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Пленков - Революция 1968-го - Эпоха, феномен, наследие

Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Ныне становится все ясней, что 68־й столь же символичен для истории, как и 1789, 1848, 1914, 1917, 1933 годы. Удивительно, но уже в тот примечательный год Ханна Арендт писала Карлу Ясперсу: «Дети XXI века, став взрослыми, будут учиться на опыте 68-го также, как мы учились на опыте революции 1848 года». Это высказывание Ханны Арендт может вызвать возражения, поскольку любое историческое событие уникально, но все же оно показывает, что в этих событиях есть общее: если сравнить 68-й с революцией 1848 года в Европе, то бросается в глаза резкий конфликт между поколениями, ускоривший политические процессы, приведшие в итоге к весьма важным переменам. Бросается в глаза и иное сходство — всеобщее удивление внезапно возникшим хаосом. Алексис де Токвиль сказал о революции 1848 года, что французы также огорошены этими беспорядками, как и иностранцы. В 1848 году Париж восстал против «короля-буржуа» Луи-Филиппа и сверг первоначально либерального монарха. Де Голля сравнивали с Луи-Филиппом, на что он отвечал, что он не Луи-Филипп, хотя сам помышлял в разгар кризиса о бегстве за границу, как это и сделал Луи-Филипп, скрывшись в Англии. Также и после 1848 года неудавшиеся революционеры начали постепенный захват институтов государства, как это делали и «революционеры» 68-го. В обоих случаях имел место раскол между «реалистами» и «фундаменталистами» в политике, возникали новые структурные перемены в системе политических партий, а также общим является и то, что после двадцатилетней паузы последовало объединение Германии: 1871 и 1990 годы.
Правда, в отличие от 1848 года реальных революционных действий в 68-м не было, поэтому принятое мной для лаконичности обозначение «68-й», конечно, не более чем символ: как и все символы, он не очень точен, поскольку на деле рассматриваемые события и перемены носили характер конфликта поколений и охватывают значительно больший период времени, чем один год. В 68-м была проложена, по словам Джона Бёрджера, дорога к нормализации отношения к действительности, сравнить 68-й можно только с упомянутым 1848 годом — в обеих революциях казалось, что только суровая правда откроет дорогу к свободе, и в обеих революциях их участников ожидало разочарование. Значение революции 1848 года для целого поколения людей запечатлено не в истории, а в романе Гюстава Флобера «Воспитание чувств». Герои этого повествования в итоге после революции также чувствовали себя опустошенными и не достигшими того, к чему так настойчиво стремились. Похожие эмоции в отношении 68-го описывал Мишель Уэльбек в романе «Элементарные частицы».
Утопии, которые питали «революцию» 68-го утеряли свою привлекательность, в процессе своего марша через институты общества они видоизменились до неузнаваемости, либо вовсе пропали, были выхолощены, стали обыденностью. Но для революции самоощущения, самоидентификации модерна «революция» 68-го имела огромное значение, по сути, 68-й был важным рубежом в жизни не только тех людей, которым было тогда 20 лет, но и для всей истории после 1945 года.

Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие

СПб.: Владимир Даль, 2023. — 473 с.
ISBN 978-5-93615-327-3

Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие – Содержание

Вместо предисловия. Введение в тему эпохального 68-го
Глава 1. Социально-экономический и политический фон феномена 68-го
  • «Просперити» в качестве главного условия «революции»: беспрецедентный подъем экономики
  • Немецкое экономическое чудо
  • «Великое общество» в США
  • Прилив поднимает все лодки
  • Новые качества социальной политики
  • Государство благоденствия
  • Феномен консолидации демократии
  • Политическая стабилизация в Италии
  • Эра Аденауэра в ФРГ
  • Франция в начале Пятой республики
  • Испания — страна на периферии ЕЭС
  • Усталость от власти и сдвиг влево
Глава 2. Составляющие феномена 68-го
  • Как объяснить феномен -го?
  • Коллективное сумасшествие молодежи?
  • Ситуационистский интернационал
  • Потребность в целях, за которые можно умереть
  • Диспропорции и асинхронность в «революции» 68-го
  • Американизация Европы
  • Рок-музыка
  • Коммуны
  • Антикапитализм «новых левых» «революционеров» 68-го
  • Обличение несостоятельности буржуазной морали и культуры
  • Новая трактовка «революционерами» роли идеологии: маоизм и ленинизм
  • Амбивалентность темы критики колониализма
  • Вставай проклятьем заклеймённый!
  • Гедонизм «революции»: Sex and Drugs and Rock ‘n‘ Roll
  • Сексуальная революция
  • ЛГБТ сообщества и 68-й
  • Феминизм
Глава 3. 68-й в США
  • Истоки американской молодежной субкультуры: битники
  • Начало формирования молодежной субкультуры в США
  • Американские «новые левые»: исторические и идеологические корни
  • Порт-Гуронский манифест SDS и студенческие беспорядки
  • Истоки движения за гражданские права в США
  • Начало движения за гражданские права
  • Пик движения за гражданские права в США
  • Война во Вьетнаме: объективные сложности понимания ее природы
  • Тупики «грязной войны» и следствия поражение США
  • Организации и масштабы антивоенного движения в США
Глава 4. Феномен кризисного сознания в Италии
  • Особенности итальянского «Sessantotto»
  • Начало волнений итальянских студентов
  • Ослабление протестного движения
  • Феномен левого терроризма
Глава 5. Французский ««оіхапІе-ЬиіІёше»
  • Особенности французской «революции» 8 года
  • В начале был Нантер
  • Пик студенческих волнений в Париже
  • Угасание «революции»
Глава 6. Германия в 68-м
  • Немецкий «Achtundsechziger» и критика нацистского прошлого
  • Немецкое студенческое движение
  • Немецкие «новые левые»
  • Убийство Бенно Онезорга и начало волнений
  • Феномен Руди Дучке в немецком 68-м
  • Кульминация протестов
  • Нежданное умиротворение
  • Терроризм
  • Итоги немецкого 68-го
Глава 7. Пестрый калейдоскоп 68-го
  • Голландия
  • Англия и другие европейские аутсайдеры протестов 68-го
  • Японский 68-й
  • Эпилог. Длинная тень 68-го
  • Что это было?
  • 68-й как источник всех бед современного общества?
  • Более демократическое и открытое общество, чем до 68-го?
  • Метаморфозы поколения 68-го
  • «Новые правые» и 68-й
  • Террор и 68-й
  • Покаянная культура
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Rating 5.0 / 5
Added 10.12.2023
Author brat Vadim
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