Бартоломео, Паоло - Достижения мозга - Как этот орган стал самой сложной и влиятельной частью тела человека

В течение последних тридцати лет быстрое развитие методов диагностики состояния мозга значительно развило наши представления о когнитивных функциях — способности познавать и взаимодействовать с миром. Эта эволюция также способствовала тому, что специалисты в области нейронаук проявили интерес к тем сферам, которые раньше не привлекали их внимание. Мы присутствуем при появлении таких новых междисциплинарных направлений нейронаук как нейроэстетика, нейроэтика, нейроправо и другие. К сожалению, не обошлось и без многочисленных злоупотреблений: псевдоученые используют модную приставку «нейро» по любому поводу на различных научных конференциях или в интернете.

С учетом этих злоупотреблений, необходимо учитывать ограниченность методов визуализации (методы, позволяющие рассмотреть структуры мозга). Также следует признать часто недооцениваемую значимость исследований, которые проводятся пациентам, страдающим поражениями головного мозга. Такие исследования иногда позволяют установить причинную связь между потерей когнитивных функций и областью пораженного мозга (или целой нейронной схемы, частью которого он является; имеется в виду совокупность приходящих нервов, участка мозга и отходящих нервов). И наоборот, при изучении здорового головного мозга методами нейровизуализации дело ограничивается выявлением взаимосвязей между деятельностью его отдельных участков и когнитивными функциями. Однако благодаря новым способам анализа поведения человека и методам визуализации мы способны теперь проводить более точные исследования у пациентов, страдающих поражениями головного мозга, что открывает широкие перспективы дальнейших научных изысканий.

В этом контексте, способствующем научным открытиям и прогрессу нейронаук, в рассчитанной на широкую публику литературе иногда прослеживается тенденция преувеличивать значимость результатов исследований. Такая стратегия увеличивает тиражи, но в то же время негативно влияет на их понимание. К тому же пандемия Covid-19 сопровождалась стремительным распространением недостоверной информации и в настоящее время нет никаких оснований рассчитывать на то, что этот постоянный поток лжи в социальных сетях и других медийных каналах прекратится сам по себе.

Как практикующий невролог и нейроученый, в этой книге я предпринял попытку поделиться своим собственным видением недавних достижений в нейронауках. На следующих страницах расскажу о некоторых из этих открытий и познакомлю с базовыми представлениями о работе мозга. Так я надеюсь помочь читателям лучше разобраться в претендующих на сенсационность многочисленных публикациях в прессе и сформировать критическое отношение к информации такого рода.

Бартоломео, Паоло - Достижения мозга - Как этот орган стал самой сложной и влиятельной частью тела человека

Перевод с французского Д. В. Бондаревского. — Москва : Эксмо, 2024. — 192 с. — (Мозг без границ. Книги о том, как использовать возможности своего мозга в современном мире).

ISBN 978-5-04-195280-8

Бартоломео, Паоло - Достижения мозга – Содержание

Введение

Глава 1. Для чего нужен мозг?

Инструмент взаимодействия с окружающей средой

Электрический, химический и цифровой инструментарий

Объемный орган

Питание — ключевой фактор в развитии мозга

Орган, предсказывающий будущее

Моделирование реальности

Глава 2. Краеугольные камни мозга

Диалог клеток

Функционирование синапсов

Между возбуждением и торможением

Тщательно отобранные синапсы

Не только нейроны

Новое о глиальных клетках

Глава 3. Социальная жизнь нейронов

Хабы: приоритетные вершины

Когда мир тесен!

Тесный мир мозга

Связи мозга наконец изучены

Будущее визуализации мозга

Глава 4. Речевые нейросети

Левостороннее движение по речевой автостраде

Доминирование левого полушария относительно

Преимущества асимметрии

Речь: функция, характерная для человека

Операция «Слияние»

Генетические причины наших речевых способностей

Что такое речь?

Возможна ли речь без образов?

Глава 5. Другие языки мозга

Тайны мозга билингвов

Может ли многоязычие замедлять старение мозга?

Другая форма коммуникации

Чтение и письмо

Когда мозг адаптируется

Глава 6. Музыка или радость предвосхищения

Давняя спутница человечества

Восприятие мелодий

Приглашение на вальс

Найдите свой ритм

Удивительная гармония

Сила воображаемой музыки

Расшифровка партитур presto prestissimo

Глава 7. Видение и воображение

Видеть что? Где? Как?

Визуальная обработка отличается уровнем сложности

Мысленный взор

Можно ли считать афантазию формой ментальной слепоты?

Имя розы: язык и восприятие цвета

Глава 8. Сознание и внимание

Можно ли считать сознание совокупностью различных процессов?

Неполные теории

Связаны ли нейросети через белое вещество?

Два полушария — две различные роли

Сознание и сны

Бутылка Эдисона

Глава 9. Мозг и движение

Кто стоит у руля?

Машина для создания моделей

Уроки нарушений двигательного контроля

Видеть — это уже делать!

Зеркальные нейроны: от обезьяны до человека

Глава 10. Когда связь утрачивается

Мозг как симфонический оркестр

Каковы последствия инсульта?

Берегите «провода» от повреждений!

Опасные перекрестки

На помощь приходит здоровое полушарие

Музыкальный дуэт

Эпилог

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Примечания

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