Башнин - Устинова - Шамина - Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I - Правовой статус и имущественное положение

Преобразования, проведенные царем Петром Алексеевичем, вот уже более трех столетий являются одной из самых обсуждаемых и актуальных тем русской истории. С повестки дня не сходят вопросы о причинах и предпосылках петровских реформ (влияние внутренних обстоятельств, личных взглядов царя, внешнеполитической ситуации), наличии или отсутствии плана преобразований (их стихийности / структурности), их идейном наполнении и степени европейского влияния (как в широком смысле слова, так и в более узком контексте поездки молодого царя в Европу). Широкой палитрой мнений представлен и ответ на вопрос о значении и последствиях реформ Петра I для страны в целом и отдельных сфер общественной жизни в частности.

Одним из самых неоднозначных и длительных проектов среди петровских реформ можно назвать преобразование Русской церкви. Этот процесс, начавшись уже в 1690-е гг., с разной степенью интенсивности развивался до конца царствования Петра I и продолжился после его смерти. В этой связи вполне оправданным представляется тезис А. С. Лаврова о «цельном» периоде в истории Русской церкви, который начался с Большого Московского собора 1666-1667 гг. и завершился после 1740 г.1 Если взглянуть на этот процесс с еще более длительной исторической дистанции, то представляется очевидным, что петровские преобразования оказались очередным (но отнюдь не первым) витком в развитии церковно-государственных отношений. Так, о «наступлении» государства на церковные и монастырские владения можно говорить уже в XV в., а в XVI-XVII вв. тенденция усиления контроля и ограничения церковного землевладения прослеживается вполне отчетливо. В период правления Петра I традиционные меры правительства в отношении церковных владений были значительно усилены, а спустя четверть века после его смерти доведены до логического завершения секуляризацией церковных земель в 1764 г. Тем не менее логика действий властей, объем конкретных мероприятий и их цели на каждом этапе церковно-государственного взаимодействия нуждаются в самостоятельном исследовании. При этом одной из наименее изученных страниц в этом проблемном поле продолжает оставаться начальный период церковной реформы Петра I, пришедшийся на рубеж XVII-XVIII вв.

В классических исследованиях по истории царствования Петра I разговор о мерах правительства в отношении церкви единодушно начинался концом 1700 — началом 1701 г. В этот короткий период действительно произошли знаковые события: смерть патриарха Адриана, воссоздание Монастырского приказа, преобразование системы патриарших приказов и отказ (сначала временный) от выборов нового патриарха. В новейшей историографии проблемы вопрос о том, какие события можно считать нижним хронологическим рубежом церковной реформы Петра I, был вновь вынесен на повестку дня. Н. В. Соколова ввела в научный оборот важный источник, ранее не привлекавший должного внимания исследователей, — переписные книги патриарших вотчин 1701-1703 гг. Рассматривая историю создания переписных книг в едином контексте со смертью патриарха и началом Северной войны, исследовательница вполне аргументированно обосновала тезис о том, что «именно неудачное для России начало Северной войны... оказалось тем исторически случайным фактором, ускорившим принятие решений», а необходимость покрывать колоссальные расходы на войну способствовала активизации наступления на церковные имущества2 и секуляризации патриарших владений.

Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. - Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение

М.; СПб.: Альянс-Архео, 2022. — 704 с., ил.

ISBN 978-5-98874-200-5

Башнин Н. В., Устинова И. А., Шамина И. Н. - Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I – Содержание

Введение

Раздел I Исследование

Глава 1. Историография начального этапа церковной реформы Петра I

Глава 2. Высшее духовенство России в начальный период церковной реформы Петра 1 § 1. Хиротонийные обещания и настольные грамоты русских архиереев последней трети XVII — первой четверти XVIII в.: источниковедческий комментарий §2. Власть патриарха на рубеже XVII-XVIII вв 2.1. Власть патриарха по текстам настольных грамот XVII в.: эволюция формул репрезентации 2.2. Местоблюститель патриаршего престола Стефан (Яворский) и изменения в положении главы Русской церкви в начале XVIII в 2.3. Власть патриарха и реформа Патриарших приказов §3. Власть архиерея на рубеже XVII-XVIII вв.: по текстам архиерейских Обещаний и настольным архиерейским грамотам

Глава 3. Начало церковной реформы Петра I § 1. Истоки и предпосылки церковной реформы § 2. Составление описей строений, имущества и переписных книг в 1701-1703 гг.

Глава 4. Практика реализации церковной реформы на рубеже XVII-XVIII вв.: указы, наказы, работа на местах

Глава 5. Описи архиерейских домов: общее и особенное

Заключение

Раздел II Источники

Правила передачи текстов

Часть 1. Хиротонийные обещания русских архиереев последней трети XVII — первой четверти XVIII в Археографическое описание сборника Хиротонийных обещаний новопоставленных архиереев 1674-1700 гг. № 1. 1686 г. марта 21. — Хиротонийное обещание митрополита Казанского и Свияжского Адриана № 2. 1695 г. апреля 21. — Хиротонийное обещание митрополита Сарского и Подонского Тихона Археографическое описание сборника Хиротонийных обещаний новопоставленных архиереев 1701-1718 гг. № 3. 1701 г. марта 23. — Хиротонийное обещание митрополита Сибирского и Тобольского Димитрия (Туптало) № 4. 1716 г. января 1-31. — Хиротонийное обещание епископа Вологодского и Белозерского Павла

Часть 2. Настольные грамоты русских архиереев и архимандритов последней трети XVII — первой четверти XVIII в № 1. 1662 г. января 28. — Ставленая грамота дьякона Новоспасского монастыря Адриана, впоследствии патриарха № 2. 1664 г. августа 1-31. — Настольная грамота архимандрита Чудова монастыря Иоакима, впоследствии патриарха № 3. 1673 г. января 1-31. — Настольная грамота митрополита Новгородского и Великолукского Иоакима, впоследствии патриарха № 4. 1674 г. сентября 30. — Настольная грамота патриарха Московского и всея Руси Иоакима № 5. 1686 г. мая 1-31. — Настольная грамота митрополита Казанского и Свияжского Адриана, впоследствии патриарха № 6. 1696 г. июня 1. — Настольная грамота митрополита Сарского и Подонского Тихона № 7. 1697 г. июня 6. — Настольная грамота архимандрита Троице-Сергиева монастыря Евфимия № 8. 1701 г. января 6. — Настольная грамота архимандрита Троице-Сергиева монастыря Илариона (Властевинского) № 9. 1710 г. марта 27. — Ставленая грамота иеромонаха церкви Трех святителей, что у патриарха на Сенях, Филагрия № 10. 1715 г. января 1 —декабря 31. — Настольная грамота протопресвитера Петербургского Исаакиевского собора Алексея Васильева № 11. 1723 г. октября 21. — Синодальная грамота по указу императора Петра I о поставлении советника Св. Синода, протектора Троице-Ипатьевского монастыря на Костроме Гавриила (Бужинского) архимандритом Троице-Сергиева монастыря

Часть 3. Переписные книги Коломенского архиерейского дома и его вотчин 1701-1702 гг. Археографическое и источниковедческое введение Переписные книги Коломенского архиерейского дома

Часть 4. Дело об описании имущества и переписи людей Тобольского архиерейского дома Св. Софии 1701 г. Археографическое введение I. Черновики документов, сохранившиеся в Сибирском приказе № 1. 1701 г. января 23. — Указ Петра I боярину Ф. А. Головину о предоставлении подвод и проводников дворянину А. И. Городецкому, посланному в Тобольский архиерейский дом № 2. 1701 г. января 29. — Указ Петра I боярам и тобольским воеводам М. Я. Черкаскому и П. М. Черкаскому с дьяками о выделении двора и помощи дворянину А. И. Городецкому, посланному в Тобольский архиерейский дом для составления описи имущества и управления хозяйственными делами кафедры на время отсутствия митрополита № 3. 1701 г. января 30. — Распоряжение бургомистрам в ратушу по указу Петра I о предоставлении подвод и проводников дворянину А. И. Городецкому, посланному в Тобольский архиерейский дом № 4. 1701 г. февраля 11. — Указ Петра I дворянину А. И. Городецкому о поездке в Тобольский архиерейский дом для составления описи имущества и управления хозяйственными делами кафедры II. Описи имущества Тобольского архиерейского дома № 5. 1701 г. [марта 11] — июля 30. — Опись имущества Тобольского архиерейского дома Св. Софии, составленная по указу Петра I дворянином А. И. Городецким, посланным в Тобольский митрополичий дом для управления хозяйственными делами кафедры на время отсутствия митрополита № 6. 1701 г. июня 4 — июля 30. — Опись имущества Тобольского архиерейского дома Св. Софии, которое сгорело во время пожара № 7. 1701 г. июня 4 — июля 30. — Опись имущества Тобольского архиерейского дома Св. Софии, которое удалось спасти во время пожара III. Документы о людях Тобольского архиерейского дома № 8. 1701 г. июня 28. — Грамота дворянина А. И. Городецкого Петру I о «пересмотре» людей Тобольского архиерейского дома Св. Софии, разделении их по чинам и выплате денежных окладов и с просьбой решения вопроса о содержании насельников и работников в домовом Иоанновском монастыре № 9. 1701 г. июня [28]. — Перечень людей Тобольского архиерейского дома Св. Софии, составленный по указу Петра I дворянином А. И. Городецким, с указанием денежного, хлебного и соляного жалованья

Часть 5. Документы по истории начального этапа церковной реформы Петра I № 1. 1689 г. февраля 3. — Отписка стряпчего Афанасия Головкова архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу из Москвы о венчании царя Петра I с Е. Ф. Лопухиной и разных домовых делах № 2. 1695 г. июля 1-31. — Судное дело по челобитной крестьянина из вотчины думного дворянина С. П. Неплюева д. Филяева Пелыпемской вол. Вологодского у. Герасима Артемьева архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о взыскании денег за наем двух подвод под казну во время путешествия царя Петра I к Архангельску, которые должен ему заплатить крестьянин д. Пирогова Засодимской вол. Тимофей Иванов № 3. 1697 г. марта 11. — Грамота патриарха Московского и всея Руси Адриана архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о сборе подможных денег священникам, посланным в полки под Таганрог, со священников Вологодской и Белозерской епархии № 4. 1697 г. ноября 29. — Грамота патриарха Московского и всея Руси Адриана архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о нечинении препятствий и задержек стряпчему Спасо-Каменного монастыря Ивану Полеву, посланному Тамбовским епископом Игнатием на Вологду для закупки корабельных припасов № 5. 1698 г. марта 8. — Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила из Москвы на Вологду казначею Вологодского архиерейского дома иеромонаху Аврамию и дьяку Ивану Шестакову о скорейшем сборе церковной дани, оброчных денег и прочих доходов на корабельное дело № 6. 1699 г. февраля 9. — Указ Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о принятии в «кумпанство» греческих матросов Улевферия Кирилова и Панеота Николаева № 7. 1699 г. февраля 10. — Указ Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о принятии в «кумпанство» венецианца капитана Ангела Купадора № 8. 1699 г. марта 11 — мая 31. — Челобитная Петру I архиепископа Гавриила о выдаче из вологодской приказной избы наказной памяти площадным подьячим о том, что все крепости с 1 марта 1699 г. должны быть написаны на гербовой бумаге № 9. 1699 г. июня 7. — Дело о выдаче жалованья отставным стрельцам из Ферапонтова монастыря по указу Петра I № 10. 1700 г. февраля 21. — Указ патриарха Московского и всея Руси Адриана архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о введении по указу Петра I гербовой бумаги для написания документов и рассылке об этом памятей в города и монастыри епархии № 11. 1700 г. июня 17 — июля 12. — Дело по указу Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о высылке из архиерейских и монастырских вотчин в Воронеж крестьян-прядилыциков с семьями для корабельного дела. Приложена роспись отправленных крестьян № 12. 1701 г. июля 5-10. — Дело по челобитной иноземца Ивана Гутмана о невозвращении ему долга И. В. Комаровым № 13. 1701 г. января 31 — февраля 14. — Судное дело в Вологодской земской избе при бурмистре Андрее Пушникове о грабеже неизвестного человека вологжанином И. И. Кочюровым № 14. 1701 г. марта 1-30. — Наказ по указу Петра I переписчикам архиерейских домов, монастырей и храмов о порядке проведения описаний и взаимодействия с местным населением № 15. 1701 г. марта 28. — Грамота стряпчего московского подворья Вологодского архиерейского дома Ивана Сечихина архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о благодарности Петра I за колокольную медь и о других домовых делах № 16. 1701 г. апреля 12. — Указ Петра I в монастыри Вологды и уезда о том, что обители и их вотчины будут описаны стольником В. И. Кошелевым, которому запрещается мешать и следует создать условия для выполнения работ № 17. 1701 г. мая 5. — Челобитная стряпчего московского подворья Вологодского архиерейского дома Ивана Сечихина архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу с извещением о сборе подвод и списками с царских указов об этом, а также о других домовых делах № 18. 1701 г. июня 8. — Указ Петра I о проведении описания соборов Московского Кремля, выдаче жалованья патриаршим людям и других мероприятиях № 19. 1701 г. сентября 16. — Дело по указу Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о сборе денег для прокорма государевых лошадей в подмосковной вотчине Вологодского архиерейского дома № 20. 1701 г. ноября 28. — Дело о поездке архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила в Москву по указу Петра 1 № 21. 1701 г. декабря 14. — Грамота Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о подсудности белого и черного духовенства и новом порядке проведения судебных разбирательств № 22. 1701 г. декабря 31 — 1702 г. — Дело о строительстве в Вологде дощаников и барок для похода Петра I в Архангельск № 23. 1702 г. января 1-31. — Сказки о наличии кирпича и извести в Вологде № 24. 1702 г. февраля 25. — Дело по челобитной Вологжанина А. А. Свешникова о краже «пожитков» в его доме неизвестной женщиной № 25. 1702 г. марта 10-30. — Дело о взятии плотников, конопатчиков, кузнецов и дулыциков из вотчины Вологодского архиерейского дома на Лежском Волоке по указу Петра 1 № 26. 1702 г. марта 4. — Дело по указу Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о подготовке к принятию в Вологде царя и его свиты № 27. 1702 г. апреля 29 — мая 14. — Дело по указу Петра I архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о снабжении священника Тимофея Герасимова, отправленного в войска № 28. 1702 г. мая 6. — Распоряжение боярина И. А. Мусина-Пушкина по указу царя Петра Алексеевича о посылке из Монастырского приказа грамот к переписчикам в архиерейские и монастырские вотчины об ускорении переписных работ и запрете получать кормовые деньги на местах № 29. 1702 г. сентября 1-30. — Челобитная архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила Петру I с извещением о том, что приходо-расходные книги Вологодского архиерейского дома отосланы в Монастырский приказ № 30. 1702 г. сентября 1-30. — Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила стряпчему Ивану Сечихину с указанием принять и отнести в Монастырский приказ приходо-расходные книги Вологодского архиерейского дома №31. 1702 г. ноября 24. — Дело по челобитью мирского старосты из вотчины Лопотова монастыря Михаила Леонтьева о справедливом распределении обязанностей содержать почту между монастырскими и архиерейскими крестьянами № 32. 1703 г. марта 9-30. — Сказка приказчика Корнилиево-Комельского монастыря Ивана Фаустова о количестве лошадей на монастырском конюшенном дворе № 33. 1708 г. марта 19. — Отписка о принятии в Санкт-Петербурге окладного и запросного хлеба и денег из вотчины Спасо-Прилуцкого монастыря, доставленного Федором Андреевым № 34. 1709 г. мая 1-31. — Отписка об уплате таможенных пошлин с продажи соли целовальником Спасо-Прилуцкого монастыря М. Маковеевым № 35. 1710 г. января 1-31. — Расписка выборных целовальников Ф. Г. Тестова и С. М. Курлыгина в приеме гербовой бумаги у бывших целовальников К. С. Свешникова и вдовы И. М. Колоткина Пелагеи



Список источников и литературы

Хронология описания строений, имущества, казны и вотчин архиерейских домов, монастырей, церквей и других мероприятий в начальный период церковной реформы Петра I

Список сокращений

Список таблиц

Список иллюстраций

Указатель имен

Указатель географических названий