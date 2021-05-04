Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство

Байдин - Древнерусское предхристианство
Начатый почти двести лет назад этнографами и филологами И.П. Снегиревым, И.П. Сахаровым, И.И. Срезневским, А.Н. Афанасьевым и продолженный Н.С. Трубецким, В.Н. Топоровым, Вяч.Вс. Ивановым, Н.И. Толстым путь «культурно-языковой археологии» остаётся важнейшим для изучения истоков древнерусской цивилизации.
В глазах крупнейших учёных «славянская духовная культура, в частности, словесный и музыкальный фольклор, приобретает особый интерес как сохранившееся до наших дней живое продолжение древней индоевропейской традиции». Исследования в этой области позволяют говорить о «непрерывности /.../ славянской традиции /.../, коренящейся, во-первых, в языковой общности; во-вторых, в сохранявшемся в значительной степени единстве мифопоэтического образа мира и соотносимого с ним человека и соответствующих ментальных схем». Историко-генетический метод «реконструкции, основанной на ретроспекции», способствует восстановлению важнейших черт древнерусского мировоззрения и его истоков. Слово позволяет связать воедино осколки исчезнувших верований и обрядов, восстановить их древнюю символику. Наиболее определённо на этот счёт высказался В.Н. Топоров: «сама идея реконструкции мифа и персонажей, в мифе участвующих, едва ли могла бы реализоваться вне самого действенного своего орудия и метода — языковой реконструкции /.../». В изучении религиозной архаики метод реконструкции является основным.
Существуют две крайности в исследовании истоков русской цивилизации. Первая связана с научной косностью, основанной на культе письменных источников, при отсутствии которых серьёзное изучение предмета будто бы теряет смысл. Вторая является реакцией на затянувшееся молчание академической науки и ведёт к безудержному мифотворчеству. Изучение древнейших слоев культуры требует «предпонимания», заданного традицией, — предельного погружения в эпоху. Чем проще оставленные ею «знаки», тем больше они нагружены смыслом и сложнее в истолковании. Любая реконструкция древнего мировоззрения является гипотетической, оправданной лишь в той мере, в какой современная наука способна выявить его культурные праобразы (архетипы) и важнейшие символы. Эта работа требует «обнаружения и отсечения ненародных, привнесённых слоёв книжной («элитарной») или иноплеменной, иноземной культуры».
Некритическое отношение к письменным источникам христианской традиции, явно предвзятой в отношении древнерусского язычества, приводит к ошибочным выводам. Утверждения средневековых обличителей (Лев Диакон, «Повесть временных лет», митрополиты Илларион и Кирилл Туровские, Серапион Владимирский и др.) о существовании у восточных славян человеческих жертвоприношений не могут считаться научно достоверными.
Следуя им, И.П. Русанова и Б.А. Тимощук повторяют «миссионерские» суждения прошлых веков о восточнославянском язычестве, более того, причисляют к «жертвоприношениям» добровольные сожжения жён вместе с покойными мужьями, о которых упоминал Ибн Фадлан, и даже погребение принявшего христианство князя Аскольда-Николая якобы «перед идолом». Вызывает недоумение внутренне противоречивое утверждение: в районе Збруча (украинская Галиция) «явные языческие погребения на святилищах были совершены почти по христианскому обряду», поскольку в могилах находились «угли, кости и черепки» (хотя они вполне могли остаться там от предыдущих захоронений). Авторы не приводят археологических доказательств жертвоприношений: «расчленение» останков могло произойти в ходе военных столкновений, нахождение «разрозненных» скелетов в могильниках разных веков доказывает лишь их плохую сохранность, а скорченность останков может свидетельствовать о языческом захоронении в христианскую эпоху, но не о жертвоприношении. Весьма сомнительно отнесение авторами к «идолам» удлинённых камней без антропоморфных признаков.
Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство
СПб.: Алетейя, 2020. - 352 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-070-6
Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Значение языка
- Эпохи русской цивилизации
- Культурные архетипы и символы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ ВЕРЫ
- Бессмертие крови
- Медведь-собрат
- Медвежье коло
- Трёхчастный год
- Кумы
- Пятинный календарь
- Свет и огонь
- Седмицы. «Браки» Солнца и Луны
- Имена первопредков
- Небесная река
- «Родичи» в природном мире
- Лес и бор
- Мать-сыра-земля
- Священная роса
- Образ неба
- Посмертный путь души
- Погребальные «символы веры»
- Цепь перерождений
- Навии
- Превращение в свет
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОЛНЕЧНОЕ КОЛО
- Круговое время и древние новолетия
- Святилища
- Происхождение солнечного календаря
- Обрядовое числопочитание
- Вехи солнца
- Великдень
- Суточный счёт
- Календарные образы мира
- «Ключи тела»: обряды очищения
- Символизм православного календаря
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КРУГ ПРАЗДНИКОВ
- Масленица: начало творения
- Священное молчание
- Рождение молодого мира
- Умащение
- Пир — первосказание
- «Глубинная книга»
- Прарусы и ведийские правила
- Истоки искусства
- Обрядовое веселье
- На поминальной горке
- Горение жизни
- Образ небесного сварожича
- Радоница и Семик
- Небесные радетели. Оклички
- Кресение душ
- Радость на могилах
- Священная страда
- Воскресающее семя
- Навий день
- Зелёные святы
- Завивая кумицу
- Купало
- Русальница
- Русалы
- Русальное действо
- Скоморохи
- Кресение русало
- Русальные «позорища»
- Ярое время. Ярилин день
- Зари
- Обряды очищения
- Летняя страда и призаривания
- Вересень и Осенины
- Покрова
- Родительские помины
- Коляда и зимние святы
- Рождение света
- Сеянье звёзд
- Святочный пир
- Огненный мост
- Духи предков
- Колядки и гадания
- Водокрещи
- Зимние «русалии»
- Праздник свечи — предчувствие весны
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАВЕТЫ ПРЕДХРИСТИАНСТВА
- «Кресная» вера
- Религия слова
- Пятница — небесная вестница и проводница душ
- Древнерусский «женский календарь»
- Пора предбрачных игрищ
- Брачное время
- Обережные дни
- Сроки родин
- Брачные запреты и православие
- Древние посвящения и церковные праздники
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
- Славяне, русы и норманны
- «Азово-черноморская Русь» и «русский каганат»
- Сплав народов
- Русские летописи о варягах и Руси
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
- Древнерусские христиане
- «Боги» князя Владимира
- Византия и независимость Руси
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА
- Предхристианская старина
- Ветхая и новая вера
- Принятие письменности
- Азбука первоучителя
- Русское слово и православие
- Древние образы и знаки
- О предхристианском святилищном храме
- Символика средневекового зодчества
- Деревянные храмы и предхристианство
- Образ неопалимого огня
- Наследие предхристианства в иконописи
- «Грекопоклонство» и раскол смыслов
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЖЕНЩИНА В РУССКОЙ ДРЕВНОСТИ
любопытно узнать историю своей родины