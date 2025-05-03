Преобразования, проведенные царем Петром Алексеевичем, вот уже более трех столетий являются одной из самых обсуждаемых и актуальных тем русской истории. С повестки дня не сходят вопросы о причинах и предпосылках петровских реформ (влияние внутренних обстоятельств, личных взглядов царя, внешнеполитической ситуации), наличии или отсутствии плана преобразований (их стихийности / структурности), их идейном наполнении и степени европейского влияния (как в широком смысле слова, так и в более узком контексте поездки молодого царя в Европу). Широкой палитрой мнений представлен и ответ на вопрос о значении и последствиях реформ Петра I для страны в целом и отдельных сфер общественной жизни в частности.

Одним из самых неоднозначных и длительных проектов среди петровских реформ можно назвать преобразование Русской церкви. Этот процесс, начавшись уже в 1690-е гг., с разной степенью интенсивности развивался до конца царствования Петра I и продолжился после его смерти. В этой связи вполне оправданным представляется тезис А. С. Лаврова о «цельном» периоде в истории Русской церкви, который начался с Большого Московского собора 1666–1667 гг. и за- вершился после 1740 г. Если взглянуть на этот процесс с еще более длительной исторической дистанции, то представляется очевидным, что петровские преобразования оказались очередным (но отнюдь не первым) витком в развитии церковно-государственных отношений.

Так, о «наступлении» государства на церковные и монастырские владения можно говорить уже в XV в., а в XVI–XVII вв. тенденция усиления контроля и ограничения церковного землевладения прослеживается вполне отчетливо. В период правления Петра I традиционные меры правительства в отношении церковных владений были значительно усилены, а спустя четверть века после его смерти доведены до логического завершения секуляризацией церковных земель в 1764 г. Тем не менее логика действий властей, объем конкретных мероприятий и их цели на каждом этапе церковно-государственного взаимодействия нуждаются в самостоятельном исследовании. При этом одной из наименее изученных страниц в этом проблемном поле продолжает оставаться начальный период церковной реформы Петра I, пришедшийся на рубеж XVII–XVIII вв.

Башнин Никита, Устинова Ирина, Шамина Ирина - Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I - правовой статус и имущественное положение

М.; СПб.: Альянс-Архео, 2022, 704 с., ил.

ISBN 978-5-98874-200-5

Башнин Никита, Устинова Ирина, Шамина Ирина - Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I - правовой статус и имущественное положение - Оглавление

Введение

Раздел I Исследование

Глава 1. Историография начального этапа церковной реформы Петра I

Глава 2. Высшее духовенство России в начальный период церковной реформы Петра I

Глава 3. Начало церковной реформы Петра I

Глава 4. Практика реализации церковной реформы на рубеже XVII–XVIII вв.: указы, наказы, работа на местах

Глава 5. Описи архиерейских домов: общее и особенное

Заключение

Раздел II

Источники

Правила передачи текстов

Часть 1. Хиротонийные обещания русских архиереев последней трети XVII — первой четверти XVIII в.

Часть 2. Настольные грамоты русских архиереев и архимандритов последней трети XVII — первой четверти XVIII в.

Часть 3. Переписные книги Коломенского архиерейского дома и его вотчин 1701–1702 гг.

Часть 4. Дело об описании имущества и переписи людей Тобольского архиерейского дома Св. Софии 1701 г.

Часть 5. Документы по истории начального этапа церковной реформы Петра I

Список источников и литературы

Хронология описания строений, имущества, казны и вотчин архиерейских домов, монастырей, церквей и других мероприятий в начальный период церковной реформы Петра I

Список сокращений

Список таблиц

Список иллюстраций

Указатель имен

Указатель географических названий