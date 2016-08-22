Гумберт Романский - О проповеди креста
«Классические» крестовые походы, направлением которых был Ближний Восток, охватывают почти два столетия, с 1095 по 1291 гг. В 1095 г. на соборе в Клермоне папа Урбан II провозгласил первый крестовый поход, который закончился образованием латинских государств в Палестине. Эти территории методично пытались расширить, однако несколько позднее, с ухудшением положения, речь уже шла о том, чтобы хотя бы удержать имеющиеся земли.
Закончилась эпопея в 1291 г., когда пал последний оплот крестоносцев — крепость Акра, однако еще не одно десятилетие по Европе циркулировали многочисленные трактаты, в которых выдвигалась идея реванша.
Трактат «О проповеди креста» ("De predicatione cruris"), который предложен вниманию читателя в виде этой книги, — это, пожалуй, самый подробный источник о том, какие аргументы побуждали паству выступать в крестовый поход. Говоря просто, речь идет о «книжке политрука»: предполагалось, что агитатор должен ознакомиться с ней, чтобы грамотно составить на ее основе свою проповедь. Создатель трактата, должно быть, писал его со знанием дела, будучи доминиканцем — представителем ордена, который был в значительной степени вовлечен в пропаганду крестовых походов.
По странному стечению обстоятельств столь важный документ пока ни разу не издавали ни у нас, ни за границей и не переводили на современные языки. В ходе работы я обнаружил, что текст, оказывается, имеет две различные редакции — краткую и пространную — с двумя самостоятельными рукописными традициями. Поскольку краткая редакция заслуживает отдельной публикации и комментария, в этой книге издается только пространная.
Латинский текст данного трактата будет опубликован отдельно, по всей вероятности, за границей. В этой же книге вниманию читателя предлагается комментированный русский перевод трактата.
Гумберт Романский - О проповеди креста
СПб.: Алетейя, 2016. - 216 с.
ISBN 978-5-906823-59-5
Гумберт Романский - О проповеди креста - Содержание
Вступительное слово
ПРЕДИСЛОВИЕ
Обзор сведений об авторе трактата
Этапы и направления изучения трактата
- Проблема датировки трактата
- Идентификация источников
- Рукописная традиция
Различные редакции текста
- «Классическая» пространная редакция
- Пространная редакция, которая прерывается посреди списка библейских цитат
- Венский манускрипт пространной редакции
- Общие замечания по поводу манускриптов пространной редакции
- Дополнение в ватиканском манускрипте
- Краткая редакция
- Особый случай с манускриптом из Санкт-Флориана (Австрия)
Особенности структуры пространной редакции трактата
- Основное содержание глав
- Как нужно было использовать трактат
- Почему трактат построен по принципу «сделай сам»
- Прочие наблюдения по поводу структуры трактата
Гипотеза о позднейшем применении пространной редакции трактата
- Косвенные свидетельства
- Прямое свидетельство использования трактата в XV веке
Исторический контекст написания пространной редакции трактата
- Политический контекст
- Почему автор именно доминиканец
- Характерна ли такая форма трактата для того времени
- Почему трактат написан на латыни
Трактат в контексте других трудов Гумберта Романского по тематике крестовых походов
- "Opusculum tripartitum"
- Коллекция проповедей
Технические замечания по поводу перевода
ТЕКСТ ИСТОЧНИКА
Глава 1. Инструкция по поводу данного труда
Глава 2. Общее вступление для всего труда
Глава 3. О трех видах помощи, оказываемой Святой Земле
Глава 4. Почему крест налагается на тех, кто выступает на помощь Святой земле
Глава 5. Почему крест носят на плечах
Глава 6. Почему крест носят на правом плече
Глава 7. Почему крест принимается прилюдно
Глава 8. Почему это делает церковь
Глава 9. Почему никто не принуждается к участию
Глава 10. О первом изобретении крестознаменования
Глава 11.0 ревности по славе Божией, которая должна вести к принятию креста
Глава 12 О ревности по христианском законе, [ведущей] к тому же
Глава 13. О братском милосердии, [ведущем] к тому же
Глава 14. О благоговении к Святой земле, [ведущем] к тому же
Глава 15 Об условии войны, [ведущем] к тому же
Глава 16. О примерах предшественников, [ведущих] к тому же
Глава 17. О милостях церкви, [ведущих] к тому же
Глава 18. Против связывания грехом, которое удерживает от принятия креста
Глава 19. Против сильного страха телесного наказания, который делает то же
Глава 20. Против чрезмерной любви к отечеству, которая делает то же
Глава 21 Против плохих людских слов, которые делают то же
Глава 22. Против дурных примеров других, которые делают то же
Глава 23. Против чрезмерной привязанности к своим, которая делает то же..
Глава 24. Против притворной недееспособности, которая делает то же
Глава 25. Против нехватки веры, которая делает то же
Глава 26. О девяти вещах, дающих утешение такого рода паломникам
Глава 27. Вводные цитаты из Библии для проповеди креста
Глава 28. О девяти вещах, которые необходимы проповедникам креста
Глава 29. О шести видах знания, которые нужны проповедникам креста
Глава 30. О различных повествованиях из «Церковной истории», пригодных для проповеди креста
Глава 31. Из «Трехчастной истории», для того же
Глава 32. Из «Истории англов», для того же
Глава 33. Из «Истории франков», для того же
Глава 34. Из «Зерцала церкви» Августина для того же
Глава 35. Из диалога Григория для того же
Глава 36. О деяниях Карла в Испании для того же
Глава 37. Из книги папы Каликста для того же
Глава 38. Из «Антиохийской истории» для того же
Глава 39. Из «Заморской истории» для того же
Глава 40. Из «Жизни Отцов» для того же
Глава 41. Из различных легенд святых для того же
Глава 42. О том, что необходимо добрым паломникам такого рода
Глава 43. О том, что имеет силу, дабы хорошо сражаться с сарацинами
Глава 44. О том, что нужно делать верным, собравшимся против неверных...
Выдержка из хроники Бальдрика Дольского, присутствующая в конце трактата в пяти манускриптах (М, V, Mk, Wd, St)
Избранная библиография
Указатель имен и географических названий
Гумберт Романский - О проповеди креста - Обзор сведений об авторе трактата
Автором трактата «О проповеди креста» ("De predicatione cruets"), является пятый генеральный магистр ордена доминиканцев по имени Гумберт Романский. Известно, что Гумберт родился в конце XII в. в Романе (Romans), небольшом городке к северу от Баланса, ныне одном из городов региона Рона-Альпы во Франции. Год его рождения неизвестен, но так или иначе все точки зрения сходятся на последнем десятилетии XII столетия. Гумберт закончил Парижский университет, где получил звание магистра искусств, после чего занимался изучением теологии и канонического права. В середине 20-х гг. он вступил в доминиканский орден. В период послушничества он оставался в Париже, но после посвящения в орден, он был отправлен в Лион. В 1237 г. он стал приором лионского монастыря доминиканцев.
Примерно в 1240 г. Гумберт стал главой Римской провинции доминиканского ордена. Имеются сведения о том, что в свое время его даже предлагали избрать папой. В ноябре 1244 г. Гумберт возглавил французскую провинцию ордена, а 31 мая 1254 г. на генеральном капитуле был избран пятым по счету великим магистром. 30 мая 1263 г. Гумберт уходит в отставку и удаляется в доминиканский монастырь в Лионе. Именно в этот период, «на пенсии», Гумберт пишет большую часть своих сочинений. В том числе речь идет и о его «учебнике» по проповеди крестового похода. Он отказывается от предложения возглавить иерусалимский патриархат и остается в Лионе. Умер Гумберт Романский 14 июля 1277 г. в Балансе (Valence).
Долгое время бытовало мнение о том, что Гумберт в свое время лично посетил Латинский Восток. В одном из своих трудов, "Opusculum tripartitum', он написал: «Эти нечистые сарацины не только храм Господа, но и гроб Господень, и все святые места в этом регионе, и бесчисленные святые церкви, отданные почитанию Бога живого и Господа нашего Иисуса Христа, на всех землях, которые они захватили, загрязнили и осквернили. И я видел собственными глазами святую часовню, из которой возвращались сарацины, которые шли к господину Фридриху, и тогда говорили с уверенностью, что они провели там ночь с женщинами прямо впереди распятия и совершали нечестивые поступки».
Однако Бретт правомерно утверждает, что в других документах какие-либо сведения о пребывании Гумберта на Святой земле отсутствуют. Ничего не говорится и в трактате О проповеди креста. Приведённый отрывок вовсе не обязательно сообщает о пребывании Гумберта на Ближнем Востоке. Вследствие этого Бретт заключает, что, вероятно, Гумберт сам на Востоке не был. Впрочем, это не умаляет ценности его труда для понимания мировоззрения той эпохи: он все равно остается современником крестовых походов, пусть даже и не их очевидцем.
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