Заканчивая в 731 г. от Рождества Христова свою «Церковную историю народа англов», монах Беда из североанглийского монастыря Ярроу мог рассчитывать на благодарную память потомков. В отличие от безымянных хронистов, прилежно дополнявших записи предшественников собственными, он с полным правом поставил свое имя под невиданным прежде трудом — первой историей Англии. Правда, сам он ценил это сочинение не слишком высоко — в списке его работ, данном в конце «Истории», оно стоит в самом конце, уступая место комментариям к Священному Писанию.

Их Беда составлял всю жизнь «для собственного блага и для пользы братии» — мало кто из поступавших в монастырь знал латынь, и он считал своим долгом просвещать и поучать послушников. Для этой же цели он перевел на родной англосаксонский язык Символ веры и основные молитвы, а перед самой смертью начал перевод Евангелия от Иоанна.

Ради просвещения и поучения им были написаны также трактаты по хронологии, естественной истории, стихосложению. Ради этого он написал и «Историю», которая стала итогом его многолетней и многотрудной деятельности. Материал для нее он, по собственному признанию, черпал «из всех достойных доверия источников». Эти источники разбивались на три основные группы: сочинения историков поздней античности и раннего Средневековья, писания отцов церкви и устные предания, сообщенные ему многочисленными информаторами из разных концов Британии.

Беда Достопочтенный - Церковная история народа англов

(Рах Britannica)

Санкт-Петербург, Алетейя, 2001 г. 363 с.

ISBN 5-89329-429-7

Беда Достопочтенный - Церковная история народа англов - Содержание

БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ (Bede Venerabilis. Historia ecclesiastica gentis anglorum)

ПРЕДИСЛОВИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ - КНИГА ПЯТАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДОПОЛНЕНИЯ К СОЧИНЕНИЮ БЕДЫ

II. ПИСЬМО БЕДЫ ЭГБЕРТУ

III. ПИСЬМО КУТБЕРТА О БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ БЕДЫ

IV. ГИЛЬДАС. О РАЗОРЕНИИ БРИТАНИИ

V. ИЗ «АНГЛОСАКСОНСКИХ ХРОНИК» (ПЕРИОД ДО 750 Г.)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Книга первая - Книга пятая

I. Дополнения к сочинению Беды

II. Письмо Беды Эгберту

III. Письмо Кутберта о болезни и смерти Беды

IV. Гильдас. О разорении Британии

V. Из «Англосаксонских хроник»

В. ЭРЛИХМАН. ОТЕЦ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИИ

I. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ МАГИСТРА БЕДЫ

II. «ИСТОРИЯ» И ИСТОРИЯ

III. СУДЬБА ПАМЯТНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Беда Достопочтенный - Церковная история народа англов - Предисловие

Славнейшему королю Кеолвулфу — Беда, служитель Христа и священник.

Согласно твоему желанию, король, я уже посылал тебе для прочтения и одобрения церковную историю народа англов, недавно мною завершенную; теперь же с величайшей охотой снова посылаю ее для копирования и дальнейшего изучения. Искренне радуюсь тщанию, с которым ты не только вникаешь прилежным ухом в слова Святого Писания, но и стремишься узнать о том, что было сотворено и сказано в прошлом, в особенности знаменитыми мужами нашего народа. Ведь если история повествует о добрых деяниях добрых людей, то вдумчивый ее слушатель побуждается подражать добру; если же она говорит о злых делах нечестивцев, то религиозный и набожный слушатель или читатель ее учится беречься от того, что есть зло и порок, и следовать тому, что признается добрым и угодным Богу. Сознавая это с присущей тебе проницательностью и заботясь о всеобщем духовном благе, ты пожелал, чтобы упомянутая история была лучше ведома и тебе, и народу, над которым поставило тебя Божественное Провидение. Теперь же, дабы развеять сомнения твои и тех, кто еще будет слушать или читать эту историю, я позабочусь о том, чтобы вкратце указать источники, из коих я черпал сведения.

Прежде прочих должен я назвать наставника и вдохновителя этого скромного труда, преподобнейшего аббата Альбина, ученейшего мужа, которого обучили в Кентской церкви блаженной памяти архиепископ Теодор и аббат Адриан, также почтеннейшие и ученейшие мужи. Он заботливо собрал все, что сохранилось в записях или в древней традиции о деяниях учеников папы Григория в Кентской провинции и в соседних землях. Все это, сохраненное его дивной памятью, он передал мне через священника Лондонской церкви Нотельма в письменных посланиях или в пересказе упомянутого Нотельма. После этого Нотельм отправился в Рим и получил дозволение нынешнего папы Григория изучить архивы святой Римской церкви, где он нашел письма блаженного папы Григория и других понтификов, которые по совету иреподобнейшего Альбина послал нам для включения в нашу историю.

О событиях, случившихся от начала этого сочинения до времени, когда народ англов стяжал веру Христову, я узнавал из всех достойных доверия источников, главным образом из книг предшествующих авторов. О том же, что случилось с тех пор до настоящего времени — о деяниях в Кентской церкви учеников блаженного папы Григория и их наследников и о том, при каких королях это было, — я узнал от упомянутого аббата Альбина в передаче Нотельма. Также они дополнили мои знания о том, какие епископы принесли благо обетования к восточным и западным саксам, к восточным англам и нортумбрийцам, и в правление каких королей это случилось. Следует сказать, что только поощрение Альбина подвигло меня на создание сего труда. Живущий и ныне преподобнейший епископ западных саксов Даниэль в письменном послании сообщил мне некоторые сведения об истории церкви в своей провинции и в соседней провинции южных саксов, а также на острове Векта. Еще я узнал от братии монастыря, называемого Лестингей, как стараниями его основателей, святых отцов Кедда и Хада, вера Христова пришла в провинцию Мерсийскую, где ее прежде не знали, и вернулась в провинцию восточных саксов, где ее забыли, а также и о том, как жили и умерли эти святые отцы. Далее я проследил историю церкви в провинции восточных англов, частью по древним писаниям и преданиям, частью по словам преподобнейшего аббата Эси. О делах веры Христовой и о смене епископов в провинции Линдсей я узнал из писем преподобнейшего предстоятеля Кинеберта или из уст других надежных людей. В описании событий в разных частях Нортумбрийской провинции от времени стяжания ею веры Христовой до нынешних времен я не опирался ни на что, кроме достоверных свидетельств множества очевидцев, которые знали точно либо припоминали то, чего я не знал сам. В этой связи следует сказать, что все написанное мною о святейшем отце и предстоятеле Кутберте в этом сочинении и в особом труде, посвященном его деяниям, я частью взял из жития его, написанного братией Линдисфарнской церкви, приняв на веру те истории, что там содержатся. Частью же я позаботился дополнить эти истории тем, что сам узнал от надежных свидетелей. Смиренно прошу читателей не ставить мне в вину погрешности против правды, которые могут встретиться в моем сочинении, ибо в соответствии с истинным законом истории я просто записал те из собранных сведений, которые счел полезными для поучения потомства.

Еще я смиренно прошу всех, кто будет слушать или читать эту историю нашего народа, чтобы они не забывали молиться о высшей милости ко многим моим слабостям, душевным и телесным, и воздали бы мне должное во всех землях. И за то, что я усердно собирал сведения о тех событиях в разных провинциях и местах, что достойны памяти и внимания их жителей, да воздадут мне эти провинции урожаем своего благочестивого заступничества.