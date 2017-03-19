Книга, предлагаемая на суд читателя, представляет собой комментарии на тексты Евангелий как важнейшей части новозаветного канонического текста. Новозаветный канон, принятый в большинстве христианских церквей, включает четыре Евангелия - от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, посвященные описанию земной жизни, учению, смерти и воскресению Иисуса Христа.

Греческое слово «евангелие» традиционно переводится как «благовестие». Отец Александр Мень указывал на то, что в античном словоупотреблении термин «евангелие» означал провозглашение какой-либо отрадной новости (например, сообщение о победе), торжество в честь этой новости или награду, которую получал вестник радости. Кроме того, можно вспомнить, что слово «ангел» переводится как «вестник».

При этом в словах самого Христа, Его апостолов под словом «евангелие» вовсе не подразумевалась какая-то определенная книга (ведь сам Христос не писал Своего учения, а передавал его изустно), как это довольно часто понимается в современном мире. Евангелие для Христа и апостолов было не чем иным, как самой благой вестью, ее проповедью, а также содержанием этой благой вести, провозглашаемой живым Словом Истины, а вовсе не написанным текстом.

Употребление слова «евангелие» в отношении текста относится только ко второй половине II столетия н. э. А поскольку само это благовестие восходило к одному из апостолов, то и сами тексты получили в названии специфическое дополнение: «евангелие от Матфея», «евангелие от Марка», «евангелие от Луки», «евангелие от Иоанна». Иными словами, евангелие - это благая весть, переданная Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном.

Кроме Евангелий, которые стали каноническими, - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, - существовали и другие рассказы об Иисусе, Его делах, словах и учениках, однако формирующаяся христианская церковь в Римской империи признала только эти четыре в качестве подлинного выражения апостольского благовестия. Наиболее ранние письменные свидетельства именно об этих четырех как о священных книгах, принятых церковью, восходят ко II в., а окончательная фиксация их как канонических была осуществлена к IV в. н. э.

Евангелия писались не в одночасье. Прошло много времени, прежде чем эти тексты получили знакомый нам вид и содержание. Каждый евангелист писал для своей аудитории, в определенное время, и потому цель и формы каждого из них были обусловлены множеством конкретных социальных и исторических факторов. Полагаясь на свою память, на записи, на воспоминания живых очевидцев, апостолы постепенно составляли свои Евангелия.

Мир Евангелий многолик, как многолик и их адресат. Евангелисты обращались преимущественно к четырем культурным ареалам: иудейскому, восточноэллинистическому, греческому и римскому. Это были и Палестина, и диаспора, Малая Азия и Сирия, Египет и Рим. Каждое Евангелие несет на себе отпечаток автора, эпохи, адресата, культурного, религиозного и иных контекстов, в которых создавались эти писания. Ведь мир, которому предстояло услышать евангельскую проповедь, имел богатое культурное наследие. Вместе с тем не следует забывать, что сами эти тексты основаны на преданиях самого раннего периода, периода земной жизни Христа и ближайших к ней годов, тех годов в истории Иерусалимской церкви, которые предшествовали миссии как среди язычников, так и среди иудеев диаспоры.

А, следовательно, для того чтобы правильно, наиболее полно, целостно, объемно и адекватно понять содержание Евангелий, их лингвистические особенности, специфику культурной, религиозной ситуации, отраженной в евангельском тексте, нюансах и подробностях жизненного пути Христа и апостолов, глубокий символизм текста, речений, притч, мало просто читать их современным глазом и понимать так, как нам представляется с высоты прошедших веков. Зачастую такое, скользящее по поверхности понимание оставляет за рамками целые пласты смыслов, содержащихся в этом великом благовестии.

Комментарии к Евангелиям появляются достаточно рано, и это были размышления Отцов Церкви. Прекрасно известны ранние комментарии блаж. Августина, св. Афанасия Великого, св. Григория Великого, преп. Ефрема Сирина, блаж. Иеронима Стридон-ского, св. Илария Пиктавийского, св. Иоанна Златоуста, св. Кирилла Александрийского и других Отцов. Впоследствии появляется множество комментариев, преследующих разные цели и использующих различную методику толкования в зависимости от религиозной традиции, целей комментирования, политической и социальной обстановки.

Позже, с началом Нового времени, в истории изучения и комментирования новозаветных текстов мы встречаем множество трудов, посвященных культурно-исторической, религиозной ситуации той эпохи, т.е. попытке вписать Евангелия в исторический контекст того времени, когда они были написаны, а именно -в эпоху истории Израиля между возвращением евреев из вавилонского плена и разрушением Второго Храма римскими легионами Тита и Веспасиана.

Речь идет о крайне важных исследованиях, таких, как, например, фундаментальный труд X. Штрака и П. Биллербека «Комментарий к новому Завету из Талмуда и Мидрашей», выпущенный в начале XX в., где Евангелия рассматриваются в контексте иудейской духовно-религиозной традиции эллинистической эпохи, то есть наиболее очевидного источника, из которого выросла евангельская традиция и без понимания которой практически невозможно правильное видение многообразия смыслов этого непростого, многомерного, многоуровнего текста.

Такой подход чрезвычайно актуален и полезен, так как открывает возможности для объективного и целостного понимания содержания евангельских текстов, а без него понимание их смысла и значения может быть неполным, а часто и превратным.

Именно такую задачу и преследует автор данной работы: увидеть в Иисусе Евангелий не просто универсального Христа, Христа всех народов, а реального, живого человека, принесшего благую весть миру, однако родившегося в конкретном месте и в конкретное время - в Израиле перед разрушением Второго Храма, бывшего частью еврейского народа, говорившего на иврите, проповедовавшего в синагогах и иерусалимском Храме, носившего еврейскую одежду. И становится понятно, что перед нами не просто комментарий, это достаточно глубокий анализ смысловых нюансов евангельского текста: религиозных, культурных, языковых, национальных, символических и повседневных.

Книга написана доступным и понятным языком, но вместе с тем не упрощает тему, а раскрывает ее на хорошем, качественном научном уровне. Как законченное целостное произведение, будет интересна и полезна всем, кто интересуется историей христианства и иудаизма, и, надеюсь, послужит укреплению взаимопонимания между представителями разных религий.

И.А. КОЗЛОВСКИЙ, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений г. Донецк Март 2012 г.