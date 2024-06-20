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Белый – Зрелый характер

Анатолий Белый – Зрелый характер – Библейские принципы следования Христу в создании характера
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Церковь и мир сегодня нуждаются в людях со зрелым характером. Эта нужда становится все более и более актуальной с каждым днем.
Именно характер является мерилом нашей зрелости, нашей глубины, как христиан, а также наших взаимоотношений с Богом. Чтобы определить зрелость человека, его духовность и глубину взаимоотношений с Богом — достаточно обратить внимание на его характер.
Первое что проявляется в жизни человека, при глубоких и близких взаимоотношениях с Богом — это черты Божьего характера. Трудно поверить, что у человека есть глубокие и близкие взаимоотношения с Богом, если в нём не проявлены черты Божьего характера.
Мы часто смотрим на внешние качества и таланты человека, чтобы определить его зрелость и духовность, но единственной безошибочной меркой зрелости христианина является именно его характер.
Правильные слова, молитвы и проповеди не являются показателем зрелости человека. Даже помазание и дары, которые действуют в его жизни, не определяют его зрелость. Более того, помазанные и одаренные, но незрелые люди могут переживать множество проблем и падений, которых можно было бы избежать, если бы уделялось должное внимание развитию характера. Вот почему Бог заинтересован в изменении и развитии характера человека до того, как он войдет в полноту своего служения.
Бог не может делать какие-то глобальные дела через незрелых христиан. Библия говорит, что пока мы младенцы, Бог не может дать всего наследства, которое Он приготовил для нас (см. Галатам 4:1).
Зрелость также не зависит от возраста. Встречаются люди, которые прожили долгую жизнь, но так и не стали зрелыми. Именно характер определяет зрелость человека.
Развитый характер является основанием для успешного христианского служения.
Как никто другой, лидер должен стремиться к развитию своего характера, ведь за ним наблюдают и стремятся быть на него похожими другие люди. Чтобы показывать пример настоящего христианина, лидер должен быть зрелым человеком.
Эта книга будет полезной как лидерам и тем, кто готовится ими стать, так и новообращённым христианам.
Читая эту книгу, вы поймёте, что Божий характер является важным качеством и условием для того, чтобы Бог мог действовать в силе помазания через вас в Своём служении. Плоды Святого Духа и сила помазания проявляются в жизни человека на основании его характера.
Я молюсь о том, чтобы во время чтения этой книги Святой Дух дал вам откровение и понимание о важности зрелого характера, а также помог вам его развивать в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас.

Анатолий Белый – Зрелый характер – Библейские принципы следования Христу в создании характера

В новой редакции. – К.: Варух, 2003. – 128 с.
ISBN 966-7023-56-7

Анатолий Белый – Зрелый характер – Содержание

Предисловие
От автора
Введение
1 Божья воля для каждого христианина
  • Быть христианином — значит быть подобным Иисусу Христу
  • Это было Божьей волей с самого начала
  • Павел понимал это
  • Это ведь невозможно...
  • Мой характер определяет мой вес в Божьих глазах
2 Что такое характер
  • Характер — это что-то глубже, чем то, что заметно с первого взгляда
  • Настоящий характер проявляется под давлением
3 Божий характер
  • Плод Духа
  • Воздержание
  • Кротость
  • Вера (Верность)
  • Милосердие
  • Благость (доброта)
  • Долготерпение
  • Мир
  • Радость
  • Любовь
  • Проверь себя
4 Божий характер в Иисусе
5 Формирование зрелого характера
  • Это должно стать желанием твоего сердца
  • Проси, и дано будет
  • Позволь Слову Божьему формировать твой характер
  • Возьми ответственность на себя
  • Приложи старание в развитии характера
  • Характер формируется под давлением
  • Покайся и прими решение
  • Формирование характера силой Святого Духа
  • Изменение через познание Бога
  • Формирование характера, благодаря постоянным действиям, перерастающим в привычку
6 Важность Божьего характера в жизни служителя
Views 199
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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