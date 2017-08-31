Белоусов Алексей - Флавий Филострат в религиозном контексте своего времени

Флавий Филострат (160—240) является выдающимся греческим писателем Римской империи эпохи Северов. Со смерти Коммода (192) и до восшествия на престол Декия (299) развивается новая фаза в истории римского общества. С эпохой Северов обычно связывают феномен прогрессирующей ориентализации традиционной римской религии, о чем свидетельствуют, например, расцвет в это время т. н. «восточных мистериальных культов» и активная религиозная политика самих императоров, вводящих в официальный римский культ божеств, связанных с восточным происхождением императорской семьи. Наконец, император Элагабал делает местное солярное божество родной Северам Эмесы главой римского пантеона, что свидетельствует не только о стремлении императора отличиться перед своим богом благочестием, но и о существующей в язычестве этого времени тенденции к своего рода единобожию.

Примечательным явлением при императорском дворе был кружок жены Септимия Севера Юлии Домны, которая собрала вокруг себя многих культурных деятелей эпохи и проявляла неподдельный интерес к религии и философии, астрологии и магии. Одним из виднейших участников кружка Юлии Домны был как раз Флавий Филострат. И в творчестве этого писателя можно заметить еще одно отражение ориентализации - вторжение «восточных» литературных жанров и тем в эллинские жанры и наоборот.

Довольно обширная литература, посвященная творчеству Филострата, за немногими исключениями была направлена в основном на исследование его литературных источников. Областью поиска этих источников была большей частью греческая же литературная традиция и, особенно для «Жизни Аполлония», раннехристианская новозаветная литература.

До сих пор его произведения воспринимались исследователями главным образом как образцы, имеющие своими литературными прототипами чисто греческие жанры, и почти не рассматривались специально с точки зрения отражения в них религиозных настроений его эпохи. Между тем такое исследование необходимо, так как оно имеет большое значение как для более глубокого понимания творчества самого Филострата, так и для решения некоторых важных вопросов истории греческой литературы эпохи Второй софистики.

Ориентализация религии в эпоху Северов отражается не только в государственной религиозной политике и свидетельствах об умонастроениях широких масс, но и в во многом элитарной литературе Второй софистики. Рассмотрение сочинений Филострата в более широком контексте литературы средней Римской империи под углом выявления различных религиозных влияний определяет актуальность настоящей работы.