Рубеж XX—XXI вв. знаменуется подведением итогов в культуре. Оцениваются тенденции, развитие которых обещало неограниченные перспективы в технике, в науке, в социальных проектах. Оценивается проективный этап культуры, основанный на рациональности, конструктивности — этап модерна. Следует, правда, учитывать наличие и другой тенденции: предсказательно-пессимистической. Ее характерная черта — констатация грезившегося заката, кризиса, обрыва культуры. Не состоялся технократический проект, так же как не состоялся закат культуры. Вместе с тем XX в. создал проблемы, которые человечеству предстоит разрешать в третьем тысячелетии.

Как отмечают исследователи, цивилизационные сдвиги изменяют представления людей о ценностях жизни на рубеже тысячелетий. Глобальные проблемы цивилизации тесно связаны с ценностями человечества. И для постсоветской России, как и для России минувшего столетия, по-прежнему актуально обновление социокультурных и внутрисоциальных отношений. Все более очевидно, что динамизм процессу может придать открытость аксиологической системы, составляющая основу адаптивной способности общества. Замена устаревших ценностей на вновь созданные обеспечит модернизацию российского социума.

В аксиосфере взаимодействуют социальный и личностно-индивидуальный уровни, в результате чего формируется ее содержание. Одно из направлений взаимодействия — усвоение личностью ценностных норм в процессе социализации. Другое направление идет от личности, от форм ее жизнедеятельности, которые идентифицируются в общении как групповые или социальные. Представляется, что исследование личностных предпосылок формирования аксиологической системы социума заслуживает особого внимания.

Барышков В.П. - Аксиология личностного бытия

Под ред. В.Б. Устьянцева. М.: Логос, 2005. 192 с.

ISВМ 5-98704-046-9

Барышков В.П. - Аксиология личностного бытия - Оглавление

Введение

ГЛАВА 1. Становление теории ценности в русской философии

1.1. Цельность человека и познания в русской органической философии

1.2. Символическое значение сердца в религиозно­философской традиции

1.3. Онтологические и гносеологические начала теории ценности в философии Серебряного века

ГЛАВА 2. Онтологические основания ценностного отношения к миру

2.1. Ценностное мироотношение человека

2.2. Ценность и личностное бытие

2.3. Понятие самости и целостность человека

ГЛАВА 3. Формы рационализации и рационализация как форма ценностного отношения

3.1. Современный эссенциализм и метафизика диалога

3.2. Коммуникативность как принцип разрешения дихотомии «индивидуальное — социальное»

3.3. Рациональное и чувственное как формы ценностного отношения

3.4. Ценностная интенциональность человека

ГЛАВА 4. Ценность как иррациональное

4.1. Рациональное и иррациональное в ценностном освоении действительности

4.2. Чувственные и медитативные формы ценностного освоения действительности

4.3. Мистицизм и рационализм: возможности интерпретации ценностей

Заключение.

Барышков В.П. - Аксиология личностного бытия - Заключение

В последнее десятилетие XX в. аксиология как область теоретической философии развивалась достаточно интенсивно. Вместе с тем сохраняется задача обоснования общефилософской теории ценности. Обращение к области аксиологии требует предварительного понимания тех парадигм, в которых могут рассматриваться такие ее проблемы, как природа ценности, место человека в ценностном отношении с миром, эвристические и мировоззренческие возможности аксиологии. Такими парадигмами выступают субстанциальный подход, с одной стороны, и реляционный подход, — с другой.

Современный субстанциализм представлен, в частности, постмодерным эссенциализмом, основу которого составляет не натуралистическая, а антропологическая метафизика. Всеобщая единая действительность должна быть познана, с этой точки зрения, не через мир, а через человека. Именно человек, а не природа без человека составляет основополагающую модель всеобщей действительности. Автор разделяет убеждение, что сейчас главное в метафизике и онтологии — соединить сущностное мышление с философией субъективности. К познанию и объяснению предметов нужно идти от человека, а не наоборот — познавать человека через предметы.

Елавная задача проведенного исследования состояла в выявлении круга понятий, идей, подходов, которые бы были содержательно связаны между собой и в этой взаимосвязи давали определенный единый уровень понимания человеком себя и мира. В процессе анализа выявлено несколько дискуссионных узлов современной философской рефлексии, в том числе соотношение метафизики и философии; соперничество «двух метафизик» — метафизики бытия и метафизики становления. Обсуждение онтологических вопросов непосредственно затрагивает теорию ценности. Это касается таких проблем, как релятивный характер диспозиционности; значение потребностей для установления ценностного отношения к миру; интерсубъективность как способ формирования ценностей.

Для отечественной философии субстанциальная концепция в аксиологии — путь, имеющий прочную традицию, идущую от органической философиии XIX в. через философов «серебряного века» к нашим современникам. Таким образом, обосновывается тезис, что одной из предпосылок развития русской философии был органицизм как совокупность взглядов, выражающих стремление к целостному мировосприятию, и архетипическая направленность национального духовного склада. Ценностный характер русского национального сознания отразился уже в органической философии ранних славянофилов. Воплощением органичности стала идея цельности человека и познания, которая содержала положение не столько о противопоставлении, сколько о различении и единстве ценностного (воля и вера) и рационального элементов духа и жизни.

Те же тенденции целостного мировосприятия выражаются в персоналистическом подходе к человеку. Единые устремления, а не показное единодушие возможны только при условии личностного переживания не общего энтузиазма, а индивидуального отношения к происходящему. Такое отношение возможно лишь на основе подлинно-личностного бытия человека.

Понимание двойственной (рациональной и иррациональной) природы ценности позволило раскрыть ценностный способ освоения действительности как отношение, в котором «схватывается» единство устойчивости и изменчивости. Однако подобная амбивалентность оборачивается противоречивостью в своих истоках. В рамках коммуникативных концепций рационализация как способ освоения действительности преобладает. Любые формы эмоциональности, страстности, непосредственности с таких позиций есть лишь наивное, при этом культурно и социально обусловленное, выражение рационализации. В диалогических концепциях, напротив, переживание, эмоциональный, чувственный элемент непосредственно участвуют в процессе смыслообразования. Чувственные и медитативные формы ценностного наряду с рационализацией выявляют специфику данного способа освоения действительности. Ценностное освоение позволяет не просто включить в единую область разнородные на первый взгляд элементы человеческого бытия, но и обосновать их взаимодополнительность.