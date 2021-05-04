Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство

Начатый почти двести лет назад этнографами и филологами И.П. Снегиревым, И.П. Сахаровым, И.И. Срезневским, А.Н. Афанасьевым и продолженный Н.С. Трубецким, В.Н. Топоровым, Вяч.Вс. Ивановым, Н.И. Толстым путь «культурно-языковой археологии» остаётся важнейшим для изучения истоков древнерусской цивилизации.

В глазах крупнейших учёных «славянская духовная культура, в частности, словесный и музыкальный фольклор, приобретает особый интерес как сохранившееся до наших дней живое продолжение древней индоевропейской традиции». Исследования в этой области позволяют говорить о «непрерывности /.../ славянской традиции /.../, коренящейся, во-первых, в языковой общности; во-вторых, в сохранявшемся в значительной степени единстве мифопоэтического образа мира и соотносимого с ним человека и соответствующих ментальных схем». Историко-генетический метод «реконструкции, основанной на ретроспекции», способствует восстановлению важнейших черт древнерусского мировоззрения и его истоков. Слово позволяет связать воедино осколки исчезнувших верований и обрядов, восстановить их древнюю символику. Наиболее определённо на этот счёт высказался В.Н. Топоров: «сама идея реконструкции мифа и персонажей, в мифе участвующих, едва ли могла бы реализоваться вне самого действенного своего орудия и метода — языковой реконструкции /.../». В изучении религиозной архаики метод реконструкции является основным.

Существуют две крайности в исследовании истоков русской цивилизации. Первая связана с научной косностью, основанной на культе письменных источников, при отсутствии которых серьёзное изучение предмета будто бы теряет смысл. Вторая является реакцией на затянувшееся молчание академической науки и ведёт к безудержному мифотворчеству. Изучение древнейших слоев культуры требует «предпонимания», заданного традицией, — предельного погружения в эпоху. Чем проще оставленные ею «знаки», тем больше они нагружены смыслом и сложнее в истолковании. Любая реконструкция древнего мировоззрения является гипотетической, оправданной лишь в той мере, в какой современная наука способна выявить его культурные праобразы (архетипы) и важнейшие символы. Эта работа требует «обнаружения и отсечения ненародных, привнесённых слоёв книжной («элитарной») или иноплеменной, иноземной культуры».

Некритическое отношение к письменным источникам христианской традиции, явно предвзятой в отношении древнерусского язычества, приводит к ошибочным выводам. Утверждения средневековых обличителей (Лев Диакон, «Повесть временных лет», митрополиты Илларион и Кирилл Туровские, Серапион Владимирский и др.) о существовании у восточных славян человеческих жертвоприношений не могут считаться научно достоверными.

Следуя им, И.П. Русанова и Б.А. Тимощук повторяют «миссионерские» суждения прошлых веков о восточнославянском язычестве, более того, причисляют к «жертвоприношениям» добровольные сожжения жён вместе с покойными мужьями, о которых упоминал Ибн Фадлан, и даже погребение принявшего христианство князя Аскольда-Николая якобы «перед идолом». Вызывает недоумение внутренне противоречивое утверждение: в районе Збруча (украинская Галиция) «явные языческие погребения на святилищах были совершены почти по христианскому обряду», поскольку в могилах находились «угли, кости и черепки» (хотя они вполне могли остаться там от предыдущих захоронений). Авторы не приводят археологических доказательств жертвоприношений: «расчленение» останков могло произойти в ходе военных столкновений, нахождение «разрозненных» скелетов в могильниках разных веков доказывает лишь их плохую сохранность, а скорченность останков может свидетельствовать о языческом захоронении в христианскую эпоху, но не о жертвоприношении. Весьма сомнительно отнесение авторами к «идолам» удлинённых камней без антропоморфных признаков.

Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство

СПб.: Алетейя, 2020. - 352 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-070-6

Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Значение языка

Эпохи русской цивилизации

Культурные архетипы и символы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ ВЕРЫ

Бессмертие крови

Медведь-собрат

Медвежье коло

Трёхчастный год

Кумы

Пятинный календарь

Свет и огонь

Седмицы. «Браки» Солнца и Луны

Имена первопредков

Небесная река

«Родичи» в природном мире

Лес и бор

Мать-сыра-земля

Священная роса

Образ неба

Посмертный путь души

Погребальные «символы веры»

Цепь перерождений

Навии

Превращение в свет

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОЛНЕЧНОЕ КОЛО

Круговое время и древние новолетия

Святилища

Происхождение солнечного календаря

Обрядовое числопочитание

Вехи солнца

Великдень

Суточный счёт

Календарные образы мира

«Ключи тела»: обряды очищения

Символизм православного календаря

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КРУГ ПРАЗДНИКОВ

Масленица: начало творения

Священное молчание

Рождение молодого мира

Умащение

Пир — первосказание

«Глубинная книга»

Прарусы и ведийские правила

Истоки искусства

Обрядовое веселье

На поминальной горке

Горение жизни

Образ небесного сварожича

Радоница и Семик

Небесные радетели. Оклички

Кресение душ

Радость на могилах

Священная страда

Воскресающее семя

Навий день

Зелёные святы

Завивая кумицу

Купало

Русальница

Русалы

Русальное действо

Скоморохи

Кресение русало

Русальные «позорища»

Ярое время. Ярилин день

Зари

Обряды очищения

Летняя страда и призаривания

Вересень и Осенины

Покрова

Родительские помины

Коляда и зимние святы

Рождение света

Сеянье звёзд

Святочный пир

Огненный мост

Духи предков

Колядки и гадания

Водокрещи

Зимние «русалии»

Праздник свечи — предчувствие весны

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАВЕТЫ ПРЕДХРИСТИАНСТВА

«Кресная» вера

Религия слова

Пятница — небесная вестница и проводница душ

Древнерусский «женский календарь»

Пора предбрачных игрищ

Брачное время

Обережные дни

Сроки родин

Брачные запреты и православие

Древние посвящения и церковные праздники

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Славяне, русы и норманны

«Азово-черноморская Русь» и «русский каганат»

Сплав народов

Русские летописи о варягах и Руси

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Древнерусские христиане

«Боги» князя Владимира

Византия и независимость Руси

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА

Предхристианская старина

Ветхая и новая вера

Принятие письменности

Азбука первоучителя

Русское слово и православие

Древние образы и знаки

О предхристианском святилищном храме

Символика средневекового зодчества

Деревянные храмы и предхристианство

Образ неопалимого огня

Наследие предхристианства в иконописи

«Грекопоклонство» и раскол смыслов

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЖЕНЩИНА В РУССКОЙ ДРЕВНОСТИ