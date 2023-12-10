Пленков - Революция 1968-го - Эпоха, феномен, наследие
Ныне становится все ясней, что 68־й столь же символичен для истории, как и 1789, 1848, 1914, 1917, 1933 годы. Удивительно, но уже в тот примечательный год Ханна Арендт писала Карлу Ясперсу: «Дети XXI века, став взрослыми, будут учиться на опыте 68-го также, как мы учились на опыте революции 1848 года». Это высказывание Ханны Арендт может вызвать возражения, поскольку любое историческое событие уникально, но все же оно показывает, что в этих событиях есть общее: если сравнить 68-й с революцией 1848 года в Европе, то бросается в глаза резкий конфликт между поколениями, ускоривший политические процессы, приведшие в итоге к весьма важным переменам. Бросается в глаза и иное сходство — всеобщее удивление внезапно возникшим хаосом. Алексис де Токвиль сказал о революции 1848 года, что французы также огорошены этими беспорядками, как и иностранцы. В 1848 году Париж восстал против «короля-буржуа» Луи-Филиппа и сверг первоначально либерального монарха. Де Голля сравнивали с Луи-Филиппом, на что он отвечал, что он не Луи-Филипп, хотя сам помышлял в разгар кризиса о бегстве за границу, как это и сделал Луи-Филипп, скрывшись в Англии. Также и после 1848 года неудавшиеся революционеры начали постепенный захват институтов государства, как это делали и «революционеры» 68-го. В обоих случаях имел место раскол между «реалистами» и «фундаменталистами» в политике, возникали новые структурные перемены в системе политических партий, а также общим является и то, что после двадцатилетней паузы последовало объединение Германии: 1871 и 1990 годы.
Правда, в отличие от 1848 года реальных революционных действий в 68-м не было, поэтому принятое мной для лаконичности обозначение «68-й», конечно, не более чем символ: как и все символы, он не очень точен, поскольку на деле рассматриваемые события и перемены носили характер конфликта поколений и охватывают значительно больший период времени, чем один год. В 68-м была проложена, по словам Джона Бёрджера, дорога к нормализации отношения к действительности, сравнить 68-й можно только с упомянутым 1848 годом — в обеих революциях казалось, что только суровая правда откроет дорогу к свободе, и в обеих революциях их участников ожидало разочарование. Значение революции 1848 года для целого поколения людей запечатлено не в истории, а в романе Гюстава Флобера «Воспитание чувств». Герои этого повествования в итоге после революции также чувствовали себя опустошенными и не достигшими того, к чему так настойчиво стремились. Похожие эмоции в отношении 68-го описывал Мишель Уэльбек в романе «Элементарные частицы».
Утопии, которые питали «революцию» 68-го утеряли свою привлекательность, в процессе своего марша через институты общества они видоизменились до неузнаваемости, либо вовсе пропали, были выхолощены, стали обыденностью. Но для революции самоощущения, самоидентификации модерна «революция» 68-го имела огромное значение, по сути, 68-й был важным рубежом в жизни не только тех людей, которым было тогда 20 лет, но и для всей истории после 1945 года.
Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие
СПб.: Владимир Даль, 2023. — 473 с.
ISBN 978-5-93615-327-3
Пленков О. Ю. - «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие – Содержание
Вместо предисловия. Введение в тему эпохального 68-го
Глава 1. Социально-экономический и политический фон феномена 68-го
- «Просперити» в качестве главного условия «революции»: беспрецедентный подъем экономики
- Немецкое экономическое чудо
- «Великое общество» в США
- Прилив поднимает все лодки
- Новые качества социальной политики
- Государство благоденствия
- Феномен консолидации демократии
- Политическая стабилизация в Италии
- Эра Аденауэра в ФРГ
- Франция в начале Пятой республики
- Испания — страна на периферии ЕЭС
- Усталость от власти и сдвиг влево
Глава 2. Составляющие феномена 68-го
- Как объяснить феномен -го?
- Коллективное сумасшествие молодежи?
- Ситуационистский интернационал
- Потребность в целях, за которые можно умереть
- Диспропорции и асинхронность в «революции» 68-го
- Американизация Европы
- Рок-музыка
- Коммуны
- Антикапитализм «новых левых» «революционеров» 68-го
- Обличение несостоятельности буржуазной морали и культуры
- Новая трактовка «революционерами» роли идеологии: маоизм и ленинизм
- Амбивалентность темы критики колониализма
- Вставай проклятьем заклеймённый!
- Гедонизм «революции»: Sex and Drugs and Rock ‘n‘ Roll
- Сексуальная революция
- ЛГБТ сообщества и 68-й
- Феминизм
Глава 3. 68-й в США
- Истоки американской молодежной субкультуры: битники
- Начало формирования молодежной субкультуры в США
- Американские «новые левые»: исторические и идеологические корни
- Порт-Гуронский манифест SDS и студенческие беспорядки
- Истоки движения за гражданские права в США
- Начало движения за гражданские права
- Пик движения за гражданские права в США
- Война во Вьетнаме: объективные сложности понимания ее природы
- Тупики «грязной войны» и следствия поражение США
- Организации и масштабы антивоенного движения в США
Глава 4. Феномен кризисного сознания в Италии
- Особенности итальянского «Sessantotto»
- Начало волнений итальянских студентов
- Ослабление протестного движения
- Феномен левого терроризма
Глава 5. Французский ««оіхапІе-ЬиіІёше»
- Особенности французской «революции» 8 года
- В начале был Нантер
- Пик студенческих волнений в Париже
- Угасание «революции»
Глава 6. Германия в 68-м
- Немецкий «Achtundsechziger» и критика нацистского прошлого
- Немецкое студенческое движение
- Немецкие «новые левые»
- Убийство Бенно Онезорга и начало волнений
- Феномен Руди Дучке в немецком 68-м
- Кульминация протестов
- Нежданное умиротворение
- Терроризм
- Итоги немецкого 68-го
Глава 7. Пестрый калейдоскоп 68-го
- Голландия
- Англия и другие европейские аутсайдеры протестов 68-го
- Японский 68-й
- Эпилог. Длинная тень 68-го
- Что это было?
- 68-й как источник всех бед современного общества?
- Более демократическое и открытое общество, чем до 68-го?
- Метаморфозы поколения 68-го
- «Новые правые» и 68-й
- Террор и 68-й
- Покаянная культура
No comments yet. Be the first!