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Беккер - Мифы Древнего мира

Беккер, К. - Мифы Древнего мира
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Category ESXATOS BOOKS, Mythology Legends
Самые древние предания о происхождении рода человеческого принадлежат иудеям. Соединившись в отдельное государство, они жили в западной Азии и гораздо ранее греков обладали вполне сложившимся государственным устройством. В числе священных книг иудеи имели собрание преданий о первобытных временах и об истории народа израильского со времени поселения его в Ханаане.
По свидетельству этих преданий, мир и всё, в нём существующее, были сотворены волею и всемогущим словом Божиим в шесть дней. В седьмой день Бог почил от трудов своих, и иудеям было предписано праздновать седьмой, священный день — «саббат» (суббота).
В шестой день Бог создал по образу и подобию своему первого человека — Адама (Адам значит «красноватый», так он был назван по цвету земли, из которой сотворено было его тело). Потом сказал Господь: «Нехорошо человеку быть одному» и дал ему в помощницы Еву, что означает «мать живущих». Первой человеческой чете Бог дал для жительства сад Эдем или рай, где росли прекраснейшие плоды и цветы. Здесь Адам и Ева вели блаженную жизнь. Этому описанию соответствует имеющееся в мифах почти всех древних народов представление о «золотом веке», о котором не перестают мечтать последующие поколения, как о давно минувших и невозвратных временах ничем не возмутимого блаженства.
После грехопадения первых людей Бог изгнал их из рая, и они стали вести жизнь, полную скорби и труда. В мире появились несчастья, влечение ко злу и всеустрашающая смерть.
Сыновья Адама дали людям пример двоякого образа жизни: Авель был пастух (номад), а Каин — земледелец. Третьего сына Адама звали Сиф.
Каким образом первые люди отделились друг от друга и постепенно расселились по всей земле объясняется в предании о том, как Каин убил брата Авеля. Осуждённый на скитальческую жизнь, Каин оставил отечество и пошёл на восток; Сиф же остался дома. Таким образом первая человеческая семья разделилась на две и с течением времени образовались два небольших народца — каиниты и сифиты.
С размножением человеческого рода возросла и нравственная его порча, за что Бог, по словам предания, решил истребить потопом весь род человеческий, кроме одного из потомков Сифа — Ноя. Вместе с Ноем спаслись три его сына: Сим, Хам и Иафет, которые и стали прародителями расселившегося затем по всему земному шару человеческого рода.

Беккер, К. - Мифы Древнего мира

Переводчик Н. И. Греч. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-11184-2

Беккер, К. - Мифы Древнего мира – Содержание

Предания о первобытных временах
  • Еврейские предания
  • Греческие предания
Египтяне
  • Общие сведения
  • Древнейшая история египтян
  • Религия, государственное устройство, искусства и гражданская
  • жизнь в древнем Египте
Евреи (израильтяне, иудеи)
  • Моисей
  • Ханаан и его соседи: финикийцы, сирийцы, ассирийцы и вавилоняне
  • Древние вавилоняне и древние ассирийцы
  • Культура халдеев и ассирийцев
  • Иисус Навин и судии
  • Теократическая монархия. Саул, Давид и Соломон (1055—953 гг. до P. X.)
  • Разделение царства Иудейского
  • Царства Израильское и Иудейское
  • до падения первого из них (953—721 гг. до P. X.)
  • Падение Ассирийского царства. Царства Нововавилонское и Мидийское
  • Падение царства Иудейского
Арийцы
  • Общие сведения
  • Иранские арийцы или зендский народ
  • Индийские арийцы или индусы
Персы
  • Мидийское царство при Астиаге
  • Кир — основатель Персидской монархии
  • Падение царства Лидийского при Крезе (540 г. до P. X.)
  • Падение царства Нововавилонского. Смерть Кира
  • Псамметих I и последние фараоны (655—345 гг. до P. X.)
Греки. Первоначальная история
  • Начало греческих государств
  • Героический период греческой истории
  • Переселение дорян. Колонии (1100 г. до P. X.)
  • Государственная реформа Ликурга в Спарте (около 800 г. до P. X.)
  • Первая и вторая Мессенские войны (730—710 гг. и 645—630 гг.)
  • Солон — законодатель афинский (594 г. до P. X.)
  • Писистрат (560—510 гг. до P. X.)
  • Дельфийский оракул. Союз Амфиктионов. Общественные игры
  • Духовная жизнь греков: религия, искусства и науки
Римляне. Первоначальная история
  • Коренное население Италии
  • Основание Рима. Ромул (753 г. до P. X.)
  • Нума Помпилий (715—672 гг. до P. X.)
  • Тулл Гостилий (672—640 гг. до P. X.)
  • Анк Марций (640—616 гг. до P. X.)
  • Тарквиний Приск (616—578 гг. до P. X.)
  • Сервий Туллий (578—534 гг. до P. X.)
Персидское государство
  • Персидское государство при Камбизе
  • Дарий, сын Гистаспа (521—485 гг. до P. X.)
  • Государственное устройство и состояние духовного развития
  • Персидской монархии при Дарии
Греческая история от Персидской войны до эпохи Александра Македонского (504 г. до P. X. — 323 г. до P. X.)
  • Состояние Греции перед Персидской войной
  • Восстание ионян в Малой Азии (504 г. до P. X.)
  • Первый и второй походы Дария против греков. Битва при Марафоне (493—490 гг. до P. X.)
  • Мильтиад, Фемистокл и Аристид (489—488 гг. до P. X.)
  • Поход Ксеркса
  • Война сицилийских греков с карфагенянами. Гелон (480 г. до P. X.)
  • Фемистокл, Павсаний, Аристид. Господство афинян на море (478—477 гг. до Р. Х.)
  • Правление Кимона. Победа при реке Эвримедонте (473—469 гг. до Р. Х.)
  • Перикл. Третья Мессенская война. Падение Кимона (464—461 гг. до Р. Х.)
  • Борьба между Спартой и Афинами. Сражение при Танагре. Смерть Кимона (456—449 гг. до P. X.)
  • Величие Афин во время правления Перикла (450—431 гг. до Р. Х.)
  • Военные действия Афин до начала
  • Пелопоннесской войны (450—431 гг. до Р. Х.)
  • Пелопоннесская война (431—404 гг. до Р. Х.)
  • Гегемония Спарты. Грозное правление «тридцати» в Афинах. Фрасибул
  • Умственная жизнь греков в цветущий период их истории
  • Сократ и его последователи
  • Поход Кира Младшего против Артаксеркса Кунакса. Отступление десяти тысяч греков (401 г. до Р. Х.)
  • Борьба Спарты с Персией. Агесилай и Тиссаферн (400—394 гг. до Р. Х.)
  • Коринфская война. Смерть Лисандра. Конон. Анталкидов мир (397—396 гг. до Р. Х.)
  • Фиванская гегемония. Пелопид, Эпаминонд, Левктра. Мантинея (379—362 гг. до Р. Х.)
  • Филипп Македонский. Демосфен. Священная война. Херонея (359—336 гг. до Р. Х.)
  • Александр Македонский (356—323 гг. до Р. Х.)
  • Сиракузы. Два Дионисия. Дион. Тимолеон. Агафокл (408—317 гг. до Р. Х.)
Древний мир после смерти Александра Македонского (323—300 гг. до P. X.)
  • Битва при Кранноне. Борьба полководцев Александра (323—311 гг. до Р. Х.)
  • Димитрий Полиоркет
  • Египет под властью Птолемеев (328—200 гг. до Р. Х.)
  • Сирия при Селевкидах (301—64 гг. до Р. Х.)
  • Македония и Греция после смерти Александра (323—168 гг. P. X.)
  • Спарта при Агисе III и Клеомене III (244—220 гг. до Р. Х.)
  • Науки и искусства в македоно-эллино-александрийский период (336—30 гг. до Р. Х.)
Римская история от изгнания царей до падения Западной Римской империи
  • Тарквиний Гордый. Уничтожение в Риме царской власти (534—510 гг. до Р. Х.)
  • Заговор в Риме и новое государственное устройство
  • Война с изгнанными Тарквиниями. Порсенна (509—496 гг. до Р. Х.)
  • Удаление восставших плебеев на Священную гору. Учреждение народных трибунов. Кориолан (494—491 гг. до Р. Х.)
  • Первый закон о полях. Закон Терентилия. Арсы. Децемвиры (480—450 гг. до Р. Х.)
  • Законы Валерия и Горация. Канулей. Военные трибуны с консульской властью (448—444 гг. до Р. Х.)
  • Завоевание города Вейев. Камилл (405—396 гг. до Р. Х.)
  • Галлы в Риме. Камилл (390 г. до Р. Х.)
  • Манлий Капитолин. Борьба за государственные должности. Законы Лициния (385—366 гг. до Р. Х.)
  • Первая Самнитская война (343—341 гг. до Р. Х.)
  • Латинская война (340—337 гг. до Р. Х.)
  • Вторая Самнитская война (325—305 гг. до Р. Х.)
  • Третья Самнитская война (298—290 гг. до Р. Х.)
  • Война с Тарентом и Пирром (282—272 гг. до Р. Х.)
  • Первая Пуническая война (264—241 гг. до Р. Х.)
  • Вторая Пуническая война или война с Ганнибалом (218—201 гг. до Р. Х.)
  • Первая Македонская война. Римляне в Греции (200—197 гг. до Р. Х.)
  • Война с Антиохом Сирийским. Смерть Ганнибала (192—189 гг. до Р. Х.)
  • Вторая Македонская война: Персей, Эмилий Павел; Пидна (171—168 гг. до Р. Х.)
  • Антиох Епифан
  • Третья Пуническая война; разрушение Карфагена (149—146 гг. до Р. Х.)
  • Присоединение Македонии и Греции. Разрушение Коринфа (146 г. до Р. Х.)
  • Присоединение Испании. Разрушение Нуманции (151—133 гг. до Р. Х.)
  • Военное искусство римлян
  • Духовное и общественное развитие Рима
  • Волнения Гракхов (133—121 гг. до Р. Х.)
  • Война с Югуртой (115—105 гг. до Р. Х.)
  • Кимвры и тевтоны (113—101 гг. до Р. Х.)
  • Марий и демагоги Сатурнин и Главция (100 гг. до Р. Х.)
  • Реформы, предложенные Ливием Друзом. Союзническая или Марсийская война (90—88 гг. до Р. Х.)
  • Митридат VI Евпатор (132—63 гг. до Р. Х.)
  • Первая гражданская война. Марий и Сулла (88 г. до Р. Х.)
  • Первая война с Митридатом (87—84 гг. до Р. Х.)
  • Луций Корнелий Цинна. Смерть Мария (87—85 гг. до Р. Х.)
  • Возвращение и грозное правление Суллы; перемены в государственном устройстве; смерть Суллы
  • Смуты после смерти Суллы: Лепид (78—77 гг. до Р. Х.); Серторий (80—72 гг. до P. X.); Спартак (74—71 гг. до Р. Х.)
  • Война с пиратами (67 г. до Р. Х.)
  • Лукулл; вторая война с Митридатом. Помпей (74—67 гг. до Р. Х.)
  • Помпей в Азии (67—62 гг. до Р. Х.)
  • Заговор Катилины (63 г. до Р. Х.)
  • Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до Р. Х.)
  • Первый триумвират (60 гг. до Р. Х.)
  • Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до Р. Х.)
  • Цезарь в Галлии (58—51 гг. до Р. Х.)
  • Клодий. Возвращение Цицерона. Съезд триумвиров в Лукке (58—55 гг. до Р. Х.)
  • Смерть Красса в Сирии (55 г. до Р. Х.)
  • Накануне второй гражданской войны (47 г. до Р. Х.)
  • Вторая гражданская война (49—45 гг. до Р. Х.)
  • Цезарь — диктатор. Законы Юлия Цезаря. Смерть его (45—44 гг. до Р. Х.)
  • Октавиан. Мутинская война. Второй триумвират (44—43 гг. до Р. Х.)
  • Филиппы. Антоний в Азии (42—41 гг. до Р. Х.)
  • Перусианская война. Секст Помпей. Лепид (41—36 гг. до Р. Х.)
  • Антоний и парфяне. Третья гражданская война (36—30 гг. до Р. Х.)
  • Походы Августа против германцев. Домашняя жизнь Августа. Смерть его (30 г. до Р. Х. — 14 г. после P. X.)
  • Состояние государства при Августе. Золотой век римской литературы
  • Иудеи. Иисус Христос
  • Римские императоры до Константина и его ближайших преемников (14—388 гг. после Р. X.)
  • Переселение народов и падение Западной Римской империи (375—591 гг.)
Новые издания по дисциплине «История Древнего мира» и смежным дисциплинам
Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 17.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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