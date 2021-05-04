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Байдин - Древнерусское предхристианство

Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Начатый почти двести лет назад этнографами и филологами И.П. Снегиревым, И.П. Сахаровым, И.И. Срезневским, А.Н. Афанасьевым и продолженный Н.С. Трубецким, В.Н. Топоровым, Вяч.Вс. Ивановым, Н.И. Толстым путь «культурно-языковой археологии» остаётся важнейшим для изучения истоков древнерусской цивилизации.
В глазах крупнейших учёных «славянская духовная культура, в частности, словесный и музыкальный фольклор, приобретает особый интерес как сохранившееся до наших дней живое продолжение древней индоевропейской традиции». Исследования в этой области позволяют говорить о «непрерывности /.../ славянской традиции /.../, коренящейся, во-первых, в языковой общности; во-вторых, в сохранявшемся в значительной степени единстве мифопоэтического образа мира и соотносимого с ним человека и соответствующих ментальных схем». Историко-генетический метод «реконструкции, основанной на ретроспекции», способствует восстановлению важнейших черт древнерусского мировоззрения и его истоков. Слово позволяет связать воедино осколки исчезнувших верований и обрядов, восстановить их древнюю символику. Наиболее определённо на этот счёт высказался В.Н. Топоров: «сама идея реконструкции мифа и персонажей, в мифе участвующих, едва ли могла бы реализоваться вне самого действенного своего орудия и метода — языковой реконструкции /.../». В изучении религиозной архаики метод реконструкции является основным.
Существуют две крайности в исследовании истоков русской цивилизации. Первая связана с научной косностью, основанной на культе письменных источников, при отсутствии которых серьёзное изучение предмета будто бы теряет смысл. Вторая является реакцией на затянувшееся молчание академической науки и ведёт к безудержному мифотворчеству. Изучение древнейших слоев культуры требует «предпонимания», заданного традицией, — предельного погружения в эпоху. Чем проще оставленные ею «знаки», тем больше они нагружены смыслом и сложнее в истолковании. Любая реконструкция древнего мировоззрения является гипотетической, оправданной лишь в той мере, в какой современная наука способна выявить его культурные праобразы (архетипы) и важнейшие символы. Эта работа требует «обнаружения и отсечения ненародных, привнесённых слоёв книжной («элитарной») или иноплеменной, иноземной культуры».
Некритическое отношение к письменным источникам христианской традиции, явно предвзятой в отношении древнерусского язычества, приводит к ошибочным выводам. Утверждения средневековых обличителей (Лев Диакон, «Повесть временных лет», митрополиты Илларион и Кирилл Туровские, Серапион Владимирский и др.) о существовании у восточных славян человеческих жертвоприношений не могут считаться научно достоверными.
Следуя им, И.П. Русанова и Б.А. Тимощук повторяют «миссионерские» суждения прошлых веков о восточнославянском язычестве, более того, причисляют к «жертвоприношениям» добровольные сожжения жён вместе с покойными мужьями, о которых упоминал Ибн Фадлан, и даже погребение принявшего христианство князя Аскольда-Николая якобы «перед идолом». Вызывает недоумение внутренне противоречивое утверждение: в районе Збруча (украинская Галиция) «явные языческие погребения на святилищах были совершены почти по христианскому обряду», поскольку в могилах находились «угли, кости и черепки» (хотя они вполне могли остаться там от предыдущих захоронений). Авторы не приводят археологических доказательств жертвоприношений: «расчленение» останков могло произойти в ходе военных столкновений, нахождение «разрозненных» скелетов в могильниках разных веков доказывает лишь их плохую сохранность, а скорченность останков может свидетельствовать о языческом захоронении в христианскую эпоху, но не о жертвоприношении. Весьма сомнительно отнесение авторами к «идолам» удлинённых камней без антропоморфных признаков.

Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство

СПб.: Алетейя, 2020. - 352 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-070-6

Валерий Викторович Байдин - Древнерусское предхристианство - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Значение языка
  • Эпохи русской цивилизации
  • Культурные архетипы и символы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ ВЕРЫ
  • Бессмертие крови
  • Медведь-собрат
  • Медвежье коло
  • Трёхчастный год
  • Кумы
  • Пятинный календарь
  • Свет и огонь
  • Седмицы. «Браки» Солнца и Луны
  • Имена первопредков
  • Небесная река
  • «Родичи» в природном мире
  • Лес и бор
  • Мать-сыра-земля
  • Священная роса
  • Образ неба
  • Посмертный путь души
  • Погребальные «символы веры»
  • Цепь перерождений
  • Навии
  • Превращение в свет
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОЛНЕЧНОЕ КОЛО
  • Круговое время и древние новолетия
  • Святилища
  • Происхождение солнечного календаря
  • Обрядовое числопочитание
  • Вехи солнца
  • Великдень
  • Суточный счёт
  • Календарные образы мира
  • «Ключи тела»: обряды очищения
  • Символизм православного календаря
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КРУГ ПРАЗДНИКОВ
  • Масленица: начало творения
  • Священное молчание
  • Рождение молодого мира
  • Умащение
  • Пир — первосказание
  • «Глубинная книга»
  • Прарусы и ведийские правила
  • Истоки искусства
  • Обрядовое веселье
  • На поминальной горке
  • Горение жизни
  • Образ небесного сварожича
  • Радоница и Семик
  • Небесные радетели. Оклички
  • Кресение душ
  • Радость на могилах
  • Священная страда
  • Воскресающее семя
  • Навий день
  • Зелёные святы
  • Завивая кумицу
  • Купало
  • Русальница
  • Русалы
  • Русальное действо
  • Скоморохи
  • Кресение русало
  • Русальные «позорища»
  • Ярое время. Ярилин день
  • Зари
  • Обряды очищения
  • Летняя страда и призаривания
  • Вересень и Осенины
  • Покрова
  • Родительские помины
  • Коляда и зимние святы
  • Рождение света
  • Сеянье звёзд
  • Святочный пир
  • Огненный мост
  • Духи предков
  • Колядки и гадания
  • Водокрещи
  • Зимние «русалии»
  • Праздник свечи — предчувствие весны
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАВЕТЫ ПРЕДХРИСТИАНСТВА
  • «Кресная» вера
  • Религия слова
  • Пятница — небесная вестница и проводница душ
  • Древнерусский «женский календарь»
  • Пора предбрачных игрищ
  • Брачное время
  • Обережные дни
  • Сроки родин
  • Брачные запреты и православие
  • Древние посвящения и церковные праздники
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
  • Славяне, русы и норманны
  • «Азово-черноморская Русь» и «русский каганат»
  • Сплав народов
  • Русские летописи о варягах и Руси
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
  • Древнерусские христиане
  • «Боги» князя Владимира
  • Византия и независимость Руси
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА
  • Предхристианская старина
  • Ветхая и новая вера
  • Принятие письменности
  • Азбука первоучителя
  • Русское слово и православие
  • Древние образы и знаки
  • О предхристианском святилищном храме
  • Символика средневекового зодчества
  • Деревянные храмы и предхристианство
  • Образ неопалимого огня
  • Наследие предхристианства в иконописи
  • «Грекопоклонство» и раскол смыслов
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЖЕНЩИНА В РУССКОЙ ДРЕВНОСТИ
Views 514
Rating 5.0 / 5
Added 04.05.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

O
okarpov 5 years ago

любопытно узнать историю своей родины

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