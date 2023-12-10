Пленков - Революция 1968-го - Эпоха, феномен, наследие

Ныне становится все ясней, что 68־й столь же символичен для истории, как и 1789, 1848, 1914, 1917, 1933 годы. Удивительно, но уже в тот примечательный год Ханна Арендт писала Карлу Ясперсу: «Дети XXI века, став взрослыми, будут учиться на опыте 68-го также, как мы учились на опыте революции 1848 года». Это высказывание Ханны Арендт может вызвать возражения, поскольку любое историческое событие уникально, но все же оно показывает, что в этих событиях есть общее: если сравнить 68-й с революцией 1848 года в Европе, то бросается в глаза резкий конфликт между поколениями, ускоривший политические процессы, приведшие в итоге к весьма важным переменам. Бросается в глаза и иное сходство — всеобщее удивление внезапно возникшим хаосом. Алексис де Токвиль сказал о революции 1848 года, что французы также огорошены этими беспорядками, как и иностранцы. В 1848 году Париж восстал против «короля-буржуа» Луи-Филиппа и сверг первоначально либерального монарха. Де Голля сравнивали с Луи-Филиппом, на что он отвечал, что он не Луи-Филипп, хотя сам помышлял в разгар кризиса о бегстве за границу, как это и сделал Луи-Филипп, скрывшись в Англии. Также и после 1848 года неудавшиеся революционеры начали постепенный захват институтов государства, как это делали и «революционеры» 68-го. В обоих случаях имел место раскол между «реалистами» и «фундаменталистами» в политике, возникали новые структурные перемены в системе политических партий, а также общим является и то, что после двадцатилетней паузы последовало объединение Германии: 1871 и 1990 годы.

Правда, в отличие от 1848 года реальных революционных действий в 68-м не было, поэтому принятое мной для лаконичности обозначение «68-й», конечно, не более чем символ: как и все символы, он не очень точен, поскольку на деле рассматриваемые события и перемены носили характер конфликта поколений и охватывают значительно больший период времени, чем один год. В 68-м была проложена, по словам Джона Бёрджера, дорога к нормализации отношения к действительности, сравнить 68-й можно только с упомянутым 1848 годом — в обеих революциях казалось, что только суровая правда откроет дорогу к свободе, и в обеих революциях их участников ожидало разочарование. Значение революции 1848 года для целого поколения людей запечатлено не в истории, а в романе Гюстава Флобера «Воспитание чувств». Герои этого повествования в итоге после революции также чувствовали себя опустошенными и не достигшими того, к чему так настойчиво стремились. Похожие эмоции в отношении 68-го описывал Мишель Уэльбек в романе «Элементарные частицы».

Утопии, которые питали «революцию» 68-го утеряли свою привлекательность, в процессе своего марша через институты общества они видоизменились до неузнаваемости, либо вовсе пропали, были выхолощены, стали обыденностью. Но для революции самоощущения, самоидентификации модерна «революция» 68-го имела огромное значение, по сути, 68-й был важным рубежом в жизни не только тех людей, которым было тогда 20 лет, но и для всей истории после 1945 года.

Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие

СПб.: Владимир Даль, 2023. — 473 с.

ISBN 978-5-93615-327-3

Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие – Содержание

Вместо предисловия. Введение в тему эпохального 68-го

Глава 1. Социально-экономический и политический фон феномена 68-го

«Просперити» в качестве главного условия «революции»: беспрецедентный подъем экономики

Немецкое экономическое чудо

«Великое общество» в США

Прилив поднимает все лодки

Новые качества социальной политики

Государство благоденствия

Феномен консолидации демократии

Политическая стабилизация в Италии

Эра Аденауэра в ФРГ

Франция в начале Пятой республики

Испания — страна на периферии ЕЭС

Усталость от власти и сдвиг влево

Глава 2. Составляющие феномена 68-го

Как объяснить феномен -го?

Коллективное сумасшествие молодежи?

Ситуационистский интернационал

Потребность в целях, за которые можно умереть

Диспропорции и асинхронность в «революции» 68-го

Американизация Европы

Рок-музыка

Коммуны

Антикапитализм «новых левых» «революционеров» 68-го

Обличение несостоятельности буржуазной морали и культуры

Новая трактовка «революционерами» роли идеологии: маоизм и ленинизм

Амбивалентность темы критики колониализма

Вставай проклятьем заклеймённый!

Гедонизм «революции»: Sex and Drugs and Rock ‘n‘ Roll

Сексуальная революция

ЛГБТ сообщества и 68-й

Феминизм

Глава 3. 68-й в США

Истоки американской молодежной субкультуры: битники

Начало формирования молодежной субкультуры в США

Американские «новые левые»: исторические и идеологические корни

Порт-Гуронский манифест SDS и студенческие беспорядки

Истоки движения за гражданские права в США

Начало движения за гражданские права

Пик движения за гражданские права в США

Война во Вьетнаме: объективные сложности понимания ее природы

Тупики «грязной войны» и следствия поражение США

Организации и масштабы антивоенного движения в США

Глава 4. Феномен кризисного сознания в Италии

Особенности итальянского «Sessantotto»

Начало волнений итальянских студентов

Ослабление протестного движения

Феномен левого терроризма

Глава 5. Французский ««оіхапІе-ЬиіІёше»

Особенности французской «революции» 8 года

В начале был Нантер

Пик студенческих волнений в Париже

Угасание «революции»

Глава 6. Германия в 68-м

Немецкий «Achtundsechziger» и критика нацистского прошлого

Немецкое студенческое движение

Немецкие «новые левые»

Убийство Бенно Онезорга и начало волнений

Феномен Руди Дучке в немецком 68-м

Кульминация протестов

Нежданное умиротворение

Терроризм

Итоги немецкого 68-го

Глава 7. Пестрый калейдоскоп 68-го