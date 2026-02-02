Церковь в истории России – Сборники 1 - 13

История Церкви как таковой в России, история русского православия и его вероучения лишь недавно стали предметом специальных исследований ученых Академии наук. В традиционной тематике социально-экономических исследований церковная организация (кафедра) и монастырь выступали обычно как феодальный хозяйственный организм, являющийся непременной составной частью социально-экономической системы России соответствующей эпохи. Эти исследования, выполненные высококвалифицированными историками на подлинных архивных материалах, составили ценный фонд книг и статей, без которого уже нельзя представить себе отечественную науку 1960-х — 80-х гг. Неоспорим также вклад исследователей в историю антицерковных движений, свободомыслия в России и выполненные на высоком уровне исследования и издания отдельных источников по истории Русской церкви.

Создание в Институте российской истории РАН группы, а затем Центра истории религии и церкви поставило новые задачи в этой области. Наряду с продолжением лучших традиций прежних исследований предстояло изучить саму историю Церкви в контексте истории России. Это значит выяснить ее разнообразную и многостороннюю духовную, литургическую, учительскую, как и политическую деятельность на различных этапах истории страны, религиозное сознание человека и его эволюцию, историю церковных учреждений — приходских, монастырских организаций, учебных заведений, взаимоотношения с государством и пр.

У нас нет возможности ставить и решать все эти задачи силами сотрудников Центра и Института, но инициативная и координирующая роль их в организации заседаний и конференций, рассматривающих такие вопросы, очень важна.

Коллектив Центра вместе с Научным советом РАН «Роль религий в истории» провел научные конференции, посвященные темам: «Четырехсотлетие учреждения патриаршества в России» (1990), «Религия, общество и государство в XX в.» (1991). Сотрудники Центра выступили с коллективным докладом на XVIII Международном конгрессе исторических наук (Монреаль, 1995) «Движения за свободу вероисповедания в России». Центр был одним из организаторов международной научной конференции в Париже 1996 г. «Монашество и монастыри в обществах греческого и латинского обряда».

По плану работы Центра подготовлена и издана публикация документов из прежде секретных архивов «Русская Православная Церковь и Коммунистическое государство».

Церковь в истории России – Сборник 1

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 1997. – 205 с.

ISBN 5 - 8 0 5 5 - 0 0 0 5 – 1

Церковь в истории России – Сборник 1 – Содержание

Предисловие. Член-корреспондент РАН Я. Н. Щапов

С. 3. Чернов. Сельские монастыри и великокняжеские волости на северо-востоке Московского княжества в ХІѴ-ХѴ веках

Е. В. Белякова. Скитский устав и его значение в истории русского монашества

Б. М. Клосс. 06 атрибуции некоторых посланий из формулярника митрополита Симона

Е. Б. Емчешсо. «Причт» и «миряне» по материалам церковного законодательства XVI в.

Е. И. Колычева. К вопросу о малых монастырях в России XVI века

В. С. Румянцева. Опыт классификации монастырей в России в XVII веке: Вологодская степень

Я. Н. Щапов. Монашеский подвиг в России конца XIX века в восприятии будущего митрополита Евлогия (Георгиевского)

Материалы научной конференции «Монашество и монастыри в России». Тезисы докладов и сообщеиий

Питирим (Нечаев), митрополит Волоколамский и Юрьевский. Православный монастырь в контексте времени

М. И. Бълхова. О типах монастырей иа Руси. XI — первая иоловина XIV века

В. Б. Перхавко. Монастыри и торговля в домонгольской Руси

Георгий (Тертышников), архимандрит (Троице-Сергиева лавра). Русское монашество в служении человеку

Макарий (Веретенников), архимандрит (Московская Духовная академия). Чудов монастырь в середине XVI века

Л. Е. Морозова. Монастырь как место наречения на царство выборных царей в России конца XVI — начала XVII века

В. А. Федоров. Правовое положение русского монашества в ХѴІІІ-ХІХ веках

В. А. Сосно (Минск). Секуляризация монастырских владений в Белоруссии в 30-е годы XIX века

А. А. Чечеткин. Материалы Московского Чудова монастыря 1861-1918 годов в РГАДА

Л. П. Рощевская (Сыктывкар). Хозяйственная деятельность православного монастыря в Коми-крае. 1866-1917 годы

Н. Д. Зольникова (Новосибирск). Урало-сибирские старообрядческие монастыри в первой половине XX века

Т. В. Барсегян. Православные монастыри в системе современной культуры. (На примере Нило-Столобенской пустьши)

А. В. Работкевич. Архивные документы по истории московского Страстного монастыря

М. В. Шкаровский (Санкт-Петербург). Монастыри северо-запада России в 1920-1930-е годы

А. А. Агапов (Арзамас). Рассекреченная территория или современное состояние Саровской пустыни

Л. П. Найденова. О возможных подходах к изучению монастырской жизни

Церковь в истории России – Сборник 2

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 1998. – 251 с.

ISBN 5-8055-0004-3

Церковь в истории России – Сборник 2 – Содержание

Введение

Щапов Я. Н. Религиозное осмысление социальной и политической действительности в древнерусских летописях

Баловнев Д. А. Низший церковный округ в терминологии ХІѴ-ХѴ веков

Баловнев Д. А. Поставление священнослужителей. Теория и практика ХІІІ-ХѴ веков

Макарий (Веретенников), архимандрит. Свидетельства источников о ростовском архиепископе Никандре (1549-1566)

Николаева С. В. Вклады и вкладчики в Троице-Сергиев монастырь в ХѴІ-ХѴІІ веках. (По вкладным книгам XVII века)

Лисовой Н. Н. Две эпохи — два Добротолюбия. (Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник)

Вишленкова Е. А. Католицизм в России александровской эпохи в официальной историографии XIX века

Курляндский И. А. Святитель Иннокентий (Вениаминов) и устроение благотворительных учреждений в селе Остров под Москвой. 1868-1871 гг. (По неопубликованным документам московских архивов)

Леонтьев П. Я. Революция в церкви: съезды духовенства и мирян в 1917 году

Церковь в истории России – Сборник 3

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 1999. – 259 с.

ISBN 5-8055-0027-2

Церковь в истории России – Сборник 3 – Содержание

Предисловие

Н.И.Щавелева. Приватные молитвы жены князя Изяслава

Е.В.Белякова. Особые редакции сборника XIV титулов в византийско-славянской традиции

Т.В.Барсегян. Приписные монастыри Нило-Столобенской пустыни. Волго-Верховье

Е.Б.Емченко. Об издании Смоленского наказного списка. (Смоленская «наказная» грамота митрополита Макария по рукописи МДА № 108. Из истории Стоглава. Издание подготовлено к.ф.н. ТАИсаченко. М., 1996)

С.В.Николаева. Три Синодика Троице-Сергиева монастыря ХѴІ-ХѴІІ вв.

В.С.Румянцева. Териториальное и церковно-приходскос устройство Псковской земли. (Данные по Псковскому уезду. 80-е годы XVI - 30-е годы XVII в.)

И.А.Курляндский. Митрополит Иннокентий (Вениаминов) и игумения Митрофания. (По новым архивным документам)

Я.Н.Щапов. Рецепция в современной России трудов русских эмигрантов по истории церкви

О.Ю.Василъева. «Добровольное воссоединение» или методы противостояния политике Ватикана

А.Ж.Перелыгин. Положение Русской Православной Церкви на Орловщине в 1948—1953 гг.

М.И.Бълхова. Правда об Экзархе Стефане

В.И.Пасат. Операция «Север». Власти и церковные конфессии в Модцавии в 1940—1960-х гг.

Церковь в истории России – Сборник 4

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2000. – 341 с.

ISBN 5-8055-0059-0

Церковь в истории России – Сборник 4 – Содержание

Предисловие

Баловнев Д.А. Сказание «о первоначальном распространении христианства на Руси». Опыт критического анализа

Бълхова М. И. О монастырском уставе в древней Руси. (Середина XI - середина XIV века.)

Малето Е.И. Первые паломники христианской Руси

Гальченко М. Г. Графико-орфографические признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV - первой половины XV века

Белякова Е.В. Обоснование автокефалии в русских Кормчих

Николаева С. В. Состав братии Троице-Сергиева монастыря в первой четверти XVIII века. (По данным Ландратской книги 1715 года)

Яковенко С. Г. Материалы ватиканского архива о связях России и папства. (Изучение и характеристика)

Лисовой H.H. Архимандрит Антонин Капустин - исследователь синайских рукописей. (По страницам дневника)

Васильева О.Ю. Особенности религиозной жизни на временно оккупированной территории

Обозный К. П. Псковская Православная Миссия 1941- 1944 годов. (Миссионерский аспект деятельности)

Пассат В. И. Русская Православная Церковь в Молдавии в 40-начале 60-х годов XX века

Щапов Я.Н. О некоторых новых проблемах истории русской церкви в работах историков 1980 - 90-х годов

Церковь в истории России – Сборник 5

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2003. – 379 с.

ISBN 5-8055-0103-1

Церковь в истории России – Сборник 5 – Содержание

Предисловие

Васильева О.Ю., Щапов Я.Н. Десятилетие Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН

Найденова Л.П. История русской церкви в работах Я.Н.Щапова

Бълхова М.И. Игумен в монастыре. (К вопросу о его выборе)

Абелянцева В.А. О духовной грамоте митрополита Ионы в связи с традицией написания духовных грамот русскими митрополитами

Азизбаева Р.Е. Участие церкви в призрении сирот и незаконнорожденных детей в России: 1700-1762 гг.

Иванова А. И. Часовни в истории Православной Церкви на Архангельском Севере в ХѴІІ-ХІХ веках

Мельникова Л.В. Вклад православного духовенства в организацию и деятельность народного ополчения в 1812 году

Курляндский И.А. Миссионерское общество с центром в Санкт-Петербурге. (1865-1869 гг.)

Римский С.В. Наделение землей слободских причтов Области войска Донского

Емченко Е.Б. Государственное законодательство и женские монастыри в XVIII - начале XX века

Беглое А.Л. Архиепископ Варфоломей (Ремов): Aigumentum Advocati dei. Настоятель Высоко-Петровского монастыря по материалам архивов его прихожан

Милова О.Л. Новые страницы в «Книге памяти» пострадавших за веру в СССР в 1920-1930-е гг.: по материалам фонда Общества «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключенным»

Шин, Донг-Хёк. Сталинская внутренняя церковная политика в 1947-1949 годах

Шкаровский М.В. Православная церковь в Рейхскомиссариате «Украина»

Васильева О.Ю. Тридцать лет спустя... К истории Поместного Собора 1971 года

Семененко-Басин И. В. Возобновление канонизации святых в Русской церкви после антирелигиозных гонений (1964-1990 гг.)

Стрейкус А. Влияние советско-ватиканских отношений на положение католической церкви в Литве в 50-70-х годах

Лаукайтите Р. Вопрос об автокефалии православной церкви в Литве в 1918-1940 годах

Румянцева B.C. Памяти Наталии Ивановны Щавелевой

Церковь в истории России – Сборник 6

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2005. – 349 с.

ISBN 5-8055-0150-3

Церковь в истории России – Сборник 6 – Содержание

Предисловие

Бычкова М.Е., Найденова Л.П. Царское место Ивана IV: Отражение идеи государственной власти в России

Румянцева В.С. Российская церковная иерархия в конце XVI – первой половине XVII века. (К постановке проблемы)

Белякова Е.В. Женщина в старообрядчестве

Емченко Е.Б. Благотворительная и просветительская деятельность женских монастырей и общин в Синодальный период

Мельникова Л.В. Рукопись неизвестного автора «Церковные памятники войны 1812 года»

Белякова Н.А. Отчеты обер-прокурора Св. Синода как исторический источник: способы формирования

Яковенко С.Г. Инославные исповедания (католики, греко-католики) в Российской империи конца XVIII – начала ХХ вв.: государственная политика, церковно-административное устройство

Лобанова И.В. Иерархия Русской Православной церкви и Синодальная система (конец XIX – начало XX вв.)

Лобанов В.В. «Подтвердить к неуклонному исполнению…» (Протоколы заседаний Бюро Центральной Комиссии по изъятию церковных ценностей)

Сафонов Д.В. В последние годы жизни Патриарха Тихона против него готовился новый судебный процесс

Зимина Н.П. Жизнеописание викария Уфимской епархии 1920-х годов епископа Байкинского Вениамина (Фролова)

Денисова Л.Н. «Мы желаем молиться господу Богу и славить наше Отечество…» Русские сельские женщины и религия

Фефилин С.В. Положение и деятельность протестантских объединений на территории Краснодарского края в 1946–1954 гг.

Васильева О.Ю. Второй Ватиканский собор и Русская Православная церковь: решения и исторические последствия

Бълхова М.И. Болгарская Православная церковь на исходе ХХ столетия

Церковь в истории России – Сборник 7

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2007. – 470 с.

ISBN 978-5-8055-0190-7

Церковь в истории России – Сборник 7 – Содержание

Предисловие

Е.Б. Емненко. Москва - «святой град» в публицистических и литературных текстах Средневековья и Нового времени

Д. А. Баловнев. К вопросу о численности приходского духовенства и храмов на Руси в XIV-XV веках

Л.П. Найденова. Богоугодность глазами русского иерарха XVI века (по «Наказаниям» митрополита Даниила)

B.C. Румянцева. Из истории Патриаршества в России: Первосвятитель Иов и царь Борис Годунов

И.А. Курляндский. Меры по улучшению состояния приходского духовенства в эпоху Николая I

B. М. Кабузан. Конфессиональный состав населения в государствах Европы в XIX - 20-х годах XX века

Ф.А. Ильягиенко. Восприятие русским обществом материального благополучия отца Иоанна Кронштадтского

H.H. Лисовой. Великая княгиня Елизавета Федоровна - председатель Императорского Православного Палестинского Общества

И.В. Лобанова. «Архиерейская газета» епископа Никона (Рождественского)

C. М. Исхаков. Мусульмане России в период «реформации» в начале XX века

Н.Ю. Сухова. Проблемы духовного образования в дискуссиях 1917-1918 гг.

У.Б. Очиров. Религиозная ситуация в Калмыкии в период Гражданской войны 1917 - 1920 гг.

священник Максим Максимов, Гонения на христиан в Римской империи и в России в XX веке: (Сравнительный анализ)

священник Олег Митров. Истоки трагедии России в XX веке

М. И. Вострышев. Документальные источники жизнеописания патриарха Т ихона

В.М. Лавров. Православное видение «нового мира» в революцию и гражданскую войну

В.В. Лобанов. Об обстоятельствах домашнего ареста Патриарха Тихона в мае 1922 г.

H.A. Кривошеева. Архив Михаила Ефимовича Губонина, посвященный памяти Святого Патриарха Тихона

H.A. Араповец. Религиозные ценностные ориентации российской городской семьи в первой четверти XX в.

В.Б. Жиромская. Особенности религиозного и атеистического мировоззрений в России в 1930-е годы

Н.Е. Емельянов. База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» как исторический источник

игумен Дамаскин (Орловский). Русская Православная Церковь в 1922- 1965 годах (по документам Архива Президента Российской Федерации)

Е.С. Сенявская. Вера, суеверия и атеизм на войне как социально-психологическая проблема (на материале российских войн XX века)

С Я Романова. Научно-справочные пособия к архивным документам, содержащим персональную информацию о православном духовенстве

З.П. Иноземцева. Документальное наследие Русской Православной Церкви в составе Архивного фонда РФ и проблемы его актуализации

A.B. Марчуков. Православие, нация и общество: духовно-ментальное единство Украины в свете церковных расколов (XX век)

А. М. Антонова. Языковые проблемы англоязычного наименования храмов русского православия

Церковь в истории России – Сборник 9

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2010. – 305 с.

ISBN 978-5-9950-0080-8

Церковь в истории России – Сборник 9 – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТЕНОГРАММА крутого стола: Духовно-нравственные причины и последствия русских революций. ИРИ РАН 30 октября 2007 года

A. Н. Старицын Сказание о игумене Евфимии. Рядом со святостью

Приложение

М. В. Головкина Научное творчество С. П. Шевырева в осмыслении и передаче религиозной традиции в историческом самосознании

Л. В. Мельникова Иерархи Русской православной церкви в годы Крымской войны (1853-1856 гг.)

О. С. Суржик Проблема церковности в интеллектуальном творчестве К. П. Победоносцева и представителей «нового религиозного сознания»

И. В. Лобанова Вопросы пола в русской религиозной философии и культуре в конце XIX — начале XX вв.

П. В. Мультатули Император Николай II и земская либеральная оппозиция в преддверии первой русской революции

B. М. Лавров «У русского духа не хватило стойкости к испытаниям». Февральская революция в осмыслении Александра Солженицына

А. Л . Кубасов Протоиерей Тихон Шаламов как идеолог «обновленчества» в Вологодской епархии

И. А . Курляндский Виктор Абакумов против религии и церкви

ДОКУМЕНТЫ

З. П. Иноземцева Возрождение церковно-исторической традиции в агиографических трудах игумена Дамаскина (Орловского)

Игумен Дамаскин — собиратель и исследователь информации о новомучениках

Игумен Дамаскин — составитель житий

протоиерей Сергий Гомаюнов Миссия православной школы в системе современного российского образования

Церковь в истории России – Сборник 11 – К 70-летию Николая Николаевича Лисового

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2016. – 356 с.

ISBN 978-5-8055-0310-9

Церковь в истории России – Сборник 11 – Содержание

Несколько слов о юбиляре (А.В. Назаренко)

Беляев Л.А. «Русская Галгала»: эпизод в истории изучения Иерихона

Бибиков М.В. Русское освоение Христианского Востока

Букреева Е.М. Пути религиозного искания: Софья, Татьяна, Елена Карцовы (по материалам личного архива Тютчевых)

Василик В.В. О службе императору Никифору и ее параллелях со службой св. Борису и Глебу

Вах К.А. «На Крестном пути нет ни одной пяди земли русской». Проект приобретения арки «Се Человек» в контексте церковно-дипломатической конкуренции в Иерусалиме

Верещагин Е.М. Нет, не Николай! На выбор: Гаврила или Григорий. Случай имянаречения в семействе Пушкиных

Герд Л.А. Письма к архимандриту Антонину (Капустину) из cобрания Петербургского филиала архива РАН (1850–1860-е годы)

Громов М.Н. Монастырь как центр духовности и культуры

Грацианский М.В. Папа Лев Великий и его толкование 6-го никейского канона

Гуминский В.М. Свое и чужое в русских путешествиях: к спорам западников и славянофилов

Житенев С.Ю. Паломническое путешествие П.А. Вяземского на Ближний Восток в 1849–1850 гг.

Кустова Е.В. Архимандрит московского Новоспасского монастыря Иоанн (Черепанов): вятские страницы жизни

Лобанова И.В. Песнь о Святой Земле: первоначальный замысел библейской книги Песнь Песней в интерпретации А.А. Олесницкого

Мельникова Л.В. Болгария и болгары глазами полковых священников – участников Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Назаренко А.В. «Никола вешний»: новое об обстоятельствах установления на Руси памяти святителя Николая Мирликийского 9 мая

Сафонов Димитрий, свящ., Изотов А.Б. Русское паломничество в Святую Землю и деятельность Императорского Православного Палестинского общества по его организации

Смирнова И.Ю. Митрополит Московский Филарет и издательско-переводческая деятельность Оптиной пустыни в середине XIX в.

Чернышева М.И. Смысловая и символическая нагрузка идеи зеркала (зерцала) в переводной и оригинальной древнерусской литературе

Библиография трудов Н.Н. Лисового за 2007–2016 гг. (Сост. И.Ю. Смирнова)

Список сокращений

Церковь в истории России – Сборник 12 – Памяти Вячеслава Викторовича Лобанова

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2019. – 365 с.

ISBN 978-5-8055-0372-7

Церковь в истории России – Сборник 12 – Содержание

Предисловие

Курляндский И.А. Историк Вячеслав Викторович Лобанов (1966–2016). Биографический очерк

Из научного наследия В.В. Лобанова

Лобанов В.В. Патриарх Тихон и борьба патриаршей Церкви с обновленческим расколом (1923–1925 гг.)

Лобанов В.В. Вопросы тайных выборов патриарха и отношений с зарубежным духовенством в материалах следственного дела митрополита Сергия (Страгородского)

Статьи

Лобанова И.В. Наука по принуждению: становление и развитие церковно-исторической науки России в синодальный период

Лавров В.М. Была ли Софья Ковалевская нигилисткой?

Савчук Р.А. Гражданская позиция равноапостольного Николая Японского (1836–1912 гг.) в контексте эпохи

Смирнова И.Ю. К истории типографии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1894–1919)

Степанов А.Ф. «Никаких эксцессов со стороны верующих не проявлялось…»: изъятие церковных ценностей в монастырях и храмах Свияжского кантона Татарской республики в 1922 г.

Бирюкова Ю.А. Обновленческий раскол на Северном Кавказе в 1922–1926 гг.: генезис, специфика, статистика

Мазырин А.В. Константинопольская патриархия и обновленческий раскол в период управления Русской Церковью Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Крутицким Петром (1925)

Веденеев Д.В. Православные легальные и катакомбные монастыри Украины как объект оперативной разработки и репрессий советских органов государственной безопасности (1920-е – начало 1960-х гг.)

Курляндский И.А. Проблема строительства православных молитвенных зданий в годы сталинского «нового курса» (1944–1953 гг.)

Якунин В.Н. Куйбышевская епархия в 1945–1965 гг.

Романова С.Н. Материалы Российского государственного исторического архива как источник работы Русской Православной Церкви по канонизации

Публикации документов

Щеглов Н.В. Вопросы церковно-политических национальных движений в трудах Всероссийского съезда духовенства и мирян 1917 г.: (Публикация документов из Отдела рукописей Российской государственной библиотеки)

Газов Е.А. Антицерковная политика властей в Москве и Подмосковье на начальном этапе коллективизации: «усиление борьбы с религией» и «борьба с перегибами»: (Публикация документов из Центрального государственного архива Московской области)

Список опубликованных работ В.В. Лобанова

Список сокращений

Церковь в истории России – Сборник 13 – К 90-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Ярослава Николаевича Щапова

Москва: Издательский центр Института Российской истории РАН, 2020. – 257 с.

ISBN 978-5-8055-0381-9

Церковь в истории России – Сборник 13 – Содержание

Предисловие