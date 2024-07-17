Беккер - Мифы Древнего мира

Самые древние предания о происхождении рода человеческого принадлежат иудеям. Соединившись в отдельное государство, они жили в западной Азии и гораздо ранее греков обладали вполне сложившимся государственным устройством. В числе священных книг иудеи имели собрание преданий о первобытных временах и об истории народа израильского со времени поселения его в Ханаане.

По свидетельству этих преданий, мир и всё, в нём существующее, были сотворены волею и всемогущим словом Божиим в шесть дней. В седьмой день Бог почил от трудов своих, и иудеям было предписано праздновать седьмой, священный день — «саббат» (суббота).

В шестой день Бог создал по образу и подобию своему первого человека — Адама (Адам значит «красноватый», так он был назван по цвету земли, из которой сотворено было его тело). Потом сказал Господь: «Нехорошо человеку быть одному» и дал ему в помощницы Еву, что означает «мать живущих». Первой человеческой чете Бог дал для жительства сад Эдем или рай, где росли прекраснейшие плоды и цветы. Здесь Адам и Ева вели блаженную жизнь. Этому описанию соответствует имеющееся в мифах почти всех древних народов представление о «золотом веке», о котором не перестают мечтать последующие поколения, как о давно минувших и невозвратных временах ничем не возмутимого блаженства.

После грехопадения первых людей Бог изгнал их из рая, и они стали вести жизнь, полную скорби и труда. В мире появились несчастья, влечение ко злу и всеустрашающая смерть.

Сыновья Адама дали людям пример двоякого образа жизни: Авель был пастух (номад), а Каин — земледелец. Третьего сына Адама звали Сиф.

Каким образом первые люди отделились друг от друга и постепенно расселились по всей земле объясняется в предании о том, как Каин убил брата Авеля. Осуждённый на скитальческую жизнь, Каин оставил отечество и пошёл на восток; Сиф же остался дома. Таким образом первая человеческая семья разделилась на две и с течением времени образовались два небольших народца — каиниты и сифиты.

С размножением человеческого рода возросла и нравственная его порча, за что Бог, по словам предания, решил истребить потопом весь род человеческий, кроме одного из потомков Сифа — Ноя. Вместе с Ноем спаслись три его сына: Сим, Хам и Иафет, которые и стали прародителями расселившегося затем по всему земному шару человеческого рода.

Беккер, К. - Мифы Древнего мира

Переводчик Н. И. Греч. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-11184-2

Беккер, К. - Мифы Древнего мира – Содержание

Предания о первобытных временах

Еврейские предания

Греческие предания

Египтяне

Общие сведения

Древнейшая история египтян

Религия, государственное устройство, искусства и гражданская

жизнь в древнем Египте

Евреи (израильтяне, иудеи)

Моисей

Ханаан и его соседи: финикийцы, сирийцы, ассирийцы и вавилоняне

Древние вавилоняне и древние ассирийцы

Культура халдеев и ассирийцев

Иисус Навин и судии

Теократическая монархия. Саул, Давид и Соломон (1055—953 гг. до P. X.)

Разделение царства Иудейского

Царства Израильское и Иудейское

до падения первого из них (953—721 гг. до P. X.)

Падение Ассирийского царства. Царства Нововавилонское и Мидийское

Падение царства Иудейского

Арийцы

Общие сведения

Иранские арийцы или зендский народ

Индийские арийцы или индусы

Персы

Мидийское царство при Астиаге

Кир — основатель Персидской монархии

Падение царства Лидийского при Крезе (540 г. до P. X.)

Падение царства Нововавилонского. Смерть Кира

Псамметих I и последние фараоны (655—345 гг. до P. X.)

Греки. Первоначальная история

Начало греческих государств

Героический период греческой истории

Переселение дорян. Колонии (1100 г. до P. X.)

Государственная реформа Ликурга в Спарте (около 800 г. до P. X.)

Первая и вторая Мессенские войны (730—710 гг. и 645—630 гг.)

Солон — законодатель афинский (594 г. до P. X.)

Писистрат (560—510 гг. до P. X.)

Дельфийский оракул. Союз Амфиктионов. Общественные игры

Духовная жизнь греков: религия, искусства и науки

Римляне. Первоначальная история

Коренное население Италии

Основание Рима. Ромул (753 г. до P. X.)

Нума Помпилий (715—672 гг. до P. X.)

Тулл Гостилий (672—640 гг. до P. X.)

Анк Марций (640—616 гг. до P. X.)

Тарквиний Приск (616—578 гг. до P. X.)

Сервий Туллий (578—534 гг. до P. X.)

Персидское государство

Персидское государство при Камбизе

Дарий, сын Гистаспа (521—485 гг. до P. X.)

Государственное устройство и состояние духовного развития

Персидской монархии при Дарии

Греческая история от Персидской войны до эпохи Александра Македонского (504 г. до P. X. — 323 г. до P. X.)

Состояние Греции перед Персидской войной

Восстание ионян в Малой Азии (504 г. до P. X.)

Первый и второй походы Дария против греков. Битва при Марафоне (493—490 гг. до P. X.)

Мильтиад, Фемистокл и Аристид (489—488 гг. до P. X.)

Поход Ксеркса

Война сицилийских греков с карфагенянами. Гелон (480 г. до P. X.)

Фемистокл, Павсаний, Аристид. Господство афинян на море (478—477 гг. до Р. Х.)

Правление Кимона. Победа при реке Эвримедонте (473—469 гг. до Р. Х.)

Перикл. Третья Мессенская война. Падение Кимона (464—461 гг. до Р. Х.)

Борьба между Спартой и Афинами. Сражение при Танагре. Смерть Кимона (456—449 гг. до P. X.)

Величие Афин во время правления Перикла (450—431 гг. до Р. Х.)

Военные действия Афин до начала

Пелопоннесской войны (450—431 гг. до Р. Х.)

Пелопоннесская война (431—404 гг. до Р. Х.)

Гегемония Спарты. Грозное правление «тридцати» в Афинах. Фрасибул

Умственная жизнь греков в цветущий период их истории

Сократ и его последователи

Поход Кира Младшего против Артаксеркса Кунакса. Отступление десяти тысяч греков (401 г. до Р. Х.)

Борьба Спарты с Персией. Агесилай и Тиссаферн (400—394 гг. до Р. Х.)

Коринфская война. Смерть Лисандра. Конон. Анталкидов мир (397—396 гг. до Р. Х.)

Фиванская гегемония. Пелопид, Эпаминонд, Левктра. Мантинея (379—362 гг. до Р. Х.)

Филипп Македонский. Демосфен. Священная война. Херонея (359—336 гг. до Р. Х.)

Александр Македонский (356—323 гг. до Р. Х.)

Сиракузы. Два Дионисия. Дион. Тимолеон. Агафокл (408—317 гг. до Р. Х.)

Древний мир после смерти Александра Македонского (323—300 гг. до P. X.)

Битва при Кранноне. Борьба полководцев Александра (323—311 гг. до Р. Х.)

Димитрий Полиоркет

Египет под властью Птолемеев (328—200 гг. до Р. Х.)

Сирия при Селевкидах (301—64 гг. до Р. Х.)

Македония и Греция после смерти Александра (323—168 гг. P. X.)

Спарта при Агисе III и Клеомене III (244—220 гг. до Р. Х.)

Науки и искусства в македоно-эллино-александрийский период (336—30 гг. до Р. Х.)

Римская история от изгнания царей до падения Западной Римской империи

Тарквиний Гордый. Уничтожение в Риме царской власти (534—510 гг. до Р. Х.)

Заговор в Риме и новое государственное устройство

Война с изгнанными Тарквиниями. Порсенна (509—496 гг. до Р. Х.)

Удаление восставших плебеев на Священную гору. Учреждение народных трибунов. Кориолан (494—491 гг. до Р. Х.)

Первый закон о полях. Закон Терентилия. Арсы. Децемвиры (480—450 гг. до Р. Х.)

Законы Валерия и Горация. Канулей. Военные трибуны с консульской властью (448—444 гг. до Р. Х.)

Завоевание города Вейев. Камилл (405—396 гг. до Р. Х.)

Галлы в Риме. Камилл (390 г. до Р. Х.)

Манлий Капитолин. Борьба за государственные должности. Законы Лициния (385—366 гг. до Р. Х.)

Первая Самнитская война (343—341 гг. до Р. Х.)

Латинская война (340—337 гг. до Р. Х.)

Вторая Самнитская война (325—305 гг. до Р. Х.)

Третья Самнитская война (298—290 гг. до Р. Х.)

Война с Тарентом и Пирром (282—272 гг. до Р. Х.)

Первая Пуническая война (264—241 гг. до Р. Х.)

Вторая Пуническая война или война с Ганнибалом (218—201 гг. до Р. Х.)

Первая Македонская война. Римляне в Греции (200—197 гг. до Р. Х.)

Война с Антиохом Сирийским. Смерть Ганнибала (192—189 гг. до Р. Х.)

Вторая Македонская война: Персей, Эмилий Павел; Пидна (171—168 гг. до Р. Х.)

Антиох Епифан

Третья Пуническая война; разрушение Карфагена (149—146 гг. до Р. Х.)

Присоединение Македонии и Греции. Разрушение Коринфа (146 г. до Р. Х.)

Присоединение Испании. Разрушение Нуманции (151—133 гг. до Р. Х.)

Военное искусство римлян

Духовное и общественное развитие Рима

Волнения Гракхов (133—121 гг. до Р. Х.)

Война с Югуртой (115—105 гг. до Р. Х.)

Кимвры и тевтоны (113—101 гг. до Р. Х.)

Марий и демагоги Сатурнин и Главция (100 гг. до Р. Х.)

Реформы, предложенные Ливием Друзом. Союзническая или Марсийская война (90—88 гг. до Р. Х.)

Митридат VI Евпатор (132—63 гг. до Р. Х.)

Первая гражданская война. Марий и Сулла (88 г. до Р. Х.)

Первая война с Митридатом (87—84 гг. до Р. Х.)

Луций Корнелий Цинна. Смерть Мария (87—85 гг. до Р. Х.)

Возвращение и грозное правление Суллы; перемены в государственном устройстве; смерть Суллы

Смуты после смерти Суллы: Лепид (78—77 гг. до Р. Х.); Серторий (80—72 гг. до P. X.); Спартак (74—71 гг. до Р. Х.)

Война с пиратами (67 г. до Р. Х.)

Лукулл; вторая война с Митридатом. Помпей (74—67 гг. до Р. Х.)

Помпей в Азии (67—62 гг. до Р. Х.)

Заговор Катилины (63 г. до Р. Х.)

Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до Р. Х.)

Первый триумвират (60 гг. до Р. Х.)

Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до Р. Х.)

Цезарь в Галлии (58—51 гг. до Р. Х.)

Клодий. Возвращение Цицерона. Съезд триумвиров в Лукке (58—55 гг. до Р. Х.)

Смерть Красса в Сирии (55 г. до Р. Х.)

Накануне второй гражданской войны (47 г. до Р. Х.)

Вторая гражданская война (49—45 гг. до Р. Х.)

Цезарь — диктатор. Законы Юлия Цезаря. Смерть его (45—44 гг. до Р. Х.)

Октавиан. Мутинская война. Второй триумвират (44—43 гг. до Р. Х.)

Филиппы. Антоний в Азии (42—41 гг. до Р. Х.)

Перусианская война. Секст Помпей. Лепид (41—36 гг. до Р. Х.)

Антоний и парфяне. Третья гражданская война (36—30 гг. до Р. Х.)

Походы Августа против германцев. Домашняя жизнь Августа. Смерть его (30 г. до Р. Х. — 14 г. после P. X.)

Состояние государства при Августе. Золотой век римской литературы

Иудеи. Иисус Христос

Римские императоры до Константина и его ближайших преемников (14—388 гг. после Р. X.)

Переселение народов и падение Западной Римской империи (375—591 гг.)

Новые издания по дисциплине «История Древнего мира» и смежным дисциплинам