Шкаровский Михаил - Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Русская Церковь

Между Православной Церковью Чешских земель и Словакии с самого начала ее зарождения и Русской Церковью существовали дружеские, фактически родственные отношения. Их объединяли не только участие русского духовенства в создании Чехословацкой Церкви, но и общность истории, части храмов и паствы. Почти весь XX век Чехословацкая Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Православной Церковью, затем с многочисленной русской церковной эмиграцией на территории страны, и, наконец, с Московским Патриархатом. В настоящее время эти связи продолжают развиваться. Православие на чешских землях имеет тысячелетнюю историю, но в период их пребывания в составе Австрийской (Австро-Венгерской) империи оно почти полностью исчезло. В 1910 г. в Чехии насчитывалось лишь 1063 православных, в основном входивших в русские общины (первая из них возникла в Праге еще в 1871 г.). Помимо пражского прихода на нынешней территории Чехии до Первой мировой войны были образованы русские общины и построены каменные храмы в трех, пользовавшихся большой популярностью у российской знати, курортных городах: Карловых Варах (Карлсбаде), Франтишковых Лазнях (Франценсбаде) и Марианских Лазнях (Мариенбаде).

В начале XX столетия произошло национальное пробуждение восточнославянского, близкого к украинцам и русским, народа русины (карпатороссы), проживавшего в Подкарпатской Руси (Закарпатской Украине) и восточной части Словакии. Этот процесс сопровождался переходом греко-католиков (униатов) в Православие. В его возрождении активно принимали участие сначала Российская Церковь, а в 1920-е гг. русские эмигранты. После образования в 1918 г. независимой Чехословакии около полумиллиона человек покинули Католическую Церковь и 8 января 1920 г. основали Национальную Чехословацкую Церковь. Один из ее руководителей – бывший католический священник Матфей (Матей) Павлик после принятия монашеского пострига с именем Горазд был хиротонисан в Белграде 25 сентября 1921 г. Сербским Патриархом Димитрием во епископа Чешско-Моравского. Однако вскоре в Национальной Чехословацкой Церкви победило либерально-радикальное (реформистское) течение, и епископ Горазд 21 июля 1924 г. покинул ее; вместе с ним ушли около 10 тыс. человек. В развитии Православия в стране значительную роль сыграли русские эмигранты.

В начале 1920-х гг. Чехословакия стала одним из основных центров российской эмиграции, в том числе церковной. Именно в Праге в ноябре 1919 г. возникла первая студенческая эмигрантская организация – «Союз русских студентов в Чехословакии». Правительство охотно принимало беженцев из России, развернув для них широкую программу помощи под названием «Русская акция». Именно Прага наряду с Парижем стала важнейшим центром Русского христианского студенческого движения (РСХД). Возникшие в Чехословакии русские православные общины (кроме монастыря прп. Иова в Словакии) подчинялись управляющему русскими приходами в странах Западной Европы митрополиту Евлогию (Георгиевскому), до 1930 г. состоявшему в юрисдикции Московского Патриархата, а в 1931 г. перешедшему в Константинопольскую Церковь. Непосредственно эти общины окормлял епископ Бельский Сергий (Королев). В первой половине 1920-х гг. в Чехословакии были созданы две церковные юрисдикции, к которым принадлежали православные чехи – Сербской и Константинопольской Церквей. После заключения в 1924 г. правительствами Чехословакии и Югославии договора, решившего вопрос в пользу юрисдикции Сербского Патриархата, почти вся православная паства перешла под омофор епископа Горазда.

Шкаровский Михаил - Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Русская Церковь в XX веке (история взаимоотношений)

Торговый Дом "Познание", 2021

ISBN 978-5-6044873-6-5

Шкаровский Михаил - Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Русская Церковь в XX веке (история взаимоотношений) - Содержание

Предисловие

Глава 1

1. Возрождение Православия на чешской земле в 1918–1939 гг

2. Испытания Второй мировой войны

3. Возникновение и развитие автокефальной Чехословацкой Православной Церкви

Глава 2

1. Создание православных общин в Прикарпатской Руси и Словакии в 1918–1939 гг

2. Основание русского монашеского типографского братства в Ладомировой и его деятельность в 1920-е – 1930-е гг

3. Монастырь преп. Иова Почаевского, православные приходы Словакии и Закарпатья в годы Второй мировой войны

4. Монашеское братство преп. Иова после эвакуации из Ладомировой

5. Православные общины Словакии и Закарпатья в 1944–1946 гг

Глава 3

1. Русские храмы на чешских землях в XIX – начале XX века

2. Российская церковная эмиграция в Чехословакии

3. Русские общины в Чехии в годы Второй мировой войны

4. Духовенство и приходы русских храмов Чехословакии и Чехии в 1945-2010-е гг

Публикация документов

№ 1 - № 18

Именной словарь

Список сокращений