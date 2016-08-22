«Классические» крестовые походы, направлением которых был Ближний Восток, охватывают почти два столетия, с 1095 по 1291 гг. В 1095 г. на соборе в Клермоне папа Урбан II провозгласил первый крестовый поход, который закончился образованием латинских государств в Палестине. Эти территории методично пытались расширить, однако несколько позднее, с ухудшением положения, речь уже шла о том, чтобы хотя бы удержать имеющиеся земли.

Закончилась эпопея в 1291 г., когда пал последний оплот крестоносцев — крепость Акра, однако еще не одно десятилетие по Европе циркулировали многочисленные трактаты, в которых выдвигалась идея реванша.

Трактат «О проповеди креста» ("De predicatione cruris"), который предложен вниманию читателя в виде этой книги, — это, пожалуй, самый подробный источник о том, какие аргументы побуждали паству выступать в крестовый поход. Говоря просто, речь идет о «книжке политрука»: предполагалось, что агитатор должен ознакомиться с ней, чтобы грамотно составить на ее основе свою проповедь. Создатель трактата, должно быть, писал его со знанием дела, будучи доминиканцем — представителем ордена, который был в значительной степени вовлечен в пропаганду крестовых походов.

По странному стечению обстоятельств столь важный документ пока ни разу не издавали ни у нас, ни за границей и не переводили на современные языки. В ходе работы я обнаружил, что текст, оказывается, имеет две различные редакции — краткую и пространную — с двумя самостоятельными рукописными традициями. Поскольку краткая редакция заслуживает отдельной публикации и комментария, в этой книге издается только пространная.

Латинский текст данного трактата будет опубликован отдельно, по всей вероятности, за границей. В этой же книге вниманию читателя предлагается комментированный русский перевод трактата.