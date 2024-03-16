Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии

Из глубины веков доходят до нас предания и легенды о чудесах, которые творили маги и волшебники. Обычного человека мысль о существовании колдунов, ведьм, чародеев, шаманов и гуру всегда приводила в трепет, вызывая в нем чувство благоговения и ужаса. Маги и волшебники, наделенные огромной силой и облаченные покровом таинственности, поразительным образом противостояли традиционным способам взаимодействия с миром. Их заклинания и заговоры вызывали суеверный страх и одновременно привлекали к себе обещанием помощи и избавления от бед. Совершая свои чудеса публично, при большом скоплении народа, эти люди умели поколебать обычные представления о реальности времени и пространства и показать, что являются носителями особых качеств, которые невозможно приобрести путем обучения.

В наши дни мантию чародея чаще всего примеряют на себя выдающиеся практики психотерапии, которые настолько превосходят своим мастерством других специалистов в этой области, что, наблюдая за их работой, испытываешь сложное чувство удивления, неверия и полного недоумения. И все же магия этих психотерапевтических волшебников обладает определенной структурой, так же как и магия всех когда-либо живших колдунов и чародеев, сведения о которых, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, дошли до наших дней.

Принц и маг

Давным-давно жил на свете один юный принц. Он все принимал на веру, кроме трех вещей, которые принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Его отец, король, говорил ему, что всего этого просто не существует. И так как в королевстве не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков существования Бога, принц верил своему отцу.

Но вот как-то раз принц сбежал из дворца и оказался в другом государстве. И там, к его изумлению, с любого места побережья были видны острова, а на этих островах находились чудесные, вызывающие волнение в крови созданья, которых он даже про себя назвать не посмел. Пока он искал лодку на берегу, к нему подошел человек в полном парадном облачении.

— Неужели это настоящие острова? — спросил у него юный принц.

— Разумеется, настоящие, — ответил человек в парадном костюме.

— А кто эти чудесные, вызывающие волнение в крови созданья?

— Это самые настоящие, самые подлинные принцессы, все как одна.

— Тогда получается, что Бог тоже существует! — воскликнул принц.

— Я и есть Бог, — с поклоном ответил ему человек в полном торжественном облачении.

Юный принц изо всех сил поспешил домой.

Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 608 с. : ил. — (Школа НЛП).

ISBN 978-5-17-111154-0

Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП – Содержание

Том 1. КНИГА О ЯЗЫКЕ И ПСИХОТЕРАПИИ

Предисловие к русскому изданию Посвящение Выражение признательности

Вступительное слово

Предисловие

Введение

Предуведомление для читателя 1. Что содержится в книге 2. Как пользоваться книгой 3. Какую пользу вы можете извлечь из чтения данной книги

Глава 1. СТРУКТУРА ВЫБОРА Опыт и восприятие как активный процесс Неврологические ограничения Через темное стекло: очках с социальным предписанием Социальные ограничения Через темное стекло: в очках с индивидуальными предписаниями Индивидуальные ограничения Модели и психотерапия Что же из этого следует?

Глава 2. Структура языка Метамодель языка Некоторые универсалии языкового процесса у людей Трансформационная модель Что такое трансформации Краткий обзop Резюме

Глава 3. СТРУКТУРА МАГИИ Метамодель Опущения: отсутствующие части модели Искажение: процесс → событие Глубинная структура и то, что за ней Работа с глубинной структурой Работа с обобщениями Ясность из хаоса — имя/аргументы Ясность из хаоса — глагол/процессуальные слова Работа с опущениями Искажение Семантическая правильность Пресуппозиции Резюме Краткий обзор

Глава 4. ЗАКЛИНАНИЯ РОСТА И ПОТЕНЦИАЛА Опущение Что делать Особые случаи опущений Класс 1: по сравнению с чем? Класс 2: ясно и очевидно Класс 3: модальные операторы Искажение — номинализации Обобщение Как получить точный образ модели клиента Референтные индексы Сложное обобщение — эквивалентность Не вполне конкретные глаголы Пресуппозиции Семантическая правильность Причина и следствие «Но» Чтение мыслей Утраченный перформатив Психотерапевтически правильная формулировка

Глава 5. В КРУГОВОРОТЕ Расшифровка стенограммы 1 Расшифровка стенограммы 2

Глава 6. КАК СТАНОВЯТСЯ УЧЕНИКАМИ ЧАРОДЕЯ Вторая составная часть: референтные структуры Отыгрывание: непосредственное воспроизведение опыта Направленная фантазия — путешествие в неизвестное Психотерапевтические двойные связи Другие карты для той же территории Конгруэнтность Семейная психотерапия Резюме

Заключение. СТРУКТУРА ФИНАЛЬНОГО ЗАКЛИНАНИЯ КНИГИ ПЕРВОЙ

Приложение А. КРАТКИЙ ОЧЕРК ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ Правильность и структура составляющих Формальные системы Механизмы принадлежности к множеству и вопросы структуры составляющих Синонимия Трансформационный компонент Механизмы трансформационных компонентов Полная модель

Приложение Б. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНТЕКСТОВ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫЯВИТЬ ПРЕСУППОЗИЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА Простые пресуппозиции Сложные пресуппозиции

Глоссарий

Список литературы I. Трансформационная грамматика II. Психотерапия III. Моделирование/Формальные системы/Эпистемология



Том 2. КНИГА О КОММУНИКАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯХ