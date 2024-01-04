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Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII века

Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII века
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy

Книга А. В. Крамера «Причины, начало и последствия раскола русской Церкви в середине XVII в.» была издана в 2005 году. Ее содержание точно соответствует названию. Наибольший интерес в ней вызывают размышления автора о последствиях раскола. Многие из этих последствий не ушли в прошлое и участвуют в формировании образа жизни в России и в наше время, что должно быть небезразлично всем русским людям. Второе издание расширено и дополнено многими эпизодами и двумя отдельными главами.

Предлежащая читателю книга – переработка цикла лекций, прочитанных мной в 2001–2002 гг. на радио «Мария» и в 2003 г. в РХГИ, у которых я прошу прощения за то, что из‑за спешки не упомянул об этом в I издании. Из‑за той же спешки я не составил к I изданию именной указатель, за что прошу прощения у всех читателей.

***

Возмечтавшись создать на основе Московского царства многонациональную Православную империю, царь Алексей Михайлович вместе с патриархом Никоном решили «исправить» ее церковную жизнь по образцу тогдашней греческой, претерпевшей, значительные перемены за время жизни под турками после падения Византии. И для этого уже в карикатурно‑имперском, конечно, духе жесточайшим образом они осуществили реформу Русской Церкви, стиль и последствия которой сравнимы разве лишь со стилем и результатами деятельности в нашей стране большевиков.

Разруб, нанесенный стране реформаторами XVII в., только углублялся с веками и не исцелен до сих пор. Удивительны их остервенение в репрессиях, их бессовестность в подделках, их решимость, как пишет А. В. Крамер, идти «до победного конца, сколько бы русских людей ни сложило из‑за них свои головы», их «ненависть к противникам и жесткость, доходящая до патологии». «Как уродовала и старообрядцев, и государство, и государственную Церковь, и ее каноны эта безумная сама по себе и безумно вторгшаяся в Церковь политика!» восклицает А. В. Крамер. С ним нельзя не согласиться. То, что цель реформы политическая показано со всей очевидностью.

Раскол Русской Церкви исковеркал внутреннюю жизнь страны и выплеснул на ее глухие окраины и за ее пределы неисчислимое количество ее лучших верующих, лучших хранителей ее отеческой культуры, лучших тружеников, Прожив столетия в иноплеменном окружении, они в отличие от эмигрантов‑«никониан» и Смердяковых наших дней остаются русскими, замечательными, внутренне крепкими и инициативными русскими, каких здесь, в России, уже нелегко сыскать.

Но теперь и «никониане» прошли через те же гонения и муки от ревнителей «светлого будущего», что прежде них староверы. Можно ли надеяться, что общее для тех и других духовное стремление в Царствие Небесное и принятые за это страдания сблизят их еще здесь, на земле? На российской земле. Работа А. В. Крамера, показывающая, как произошел Раскол и каковы его трагические последствия, заставляет этого сильно желать. О последствиях Раскола, он единственный, кажется, кто всерьез задумывается и пишет.

Хорошо знакомый и с источниками и с соответствующей научной литературой, А. В. Крамер написал эту работу, однако же, не только для историков‑специалистов, но и для всех, кто небезучастно думает об истории и настоящем России. Им всем я и рекомендую ее прочесть.

Г. М. Прохоров, доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, заслуженный деятель науки.

А.В. Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII века

СПб.: Алетейя, 2011. — 368 с.

ISBN 978-5-91419-452-6

А.В. Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII века - Содержание

О расколе Русской Церкви и его последствиях
От автора

  1. Патриаршество Иосифа

  2. Греческие иерархи — учители и милостынесбиратели

  3. Царь Алексей Михайлович и его внешнеполитическая программа

  4. Начало реформы

  5. Путешествия русских клириков на греко-язычный Восток и их впечатления о греческой церкви

  6. Патриарх Никон

  7. Начало «исправления» книг и обрядов

  8. Различия старых и новых богослужебных обрядов

  9. Проклятия на старые книги и обряды

  10. Изменения в богослужебных текстах

  11. Возникновение раскола

  12. Собор 1666 г

  13. Собор 1666–1667 гг

  14. Соловецкий «бунт»

  15. Судьбы первых вождей старообрядчества

  16. Вероучительные разделения в раннем старообрядчестве

  17. Общий характер «Никоновых» реформ

  18. Исторические параллели

  19. Последствия реформ

  20. Самый трудный вопрос и ответ на него

Заключение. Изменение перстосложения в России, как знак смены эпох
Список цитированной литературы

Views 2 427
Rating 4.4 / 5
Added 04.01.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (4 comments)

V
vaviloviv 7 years ago

Я не совсем понял, так есть ли книга в формате dgvu и pdf _ надо подождать или пользуемся имеющимися сейчас?

 
E
esxatos 7 years ago

Есть, конечно, я не понял, куда девались ссылки, сейчас поправлю!  
E
esxatos 7 years ago

Спасибо за точные файлы книги, несомненно, они будут полезны при написании работ.
Проскурнин 13 years ago
Спасибо!

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