления в нетление.
Спасибо
Спасибо!!!