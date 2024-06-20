Церковь и мир сегодня нуждаются в людях со зрелым характером. Эта нужда становится все более и более актуальной с каждым днем.

Именно характер является мерилом нашей зрелости, нашей глубины, как христиан, а также наших взаимоотношений с Богом. Чтобы определить зрелость человека, его духовность и глубину взаимоотношений с Богом — достаточно обратить внимание на его характер.

Первое что проявляется в жизни человека, при глубоких и близких взаимоотношениях с Богом — это черты Божьего характера. Трудно поверить, что у человека есть глубокие и близкие взаимоотношения с Богом, если в нём не проявлены черты Божьего характера.

Мы часто смотрим на внешние качества и таланты человека, чтобы определить его зрелость и духовность, но единственной безошибочной меркой зрелости христианина является именно его характер.

Правильные слова, молитвы и проповеди не являются показателем зрелости человека. Даже помазание и дары, которые действуют в его жизни, не определяют его зрелость. Более того, помазанные и одаренные, но незрелые люди могут переживать множество проблем и падений, которых можно было бы избежать, если бы уделялось должное внимание развитию характера. Вот почему Бог заинтересован в изменении и развитии характера человека до того, как он войдет в полноту своего служения.

Бог не может делать какие-то глобальные дела через незрелых христиан. Библия говорит, что пока мы младенцы, Бог не может дать всего наследства, которое Он приготовил для нас (см. Галатам 4:1).

Зрелость также не зависит от возраста. Встречаются люди, которые прожили долгую жизнь, но так и не стали зрелыми. Именно характер определяет зрелость человека.

Развитый характер является основанием для успешного христианского служения.

Как никто другой, лидер должен стремиться к развитию своего характера, ведь за ним наблюдают и стремятся быть на него похожими другие люди. Чтобы показывать пример настоящего христианина, лидер должен быть зрелым человеком.

Эта книга будет полезной как лидерам и тем, кто готовится ими стать, так и новообращённым христианам.

Читая эту книгу, вы поймёте, что Божий характер является важным качеством и условием для того, чтобы Бог мог действовать в силе помазания через вас в Своём служении. Плоды Святого Духа и сила помазания проявляются в жизни человека на основании его характера.

Я молюсь о том, чтобы во время чтения этой книги Святой Дух дал вам откровение и понимание о важности зрелого характера, а также помог вам его развивать в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас.

Анатолий Белый – Зрелый характер – Библейские принципы следования Христу в создании характера

В новой редакции. – К.: Варух, 2003. – 128 с.

ISBN 966-7023-56-7

Анатолий Белый – Зрелый характер – Содержание

Предисловие

От автора

Введение

1 Божья воля для каждого христианина

Быть христианином — значит быть подобным Иисусу Христу

Это было Божьей волей с самого начала

Павел понимал это

Это ведь невозможно...

Мой характер определяет мой вес в Божьих глазах

2 Что такое характер

Характер — это что-то глубже, чем то, что заметно с первого взгляда

Настоящий характер проявляется под давлением

3 Божий характер

Плод Духа

Воздержание

Кротость

Вера (Верность)

Милосердие

Благость (доброта)

Долготерпение

Мир

Радость

Любовь

Проверь себя

4 Божий характер в Иисусе

5 Формирование зрелого характера

Это должно стать желанием твоего сердца

Проси, и дано будет

Позволь Слову Божьему формировать твой характер

Возьми ответственность на себя

Приложи старание в развитии характера

Характер формируется под давлением

Покайся и прими решение

Формирование характера силой Святого Духа

Изменение через познание Бога

Формирование характера, благодаря постоянным действиям, перерастающим в привычку

6 Важность Божьего характера в жизни служителя