Баумейстер - Паломництво до місць народження думки
Ця збірка містить статті із царини історії філософії, що публікувалися у провідних фахових журналах України, зокрема у Sententiae і «Філософській думці».
Але статті - це тільки верхівка айсберга. їм передувала довга і сумлінна педагогічна практика. Цілих двадцять років (з 1998 по 2018) я викладав історію античної, середньовічної і модерної філософії в київському Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського. Багато років мені також довелося викладати класичну німецьку філософію в Києво-Могилянській академії. Окрім того, викладаючи філософські дисципліни в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2002-2023 роки), я часто звертався до історико-філософських студій ніби до етюдів, що готували великі тематичні картини. А оскільки на початку мого академічного шляху перекладів було обмаль (а у сфері моїх наукових інтересів їх взагалі не було), вже з перших кроків мені доводилося спиратися переважно на іншомовні джерела (німецькі, англо-американські, польські, італійські і французькі). І дбати про власну бібліотеку як про робочий верстат (жалюгідний стан українських університетських бібліотек - досі болюча проблема).
Ще одне джерело пропонованих статей - моя тривала праця як наукового редактора перекладів філософських і теологічних текстів, а також як наукового редактора франко-українського «Європейського словника філософій» (поки що вийшло чотири томи). Дискусії навколо української іуманітарної термінології (в яких я брав безпосередню й активну участь) знайшли своє відображення у термінології моїх статей і монографій. А також у науковому редаїуванні і перекладі класичних філософських текстів.
Попередні результати моїх історико-філософських студій реалізовані у двох монографіях, опублікованих у 2012 році: «Біля джерел мислення і буття» і «Тома Аквінський: вступ до мислення».
Значна частина написаних мною історико-філософських статей не увійшла до жодної збірки й існує у вигляді давніх журнальних публікацій. Ці публікації є віддзеркаленням раннього етапу розвитку часопису Sententiae5 і того етапу розвитку української філософії, коли виникали цікаві й перспективні журнали, але обставини часу не дозволили їм зберегтися у довготривалій перспективі.
Ця збірка також є своєрідним підбиттям підсумків для покладання нового початку...
Андрій Баумейстер - Паломництво до місць народження думки: Ле-Бек, Багдад, Толедо, Париж і Тодтнауберґ - Історико-філософські студії і рефлексії
К.: «Колесо Життя», 2024. - 200 с.
ISBN 978-966-1501-22-4
Андрій Баумейстер - Паломництво до місць народження думки – Зміст
Вступ. Навіщо історія філософії?
Фундаментальне прагнення блага: шлях Ансельма Кентерберійського
- Загадка св. Ансельма
- Діалектика і теологія від Алкуїна до Ансельма Кентерберійського
- Життя і творчість св. Ансельма
- Віра, що шукає розуміння: реалізація Авіустинової програми чи перший оригінальний здобуток середньовічної філософії?
- Онтологічний аргумент: від Ансельма до наших днів
Liber de causis («Книга про причини»): інтелектуальна подорож від Афін до Парижу і Лондону через Багдад і Толедо
- «Книга про причини»: походження трактату і його вплив на середньовічну інтелектуальну культуру
- Арабська рецепція грецької філософії: шляхи «фальсафи»
- Перекладацький центр у Толедо '
- «Книга про причини» в коментарях середньовічних християнських мислителів
- Аналіз трактату «Книга про причини»
Онтологія і принцип суб'єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґґерової філософії
- Гайдеґґер читає «Буття і час»: самокритика чи самовиправдання?
- Основні підходи до Гайдеґґерової філософії: критичний аналіз
- Суб'єкт, Dasein і буття: контрінтерпретація Гайдеґґерового мислення
Філософські засади після XX століття
- Чи можна казати про парадигматичний підхід у філософії?
- Філософські засади XX століття за версією Ганса-Ґеорґа Ґадамера
- Засади чи упередження? Ревізія усталених істин
- Підсумки та перспективи
Що таке буття? Метафізика Майкла Лакса в контексті сучасної аналітичної філософії
- Історична доля метафізики
- «Метафізичний поворот» в аналітичній філософії
- Що таке метафізика?
- Майкл Лакс і його «Метафізика»
Ґадамер як міфотворець: міф Гайдеґґера
Ідентичність Європи: виклики і загрози
- Паризька Декларація «Європа, в яку ми можемо вірити» - одна з головних інтелектуальних подій року
- Критика упереджень щодо ідей, висловлених у Декларації
- Аналіз головних положень Паризької Декларації. Що таке «справжня Європа»?
- Що таке «хибна Європа» і які загрози з нею пов'язані?
- Як протистояти викликам і загрозам хибної Європи?
- Відповідальність інтелектуалів: висновки і перспективи
Бути провідником світового сенсу. Розмова про стоїцизм
Примечание от автора публикации: Книга новейшая, хотелось бы что бы Андрей распродал тираж, тем более, что и цена у книги очень символическая. Потому как если она уйдет в общий доступ, я подозреваю, что она очень быстро утечет в сеть и печатный тираж пострадает. Я думаю, что в Украине 350 грн на книжку найти все же можно, чтобы поддержать одного из немногих трезвомыслящих, который здесь же выживать пробует, это моя просьба, я болею за местных.
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