Беккер - Мифы Древнего мира
Самые древние предания о происхождении рода человеческого принадлежат иудеям. Соединившись в отдельное государство, они жили в западной Азии и гораздо ранее греков обладали вполне сложившимся государственным устройством. В числе священных книг иудеи имели собрание преданий о первобытных временах и об истории народа израильского со времени поселения его в Ханаане.
По свидетельству этих преданий, мир и всё, в нём существующее, были сотворены волею и всемогущим словом Божиим в шесть дней. В седьмой день Бог почил от трудов своих, и иудеям было предписано праздновать седьмой, священный день — «саббат» (суббота).
В шестой день Бог создал по образу и подобию своему первого человека — Адама (Адам значит «красноватый», так он был назван по цвету земли, из которой сотворено было его тело). Потом сказал Господь: «Нехорошо человеку быть одному» и дал ему в помощницы Еву, что означает «мать живущих». Первой человеческой чете Бог дал для жительства сад Эдем или рай, где росли прекраснейшие плоды и цветы. Здесь Адам и Ева вели блаженную жизнь. Этому описанию соответствует имеющееся в мифах почти всех древних народов представление о «золотом веке», о котором не перестают мечтать последующие поколения, как о давно минувших и невозвратных временах ничем не возмутимого блаженства.
После грехопадения первых людей Бог изгнал их из рая, и они стали вести жизнь, полную скорби и труда. В мире появились несчастья, влечение ко злу и всеустрашающая смерть.
Сыновья Адама дали людям пример двоякого образа жизни: Авель был пастух (номад), а Каин — земледелец. Третьего сына Адама звали Сиф.
Каким образом первые люди отделились друг от друга и постепенно расселились по всей земле объясняется в предании о том, как Каин убил брата Авеля. Осуждённый на скитальческую жизнь, Каин оставил отечество и пошёл на восток; Сиф же остался дома. Таким образом первая человеческая семья разделилась на две и с течением времени образовались два небольших народца — каиниты и сифиты.
С размножением человеческого рода возросла и нравственная его порча, за что Бог, по словам предания, решил истребить потопом весь род человеческий, кроме одного из потомков Сифа — Ноя. Вместе с Ноем спаслись три его сына: Сим, Хам и Иафет, которые и стали прародителями расселившегося затем по всему земному шару человеческого рода.
Беккер, К. - Мифы Древнего мира
Переводчик Н. И. Греч. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-11184-2
Беккер, К. - Мифы Древнего мира – Содержание
Предания о первобытных временах
- Еврейские предания
- Греческие предания
Египтяне
- Общие сведения
- Древнейшая история египтян
- Религия, государственное устройство, искусства и гражданская
- жизнь в древнем Египте
Евреи (израильтяне, иудеи)
- Моисей
- Ханаан и его соседи: финикийцы, сирийцы, ассирийцы и вавилоняне
- Древние вавилоняне и древние ассирийцы
- Культура халдеев и ассирийцев
- Иисус Навин и судии
- Теократическая монархия. Саул, Давид и Соломон (1055—953 гг. до P. X.)
- Разделение царства Иудейского
- Царства Израильское и Иудейское
- до падения первого из них (953—721 гг. до P. X.)
- Падение Ассирийского царства. Царства Нововавилонское и Мидийское
- Падение царства Иудейского
Арийцы
- Общие сведения
- Иранские арийцы или зендский народ
- Индийские арийцы или индусы
Персы
- Мидийское царство при Астиаге
- Кир — основатель Персидской монархии
- Падение царства Лидийского при Крезе (540 г. до P. X.)
- Падение царства Нововавилонского. Смерть Кира
- Псамметих I и последние фараоны (655—345 гг. до P. X.)
Греки. Первоначальная история
- Начало греческих государств
- Героический период греческой истории
- Переселение дорян. Колонии (1100 г. до P. X.)
- Государственная реформа Ликурга в Спарте (около 800 г. до P. X.)
- Первая и вторая Мессенские войны (730—710 гг. и 645—630 гг.)
- Солон — законодатель афинский (594 г. до P. X.)
- Писистрат (560—510 гг. до P. X.)
- Дельфийский оракул. Союз Амфиктионов. Общественные игры
- Духовная жизнь греков: религия, искусства и науки
Римляне. Первоначальная история
- Коренное население Италии
- Основание Рима. Ромул (753 г. до P. X.)
- Нума Помпилий (715—672 гг. до P. X.)
- Тулл Гостилий (672—640 гг. до P. X.)
- Анк Марций (640—616 гг. до P. X.)
- Тарквиний Приск (616—578 гг. до P. X.)
- Сервий Туллий (578—534 гг. до P. X.)
Персидское государство
- Персидское государство при Камбизе
- Дарий, сын Гистаспа (521—485 гг. до P. X.)
- Государственное устройство и состояние духовного развития
- Персидской монархии при Дарии
Греческая история от Персидской войны до эпохи Александра Македонского (504 г. до P. X. — 323 г. до P. X.)
- Состояние Греции перед Персидской войной
- Восстание ионян в Малой Азии (504 г. до P. X.)
- Первый и второй походы Дария против греков. Битва при Марафоне (493—490 гг. до P. X.)
- Мильтиад, Фемистокл и Аристид (489—488 гг. до P. X.)
- Поход Ксеркса
- Война сицилийских греков с карфагенянами. Гелон (480 г. до P. X.)
- Фемистокл, Павсаний, Аристид. Господство афинян на море (478—477 гг. до Р. Х.)
- Правление Кимона. Победа при реке Эвримедонте (473—469 гг. до Р. Х.)
- Перикл. Третья Мессенская война. Падение Кимона (464—461 гг. до Р. Х.)
- Борьба между Спартой и Афинами. Сражение при Танагре. Смерть Кимона (456—449 гг. до P. X.)
- Величие Афин во время правления Перикла (450—431 гг. до Р. Х.)
- Военные действия Афин до начала
- Пелопоннесской войны (450—431 гг. до Р. Х.)
- Пелопоннесская война (431—404 гг. до Р. Х.)
- Гегемония Спарты. Грозное правление «тридцати» в Афинах. Фрасибул
- Умственная жизнь греков в цветущий период их истории
- Сократ и его последователи
- Поход Кира Младшего против Артаксеркса Кунакса. Отступление десяти тысяч греков (401 г. до Р. Х.)
- Борьба Спарты с Персией. Агесилай и Тиссаферн (400—394 гг. до Р. Х.)
- Коринфская война. Смерть Лисандра. Конон. Анталкидов мир (397—396 гг. до Р. Х.)
- Фиванская гегемония. Пелопид, Эпаминонд, Левктра. Мантинея (379—362 гг. до Р. Х.)
- Филипп Македонский. Демосфен. Священная война. Херонея (359—336 гг. до Р. Х.)
- Александр Македонский (356—323 гг. до Р. Х.)
- Сиракузы. Два Дионисия. Дион. Тимолеон. Агафокл (408—317 гг. до Р. Х.)
Древний мир после смерти Александра Македонского (323—300 гг. до P. X.)
- Битва при Кранноне. Борьба полководцев Александра (323—311 гг. до Р. Х.)
- Димитрий Полиоркет
- Египет под властью Птолемеев (328—200 гг. до Р. Х.)
- Сирия при Селевкидах (301—64 гг. до Р. Х.)
- Македония и Греция после смерти Александра (323—168 гг. P. X.)
- Спарта при Агисе III и Клеомене III (244—220 гг. до Р. Х.)
- Науки и искусства в македоно-эллино-александрийский период (336—30 гг. до Р. Х.)
Римская история от изгнания царей до падения Западной Римской империи
- Тарквиний Гордый. Уничтожение в Риме царской власти (534—510 гг. до Р. Х.)
- Заговор в Риме и новое государственное устройство
- Война с изгнанными Тарквиниями. Порсенна (509—496 гг. до Р. Х.)
- Удаление восставших плебеев на Священную гору. Учреждение народных трибунов. Кориолан (494—491 гг. до Р. Х.)
- Первый закон о полях. Закон Терентилия. Арсы. Децемвиры (480—450 гг. до Р. Х.)
- Законы Валерия и Горация. Канулей. Военные трибуны с консульской властью (448—444 гг. до Р. Х.)
- Завоевание города Вейев. Камилл (405—396 гг. до Р. Х.)
- Галлы в Риме. Камилл (390 г. до Р. Х.)
- Манлий Капитолин. Борьба за государственные должности. Законы Лициния (385—366 гг. до Р. Х.)
- Первая Самнитская война (343—341 гг. до Р. Х.)
- Латинская война (340—337 гг. до Р. Х.)
- Вторая Самнитская война (325—305 гг. до Р. Х.)
- Третья Самнитская война (298—290 гг. до Р. Х.)
- Война с Тарентом и Пирром (282—272 гг. до Р. Х.)
- Первая Пуническая война (264—241 гг. до Р. Х.)
- Вторая Пуническая война или война с Ганнибалом (218—201 гг. до Р. Х.)
- Первая Македонская война. Римляне в Греции (200—197 гг. до Р. Х.)
- Война с Антиохом Сирийским. Смерть Ганнибала (192—189 гг. до Р. Х.)
- Вторая Македонская война: Персей, Эмилий Павел; Пидна (171—168 гг. до Р. Х.)
- Антиох Епифан
- Третья Пуническая война; разрушение Карфагена (149—146 гг. до Р. Х.)
- Присоединение Македонии и Греции. Разрушение Коринфа (146 г. до Р. Х.)
- Присоединение Испании. Разрушение Нуманции (151—133 гг. до Р. Х.)
- Военное искусство римлян
- Духовное и общественное развитие Рима
- Волнения Гракхов (133—121 гг. до Р. Х.)
- Война с Югуртой (115—105 гг. до Р. Х.)
- Кимвры и тевтоны (113—101 гг. до Р. Х.)
- Марий и демагоги Сатурнин и Главция (100 гг. до Р. Х.)
- Реформы, предложенные Ливием Друзом. Союзническая или Марсийская война (90—88 гг. до Р. Х.)
- Митридат VI Евпатор (132—63 гг. до Р. Х.)
- Первая гражданская война. Марий и Сулла (88 г. до Р. Х.)
- Первая война с Митридатом (87—84 гг. до Р. Х.)
- Луций Корнелий Цинна. Смерть Мария (87—85 гг. до Р. Х.)
- Возвращение и грозное правление Суллы; перемены в государственном устройстве; смерть Суллы
- Смуты после смерти Суллы: Лепид (78—77 гг. до Р. Х.); Серторий (80—72 гг. до P. X.); Спартак (74—71 гг. до Р. Х.)
- Война с пиратами (67 г. до Р. Х.)
- Лукулл; вторая война с Митридатом. Помпей (74—67 гг. до Р. Х.)
- Помпей в Азии (67—62 гг. до Р. Х.)
- Заговор Катилины (63 г. до Р. Х.)
- Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до Р. Х.)
- Первый триумвират (60 гг. до Р. Х.)
- Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до Р. Х.)
- Цезарь в Галлии (58—51 гг. до Р. Х.)
- Клодий. Возвращение Цицерона. Съезд триумвиров в Лукке (58—55 гг. до Р. Х.)
- Смерть Красса в Сирии (55 г. до Р. Х.)
- Накануне второй гражданской войны (47 г. до Р. Х.)
- Вторая гражданская война (49—45 гг. до Р. Х.)
- Цезарь — диктатор. Законы Юлия Цезаря. Смерть его (45—44 гг. до Р. Х.)
- Октавиан. Мутинская война. Второй триумвират (44—43 гг. до Р. Х.)
- Филиппы. Антоний в Азии (42—41 гг. до Р. Х.)
- Перусианская война. Секст Помпей. Лепид (41—36 гг. до Р. Х.)
- Антоний и парфяне. Третья гражданская война (36—30 гг. до Р. Х.)
- Походы Августа против германцев. Домашняя жизнь Августа. Смерть его (30 г. до Р. Х. — 14 г. после P. X.)
- Состояние государства при Августе. Золотой век римской литературы
- Иудеи. Иисус Христос
- Римские императоры до Константина и его ближайших преемников (14—388 гг. после Р. X.)
- Переселение народов и падение Западной Римской империи (375—591 гг.)
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