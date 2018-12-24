Ось як відбуваються відвідини Бога: Господь «іде», «наближається до брами нашого міста» і рушає назустріч нам, коли ми виходимо з неї, щоб увійти в пащу смерті; «бачить і зворушується», і за його словом вщухає «плач» і пробуджується надія; тоді він «приступає», «торкається» смерті та «зупиняє її ходу» і видає наказ: «Встань!». Власне, він є милосердям, яке заповнює нашу нужду.

Ця розповідь (воскресіння юнака з Наїну) слугує для того, щоб воскресити в нас таку віру, яку мав сотник. Ми, хоч і не можемо зустріти Господа особисто, як жителі Наїна, але можемо зустріти його в могутності його слова, і тоді насмілюємося просити неможливого, яке може здійснитися навіть за його відсутності, цьому нас навчає попередній уривок. Співчуття Бога — це його здатність вжитися в нашу історію, це його відповідь на нашу ситуацію потреби, страждання, провини, небезпеки. Казати, що Бог виявляє співчуття і милосердя, означає стверджувати, що він враховує нашу структурну неміч і діє конкретно — хоч ми цього часто й не помічаємо, — змінюючи і перетворюючи негативну ситуацію, яка нас отруює, і так повертає нам радість життя.

Фаусті Сільвано, Канелла Вінченцо - У школі Луки : Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися

пер. з італ. О. Бодак

Львів : Свічадо, 2018. 560 с.

ІSBN 978-966-938-264-1

Фаусті Сільвано, Канелла Вінченцо - У школі Луки : Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися - Зміст

Посібник для читання

Євангеліє від Луки

Щоб ти знав стійкість науки, якути прийняв (1,1-4)

[Слова мої] здійсняться свого часу (1,5-25)

Нехай зо мною станеться по твоєму слову (1,26-38)

Щаслива та, що повірила (1,39-45)

Величає душа моя Господа (1,46-56)

Йоан — його ім’я (1,57-66)

Благословен Господь... (1,67-80)

Настав їй час родити (2,1-7)

Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель (2,8-20)

Нині, Владико, можеш відпустити... (2,21-38)

Маю бути при справах Отця мого (2,39-52)

Що маємо робити? (3,1-20)

Ти — мій Син (3,21-38)

Його спокушав (4,1-13)

Сьогодні збулось це писання у вухах ваших (4,14-30)

Його слово було повне влади (4,31-32)

Вийди з нього (4,33-37)

І, зараз же підвівшись, теща почала їм услуговувати (4,38-39)

Я маю звіщати добру новину про Царство Боже (4,40-44)

Кинули все й пішли слідом за ним (5,1-11)

Господи, якщо хочеш, можеш мене зробити чистим (5,12-16)

Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи! (5,17-26)

Я прийшов, не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних (5,27-32)

А твої їдять та п’ють! (5,33-39)

Син Чоловічий — Владика і суботи (6,1-5)

Простягни свою руку! (6,6-11)

Вибрав з них дванадцятьох (6,12-19)

Блаженні... горе ж вам... (6,20-26)

Любіть ворогів ваших (6,27-31)

Будете Всевишнього синами (6,32-35)

Будьте милосердні (6,36-38)

Учень не більший за вчителя (6,39-42)

Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається (6,43-45)

Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова й виконує їх... (6,46-49)

Але скажи лиш слово, й одужає слуга мій (7,1-10)

Юначе, кажу тобі, встань! (7,11-17)

Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? (7,18-23)

І всі діти мудрости виправдали її (7,24-35)

Два довжники були в одного позикодавця (7,36-50)

З ним були дванадцять і деякі жінки (8,1-3)

Сторицею вродило (8,4-8)

Вам дано знати тайни Царства Божого (8,9-10)

Зерно це слово Боже (8,11-15)

Вважайте, отже, як слухаєте (8,16-18)

Мати моя і брати мої (8,19-21)

Хто це такий? (8,22-25)

І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню (8,26-39)

Хто доторкнувся мене? (8,40-56)

Тоді послав їх проповідувати Царство Боже й недужих лікувати (9,1-6)

Хто ж це такий? (9,7-9)

Узяв п'ять хлібів... їх поламав (9,10-17)

Христос (Помазаник) Божий... Син Чоловічий (9,18-22)

Коли хто хоче йти за мною (9,23-27)

Це Син мій, Вибранець, слухайте його! (9,28-36)

Просив я твоїх учнів..., та вони не здоліли (9,37-43а)

Затямте собі добре ці слова (9,436-45)

Одне спало їм на думку (9,46-48)

Хто не проти вас, той з вами (9,49-50)

Постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму (9,51-56)

Здатний до Царства Божого (9,57-62)

Ось я вас посилаю (10,1-16)

Але радійте тому, що ваші імена записані на небі (10,17-20)

Так, Отче (10,21-22)

Щасливі очі (10,23-24)

Люби (10,25-28)

А хто мій ближній? (10,29-37)

Сівши в ногах Господа, слухала його слова (10,38-42)

Отче (11,1-4)

Все ж таки з-за його настирливости підведеться і дасть, скільки той потребує (11,5-8)

Отець небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять! (11,9-13)

То, значить, прийшло до вас Боже Царство (11,14-26)

Блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають (11,27-28)

Знак Йони (11,29-32)

Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява (11,33-36)

Горе вам... рід цей здасть за це рахубу! (11,37-54)

Остерігайтесь фарисейської закваски (12,1-12)

Не від того, що хто має, залежить його життя (12,13-21)

Не журіться... Отець же ваш знає, що вам воно потрібне (12,22-34)

Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого (12,35-48)

Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? (12,49-59)

Як не покаєтесь, усі загинете так само (13,1-5)

Лиши її ще на цей рік (13,6-9)

Жінко, ти звільнена від своєї недуги (13,10-17)

На що схоже Царство Боже? (13,18-21)

Останні стануть першими, а перші — останніми (13,22-30)

Немов квочка (13,31-35)

Перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку (14,1-6)

Кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений (14,7-11)

Заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають, чим тобі відплатити (14,12-14)

Щоб дім мій наповнився (14,15-24)

Той не може бути моїм учнем (14,25-35)

Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась (15,1-7)

Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила (15,8-10)

Веселитись і радіти треба було (15,11-32)

Що мені робити? (16,1-9)

Не можете служити Богові й мамоні (16,10-15)

Чинить перелюб (16,16-18)

Тепер він тішиться тут, а ти мучишся (16,19-31)

Додай нам віри (17,1-10)

Ісусе, наставнику, змилуйся над нами! (17,11-19)

Коли прийде Царство Боже?... Де, Господи? (17,20-37)

Про те, що їм треба молитись завжди (18,1-8)

Боже, змилуйся надо мною грішним! (18,9-14)

Хто Царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього (18,15-17)

Одного ще тобі бракує (18,18-30)

Вони ж нічого не зрозуміли (18,31-34)

Що хочеш, щоб я зробив тобі? (18,35-43)

Сьогодні на цей дім зійшло спасіння (19,1-10)

Промишляйте ними, поки я повернуся (19,11-28)

Господь його потребує (19,29-40)

Побачив місто, він над ним заплакав (19,41-44)

Дім мій — дім молитви (19,45-48)

Якою владою ти це робиш? (20,1-8)

Один чоловік насадив був виноградник (20,9-19)

Віддайте, отже, що кесареве — кесареві, а що Боже — Богові (20,20-26)

Бог же не є Бог мертвих, але живих (20,27-40)

Давид, отже, зве його Господом. Як же він може бути його сином? (20,41-44)

Побачив він також і вдову (20,45-21,4)

Не лишиться камінь на камені, який не був би перевернений (21,5-24)

Тоді побачать Сина Чоловічого (21,25-28)

Погляньте на смоковницю (21,29-33)

Зважайте на самих себе (21,34-38)

Наближалося свято Опрісноків... й шукав нагоди, щоб видати його (22,1-6)

Ідіть та приготуйте нам Пасху (22,7-13)

Це — моє тіло (22,14-20)

Я між вами як той, що служить (22,21-30)

Я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла (22,31-38)

Хай не моя, а твоя буде воля! (22,39-46)

Це ваша година (22,47-53)

Ні, це не я (22,54-62)

Це я (22,63-71)

Ти цар юдейський? (23,1-12)

Розіпни його! (23,13-25)

Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? (23,26-32)

Сьогодні будеш зо мною в раї (23,33-43)

Отче, у твої руки віддаю духа мого! (23,44-49)

І вже заходила субота (23,50-56)

Його нема тут: він воскрес (24,1-12)

Христос справді воскрес і з'явився Симонові (24,13-35)

Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть (24,36-49)

А як він благословляв їх, віддалився від них (24,50-53)

Фаусті Сільвано, Канелла Вінченцо - У школі Луки : Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися - Євангеліє від Луки

Данте називає Луку «scriba mansuetudinis Christi» («письменник Христової лагідності», Про монархію, XVI,1). І справді, його Євангеліє — це Євангеліє милосердя: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк 6,36). Це наскрізна тема цілого його твору, що складається з двох книг, друга з яких — Діяння апостолів, історія первісної Церкви — тісно пов’язана з першою. Отож, те, що робили і казали апостоли, стає критерієм інтерпретації Євангелія, яке розповідає «про все, що Ісус робив та що навчав від початку» (Ді 1,1). Лука родом з Антіохії, що в Сирії, був учнем і певний час супутником Павла (2 Тм 4,11; Флм 24), ймовірно, лікарем (Кол 4,14). За переданням, він був ще й художником. Його Євангеліє, найбільше з усіх чотирьох Євангелій за обсягом (1151 віршів, майже вдвічі більше за Євангеліє від Марка), було написане близько 80 р. по Хр.

Як людина освічена і чутлива, як людина, що любить точність, Лука починає своє Євангеліє передмовою у вишуканому класичному стилі (Лк 1,1-4), в якій заявляє і пояснює Теофілу (справжньому чи вигаданому персонажеві, якому присвячений цілий твір, що було характерно для того часу), що він зібрав і дослідив джерела (серед яких значну частину Євангелія від Марка), опитав свідків, які бачили все на власні очі, і докладно все вивідав, щоби все «написати за порядком», щоб «ти знав стійкість науки, яку ти прийняв» (Лк 1,3-4). Розповідь починається «Євангелієм дитинства» (Лк 1,5-2,52), в якому Лука переймає біблійний стиль Септуагінти, грецького перекладу Старого Завіту. У паралельних сценах він описує звіщення і народження Йоана Хрестителя та Ісуса, збагачує її прекрасними піснеспівами «Величає душа моя», «Благословен Господь» і «Нині відпускаєш». Євангельську розповідь можна поділити на дві частини: «катехиза слухання» (Лк 3,1-9,50) і «катехиза споглядання» (Лк 9,51-24,53).

Перша частина описує єдиною картиною усю діяльність Хрестителя (Лк 3,1-20), далі йдеться про служіння Ісуса в Галилеї (Лк 4,14-9,50), ця частина охоплює перші чуда, вибір Дванадцятьох, Проповідь на рівнині (паралельна до Нагірної проповіді з Мт 5,1-7,27, але коротша за неї), переображення. У першій частині Євангелія йдеться про слухання Слова, яке перемінює обличчя. Друга змальовує це обличчя: це обличчя Сина, який іде до Єрусалима, де віддасть своє життя за братів. Межа, яка відокремлює початкову діяльність в Галилеї від довгої подорожі, що приведе Ісуса до Єрусалима, позначається урочистою фразою: «А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий (з цього світу), він постановив (гр. "зробив кам'яним своє обличчя") пуститися в дорогу до Єрусалиму» (Лк 9,51). Звідси починається друга частина (Лк 9,51-24,53), що змальовує шлях Спасителя, який здійснює «святу подорож» (пор. Пс 84,6: «твої дороги має в своєму серці»), вона сягає кульмінації у «видовищі» (спогляданні, гр. thеогіа, Лк 23,48) розіп'ятого праведника, який «почав возноситись на небо» (Лк 24,51). Друга частина, принаймні до входу в Єрусалим (Лк 9,51-19,28), укладена з дуже рідкими відсиланнями на інших євангелистів і базується на власному матеріалі Луки.