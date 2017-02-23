Слифкин - Священные чудовища
В названии этой книги — «Священные чудовища», как мне представляется, оба слова использованы не вполне традиционным образом. Слово «чудовище» не обязательно обозначает нечто страшное, но скорее употреблено в несколько старомодном смысле — как что-то из ряда вон выходящее или мифическое. Гибриды, в которых сочетаются элементы разных существ, например грифоны и русалки, — это чудовища. Животные, обладающие необычайными способностями, например возрождающийся феникс и не сгорающая в огне саламандра, — это чудовища. Существа со странной и необычной наружностью, например единороги, — тоже чудовища, как и гномы с великанами. Ну и, конечно, то же относится к бегемоту и левиафану.
Слово «священный» обычно обозначает что-то, чему присуща святость. Это, разумеется, неприменимо к предмету данной книги; в иудаизме никакое существо не обладает какой-либо святостью, если только оно не освящено тем, что принесено в жертву. Однако слово «священный» также может означать и «имеющий отношение к святыне», и в данном случае оно подчеркивает отличие этой книги от других работ по криптозоологии или мифическим созданиям. Все существа, о которых говорится в этой книге, упоминаются в Священном Писании, Талмуде или мидрашах и играют роль в законах и идеях иудаизма.
Есть и еще одно значение слова «священный», которое тоже связано с этой книгой. Оно может означать «неприкасаемый», именно так часто и воспринимаются эти существа. Многих еще в детстве учили, что все они реальны, и эти люди считают, что в иудаизме есть однозначная традиция понимать их точно таким же образом. Поэтому им кажется святотатством рациональный анализ вопроса, действительно ли существуют эти чудища и не могли ли Талмуд и мидраши подразумевать нечто иное, говоря о них, чем обычно думают.
Истина в том, что, изучая убеждения людей о Древнем мире, мы видим радикально различающиеся позиции. Одни представляют Древний мир таким местом, где сверхъестественное было обычным делом и существовали всевозможные сказочные твари. Они думают, что в стародавние времена по земле ходили исполины размером с небоскреб вместе с циклопическими животными, по сравнению с которыми Год-зилла покажется коротышкой. А если говорить о существах поменьше, но не менее сказочных, то они верят и в них, например в фениксов и саламандр, рождающихся в огне.
Другие полагают, что таких существ на самом деле никогда не было и что мир всегда был примерно таким же, как и сегодня. Конечно, изредка встречаются мутанты, а некоторые виды животных вымирают, но все равно нет ничего более необычного, чем экспонаты кунсткамеры. Такой подход основывается на эмпирическом изучении природы (с точки зрения того, какие существа биологически жизнеспособны) и Древнего мира (с точки зрения вопиющего отсутствия фактов, свидетельствующих о существовании сказочных животных). Эти люди не отрицают возможности чудес, но их не привлекает идея, что в прошлом существовали монстры, сама физиология которых противоречила законам природы.
Однако мы часто упускаем из виду, что эти люди, придерживающиеся столь разных мнений, в иных отношениях имеют весьма сходные взгляды. Кроме того, обе группы часто недооценивают важность позиций друг друга. Те, кто предпочитают рациональный подход, часто не понимают, что позиция их оппонентов имеет основополагающее значение для их мировоззрения, вплоть до того, что любой, кто ее оспаривает, имеет, по их мнению, серьезный недостаток религиозности и даже угрожает их собственной вере. И наоборот, те, кто верят в существование подобных чудовищ, часто не отдают себе отчета, что рационалисты глубоко убеждены: их позиция основана на надежных эмпирических данных, а также на мнении таких авторитетов, как, например, Рамбам (Маймонид), и они не обязаны чувствовать себя неполноценными в религиозном отношении только потому, что придерживаются такой позиции. Я надеюсь, что эта книга поможет людям понять принципы, на которых основываются другие.
Натан Слифкин - Священные чудовища - Загадочные и мифические существа из Писания, Талмуда и мидрашей
Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2016. — 383 с.
ISBN 978-5-227-06722-7
Натан Слифкин - Священные чудовища - Загадочные и мифические существа из Писания, Талмуда и мидрашей
[collapse]
Предисловие
О названии
Об этой книге
Благодарность
Введение. ВСТРЕЧА С ЧУДОВИЩАМИ
- Такие разные подходы
- I.Вопросы остаются
- II.Неправильные переводы и недоразумения
- III. Метафора, метафизика и преувеличение
- IV. Изменившаяся природа
- V. Предоставить решение Мудрецам
- VI.Принять современную науку
- Подход, использованный в этой книге
- Выводы
Глава 1. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЕДИНОРОГИ
- Единороги из легенд и Писания
- Монокерос
- Тайна реэма раскрывается,
- Громадный реэм
- Тахаш
- Шкура единорога
- Тахаш — известное животное или нет?
- Есть ли на свете единороги?
- Тахаш как морской единорог
- Кошерен ли тахаш?
- Кереш
- Единорог или многорог?
- Носокереш
- Еще кандидаты на роль тахаша
- Заключение
Глава 2. РУСАЛКИ, КРАКЕНЫ И ДИКИЕ ЛЮДИ
- Русалки как божества
- Морская дева из Талмуда
- Сирены из мидрашей
- Сирены и сирены
- Существуют ли русалки?
- Подделки и уродцы
- Русалка из Талмуда — кто она?
- Откуда же взялась вера в русалок?
- Русалка из мидраша — кто она?
- Выпускайте кракена
- Дельфины и дикие люди
Глава 3. ИСПОЛИНСКИЕ ВЕЛИКАНЫ
- Адам, первый великан?
- Голиаф
- Ог и рефаим
- Ог — мегавеликан
- Аллегорическая интерпретация
- Но аллегория ли это?
- Вера в мегавеликанов
- Великий Моисей
- Метафизические великаны
- Моисей и левиты
- Насколько высоким может быть человек?
- Левиты с точки зрения рационального подхода
Глава 4. КРОХОТНЫЕ КАРЛИКИ
- Гаммадим и кафторим
- Страшные коротышки
- Фараон-лилипут
- Нижайшие люди
- Карикатура на фараона
- Но что же имелось в виду?
- Навуходоносор, вавилонский карлик
Глава 5. МОРСКИЕ ЧУДИЩА И ЛЕВИАФАН
- Тайны таниним
- Таним и танин
- Динозавры в Писании?
- Морские змеи
- Левиафан из Писания
- Левиафан в Талмуде
Глава 6. ВОТ БЕГЕМОТ
- Трудности транслитерации
- По следу динозавров
- Традиционные гипотезы
- Агадический бегемот
- Бегемот без покрова тайны
- Роль бегемота
Глава 7. ВОЛШЕБНЫЙ ШАМИР
- Шамир строит Храм
- Кто такой шамир?
- Царь демонов
- Удивительные улитки
- Вернемся к Писанию
- Ядерный шамир
- Вывод
Глава 8. ДВУХГОЛОВЫЕ ЛЮДИ И ДРУГИЕ МУТАНТЫ
- Мудрецы-скептики
- Мутанты из подземного мира
- То, чего не может быть
- Фантастическая реальность
- Дикие кентавры
- Циклопы, сатиры и оборотни
- Заключение
Глава 9. ФЕНИКС, ВОССТАЮЩИЙ ИЗ ОГНЯ
- Легенды
- Зоологические вероятности
- Феникс Иова
- Феникс Евы
- Феникс Ноя
- Феникс-нешер
- Заключение
Глава 10. ЦАРСТВЕННЫЕ ГРИФОНЫ
- Грифон царя Соломона
- Легенды о грифонах
- Криптозоологическое расследование
- Король лев
- Гордый орел
- Грифон Даниила
Глава 11. УДИВИТЕЛЬНЫЙ РУХ
- Грифоны и рух
- Что скажет зоология
- Птица зиз
- Бар йохни
Глава 12. ДРАКОНЫ И ОГНЕННЫЕ ЗМЕИ
- Драконы в легендах
- Драконы в реальном мире
- Драконы и недраконы
- Огненные летучие змеи
- Иосиф Флавий и Геродот
- Разгадка змей из Писания
Глава 13. ТАЙНА САЛАМАНДРЫ
- Легенды Талмуда
- Раши и саламандра
- Народные легенды
- Саламандра в современной зоологии
- Шерсть саламандры
- Где же правда?
- Удивительная реальность
- Заключение
Глава 14. ЛЮДИ-РАСТЕНИЯ И ДРЕВЕСНЫЕ КАЗАРКИ
- Флора и фауна
- Баранцы
- От растительного человека к дикому
- Древесная казарка из еврейских легенд
- Древесная казарка в еврейском законе
- Относительно древесной казарки
- Древесные казарки и дунчуны
Глава 15. УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯНАЯ МЫШЬ
- Спонтанное зарождение
- Земляная мышь
- Рационалисты и земляная мышь
- Сторонники земляной мыши
- К чему приводит земляная мышь
- Ухомышь
- Заключение
Глава 16. ПАРАЗИТ ИЗ НИЧЕГО
- Кишащие и ползучие
- Черви в рыбе и гефилте фиш
- Вошь в поту
- Приверженцы вшей из пота
- Попытки новых толкований
- Надо ли менять закон
- Надо ли сохранить закон
- I. Другие объяснения
- II. Сила канонического авторитета
- Заключение
Библиография
[/collapse]
Натан Слифкин - Священные чудовища - Загадочные и мифические существа из Писания, Талмуда и мидрашей - Об этой книге
Часть материала этой книги была первоначально опубликована в работе «Таинственные существа». Она вызвала огромный положительный отклик у публики (а также споры среди приверженцев более буквалистского подхода). Вследствие чего мне стало очевидно, что этот положительный отклик поступил от двух групп людей, каждая из которых по достоинству оценила разные аспекты книги. Тему противоречий между Талмудом и наукой оценили те, кому она не давала покоя. А тему разнообразных загадочных существ весьма положительно восприняло более молодое поколение «Гарри Поттера». В самом деле, в эту вторую группу, как стало ясно, книга «Таинственные существа» заронила интерес к изучению Торы, и, таким образом, навела мост между порой сухими законами Талмуда и сказочным миром «Гарри Поттера».
Поэтому, приступая к повторному изданию, я решил объединить две книги. Для этой книги я полностью переработал и широко дополнил разбор таинственных существ из Торы и Талмуда, а также сделал несколько добавлений: шамир, двухголовые люди, великаны и гномы и другие. Более сложный и спорный материал о противоречиях между Талмудом и наукой в этой публикации немного сокращен, но я надеюсь расширить его в одной из следующих работ.
Цель этой книги, однако, не в том, чтобы просто убедить молодых людей, что Талмуд и мидраш достойны внимания. Нам важно рассмотреть этих существ по той же причине, по которой Мудрецы Талмуда и знатоки Торы на протяжении веков считали их достойными обсуждения, — а именно потому, что они тоже часть Торы.
Тора говорит не только об истории, религиозных обрядах и законах межличностного поведения. Некоторые сферы Торы намного популярнее или актуальнее, чем другие, но мы не должны пренебрегать ни одной из них. Животные, о которых идет речь в этой книге, рассматриваются в классической еврейской литературе по разным причинам. В некоторых случаях, например с тахашем, дело в понимании того, как сооружается скиния. В других случаях, например с русалками, цель в прояснении одного из аспектов закона. А в третьих, например с левиафаном, дело заключается в том, чтобы донести разные теологические идеи.
Более того, в книге подобного рода есть насущная необходимость. Наличие в Талмуде упоминания таких существ может привести не только к не дающим покоя вопросам, но и к тяжелому кризису веры. Неужели эти существа были на самом деле? Действительно ли Мудрецы Талмуда верили в них? И как же нам к ним относиться?
В этой книге анализируется история различных подходов, которые традиционно использовали изучающие Тору при решении подобных вопросов. Однако в наших выводах мы стоим на стороне рационализма. Принципы такого подхода будут объяснены во введении.
Благодарю