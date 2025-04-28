Что же такое смерть в онлайн- и цифровой среде? Digital death studies — это исследование смер­ти в контексте цифрового пространства. Можно следить за изменением ритуалов траура в сети и обнаружить новые необычные практики спон­танной меморизации в формате горевания на RIP-страницах в социальных сетях или RIP-трол­линга. Или задаться вопросом о том, отвечает ли виртуальная реальность нуждам скорбящих, и придумывать программные решения, кото­рые более чувствительны к смерти. Запускать приложения-планировщики похорон, последу­ющего прощания с умершим, его посмертного существования в виде мемориального аккаунта в социальных сетях.

Можно отмечать влияние цифровых технологий на повседневность и изу­чать, что такое селфи на кладбище, как меняется наше отношение к местам захоронений при ос­нащении их QR-кодами и что происходит с похо­ронной индустрией с появлением новых техни­ческих возможностей рекламы услуг. Или вооб­ще задуматься, насколько зрелищен и публичен акт умирания современного человека в условиях высокой степени представленности почти всех и каждого в коммуникативных сервисах. У нас есть возможность изучать разные способы ре­презентации ухода человека в компьютерных играх, цифровых сериалах, блогах и смотреть, как вообще оформляются эти пространства способами прощания, сожаления, терапевтирования и ситуации утраты. Наконец, можно уви­деть правовую проблематику решения вопросов цифрового наследства: как упорядочить циф­ровые активы, кто может выступать в роли рас­порядителя по вопросам управления режимами онлайн-смерти, сетевой скорби или нарушителя возникающих спонтанных норм? Обо всех этих спектрах я буду говорить подробно в следующих главах, а здесь попытаюсь кратко пройтись по ка­ждому направлению.

Давно известно, что люди, которые пользу­ются Интернетом на постоянной основе, кото­рые включили Интернет в свою повседневную жизнь, оставляют за собой большой след: это следы в виде цифровых вещей, или digital things. Каждый человек, у которого есть аккаунт, владеет этими цифровыми вещами. Более того, в каком-то смысле мы как пользователи и есть эти цифровые вещи, потому что мы там не жи­вем, наш аккаунт не равен нам офлайн. Даже если мы сложим все аккаунты от всех соцсетей и сер­висов, которыми мы пользуемся, не получится та личность, которая живет в офлайн-мире. В этом смысле важно помнить одно: когда мы регистри­руемся в соцсетях, заводим почтовый аккаунт, регистрируется на онлайн-мероприятии — во всех этих случаях мы получаем и заводим эти цифровые вещи и, по сути, их коллекционируем. Чем более осознанно мы живем в повседнев­ной жизни, тем больше мы можем контролиро­вать эту часть следа в виде цифровых вещей.

На­пример, лайки, которые мы ставим, переводы, которые мы осуществляем. Но когда мы начи­наем задумываться о своей безопасности в он- лайн-среде, и о том, что вообще станет с этими цифровыми вещами после нашего ухода, то нам будет легче их контролировать. Другими словами, чтобы было легче жить и онлайн, и офлайн, необходимо еще при жизни заботиться о собственной кибербезопасности и цифровой грамотности. Важно также отме­тить, что одной из важных составляющих изуче­ния цифровой смерти является урегулирование вопросов наследия. То есть, кому после смерти достанутся цифровые архивы, доступы? Если мы озаботимся этим вопросом еще при жизни, кому передавать свои цифровые архивные данные, то нам будет легче эту часть пост-умирания урегулировать еще при жизни. Конечно, вопрос передачи своего цифрового наследства не имеет ничего общего с желанием жить вечно.

Когда у тебя есть важные вещи, после смерти хочется передать их своим близким: и не важно, книга ли это, дневник или прокаченный аккаунт в компьютерной игре. Приведу пример из лекции Оксаны Мороз о цифровой смерти, который мне очень понравился. Она рассказывала историю про компьютерную игру, которую отец незадолго до смерти прошел с определенным результатом. Уже после смерти отца его сын нашел эту игру и в рамках терапии после смерти отца начал играть с машиной отца в этой игре, но таким образом, чтобы не завершить игру с более высоким результатом, чтобы отец в виде этой машинки продолжал жить вечно.

Ксения Чакилева – Смерть в цифровую эпоху. Как мы воспринимаем смерть в 21 веке

Серия – «Социальная психология»

Издательство – «АСТ»

Москва – 2025 г. / 192 с.

ISBN 978-5-17-168294-1

Ксения Чакилева – Смерть в цифровую эпоху. Как мы воспринимаем смерть в 21 веке – Содержание