Чакилева – Смерть в цифровую эпоху
Что же такое смерть в онлайн- и цифровой среде? Digital death studies — это исследование смерти в контексте цифрового пространства. Можно следить за изменением ритуалов траура в сети и обнаружить новые необычные практики спонтанной меморизации в формате горевания на RIP-страницах в социальных сетях или RIP-троллинга. Или задаться вопросом о том, отвечает ли виртуальная реальность нуждам скорбящих, и придумывать программные решения, которые более чувствительны к смерти. Запускать приложения-планировщики похорон, последующего прощания с умершим, его посмертного существования в виде мемориального аккаунта в социальных сетях.
Можно отмечать влияние цифровых технологий на повседневность и изучать, что такое селфи на кладбище, как меняется наше отношение к местам захоронений при оснащении их QR-кодами и что происходит с похоронной индустрией с появлением новых технических возможностей рекламы услуг. Или вообще задуматься, насколько зрелищен и публичен акт умирания современного человека в условиях высокой степени представленности почти всех и каждого в коммуникативных сервисах. У нас есть возможность изучать разные способы репрезентации ухода человека в компьютерных играх, цифровых сериалах, блогах и смотреть, как вообще оформляются эти пространства способами прощания, сожаления, терапевтирования и ситуации утраты. Наконец, можно увидеть правовую проблематику решения вопросов цифрового наследства: как упорядочить цифровые активы, кто может выступать в роли распорядителя по вопросам управления режимами онлайн-смерти, сетевой скорби или нарушителя возникающих спонтанных норм? Обо всех этих спектрах я буду говорить подробно в следующих главах, а здесь попытаюсь кратко пройтись по каждому направлению.
Давно известно, что люди, которые пользуются Интернетом на постоянной основе, которые включили Интернет в свою повседневную жизнь, оставляют за собой большой след: это следы в виде цифровых вещей, или digital things. Каждый человек, у которого есть аккаунт, владеет этими цифровыми вещами. Более того, в каком-то смысле мы как пользователи и есть эти цифровые вещи, потому что мы там не живем, наш аккаунт не равен нам офлайн. Даже если мы сложим все аккаунты от всех соцсетей и сервисов, которыми мы пользуемся, не получится та личность, которая живет в офлайн-мире. В этом смысле важно помнить одно: когда мы регистрируемся в соцсетях, заводим почтовый аккаунт, регистрируется на онлайн-мероприятии — во всех этих случаях мы получаем и заводим эти цифровые вещи и, по сути, их коллекционируем. Чем более осознанно мы живем в повседневной жизни, тем больше мы можем контролировать эту часть следа в виде цифровых вещей.
Например, лайки, которые мы ставим, переводы, которые мы осуществляем. Но когда мы начинаем задумываться о своей безопасности в он- лайн-среде, и о том, что вообще станет с этими цифровыми вещами после нашего ухода, то нам будет легче их контролировать. Другими словами, чтобы было легче жить и онлайн, и офлайн, необходимо еще при жизни заботиться о собственной кибербезопасности и цифровой грамотности. Важно также отметить, что одной из важных составляющих изучения цифровой смерти является урегулирование вопросов наследия. То есть, кому после смерти достанутся цифровые архивы, доступы? Если мы озаботимся этим вопросом еще при жизни, кому передавать свои цифровые архивные данные, то нам будет легче эту часть пост-умирания урегулировать еще при жизни. Конечно, вопрос передачи своего цифрового наследства не имеет ничего общего с желанием жить вечно.
Когда у тебя есть важные вещи, после смерти хочется передать их своим близким: и не важно, книга ли это, дневник или прокаченный аккаунт в компьютерной игре. Приведу пример из лекции Оксаны Мороз о цифровой смерти, который мне очень понравился. Она рассказывала историю про компьютерную игру, которую отец незадолго до смерти прошел с определенным результатом. Уже после смерти отца его сын нашел эту игру и в рамках терапии после смерти отца начал играть с машиной отца в этой игре, но таким образом, чтобы не завершить игру с более высоким результатом, чтобы отец в виде этой машинки продолжал жить вечно.
Ксения Чакилева – Смерть в цифровую эпоху. Как мы воспринимаем смерть в 21 веке
Серия – «Социальная психология»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 192 с.
ISBN 978-5-17-168294-1
Ксения Чакилева – Смерть в цифровую эпоху. Как мы воспринимаем смерть в 21 веке – Содержание
- Предисловие
- Глава 1. Что такое смерть в онлайн-среде?
- Глава 2. Как завещать номера телефонов, биткоины и бонусы СберСпасибо | Никита Данилов
- Глава 3. О виртуальных кладбищах, похоронах по Skype и кладбище геймеров
- Глава 4. О рынке цифровых ритуальных услуг и дистанционной доставке цветов на могилу | Сервис IWALY
- Глава 5. Как выражать скорбь в интернете и что такое цифровое горе? | Оксана Мороз
- Глава 6. Вам пришло письмо с радуги: о виртуальных кладбищах домашних животных
- Глава 7. Мозг на флешке: цифровое бессмертие | Роман Душкин
- Глава 8. Посмертная фотография и селфи на кладбище: зачем люди это делают? | Лиза Светлова
- Глава 9. Концерт Тупака Шакура в 2025 году: как создают цифровых двойников знаменитостей?
- Глава 10. О поминальных трапезных, поминках по Skype и виртуальной памяти | Дмитрий Борисов
- Глава 11. О призраках в The Sims: смерть в компьютерных играх
- Глава 12. О мумиях, колыбельных и продвижении Death Studies | Надежда Горшенина
- Заключение
Большое спасибо!