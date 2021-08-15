Нойдорфер - Деяния апостолов
Хайнц-Вернер Нойдорфер ( р. 1952 г) - немецкий теолог, пастор и декан, один из авторов библейского Комментария .Очередной том популярного библейского Комментария, составленного группой немецких лютеранских авторов.
Хотя он составлен немецкими лютеранами-пиетистами, специфических особенностей лютеранской доктрины вы обнаружите здесь не столь уж много. Скорее мы можем говорить о прочтении Библии с позиций некоего общего консервативного евангельского богословия.
Однако у серии есть еще одно отличие, которое требует дополнительных разъяснений для российского читателя. На протяжении всего текста книг он встретит следы иногда явной, иногда не слишком очевидной полемики с невидимым оппонентом, с его точкой зрения по самым разным вопросам, связанным с интерпретацией Библии и отношением к ней как таковой.
История для Германии, да и вообще для западного богословия, очень давняя: речь идет о споре между консервативными протестантскими геологами и представителями либерального богословия.
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах
СПб.: Свет на Востоке, 2005
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах - Том 1
Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2005. — 304 с.
ISBN 5-93829-038-4
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах - Том 1 - Содержание
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Древняя Иерусалимская церковь (1:1—8:3)
- 1.1. Предисловие Луки (1:1—3)
- 1.2. Вознесение Христа (1:4—11)
- 1.3. Краткий рассказ о жизни первых христиан (1:12—14)
- 1.4. Избрание Матфия (1:15—26)
- 2.1. События Пятидесятницы (2:1 — 13) Экскурс: к вопросу о глоссолалии
- 2.2. Первая миссионерская проповедь Петра и ее результаты (2:14—41) Экскурс: речи, приведенные Лукой в Деяниях апостолов
- 2.3. Краткое сообщение о поведении христиан после Пятидесятницы (2:42—47)
- 2.4. Петр и Иоанн (3:1-4:31)
- 3.1. Краткое описание иервохристианской общины (4:32—37)
- 3.2. Обман, совершенный Апанией и Сапфирой (5:1-11)
- 3.3. Краткий отчет о росте Церкви (5:12—16)
- 3.4. Арест апостолов и второй допрос (5:17—42). Экскурс: к вопросу об источниках Деяний апостолов
- 4.1. Избрание семи диаконов (6:1—7)
- 4.2. Дело Стефана (6:8-7:60)
- 4.3. Савл, гонитель Церкви (8:1—3)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Начало благовестил среди язычников (Деян. 8:4—12:25)
- 5.1. Миссия Филиппа в Самарии (8:4—25)
- 5.2. Филипп и эфиопский евнух (8:26—40)
- 6.1. Обращение и призвание Павла (9:1 —19а)
- 6.2. Первые деяния Савла в Дамаске и Иерусалиме (9:196-30)
- 7.1. Исцеление Энея и воскрешение Тавифы (9:31—43)
- 7.2. Петр и Корнилий (10:1—48) 198
- 7.3. Споры по поводу проповеди язычникам (11:1 —18)
- 8. Антиохийская церковь — первая община христиан, обращенных из язычников (11:19—30). Экскурс: жизнь и деятельность апостола Павла
- 9.1. Смерть Иакова. Задержание и освобождение Петра (12:1 — 17)
- 9.2. Смерть Агриппы I (12:18-23)
- 9.3. Краткий отчет о возрастании Церкви; возвращение Варнавы и Савла в Антиохию (12:24—25)
Рекомендации по работе над Деяниями апостолов
Петр Пеннер. Изучение Библии в светесовременных методов
Петр Пеннер. Толкование Библиис миссионерской точки зрения
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах - Том 1 - Введение
Читатель Библии, переходящий от изучения Евангелий к Деяниям апостолов, написанным евангелистом Лукой словно вступает на неизведанную землю. Эта книга значительно отличается как от четырех Евангелий, так и от Посланий, особенно же от Откровения Иоанна Богослова. Хотя образ Иисуса Христа и здесь находится в центре повествования, настоящее сочинение посвящено не учению и Деяниям Господа в земной жизни, а Его дальнейшему служению и Духе через призванных Им людей и через созданные ими общины. Здесь также говорится о подвижничестве первых христиан, но не столько о пастырской деятельности, сколько о становлении их общин в I в. н. э. Этой идее соответствует и название книги — «Деяния апостолов», либо данное ей самим автором, либо вошедшее в употребление на заре христианства. Таким образом, перед нами не назидательное сочинение, а своего рода хроника исторических событий и деяний посланцев Иисуса.
Особого внимания заслуживают два факта: во-первых судя по предисловию к своему первому сочинению, автор склонен считать себя историком. Конечно, можно спорить об этом сю притязании, но несомненно одно — он написал исторический труд, по своему значению вставший в один ряд с произведениями известных историков древности — Фукидида и Ливия*. В этом смысле сочинение Луки не является религиозно-нравоучительным, а направлено главным образом на укрепление веры (Лк. 1:4). Вера во Христа имеет глубокие исторические корни — вот тезис, который неоднократно отражен в Деяниях апостолов.
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах - Том 2
Пер.с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2006. — 416 с.
ISBN 5-93829-043-0
Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов - в 2-х томах - Том 2 - Содержание
Поздние сочинения Ветхого Завета
Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Миссионерская деятельность апостола Павла (Деяния Апостолов 13:1—21:14)
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10. ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА(13:1-14:28)
- 10.1. Избрание Варнавы и Савла на служение и их проповедь на острове Кипр. Экскурс: Понимание Павлом преимущества Израиля в истории спасения. Экскурс: Препятствия миссионерской деятельности Павла
- 10.2. Проповедь в синагоге Антиохии Писидийской. Экскурс: Иудейская синагога и иудейское богослужение в новозаветные времена.
- 10.3. Проповедь язычникам Евангелия, отвергнутого иудеями
- 10.4. Проповедь в Иконии и Листре и враждебное отношение иудеев
- 10.5. Возвращение в Антиохию
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11. АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ (15:1-35)
- 11.1. Дискуссия о миссионерской деятельности среди язычников
- 11.2. Принятие основных принципов миссионерской деятельности среди язычников
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12. ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА (15:36-18:23)
- 12.1. Подготовка ко второму миссионерскому путешествию
- 12.2. Миссионерская деятельность в Малой Азии и призвание в Европу
- 12.3. Обращение Лидии в Филиппах
- 12.4. Павел и Сила втемнице. Экскурс: Предсказание с точки зрения Библии
- 12.5. Обращение темничного стража
- 12.6. Прощание с Филиппами
- 12.7. Успех проповеди и сопротивление иудеев в Фессалониках
- 12.8. Проповедь в Верии
- 12.9. Проповедь Павла в Афинах
- 12.10. Проповедь в Коринфе
- 12.11.Возвращение в Антиохию
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13. ОТ КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА К МЕССИИ ИИСУСУ (18:24-19:7)
- 13.1. Проповедь Аполлоса в Ефесе
- 13.2. Павел и ученики Иоанна в Ефесе
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14. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОЙ АЗИИ И ГРЕЦИИ (19:8-20:38)
- 14.1. Проповедь Павла в Ефесе
- 14.2. Мятеж серебряных дел мастеров
- 14.3. Из Ефеса в Трою
- 14.4. Павел воскрешает Евтиха
- 14.5. Прощание со старейшинами Ефесской церкви. Экскурс: К пониманию искупления
- 15. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЕРУСАЛИМ И ПРОРОЧЕСТВО АГАВА (21:1-14)
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Заключение Павла (Деяния Апостолов 21:15—28:31)
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16. ПАВЕЛ В ИЕРУСАЛИМЕ (21:15-23:35)
- 16.1. Прибытие Павла в Иерусалим
- 16.2. Арест апостола Павла
- 16.3. Защитительная речь Павла и ее последствия
- 16.4. Перед высшим судом Иерусалима. Экскурс: Саддукеи и фарисеи
- 16.5. Несостоявшееся покушение на убийство, задуманное иудеями
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17. ЗАЩИТАСВОЕЙ ВЕРЫ (24:1-26:32)
- 17.1. Допрос в присутствии прокуратора Феликса в Кесарии. Экскурс: Кесария как образец юродской культуры времен Ирода
- 17.2. Допрос перед прокуратором Фестом в Кесарии
- 17.3. Слушание дела в Кесарии в присутствии царя Ирода Агриииы II
- 17.4. Защитительная речь Павла и ее последствия
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18. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ (27:1-28:10)
- 18.1. Плавание на корабле и кораблекрушение в Средиземном море
- 18.2. Павел на острове Мелит. Экскурс: Мальта или Кефалиния?
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19. К КОНЦУ ИЛИ К ЦЕЛИ? (28:11-31)
- 19.1. Путешествие в Рим
- 19.2. Павел и иудейская община Рима
- 19.3. У цели или у последней черты?
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20. БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВЫ «ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ»
- 20.1. Две книги историка Луки
- 20.2. «Историческая лупа» Луки
- 20.3. Красная нить
- 20.4. Интерес Луки к именам, географическим названиям и числам
Рекомендации по работе над Деяниями апостолов
Петр Пеннер. Систематическое богословие и толкование Библии
Как скачать данну. книгу? Не видно ссылки..
Огромное спасибо за комментарии издательства "Свет на Востоке"!
Спасибо большое!