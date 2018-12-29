Дело митрополита Вениамина
Гонение на Церковь и расправы над священнослужителями, закрытие храмов и «изъятие церковных ценностей» началось с первых дней Советской власти. В кровавую багряницу оделась Православная Церковь России: первые новомученики предстали перед Престолом Божиим с молитвой за свой народ.
Патриарх Тихон в своем послании от 19 января (2 февраля) 1918 года обращался к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской: «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые обители святые... захватываются безбожными властителями тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием... Имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законной волею самого народа.. .>
В другом послании от 13(26) октября 1918 г. Патриарх Тихон обращался к Совету Народных Комиссаров: «Вы разделили весь народ „а враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство... Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела... Казнят епископов священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной „контрреволюционности".
После Декрета об отделении Церкви от государства, узаконившего негласное гонение на верующих, был издан циркуляр Народного Комиссариата юстиции от 25 августа 1920 г. о «проведении полной ликвидации мощей». Этим актом святотатства Советская власть пыталась спровоцировать Церковь на открытое выступление протеста и разгромить ее.
Дело митрополита Вениамина
Петроград, 1922 г.
Студия «ТриТэ» - «Российский Архив». 1991 г. - 96 с.
Предисловие, примечания. И. Я. Авдиев. 1991 г.
ISBN 5-86566-004-7
Дело митрополита Вениамина - Содержание
Предисловие
От автора
- Глава первая - Сущность обвинения.— Послание патриарха Тихона и письма митрополита Вениамина.— Правление Союза православных приходов.- Обвиняемые
- Глава вторая - Зал судебных заседаний.— Трибунал.-Обвинение.-Главные и второстепенные персонажи.-Публика.- аресты
- Глава третья - Допрос митрополита Вениамина.-Допрос подсудимых первой группы
- Глава четвертая - Допрос остальных подсудимых.— Хищение ценностей в институте глухонемых.— Изъятие в церквах: при консерватории, при больнице и др - Обвиняемые в беспорядках
- Глава пятая - Допрос свидетелей
- Глава шестая - Речи общественного обвинения
- Глава седьмая - Речи общественной защиты.— Реплики сторон
- Глава восьмая - Последнее слово подсудимых.— Приговор - После приговора
Примечания
Дело митрополита Вениамина - Предисловие
В 1921 году Советской властью была предпринята новая попытка уничтожить Церковь в России.
Голод, распространившийся по стране с 1917 г., за годы военного коммунизма, когда зерно, даже посевное, насильственно отнималось продотрядами, а крестьяне гибли в братоубийственной гражданской войне, перерос в бедствие для десятков миллионов людей. Летом 1921 года в Поволжье случилась засуха. Начался мор. С Поволжья повальная смерть перекинулась на Сибирь, Крым, Южную Украину, Азербайджан, Киргизию...
В августе 1921 года Патриарх Тихон обратился с посланием ко всем русским людям и благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Патриарх просил Советскую власть разрешить образовать' Церковный всероссийский комитет и епархиальные комитеты на местах, чтобы Церковь могла оказывать помощь голодающим. Разрешения не последовало, но Церковь продолжала собирать добровольные пожертвования, люди исполняли свой христианский долг. Спустя полгода,
23 февраля 1922 г., Постановлением ВЦИК было узаконено изъятие всех драгоценных предметов, не исключая священных сосудов, что по церковным канонам рассматривается как святотатство (73-е апостольское правило), а послание Патриарха было расценено как саботаж.
Петроградский Совет «кампанию по изъятию» начал с переговоров с Правлением Общества православных приходов, председателем которого был профессор по кафедре уголовного права Петербургского Университета Юрий Петрович Новицкий, молодой ученый. И члены Помгола Петроградского Совета, и члены Правления Общества хотели избежать оскорбления религиозного чувства народа, стихийных, а может быть, и кровавых беспорядков. Митрополит Петроградский Вениамин принимал участие в переговорах.
5 марта 1922 г. митрополит Вениамин получил официальное приглашение на переговоры и 6 марта в Смольном вместе с юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым вел переговоры с членами Помгола. Владыка представил комиссии Помгола заявление, где указывал, что Церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние, включая и священные сосуды, но для успокоения верующих необходимо сознание народом добровольности этой жертвы и для достижения этой цели нужно включить в комиссию по изъятию представителей от церковных приходов.
Заявление митрополита в Смольном было принято, и Владыка, почувствовав взаимопонимание, встал, благословил всех и со слезами на глазах сказал, что он своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Богоматери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. 7 и 8 марта 1922 года в московской газете «Известия» появились сообщения об искреннем желании петроградского духовенства выполнить гражданский долг и Постановление ВЦИК от 23 февраля 1922 года.
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