Баумейстер - Паломництво до місць народження думки

Ця збірка містить статті із царини історії філософії, що публікувалися у провідних фахових журналах України, зокрема у Sententiae і «Філософській думці».

Але статті - це тільки верхівка айсберга. їм передувала довга і сумлінна педагогічна практика. Цілих двадцять років (з 1998 по 2018) я викладав історію античної, середньовічної і модерної філософії в київському Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського. Багато років мені також довелося викладати класичну німецьку філософію в Києво-Могилянській академії. Окрім того, викладаючи філософські дисципліни в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2002-2023 роки), я часто звертався до історико-філософських студій ніби до етюдів, що готували великі тематичні картини. А оскільки на початку мого академічного шляху перекладів було обмаль (а у сфері моїх наукових інтересів їх взагалі не було), вже з перших кроків мені доводилося спиратися переважно на іншомовні джерела (німецькі, англо-американські, польські, італійські і французькі). І дбати про власну бібліотеку як про робочий верстат (жалюгідний стан українських університетських бібліотек - досі болюча проблема).

Ще одне джерело пропонованих статей - моя тривала праця як наукового редактора перекладів філософських і теологічних текстів, а також як наукового редактора франко-українського «Європейського словника філософій» (поки що вийшло чотири томи). Дискусії навколо української іуманітарної термінології (в яких я брав безпосередню й активну участь) знайшли своє відображення у термінології моїх статей і монографій. А також у науковому редаїуванні і перекладі класичних філософських текстів.

Попередні результати моїх історико-філософських студій реалізовані у двох монографіях, опублікованих у 2012 році: «Біля джерел мислення і буття» і «Тома Аквінський: вступ до мислення».

Значна частина написаних мною історико-філософських статей не увійшла до жодної збірки й існує у вигляді давніх журнальних публікацій. Ці публікації є віддзеркаленням раннього етапу розвитку часопису Sententiae5 і того етапу розвитку української філософії, коли виникали цікаві й перспективні журнали, але обставини часу не дозволили їм зберегтися у довготривалій перспективі.

Ця збірка також є своєрідним підбиттям підсумків для покладання нового початку...

Андрій Баумейстер - Паломництво до місць народження думки: Ле-Бек, Багдад, Толедо, Париж і Тодтнауберґ - Історико-філософські студії і рефлексії

К.: «Колесо Життя», 2024. - 200 с.

ISBN 978-966-1501-22-4

Андрій Баумейстер - Паломництво до місць народження думки – Зміст

Вступ. Навіщо історія філософії?

Фундаментальне прагнення блага: шлях Ансельма Кентерберійського

Загадка св. Ансельма

Діалектика і теологія від Алкуїна до Ансельма Кентерберійського

Життя і творчість св. Ансельма

Віра, що шукає розуміння: реалізація Авіустинової програми чи перший оригінальний здобуток середньовічної філософії?

Онтологічний аргумент: від Ансельма до наших днів

Liber de causis («Книга про причини»): інтелектуальна подорож від Афін до Парижу і Лондону через Багдад і Толедо

«Книга про причини»: походження трактату і його вплив на середньовічну інтелектуальну культуру

Арабська рецепція грецької філософії: шляхи «фальсафи»

Перекладацький центр у Толедо '

«Книга про причини» в коментарях середньовічних християнських мислителів

Аналіз трактату «Книга про причини»

Онтологія і принцип суб'єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґґерової філософії

Гайдеґґер читає «Буття і час»: самокритика чи самовиправдання?

Основні підходи до Гайдеґґерової філософії: критичний аналіз

Суб'єкт, Dasein і буття: контрінтерпретація Гайдеґґерового мислення

Філософські засади після XX століття

Чи можна казати про парадигматичний підхід у філософії?

Філософські засади XX століття за версією Ганса-Ґеорґа Ґадамера

Засади чи упередження? Ревізія усталених істин

Підсумки та перспективи

Що таке буття? Метафізика Майкла Лакса в контексті сучасної аналітичної філософії

Історична доля метафізики

«Метафізичний поворот» в аналітичній філософії

Що таке метафізика?

Майкл Лакс і його «Метафізика»

Ґадамер як міфотворець: міф Гайдеґґера

Ідентичність Європи: виклики і загрози

Паризька Декларація «Європа, в яку ми можемо вірити» - одна з головних інтелектуальних подій року

Критика упереджень щодо ідей, висловлених у Декларації

Аналіз головних положень Паризької Декларації. Що таке «справжня Європа»?

Що таке «хибна Європа» і які загрози з нею пов'язані?

Як протистояти викликам і загрозам хибної Європи?

Відповідальність інтелектуалів: висновки і перспективи

Бути провідником світового сенсу. Розмова про стоїцизм

Примечание от автора публикации: Книга новейшая, хотелось бы что бы Андрей распродал тираж, тем более, что и цена у книги очень символическая. Потому как если она уйдет в общий доступ, я подозреваю, что она очень быстро утечет в сеть и печатный тираж пострадает. Я думаю, что в Украине 350 грн на книжку найти все же можно, чтобы поддержать одного из немногих трезвомыслящих, который здесь же выживать пробует, это моя просьба, я болею за местных.