Михайлов - Маленький плохой заяц
В 1960-е годы шведский религиовед Оке Хульткранц предположил, что религия может зависеть от окружающей среды и меняться вместе с экологическими условиями. Мысль эта была тогда многими встречена в штыки. Религия – сфера духовная. При чем тут биология и география?
Спустя полвека сомнения в правоте Хульткранца высказывают нечасто. Каждый год выходят новые статьи, а нередко и большие монографии, рассматривающие связь между религией и экологией. Гарвардский университет издает об этом многотомную серию книг. Даже духовные лидеры, которые в 1960-е об экологических проблемах упоминали редко, сегодня регулярно обращаются к ним в проповедях, осторожно говоря о том, что религиозные учения могут быть как-то со всем этим связаны.
Но, может быть, все это фикция? Есть ли в действительности связь между религией и окружающей средой? Влияет ли христианство на глобальное потепление и, наоборот, растительность Австралии на культы аборигенов – помимо того очевидного факта, что в австралийских мифах встречаются кенгуру и коалы, а в древнегреческих преданиях мы их не найдем?
Может ли окружающая природа определить наши ритуалы? Наши страхи и надежды? Властна ли она хоть в какой-то степени над нашей этикой? И наоборот: меняют ли религии ландшафт вокруг нас? Как они учат нас относиться не только друг к другу, но и ко всему живому?
Константин Михайлов - Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды
М., «Альпина Диджитал», 2019 г. – 196 с.
ISBN 978‑5‑0013‑9164‑7
Константин Михайлов - Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды – Содержание
Вступление
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О чем эта книжка
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Несколько замечаний для внимательных читателей
Глава первая. Австралия
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Частичная изоляция
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Неудачный континент
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Пространство и время
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Рыбы едят эму
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Время сновидений
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Тропы песен
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Шанс Бакли
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Эму любят крыс
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Мир меняется
Глава вторая. Пустыни Южной Африки
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Заики и изгои
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Особая ветвь
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Ужасное существо
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Противоестественность смерти
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Приключения бога-богомола
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Золото на холме шакалов
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Другие койсаны
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Мочки, стрелы, ритуалы
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Трансы в Бушменленде
Глава третья. Тихий океан
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Народ мореплавателей
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Герой и его мана
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Человек и рыба
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Капитан
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Кахуны и вулканы
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Капу и экосистемы
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Сандвичевы острова
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Смерть мореплавателя
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Мана капитана
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Кризис приближается
Глава четвертая. Великие равнины
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Столкновение
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Сиу и их войны
-
Неудачник Тайвоци и четыре бизона
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Святые и пароходы
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Путешествия связанных
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В мир мертвых
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Все наоборот
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Танцы и кровь
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Сидящий Бык на поле боя
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Хороший день для смерти
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Пляска духов
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Развязка
Глава пятая. Планета Земля
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Освоенная планета
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Мифы земледельцев
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Власть символов
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Метан священной коровы
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Злаки и боги
-
Экониша пуста не бывает
-
Стерегущие мост
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Кит с природой Будды
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Эвкалипты и ослы
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Гораздо лучше их
-
Возвращение к истокам
Благодарности
Список иллюстраций
Примечания
Константин Михайлов - Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды - Частичная изоляция
Принято считать, что австралийцы представляли собой одну из самых изолированных популяций на планете, пока их не открыл Кук. Это не совсем так. Во-первых, европейцы с австралийцами контактировали и до Кука – еще в 1606 году на берег Австралии высадилась команда голландского капитана Виллема Янсзона. Контакт вышел не слишком удачным: потеряв в схватке около десятка человек, Янсзон предпочел отчалить. Однако составил первые карты австралийского побережья. Кук же совершил другие замечательные открытия, о которых пойдет речь в третьей главе.
Во-вторых, до европейцев австралийцы нередко контактировали с жителями других земель. По-настоящему оторваны от мира были только некоторые из племен. Скажем, жители Тасмании, острова к югу от Австралии, действительно провели в полной изоляции примерно десять тысяч лет – с тех пор, как ушел под воду перешеек между Тасманией и австралийским материком.
Аборигены Северной Австралии между тем активно контактировали с австронезийцами. Вспомним знаменитых собак динго. Их завезли на континент отнюдь не европейцы: самые ранние находки собачьих костей в Австралии относятся археологами к середине II тысячелетия до нашей эры. Но с начала освоения континента предками современных аборигенов прошли десятки тысяч лет, а закончилось оно примерно шесть тысячелетий назад, когда из-за повышения уровня моря Австралия оказалась отделена от Новой Гвинеи, как ранее от Тасмании.
Следовательно, во II тысячелетии до нашей эры динго в Австралию привезли не европейцы, а кто-то другой. Скорее всего, это действительно сделали австронезийцы. Разумеется, это произошло так давно, что в австралийских мифах собака встречается сплошь и рядом, причем не только в качестве верного друга или объекта кулинарии, что нам знакомо по евразийскому опыту, но и как единица измерения низкой температуры. О холодной ночи австралиец мог сказать, что это была ночь четырех или пяти собак – именно столько их, по его мнению, нужно было положить рядом с собой, чтоб согреться.
Собаки динго не единственное доказательство контактов между австралийцами и внешним миром: еще одним могут послужить трепанги – беспозвоночные, часто называемые «морские огурцы». Северное побережье Австралии ими исключительно богато. А в Китае трепанги издавна считаются полезными для здоровья вообще и мужской потенции в частности (свойство, которое приписывается, кажется, каждому второму препарату китайской медицины). Еще в XVIII веке, до начала европейской колонизации Австралии, китайцы покупали австралийские трепанги (а по мнению некоторых исследователей, делали это даже в Средние века). Конечно, торговля шла не напрямую, а через длинную череду посредников, жителей островов Индонезии, которые выменивали трепангов у австралийцев. Изредка австралийские товары могли доходить, по-видимому, даже до Италии. Недавно историки обнаружили в одной европейской рукописи XIII века изображение какаду – птицы, которая в природе за пределами Австралии, Новой Гвинеи и некоторых тихоокеанских островов не встречается. Так что аборигены косвенно уже входили в систему мировой экономики, хотя и не знали денег. Некоторые исследователи считают, что от индонезийских купцов они могли получить и какие-то сведения об исламе. Вопрос этот, впрочем, спорный.
И все же с внешним миром до прихода европейцев контактировали в основном северные австралийцы. Остальные же имели дело только с другими аборигенами. Культурного обмена это не отменяло: Австралия – большой континент, и в разных его регионах сформировались хотя и связанные друг с другом, но во многом самостоятельные традиции. Современные лингвисты насчитывают на континенте 27 разных языковых семей и гораздо большее число отдельных языков и наречий, входящих в них. Однако мифы, песни и ритуалы преодолевали языковые границы и огромные расстояния. Это позволяет нам рассматривать австралийскую религию и ее связь с экологией в совокупности.
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