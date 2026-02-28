Баумейстер - На пути к мышлению, или Интеллектуальные путешествия в страну Философию

Каждый человек - прирожденный философ. Вы удивлены? Тогда предлагаю рассмотреть несколько примеров. Первый пример касается особенностей нашей памяти. Мы лучше запоминаем определенную информацию, определенные факты и события только тогда, когда придаем им значение и смысл. Это подтверждают современные исследования человеческого мозга. Ежедневно мы становимся свидетелями многих событий, которые происходят с нами и другими людьми. Средства массовой информации регулярно поставляют нам новости, которые очень быстро устаревают, мгновенно переносятся из настоящего в прошлое, освобождая место для других новостей. Каждый день приносит нам новые впечатления и чувства, мы оказываемся каждый раз в других ситуациях, которые требуют от нас соответствующих решений и поступков.
Как же мы справляемся с таким количеством информации? Почему нас не поглощает море ежедневных фактов и событий? Ответ прост: наш мозг устроен таким образом, что уберегает нас от чрезмерных перегрузок. Вот вы смотрите выпуск новостей по телевизору. Он только что закончился, спросите себя: сколько сюжетов было в данном выпуске? Что вы запомнили из увиденного и услышанного? А что вы будете помнить завтра, через несколько дней, через неделю? Современные исследования показывают, что уже завтра мы забудем значительную часть информации, полученной сегодня - идет ли речь о фильме, который мы посмотрели, или о лекции, которую прослушали, или о простом разговоре, который вели со своими близкими или друзьями. Немецкий ученый Герман Эббингауз еще во второй половине XIX века сделал удивительное открытие: слушатели забывают 90 процентов того, что изучают в классе, в течение 30 дней. Причем самый высокий процент забывания происходит в первые часы после урока. Для того чтобы удерживать в памяти большие объемы информации, мы должны ее правильно упаковывать. А это требует постоянной работы над собой, требует от нас немалых творческих усилий.
Мы лучше запоминаем то, что имеет для нас смысл, имеет для нас какое-то значение. Придание смысла как бы кодирует большие объемы информации, превращая потоки голых данностей в целостные связи осмысленного знания. То есть, память не является просто пассивным откладыванием прошлых переживаний. Ее надежность и интенсивность зависит от наших сознательных усилий, от нашего творчества. Даже когда человек вспоминает какие-то события собственной жизни, он воспринимает прошлое в свете нового опыта. Тогда конкретные прошлые события воспринимаются по-новому. То, что прежде казалось второстепенным, неожиданно выходит на первый план, а то, что вчера казалось важным, сегодня воспринимается как малозначимое. Иными словами, мы не просто вспоминаем прошлое, а всегда воспроизводим его по-новому.
Андрей Баумейстер - На пути к мышлению, или Интеллектуальные путешествия в страну Философию
К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2021. - 210 с.
ISBN 978-966-489-559-7
Андрей Баумейстер - На пути к мышлению, или Интеллектуальные путешествия в страну Философию - Содержание
Часть первая. Философия в современном мире
1. Почему философия?
2. Философское вопрошание как внутренний мотив развития человека
3. Нужна ли нам сегодня философия?
4. Что такое философия - наука, искусство или образ жизни?
5. Философия - это взгляд на мир с позиции целого
6. Философия - это умение задавать предельные вопросы
7. Философия является эффективным инструментом анализа
8. Философия - это средоточие критического мышления
9. Философия - это посредница между различными дискурсами
10. Философия является важным фактором развития человека и общества
Часть первая в кратких тезисах
Вопросы к Части первой
Путешествия в философские миры
Путешествие первое
Философия и наука у Платона и Аристотеля
Путешествие второе
Академия Платона
Путешествие третье
Позднеантичные школы и их влияние на христианскую Европу
Путешествие четвертое
Средневековый университет (XIII век)
Путешествие пятое
От Флорентийской академии до академических научных сообществ Нового времени
Рекомендуемая литература к Части первой
Часть вторая. Философская теория реальности
I. Пути философского постижения реальности: топография для первопроходцев
1. Зачем нам философская теория реальности?
2. Платон: бытие идей как истинная реальность
3. Аристотель: реальность состоит из множества индивидуальных субстанций
4. Новая онтология: Творец и творение
5. Кант: теория опыта вместо теории бытия
6. Современное понимание реальности: философия и естественные науки
II. Дидактический материал. Онтология и метафизика как философские дисциплины
1. Что такое онтология
2. Главные темы онтологии и метафизики
3. Направления современной метафизики и онтологии
Вопросы к Части второй
Путешествия в философские миры
Путешествие шестое. Запутанный словарь реальности
Путешествие седьмое. Имя Бога «Я семь Сущий» и средневековая теория бытия
Рекомендуемая литература к Части второй
Часть третья. Познание реальности
1. Что такое познание или путь к истине
1. Загадка познания, или Чжуан Чжоу и счастливый мотылек
2. Природа человеческого знания
II. Дидактический материал. Эпистемология или теория познания
1. Что такое эпистемология
2. Откуда у человека способность познавать истину?
3. Теории истины
4. Теории обоснования (оправдания)
Вопросы к Части третьей
Рекомендуемая литература к Части третьей
Философский словарь (для дидактического материала)
Выдающиеся философы и их произведения, упоминаемые в этой книге
Рекомендуемая литература ко всем частям
Философские словари и другие полезные источники
Приложения. Как писать эссе?
