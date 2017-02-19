А. Зубов, О. Зубова

М.: РИПОЛ классик, 2017. — 400 с.: ил.

PRO религию

ISBN 978-5-386-09668-7

Андрей Зубов - Религия Древнего Египта

Хронология Древнего Египта

Список сокращений

Предисловие

Глава 1. Начала египетской цивилизации

Этапы истории

Монументализация слова

Мудрость египетская

Глава 2. Представления о боге в Древнем Египте

Один или множество?

« Солнце победительное »

«Тот, кто к югу от своей стены»

Тот, чье имя сокрыто

Древнеегипетский монотеизм

Глава 3. От небытия к бытию

Откуда знаем мы о конечности мира?

Образ изначального инобытия

Боги бездны

Сокровище, найденное на жерновах

Глава 4. Устроение священного бытия

Сакральная топография

«Великое начало»

Великий Гоготун

Бен-Бен и Бену

Чета божественных львов

Мать небо и отец земля

Глава 5. Осирическое предание

Великий Осирис

Смысл имени

Осирис и Исида — жизнедательная двоица

Сила и энергия разрушения: Сет и Нефтида .

«Великий разлад»

Восстановление

Глава 6. Гор — спаситель отца своего

«Вышний»

Искушение

«Спаситель своего отца»

«Телец своей матери»

Восстановленная гармония

Уничтожение зла

Глава 7. Ступени к бессмертию

Воскресший Осирис

« Владыка правды »

Тайна Девятерицы

Андрей Зубов - Религия Древнего Египта - Предисловие

Религия, как и любой культурный феномен, явление многоплановое. Можно изучать народную веру, политические и социальные аспекты религии. Но в этой книге мы попытались пойти несколько иным путем. Наша цель — восстановление древнеегипетского высокого богословия и рассказ о нем на принятом ныне в христианской традиции богословском языке. Дело в том, что древние ритуальные культуры редко обращались к отвлеченному богословию. Священнодействие свершалось, но не объяснялось. По крайней мере, такое школьное богословие от Древнего Египта до нас не дошло. Перед нами стояла задача не только изложить древнеегипетские религиозные тексты на русском языке, но и перевести древние ритуальные формы в категории современной дискурсивной теологии, язык которой вырабатывался в православии в эпоху Патристики и был возрожден русскими, греческими, румынскими и южнославянскими богословами в XIX—XX вв. с опорой на понятийный аппарат современной европейской философии. Основанием, позволившим нам перейти от древнеегипетских текстов III тысячелетия до P. X. к понятийным категориям Максима Исповедника и Григория Паламы и к современным богословским размышлениям Владимира Лосского или Христоса Яннараса, стал сам человек как бытийная реальность. Люди по-разному объясняют и с различной степенью глубины постигают свои религиозные опыты и упования, но сами по себе эти опыты и упования в такой же степени свойственны любому человеку любой культуры и языка, как и устремления к поддержанию жизни с помощью пищи и крова и продолжению жизни в таинстве половой любви. К тому же религия Египта существовала в регионе, где со II тысячелетия до P. X. складывалась традиция Библии, из которой, так или иначе, вышли три великие религии современного мира — иудаизм, христианство и ислам. Внимательный глаз не может не замечать в них отпечатков древнейших религиозных форм — ив поэтике, и в практике, и в богословии. Новое творится, как об этом говорит и Господь в Писании, не отвержением, но исполнением всего бывшего до того (ср. Откр. 21,5 и Мф. 5,17).

Мы сознаем, что религия — это не только высокая теология. Это еще и народные верования, и магические действия — бесчисленные заговоры и заклинания. К тому же религия никогда не стоит на месте. В разные эпохи люди сосредоточивают свое внимание на различных гранях священного, стремятся соединить себя то с одним, то с другим аспектом абсолютного, а то и вовсе утрачивают интерес к этим возвышенным поискам, погружаясь почти всецело в трагически расколотую земную повседневность, пытаясь подчинить ее себе магической формулой или научным знанием. Все это было знакомо и существовавшей не одну тысячу лет египетской цивилизации, но мы видели нашу первейшую задачу именно в восстановлении предельных смыслов древнеегипетского богословия. Магия и народное благочестие в той иной степени свойственны всем народам, тот же уровень религиозного умозрения, на который поднялись египтяне, редок в своих высших проявлениях и поныне. Возвращение этого сокровища мировой культуры современному человечеству — цель многих египтологов. Свою скромную лепту пытаемся внести и мы, с благодарностью опираясь на замечательные работы предшественников и коллег.

Ныне читатель держит в своих руках первую часть нашей книги «Религия Древнего Египта». Она названа: «Земля и боги». Здесь представлена египетская теология в узком смысле, то есть понимание Бога и божественного самого по себе, а также и тесно связанная с теологией космология — учение о происхождении мира, поскольку Бог повсюду познаваем через мир, как внеположенный ему его Мастер и/или Источник.

Вторая часть книги — «Люди и небо» — посвящена второму элементу великой религиозной диады — человеку. Как понимался человек в Египте, какие цели ставила перед ним египетская религия и какими способами эти цели достигались в представлениях адептов. Поэтому вторая часть книги — это разговор о египетском понимании человека, путях и методах осуществления им предельных своих возможностей и задач. Антропология, сотериология, этика и религиозное учение о политической власти — так бы назвали разделы этой части схоластические богословы. Во второй части книги будет уделено внимание и ритуалу как форме достижения земным небесного. Нам очень хотелось бы надеяться, что вторая часть «Религии Египта» скоро окажется в ваших руках, дорогой читатель.

Андрей Зубов

Ольга Зубова