Во все времена людям было свойственно искать какой-то общий подход к осмыслению происходящих в мире процессов. Особенно характерными были такие попытки для западной научной мысли – и здесь основным методологическим достижением, получившим самое широкое признание начиная с XIX века, стала теория прогресса.

Считалось, что развитие технологий и совершенствование нравов в конечном счете и определяют позитивное движение к разрешению всех имеющихся в мире проблем, к устранению противоречий и умиротворению. В экономической сфере маячила возможность преодолеть нехватку материальных благ, ту их «редкость», которая на протяжении долгих столетий провоцировала соперничество между народами, по «естественным» причинам, как утверждали многие философы начиная с Т. Гоббса, желавшими добиться превосходства над другими.

Даниел Белл - Владислав Иноземцев - Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века

М. : Центр исследований постиндустриального общества, 2007. – 304 с.

ISBN 978-5-90384-401-2

Даниел Белл - Владислав Иноземцев - Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века - Содержание

Введение

Глава 1. ЗАПАД и ВОСТОК в XXI ВЕКЕ

Глава 2. РЕЛИГИИ, ИДЕОЛОГИИ И КОНФЛИКТЫ

Глава 3. ДЕМОКРАТИЯ, ЕЕ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Глава 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ МИРА

Глава 5. МИРОВОЙ ПОРЯДОК В XXI СТОЛЕТИИ

Глава 6. ГЛОБАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ ЭКОНОМИКА

Глава 7. (вместо заключения) АМЕРИКА И РОССИЯ В НОВОМ СТОЛЕТИИ

Даниел Белл - Владислав Иноземцев - Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века - Введение

Еще одной важной особенностью нашей эпохи становится нарастающее значение знаний. Успехи того или иного общества все в большей мере определяются инновациями и нововведениями, которые непосредственно являются продуктом теоретической науки. В своей книге о постиндустриальном обществе я называл кодификацию теоретических знаний важнейшим признаком этого нового типа социума. Все самые значимые новации в производственной сфере напрямую зависят сегодня от развития знаний.



Возьмем, к примеру, компьютер, в котором используются транзисторные схемы. Их создание было бы невозможно без теоретических работ А. Эйнштейна и М. Планка, которые обобщали последние достижения теоретической физики и двигали эту науку вперед. Возникающая экономика, которую характеризуют как основанную на знаниях или движимую знаниями, позволяет тем странам, которые наиболее успешно продуцируют знания, вырываться в своем развитии вперед – по крайней мере до тех пор, пока «догоняющие» экономики не стандартизируют процессы, ставшие результатом нововведений. И, разумеется, происходят геополитические изменения, причем наиболее существенные из них обусловлены «новой географией» мира XXI века. В последние годы стало привычно говорить о «конце истории» – и мы действительно находимся сегодня в конце истории в том ее смысле, какой вкладывался в это слово в XVIII–XIX столетиях. Сегодня и прогресс, и развитие в их традиционном понимании имеют гораздо меньшее значение, чем география, чем территориальное распределение богатства и мощи.



Важнейшими субъектами мировой политики становятся в новом веке Китай и Индия – державы континентального масштаба с населением более 1 миллиарда человек каждая. Эти страны несомненно станут заметными (если не основными) игроками на мировой арене в изменившейся геополитической ситуации. Всем нам следовало бы определиться в наших отношениях с Китаем и Индией.