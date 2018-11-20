Историческая биография Павла Басинского о борьбе двух титанов - Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.

Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.

(Литературные биографии Павла Басинского)

ISBN 978-5-17-077185-1

Павел Басинский - Святой против Льва - Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой - история одной вражды

Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ

Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

Мадонна в кресле

Тайна матери

Глава вторая ИВАН И ИОАНН

Незаметный Ваня

Иван Первый

Воля и Провидение

Тайна его матери

Сквозь игольное ушко

Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА

Лёва-рёва

Вечный ребенок

Стыдно

Письмо к царю

Спасти рядового Шабунина

На колени

Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ

Не ждали

Чужой среди своих

Отец Иоанн и дети

Отец Иоанн и начальство

Искушения отца Иоанна

Семья отца Иоанна

Несчастье помогло

Личное дело отца Иоанна

Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО

Чего боялся Лев Толстой?

Воспитанные и невоспитанные

«Вся жизнь ее была любовь...»

Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА

Жил в Церкви

Два «Детства»

Церковь и театр

То же, но не так же

Взгляд «профессионалов»

Царство Божие внутрь нас

Страх и свобода

Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА

Чудовище

Война полов

Поездка, которой не было

На перепутье

Петр I и декабристы

Гордый человек?

Конец связи

Что? Где? Когда?

Печальная история

Покрывало Майи

Два брата

Бессилие Льва

Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС

Заметка в газете

Не всё так просто

Один на всех

Цена славы

Общие исповеди

И снова непросто

«Веришь ли?»

Лесков и Пержан

Деньги отца Иоанна

Державный больной

Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ

Вера и церковь

На войне как на войне

Человек и еретик

Кого соблазнял Толстой?

Отлучение или отпадение?

Крымский экзамен

Кронштадтский против Толстого

Толстой против Кронштадтского

Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ

Колеблемый светильник

Пароход в тумане

ПРИЛОЖЕНИЕ

Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года

Л.Н.Толстой. Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма

Письмо Софьи Андреевны Толстой Первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому)

Ответ митрополита Антония (Вадковского)

Л.Н.Толстой. К духовенству

Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н.Толстого к духовенству

Письмо Д.А.Хилкова к Л.Н.Толстому

М. А.Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н.Толстому



Павел Басинский - Святой против Льва - Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой - история одной вражды - Предисловие



Возможно, всех без исключения принимал бы у себя и Иван Ильич Сергиев, знаменитый протоиерей, настоятель кафедрального Андреевского собора в Кронштадте. Но это было невозможно. Если Льва Толстого в Ясной Поляне ежедневно посещали десятки людей, то отца Иоанна постоянно осаждали тысячные толпы. И неважно, где он находился: в Кронштадте, Самаре, Вологде, Ярославле или других российских городах во время своих многочисленных поездок. Если бы ко Льву Толстому шло столько же людей, сколько их ежедневно притекало (приплывало) в Кронштадт, от его прекрасной Ясной Поляны не осталось бы ни деревца, ни кустика, ни цветочка, ни травиночки — всё было бы вытоптано. Народ искренне любил Иоанна Кронштадтского.

Миллионы людей верили в него как в святого еще при жизни. Чехов говорил, что в каждой сахалинской избе он видел портреты отца Иоанна, которые висели рядом с иконами. Но вот когда вся Россия оплакивала любимого батюшку, искренне любивший русский народ Лев Толстой в Ясной Поляне написал о том, «как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте, добрый старичок был признан святым человеком, и как синод, т. е. собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать годовщину смерти этого старичка с тем, чтобы сделать из трупа этого старичка объект народного поклонения».

Пройдет еще два года. В 1910 году, поздней осенью, Толстой бежит из Ясной Поляны — в монастырь: сперва в Оптину пустынь, затем — в Шамордино. Он и остался бы в Шамордине, если бы не ряд нелепых и отчасти случайных обстоятельств. После бегства из Шамордина он лишится последних сил, сойдет на станции Астапово и умрет. Он переживет своего соперника на два года. Так завершится один из самых невероятных сюжетов в религиозной и общественной истории России, который будущий биограф отца Иоанна Кронштадтского назовет «битвой гигантов» и который начался с невинного светского разговора императора Александра III и фрейлины Толстой о том, кто же на Руси замечательнее и популярнее всех. Впрочем, началось это гораздо раньше... «Немало иностранцев, — вспоминала графиня А.А.Толстая, — приезжали сюда с этой целью, и часто случалось, что они являлись ко мне, воображая себе, по моей фамилии, что найдут во мне покровительницу их доступу к Льву Толстому. Обыкновенно я говорила им, что помощь моя совершенно лишняя, так как Лев Николаевич принимает у себя всех без исключения».

Павел Басинский - Святой против Льва - Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой - история одной вражды - Введение

На рубеже XIX—XX веков Россия представляла собой кипящий религиозный и идеологический бульон, в который толстовские взгляды упали как щепоть соли, проявив и усилив вкус некоторых его ингредиентов. Но говорить, что именно Толстой этот бульон заварил, — значит просто подменять явления и понятия. И особенно это касается народной среды.

В 1897 году на миссионерском съезде в Казани по инициативе тайного советника и правой руки К.П.Победоносцева, известного миссионера В.М.Скворцова толстовство все-таки было объявлено «особой сектой». Это решение утвердил Синод. Но что значит «особой»? Может ли быть не особая секта? Оказывается, как пишет В.М.Скворцов, «символическим изложением учения толстовства как секты тогда признан был “катехизис Иисусова братства по Евангелию (штунды)”».

Вспышка напряжения в отношениях между Толстым и православием происходит в 1901 году, и это, безусловно, связано с отлучением Толстого от Церкви.

Именно после этого из-под пера писателя выходит самая резкая и неприятная по тону антицерковная статья «К духовенству», написанная в форме открытого письма к церковникам мира, а не только к православным священникам.

Как мы увидим, эта статья и послужила поводом к настоящей проповеднической войне отца Иоанна против Толстого.



В истории отлучения Толстого все еще много неясного. Популярная точка зрения, что Толстого от церкви

«не отлучили», что он сам отпал от нее, а церковь всего лишь вынуждена была этот факт констатировать, является исключительно современным взглядом на этот непростой вопрос.

Правда, что в отношении Толстого церковь не провозглашала анафемы. Но в начале XX века в российских церквах не анафематствовали никого, этот средневековый акт был де-факто упразднен. Последний раз анафеме предавали гетмана Мазепу, и это случилось в XVIII веке.

С 1801 года имена еретиков вообще не упоминались в церковных службах, а с 1869 года из списка проклинаемых священниками убрали даже Гришку Отрепьева. Поэтому странно было бы, если бы на его место встал Толстой!