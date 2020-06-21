В Беларуси с XV-XVI вв. православная традиция духовного образования сосредотачивается в братских православных школах, а также в Острожской академии.

Под влиянием активной проповеднической деятельности представителей Католической Церкви при православных храмах учреждается особая должность казнодея (проповедника) — специалиста по составлению и произнесению проповедей. Не случайно в конце XVI - XVII в. в Беларуси появляется множество незаурядных проповедников; некоторые из них получили известность как составители учебников или авторы полемико-богословских произведений.

Среди последних особо следует выделить Леонтия Карповича, архимандрита Виленского Свято-Духова монастыря (+ 1620), и преподобномученика Афанасия Брестского (+ 1648).

Протоиерей Владимир Башкиров - На пути к Богу - Слава Тебе, показавшему нам свет

Минск : Белорусский Экзархат Московского Патриархата, 2013. — 439 с. : ил. — (Беседы о вере и жизни).

ISBN 978-985-511-375-2.

Протоиерей Владимир Башкиров - На пути к Богу - Слава Тебе, показавшему нам свет - Содержание

Введение

К читателю Беседа 1. На Новый год Беседа 2. Святой праведный Иоанн Кронштадтский и Божественная литургия Беседа 3 О Рождестве Христовом Беседа 4. Святитель Василий Великий Беседа 3. Праздник Крещения Господня Беседа 6. Сретение Господне Беседа 7. О Страшном Суде Беседа 8. Об антихристе Беседа 9. Прощеное воскресенье Беседа 10. Из истории Великого поста Беседа 11. О телесном воздержании и назначении поста Беседа 12. Нравственные побу?вдения к посту Беседа 13 Святитель Феофан Затворник о необходимости и важности поста Беседа 14. О явлении иконы Божией Матери «Державная» Беседа 15. Торжество Православия Беседа 16. Святитель Григорий Палама Беседа 17. Крестопоклонная Неделя Беседа 18. О Благовещении Пресвятой Богородицы Беседа 19. Преподобный Иоанн Лествичник Беседа 20. Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста Беседа 21. Преподобная Мария Египетская Беседа 22. Вход Господень в Иерусалим Беседа 23 Кто был Понтий Пилат? Беседа 24. Великая Пятница. За что судили Христа? Беседа 25. О смерти и Воскресении Христовом Именной указатель Предметный указатель Литература

Протоиерей Владимир Башкиров - На пути к Богу - Слава Тебе, показавшему нам свет

Настоящий подъем и расцвет катехизическая литература Русской Православной Церкви переживает с конца XVIII и до начала XX в., и связан он с именами таких выдающихся церковных просветителей той эпохи, как митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин) (+ 1812), архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов) (+ 1857), святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский (+ 1867), святитель Феофан Затворник (Говоров) (+ 1894), Ириней (Орда), епископ Екатеринбургский и Ирбитский (+ 1904), праведный Иоанн Кронштадтский (+ 1908) и др.

В это же время разворачивается активная и кропотливая работа по разработке методики обучения людей с разным уровнем образования. Свой вклад в это дело вносят богословы, проповедники, уровень которых значительно повышается благодаря высокой степени развития тогдашних духовных школ и изданию квалифицированных пособий, из которых достаточно будет указать «Энциклопедию проповеди», не потерявшую своего значения до наших дней. Много сделал на ниве христианского просвещения протоиерей Григорий Дьяченко (+ 1903). Почти все его сочинения в последнее время были переизданы и доступны широкому кругу читателей.

Интересным опытом обучения христианской вере и нравственности явились и так называемые «Троицкие листки», издававшиеся несколько десятилетий. Их по большей части безымянные авторы сумели найти такую форму подачи материала, которая легко запоминалась и впечатляла. Несомненным шедевром «Троицких листков» явилось издание святоотеческого толкования на Евангелие от Матфея в виде бесед со многими продолжениями, снабженных иллюстрациями со старинных фресок и предметным указателем по темам: а) «Общие черты христианского благочестия»; б) «Вера и добрые дела»; г) «Естественное богопознание»; д) «Учение о вере, надежде и любви»; е) «Цитаты против сектантства» и т. д.

К сожалению, эта широкая просветительская деятельность после 1917 г. оборвалась на долгое время. Но даже в тяжелейшие годы разгрома Церкви и ее образовательных учреждений необходимость просвещения осознавалась абсолютно ясно. Русская церковная эмиграция продолжала дело церковного просвещения и не давала исчезнуть тому огромному опыту, который был накоплен в дореволюционное время. Издание небольших брошюр, продолжавших традицию «Троицких листков», инициировал в Париже протоиерей Сергий Булгаков (f 1944), который проявил себя в них как талантливый проповедник и педагог. В 1948 г. под редакцией Мефодия (Кульмана), архимандрита, а затем епископа Кампанского (+ 1974), началось издание еще одних «Листков» под названием «Вечное», которые выходили несколько десятилетий.

Много в эти тяжелые времена делали для христианского просвещения в тогдашнем Советском Союзе популярные проповедники из русской эмиграции — протопресвитер Александр Шмеман (+ 1983), протопресвитер Иоанн Мейендорф (+ 1992) и, наконец, блистательный Антоний (Блюм), митрополит Сурожский (+ 2003), проповедями и беседами которого по радио Би-Би-Си заслушивалась многомиллионная аудитория.

Но и тогда в стране находились энтузиасты христианского просвещения, которые на свой страх и риск вели большую катехизическую работу. Самым ярким из них был трагически погибший протоиерей Александр Мень (+ 1990). До сих пор не потеряли значения его книги, которые часто возникали из устных бесед и проповедей и публиковались под псевдонимами на Западе. Это такие книги, как «Сын Человеческий», «Как читать Библию», «Таинство, слово, образ».