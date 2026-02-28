Баумейстер - На пути к мышлению, или Интеллектуальные путешествия в страну Философию

Каждый человек - прирожденный философ. Вы удивлены? Тогда предлагаю рассмотреть несколько примеров. Первый пример касается особенностей нашей памяти. Мы лучше запоминаем определенную информацию, определенные факты и события только тогда, когда придаем им значение и смысл. Это подтверждают современные исследования человеческого мозга. Ежедневно мы становимся свидетелями многих событий, которые происходят с нами и другими людьми. Средства массовой информации регулярно поставляют нам новости, которые очень быстро устаревают, мгновенно переносятся из настоящего в прошлое, освобождая место для других новостей. Каждый день приносит нам новые впечатления и чувства, мы оказываемся каждый раз в других ситуациях, которые требуют от нас соответствующих решений и поступков.

Как же мы справляемся с таким количеством информации? Почему нас не поглощает море ежедневных фактов и событий? Ответ прост: наш мозг устроен таким образом, что уберегает нас от чрезмерных перегрузок. Вот вы смотрите выпуск новостей по телевизору. Он только что закончился, спросите себя: сколько сюжетов было в данном выпуске? Что вы запомнили из увиденного и услышанного? А что вы будете помнить завтра, через несколько дней, через неделю? Современные исследования показывают, что уже завтра мы забудем значительную часть информации, полученной сегодня - идет ли речь о фильме, который мы посмотрели, или о лекции, которую прослушали, или о простом разговоре, который вели со своими близкими или друзьями. Немецкий ученый Герман Эббингауз еще во второй половине XIX века сделал удивительное открытие: слушатели забывают 90 процентов того, что изучают в классе, в течение 30 дней. Причем самый высокий процент забывания происходит в первые часы после урока. Для того чтобы удерживать в памяти большие объемы информации, мы должны ее правильно упаковывать. А это требует постоянной работы над собой, требует от нас немалых творческих усилий.

Мы лучше запоминаем то, что имеет для нас смысл, имеет для нас какое-то значение. Придание смысла как бы кодирует большие объемы информации, превращая потоки голых данностей в целостные связи осмысленного знания. То есть, память не является просто пассивным откладыванием прошлых переживаний. Ее надежность и интенсивность зависит от наших сознательных усилий, от нашего творчества. Даже когда человек вспоминает какие-то события собственной жизни, он воспринимает прошлое в свете нового опыта. Тогда конкретные прошлые события воспринимаются по-новому. То, что прежде казалось второстепенным, неожиданно выходит на первый план, а то, что вчера казалось важным, сегодня воспринимается как малозначимое. Иными словами, мы не просто вспоминаем прошлое, а всегда воспроизводим его по-новому.

К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2021. - 210 с.

ISBN 978-966-489-559-7

Андрей Баумейстер - На пути к мышлению, или Интеллектуальные путешествия в страну Философию - Содержание

Часть первая. Философия в современном мире

1. Почему философия?

2. Философское вопрошание как внутренний мотив развития человека

3. Нужна ли нам сегодня философия?

4. Что такое философия - наука, искусство или образ жизни?

5. Философия - это взгляд на мир с позиции целого

6. Философия - это умение задавать предельные вопросы

7. Философия является эффективным инструментом анализа

8. Философия - это средоточие критического мышления

9. Философия - это посредница между различными дискурсами

10. Философия является важным фактором развития человека и общества

Часть первая в кратких тезисах

Вопросы к Части первой

Путешествия в философские миры Путешествие первое Философия и наука у Платона и Аристотеля Путешествие второе Академия Платона Путешествие третье Позднеантичные школы и их влияние на христианскую Европу Путешествие четвертое Средневековый университет (XIII век) Путешествие пятое От Флорентийской академии до академических научных сообществ Нового времени

Рекомендуемая литература к Части первой

Часть вторая. Философская теория реальности

I. Пути философского постижения реальности: топография для первопроходцев 1. Зачем нам философская теория реальности? 2. Платон: бытие идей как истинная реальность 3. Аристотель: реальность состоит из множества индивидуальных субстанций 4. Новая онтология: Творец и творение 5. Кант: теория опыта вместо теории бытия 6. Современное понимание реальности: философия и естественные науки

II. Дидактический материал. Онтология и метафизика как философские дисциплины 1. Что такое онтология 2. Главные темы онтологии и метафизики 3. Направления современной метафизики и онтологии

Вопросы к Части второй

Путешествия в философские миры Путешествие шестое. Запутанный словарь реальности Путешествие седьмое. Имя Бога «Я семь Сущий» и средневековая теория бытия

Рекомендуемая литература к Части второй

Часть третья. Познание реальности

1. Что такое познание или путь к истине

1. Загадка познания, или Чжуан Чжоу и счастливый мотылек

2. Природа человеческого знания

II. Дидактический материал. Эпистемология или теория познания 1. Что такое эпистемология 2. Откуда у человека способность познавать истину? 3. Теории истины 4. Теории обоснования (оправдания)

Вопросы к Части третьей

Рекомендуемая литература к Части третьей

Философский словарь (для дидактического материала)

Выдающиеся философы и их произведения, упоминаемые в этой книге

Рекомендуемая литература ко всем частям

Философские словари и другие полезные источники

Приложения. Как писать эссе?