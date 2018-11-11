В издании собраны толкования наиболее авторитетных Отцов церкви и позднейших богословов. Для удобства читателя и облегчения работы в конце каждого раздела «Сборника» размещен подробный библиографический список. Издание является прекрасным пособием для преподавателей и студентов духовных учебных заведений, может служить основой для подготовки проповедей и бесед и будет полезен для всех, желающих подробнее изучить книгу Деяний. Матвей Васильевич Барсов. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых Апостолов Санкт-Петербург, 1994 г. Печатается по изданию - Издание второе. М., издание А.Д.Ступина, 1903. Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых Апостолов - Содержание ВВЕДЕНИЕ О том, что нельзя отделять Господа нашего Иисуса Христа, Главу церкви, от тела церкви и, в частности, от святых пророков и апостолов

Предварительные сведения о книге Деяний Апостольских.

Надписание

О том же

Обозрение книги Деяний св. Апостолов в порядке глав, составленное по руководству Св. Афанасия Александрийского

Обозрение книги Деяний Св. Апостолов в хронологическом порядке

Поучительные уроки из книги Деяний Апостольских

О книге Деяний св. Апостолов

Мнение св. Иоанна Златоустого о том, почему книга Деяний Апостольских читается от Пасхи до Пятидесятницы ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Церковь Христова из Иудеев (I-XII гл.) I. Открытие основанной Христом церкви через Сошествие Св. Духа на верующих (I-II гл.).

II. Церковь Христова в Иерусалиме (III-VII гл.)

III. Церковь Христова во всей Иудее и Самарии в переходе к язычникам (VIII-XII гл. ) ЧАСТЬ ВТОРАЯ Церковь Христова в странах языческих (XIII-XXVIII гл. ) I. Первое апостольское путешествие Павла и Варнавы.

II. ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА. (XV, 36-41; XVI-XVIII, 22).

III. Третье путешествие ап. Павла (54-58 гг.)

IV. Заключение Ап. Павла в узы и перенесение евангельской проповеди в Рим (XXI, 16-XXVIII) Последнее пребывание Ап. Павла в Иерусалиме (XXI, 16-XXIV)

Матвей Барсов - Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых Апостолов - О том, что нельзя отделять Господа нашего Иисуса Христа, Главу церкви, от тела церкви и, в частности, от святых пророков и апостолов

В нашем отечестве появилось ересеучение, которое отделяет Господа Иисуса Христа от апостолов и от церкви и пустословит, что Иисус Христос провозгласил действительно высочайшее, чистейшее, истинно-божественное учение; но это учение будто бы изменили, во-первых, апостолы, а затем апостольские преемники, пастыри и учители церковные; будто исказили его до неузнаваемости, обременяя его с течением веков больше и больше каждый от себя собственными измышлениями. Оно не ново — это лжеучение. Оно современно самим апостолам. Уже в их пору появилось много лжеапостолов, которые усиливались принимать личину апостолов Христовых, а об истинных апостолах Христовых внушали, что они не чисто проповедуют слово Христово (2 Кор. 2, 17; 12, 13). Это лжеучение особенно резко высказалось в писаниях Цельса — язычника, злейшего врага Христовой Церкви, еще во II веке.

Между тем, это ересеучение разрушает один из коренных догматов христианства — догмат о том, что нельзя отделять Господа нашего Иисуса Христа, как главу Церкви, от тела Церкви вообще, и, во-вторых, от пророков и апостолов. Такое отделение противно ясному, точному, многократно и многообразно повторенному учению самого Иисуса Христа и всему разуму несомненно подлинного исторического учения святых апостолов.

Если бы кому недостаточными показались евангельские свидетельства в подтверждение истины, что св. апостолы только продолжали проповедь Самого Иисуса Христа, не придумывая от себя ничего, с нею несогласного, то вот целый ряд поразительнейших доказательств той же истины в книге Деяний Апостольских, написанной писателем третьего евангелия, св. евангелистом Лукою. Вот Иисус по воскресении повелевает апостолам «от Иерусалима не отлучаться, но ждать исполнения обетования Бога Отца, о котором вы слышали от Меня», — говорил им воскресший Господь, пред самым вознесением. «Спустя немного дней вы имеете креститься Духом Святым. И когда найдет на вас Святый Дух, вы приимите силу, и будете для Меня свидетелями во Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до концев земли» (Деян.1, 4-8). Вот один из лика двенадцати, Иуда Искариотский, отпал и погиб; апостолы озабочены восполнением своего священного лика, и первоверховный Петр держит к ним такую речь: «Итак надобно, чтоб один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа и Матфия, и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства. И бросили о них жребий» (Деян.1, 21-26). Итак, что значило принять жребий апостольства? Значило принять назначение — быть свидетелем, проповедником, на основании личного свидетельства, воскресения Иисуса Христа и всех Его деяний и учения за все время, когда пребывал и обращался Господь Иисус с апостолами, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который вознесся от них пред очами их на небо. За сим, через всю книгу Деяний переходит эта идея, что св. апостолы были именно свидетелями жизни, деяний и учения Иисуса Христа. В этом звании свидетелей они сами себя признают и постоянно заявляют, что они свидетели, и возвещают то именно, чему сами личные свидетели.