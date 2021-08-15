Хайнц-Вернер Нойдорфер - Комментарий к Библии - Деяния апостолов

Хайнц-Вернер Нойдорфер ( р. 1952 г) - немецкий теолог, пастор и декан, один из авторов библейского Комментария .Очередной том популярного библейского Комментария, составленного группой немецких лютеранских авторов.

Хотя он составлен немецкими лютеранами-пиетистами, специфических особенностей лютеранской доктрины вы обнаружите здесь не столь уж много. Скорее мы можем говорить о прочтении Библии с позиций некоего общего консервативного евангельского богословия.

Однако у серии есть еще одно отличие, которое требует дополнительных разъяснений для российского читателя. На протяжении всего текста книг он встретит следы иногда явной, иногда не слишком очевидной полемики с невидимым оппонентом, с его точкой зрения по самым разным вопросам, связанным с интерпретацией Библии и отношением к ней как таковой.

История для Германии, да и вообще для западного богословия, очень давняя: речь идет о споре между консервативными протестантскими геологами и представителями либерального богословия.