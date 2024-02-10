Вертеловский - Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству

Западная средневековая мистика имеет важное историческое значение преимущественно в силу своего оппозиционного отношения к католичеству. В умеренном виде оппозиционное отношение к католичеству замечается уже у мистиков, живщих в эпоху крестовых походов, хотя вообще они старались придерживаться церковного направления: эта оппозиционность выражается преимущественно в осуждении многими из этих мистиков злоупотреблений католической верхушки, а равно и того чувственного, мирского направления, которое принимала в это время церковь, в неприятии схоластической теологии с ее формальным рассудочным отношением к истинам веры, наконец, в отрицании некоторых частых догматических и обрядовых нововведений, которые допускались папами и утверждались схоластами. Но открыто и решительно оппозиционное отношение к католичеству обнаруживается в западной мистике с XIV века - с того времени, когда, благодаря схоластам, с полной определенностью установливает- ся своеобразная католическая религиозная система, и одновременно злоупотребления католических иерархов достигают крайних размеров. Тогда представители так называемой «немецкой мистики» разрывают связь со схоластой, отрицают значение католической религиозной системы в тех отличительных пунктах, где она препятствовала свободному духовному развитию человеческой личности. Под влиянием своего страстно враждебного отношения к католичеству, в чрезмерном стремлении к одухотворению христианства (оматериализо- ванного католичеством), - стремлении, основанном на внутреннем субъективном религиозном чувстве, мистики доходят до того, что вообще отвергают всю внешнюю сторону христианства, проводя идеи об оправдании верой, об общем священстве всех христиан и т.д. Так немецкая мистика получает смелое реформаторское направление и прокладывает путь к протестантизму.

Идеи, выраженные немецкими мистиками, не остаются в теории: они находят живое сочувствие в немецкой нации и соответствующее практическое приложение в ее жизни. В Германии под влиянием спекулятивно-реформаторской теософии образуется и постепенно разрастается обширный мистико-пиетический союз, известный под именем «друзей Божьих», члены которого устраивают свою жизнь по новым началам. Мало-помалу вся германская нация перед началом реформации с необыкновенной силой проникается мистическим религиозным настроением, которое доходит до высшей степени экзальтации и, подобно эпидемии, распространяется по другим странам, примыкающим к Германии. Вместе с тем в XIV веке окончательно организуются секты, которые, проводя мистические начала с более строгой последовательностью, подвергают христианство самому крайнему искажению в теоретическом и практическом отношениях. Секты эти были, по-видимому, недолговечны: многих из них мы не встречаем позже в реформаторский период; но, без сомнения, они не исчезли бесследно, а преобразовались в новые религиозные общества. Если о немецкой мистике можно сказать, что она подготовила германский протестантизм, то о средневековых мистических сектах можно сказать, что они подготовили благоприятную почву для образования новых сект крайнего реформаторского направления.

Историческое значение средневековой мистики не ограничивается только ее ближайшим отношением к реформации. Эта мистика представляется важной вообще по влиянию на возбуждение мистического направления в последующее время. Сочинения средневековых мистиков использовали, как нам известно, квиетисты в XVII веке, новейшие теософы, наши масоны и другие сектанты и содействовали развитию свойственного им миросозерцания. Поэтому полное понимание разнообразных новейших теософских систем возможно только после предварительного ознакомления с западной средневековой мистикой, как главным их источником.

Таким образом, историческое значение западной средневековой мистики не подлежит сомнению. Но теперь важен вопрос: в чем заключается сущность мистики и насколько она законна в религиозно-нравственной области. Этот вопрос необходимо выяснить не только для того, чтобы понять рассматриваемое явление с исторической точки зрения, но и для того, чтобы правильно судить о нем. Однако в данном случае затруднительно дать такое определение мистики, которое охватывало бы понятие о ней во всей ее широте и в различных формах. Известно, что мистика, как религиозное явление, проявлялась не только в форме еретической, но и форме церковной, причем в последней мистика вообще не искажала церковных догматов, а допускала более или менее частное уклонение от них. Поэтому мы, для соблюдения необходимого беспристрастия и должной основательности в раскрытии интересующего нас предмета, пытаясь дать понятие о мистике, прежде всего должны иметь в виду мистиков церковных, или, по крайней мере, считавших себя таковыми.

А. Ф. Вертеловский - Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству - Историческое исследование

Общество любителей интеллектуальной книги, СПб, 2023 - 196 с.

ISBN 978-5-9906579-3-9

А. Ф. Вертеловский - Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству – Содержание

Введение

Историческое значение средневековой мистики. - Характеристика мистики и общая ее критическая оценка. - Краткий очерк истории восточной мистики. - Языческая восточная теософия. - Неоплатонизм. - Еретические мистические элементы в гностицизме и монтанизме. - Созерцательное Богословское направление в греко-восточной Церкви. - Главнейшие представители его: Св. Дионисий Ареопагит, пр. Макарий Египетский и пр. Максим Исповедник. - Характеристические особенности их Богословского созерцания. - Иоанн Скот Эриугена, как отец западной средневековой мистики. - Развитие западной мистики после Эриугены и разветвление ее по направлениям

Церковная мистика