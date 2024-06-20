Белый – Зрелый характер
Церковь и мир сегодня нуждаются в людях со зрелым характером. Эта нужда становится все более и более актуальной с каждым днем.
Именно характер является мерилом нашей зрелости, нашей глубины, как христиан, а также наших взаимоотношений с Богом. Чтобы определить зрелость человека, его духовность и глубину взаимоотношений с Богом — достаточно обратить внимание на его характер.
Первое что проявляется в жизни человека, при глубоких и близких взаимоотношениях с Богом — это черты Божьего характера. Трудно поверить, что у человека есть глубокие и близкие взаимоотношения с Богом, если в нём не проявлены черты Божьего характера.
Мы часто смотрим на внешние качества и таланты человека, чтобы определить его зрелость и духовность, но единственной безошибочной меркой зрелости христианина является именно его характер.
Правильные слова, молитвы и проповеди не являются показателем зрелости человека. Даже помазание и дары, которые действуют в его жизни, не определяют его зрелость. Более того, помазанные и одаренные, но незрелые люди могут переживать множество проблем и падений, которых можно было бы избежать, если бы уделялось должное внимание развитию характера. Вот почему Бог заинтересован в изменении и развитии характера человека до того, как он войдет в полноту своего служения.
Бог не может делать какие-то глобальные дела через незрелых христиан. Библия говорит, что пока мы младенцы, Бог не может дать всего наследства, которое Он приготовил для нас (см. Галатам 4:1).
Зрелость также не зависит от возраста. Встречаются люди, которые прожили долгую жизнь, но так и не стали зрелыми. Именно характер определяет зрелость человека.
Развитый характер является основанием для успешного христианского служения.
Как никто другой, лидер должен стремиться к развитию своего характера, ведь за ним наблюдают и стремятся быть на него похожими другие люди. Чтобы показывать пример настоящего христианина, лидер должен быть зрелым человеком.
Эта книга будет полезной как лидерам и тем, кто готовится ими стать, так и новообращённым христианам.
Читая эту книгу, вы поймёте, что Божий характер является важным качеством и условием для того, чтобы Бог мог действовать в силе помазания через вас в Своём служении. Плоды Святого Духа и сила помазания проявляются в жизни человека на основании его характера.
Я молюсь о том, чтобы во время чтения этой книги Святой Дух дал вам откровение и понимание о важности зрелого характера, а также помог вам его развивать в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас.
Анатолий Белый – Зрелый характер – Библейские принципы следования Христу в создании характера
В новой редакции. – К.: Варух, 2003. – 128 с.
ISBN 966-7023-56-7
Анатолий Белый – Зрелый характер – Содержание
Предисловие
От автора
Введение
1 Божья воля для каждого христианина
- Быть христианином — значит быть подобным Иисусу Христу
- Это было Божьей волей с самого начала
- Павел понимал это
- Это ведь невозможно...
- Мой характер определяет мой вес в Божьих глазах
2 Что такое характер
- Характер — это что-то глубже, чем то, что заметно с первого взгляда
- Настоящий характер проявляется под давлением
3 Божий характер
- Плод Духа
- Воздержание
- Кротость
- Вера (Верность)
- Милосердие
- Благость (доброта)
- Долготерпение
- Мир
- Радость
- Любовь
- Проверь себя
4 Божий характер в Иисусе
5 Формирование зрелого характера
- Это должно стать желанием твоего сердца
- Проси, и дано будет
- Позволь Слову Божьему формировать твой характер
- Возьми ответственность на себя
- Приложи старание в развитии характера
- Характер формируется под давлением
- Покайся и прими решение
- Формирование характера силой Святого Духа
- Изменение через познание Бога
- Формирование характера, благодаря постоянным действиям, перерастающим в привычку
6 Важность Божьего характера в жизни служителя
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