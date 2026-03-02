Инститорис Генрих - Шпренгер Якоб - Молот ведьм - дополнения и комментарии Григория Бакуса

В XX столетии «Молот ведьм» стал одной из самых узнаваемых и обсуждаемых средневековых книг, доступных массовому читателю. Трактат о злонамеренном колдовстве, написанный в XV в., и сейчас продолжает оставаться в центре дискуссий на самые разные темы, от исторических исследований охоты на ведьм до произведений массовой культуры. Эта ситуация сложилась во многом благодаря переводам на основные европейские языки: немецкий (1906), английский (1928), русский (1932), французский (1973), итальянский (1977). Вторая волна издательской деятельности началась на рубеже XX-XXI вв. — тогда появились заново выполненный полный немецкий перевод (2000)*, кембриджское издание-билингва** (2006 — новый полный английский перевод К. С. Мэккея и полный латинский текст, соответствующий ранним изданиям трактата) и сокращенный аннотированный перевод на английский П. Дж. Максвелл-Стюарта (2007), выполненный по франкфуртскому изданию 1588 г.

В культуре позднего Средневековья — раннего Нового времени эта книга была известна как Malleus Maleficarum и издавалась на протяжении чуть менее двух столетий исключительно на латинском языке, если не считать сокращенного перевода на польский второй части трактата. В силу языковой специфики «Молот ведьм» оставался книгой для относительно небольшой группы хорошо образованных специалистов, прежде всего — представителей духовенства и судей. Первые издания трактата были изданы без упоминания авторов, и это обстоятельство вызвало к жизни дискуссию, которая продолжается по сию пору: кто и с какой целью написал печально известный «Молот ведьм».

Общие сведения о переводе

Перевод Николая Цветкова стал третьим в числе изданий «Молота ведьм» на новоевропейских языках: до появления этой книги трактат уже выходил на немецком (1906 г., переводчик Й. В. Р. Шмидт) и английском (1928 г., переводчик М. Саммерс) языках. В силу некоторого знакомства с упомянутыми изданиями я должен сказать, что опыт Н. Цветкова не является худшим из них, хотя и разделяет некоторые общие для них «слабости»: ни одно из них не было полным, все они содержали некоторые ошибки и неточности, связанные с относительно малой степенью изученности материала. При работе Н. Цветков использовал позднее издание трактата — 1588 года (об этом написал в своем предисловии к первому изданию «Молота ведьм» С. Г. Лозинский), выпущенное во Франкфурте-на-Майне печатником Николаем Бассеем. Это обстоятельство стоит учитывать, поскольку оно наложило свой отпечаток: редакторами XVI в. были внесены исправления, отчасти убравшие первоначальную путаницу с разделами, которая появилась из-за большой спешки Инститориса, а также были исправлены орфография и (местами!) фразеология в соответствии с нормами классической латыни. Кроме того, этому франкфуртскому изданию мы обязаны тем, что на обложке трактата указаны два автора: Шпренгер и Инститорис (в изданиях 1574-1580 гг. указывался только Якоб Шпренгер, в более ранних «Молот ведьм» преподносился как анонимный труд, обобщающий опыт инквизиторов-доминиканцев). Можно предположить, что Н. Цветков также пользовался вышеупомянутым немецким текстом Й. В. Р. Шмидта: в ряде случаев второстепенные имена и названия даны в немецких написаниях, отличающихся от оригинального*. При этом в русском варианте отсутствуют некоторые характерные ошибки Шмидта*, что говорит о том, что за основу был взят именно латинский текст.

Сколь бы критически мы ни относились к первому изданию «Молота ведьм» на русском языке сейчас, необходимо признать, что перевод настолько большого средневекового латинского сочинения является сам по себе большим достижением. Колоссальная трудоемкость и сложность задачи, стоявшей перед переводчиком тогда, в 1930-1932 гг., усугублялась тем, что большинство цитируемых в трактате текстов других авторов на тот момент отсутствовали на русском языке. В силу компилятивного характера «Молота ведьм» само наличие доступных переводов могло бы сильно упростить ситуацию интеллектуального поиска, однако такой роскошью Николай Цветков тогда не обладал. Как не обладаем мы ею и сейчас, поскольку и поныне на русском языке отсутствуют многие полные тексты, к примеру трудов Фомы Аквинского, не говоря уже о таких «экзотических» авторах, как Николай Эймерих или Иоганн Нидер. В целом опыт Н. Цветкова следует признать удачным, хотя и не бесспорным, в том числе потому, что в передаче «Молота ведьм» широкому читателю в России стали доступны также и они.

Для того чтобы читатель мог лучше ориентироваться в трактате, я восстановил ряд разделов, отсутствующих в переводе Н. Цветкова. Мной были переведены заново:

1) текст буллы Иннокентия VIII, обязательно присутствовавшей в изданиях «Молота ведьм» XV-XVII вв.,

2) Апология автора (краткий вводный раздел),

3) вопрос девятый первой части трактата (с некоторыми сокращениями) и

4) небольшая заготовка девятой главы второго вопроса второй части (Инститорис в спешке написал только один абзац и остановился на этом), а также

5) несколько «примеров из опыта», где правка на уровне отдельных слов не могла дать надлежащего результата. Для удобства ориентирования в этом большом схоластическом трактате я добавил систему нумерации разделов, разработанную авторами современного немецкого перевода, — перед названиями частей и глав в квадратных скобках идет числовое обозначение, включающее номер части, вопроса, главы.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 536 с.: ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-210-1

Инститорис Генрих - Шпренгер Якоб - Молот ведьм - Содержание

Предисловие научного редактора

Определение апостольской буллы против ереси колдуний

Апология автора в «Молоте ведьм»

Часть первая «Молота ведьм», содержащая [сведения] о трех [компонентах], соучаствующих в злонамеренном колдовстве, а именно — демоне, колдуне, Божественном попущении

«Молота ведьм» вторая часть, изобильно трактующая о способе нанесения злонамеренного колдовства, а также о снятии такового и о том, как таковое можно снять

«Молота ведьм» третья часть, [трактующая] наконец о привлечении к делам судебным, как церковным, так и светским, колдунов и всех прочих еретиков касающаяся; содержащая 35 вопросов, в которых достоверно представлены правила начала судебного процесса, [его] ведения, а также способ приговора

Приложение 1 Черновой вариант буллы Summis desiderantes afFectibus

Приложение 2 Мандат [в защиту] инквизитора еретического нечестия [промульгация епископа Бриксенского Георга Гольсера]

Источники иллюстраций