Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии

Бэндлер Ричард - Большая энциклопедия НЛП
Из глубины веков доходят до нас предания и легенды о чудесах, которые творили маги и волшебники. Обычного человека мысль о существовании колдунов, ведьм, чародеев, шаманов и гуру всегда приводила в трепет, вызывая в нем чувство благоговения и ужаса. Маги и волшебники, наделенные огромной силой и облаченные покровом таинственности, поразительным образом противостояли традиционным способам взаимодействия с миром. Их заклинания и заговоры вызывали суеверный страх и одновременно привлекали к себе обещанием помощи и избавления от бед. Совершая свои чудеса публично, при большом скоплении народа, эти люди умели поколебать обычные представления о реальности времени и пространства и показать, что являются носителями особых качеств, которые невозможно приобрести путем обучения.
В наши дни мантию чародея чаще всего примеряют на себя выдающиеся практики психотерапии, которые настолько превосходят своим мастерством других специалистов в этой области, что, наблюдая за их работой, испытываешь сложное чувство удивления, неверия и полного недоумения. И все же магия этих психотерапевтических волшебников обладает определенной структурой, так же как и магия всех когда-либо живших колдунов и чародеев, сведения о которых, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, дошли до наших дней.
Принц и маг
Давным-давно жил на свете один юный принц. Он все принимал на веру, кроме трех вещей, которые принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Его отец, король, говорил ему, что всего этого просто не существует. И так как в королевстве не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков существования Бога, принц верил своему отцу.
Но вот как-то раз принц сбежал из дворца и оказался в другом государстве. И там, к его изумлению, с любого места побережья были видны острова, а на этих островах находились чудесные, вызывающие волнение в крови созданья, которых он даже про себя назвать не посмел. Пока он искал лодку на берегу, к нему подошел человек в полном парадном облачении.
— Неужели это настоящие острова? — спросил у него юный принц.
— Разумеется, настоящие, — ответил человек в парадном костюме.
— А кто эти чудесные, вызывающие волнение в крови созданья?
— Это самые настоящие, самые подлинные принцессы, все как одна.
— Тогда получается, что Бог тоже существует! — воскликнул принц.
— Я и есть Бог, — с поклоном ответил ему человек в полном торжественном облачении.
Юный принц изо всех сил поспешил домой.
Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии
Москва : Издательство АСТ, 2019. — 608 с. : ил. — (Школа НЛП).
ISBN 978-5-17-111154-0
Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП – Содержание
Том 1. КНИГА О ЯЗЫКЕ И ПСИХОТЕРАПИИ
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Предисловие к русскому изданию
- Посвящение
- Выражение признательности
- Вступительное слово
- Предисловие
- Введение
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Предуведомление для читателя
- 1. Что содержится в книге
- 2. Как пользоваться книгой
- 3. Какую пользу вы можете извлечь из чтения данной книги
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Глава 1. СТРУКТУРА ВЫБОРА
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Опыт и восприятие как активный процесс
- Неврологические ограничения
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Через темное стекло: очках с социальным предписанием
- Социальные ограничения
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Через темное стекло: в очках с индивидуальными предписаниями
- Индивидуальные ограничения
- Модели и психотерапия
- Что же из этого следует?
- Опыт и восприятие как активный процесс
-
Глава 2. Структура языка
- Метамодель языка
- Некоторые универсалии языкового процесса у людей
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Трансформационная модель
- Что такое трансформации
- Краткий обзop
- Резюме
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Глава 3. СТРУКТУРА МАГИИ
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Метамодель
- Опущения: отсутствующие части модели
- Искажение: процесс → событие
- Глубинная структура и то, что за ней
- Работа с глубинной структурой
- Работа с обобщениями
- Ясность из хаоса — имя/аргументы
- Ясность из хаоса — глагол/процессуальные слова
- Работа с опущениями
- Искажение
- Семантическая правильность
- Пресуппозиции
- Резюме
- Краткий обзор
- Метамодель
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Глава 4. ЗАКЛИНАНИЯ РОСТА И ПОТЕНЦИАЛА
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Опущение
- Что делать
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Особые случаи опущений
- Класс 1: по сравнению с чем?
- Класс 2: ясно и очевидно
- Класс 3: модальные операторы
- Искажение — номинализации
-
Обобщение
- Как получить точный образ модели клиента
- Референтные индексы
- Сложное обобщение — эквивалентность
- Не вполне конкретные глаголы
-
Пресуппозиции
- Семантическая правильность
- Причина и следствие
- «Но»
- Чтение мыслей
- Утраченный перформатив
- Психотерапевтически правильная формулировка
- Опущение
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Глава 5. В КРУГОВОРОТЕ
- Расшифровка стенограммы 1
- Расшифровка стенограммы 2
-
Глава 6. КАК СТАНОВЯТСЯ УЧЕНИКАМИ ЧАРОДЕЯ
- Вторая составная часть: референтные структуры
- Отыгрывание: непосредственное воспроизведение опыта
- Направленная фантазия — путешествие в неизвестное
- Психотерапевтические двойные связи
- Другие карты для той же территории
- Конгруэнтность
- Семейная психотерапия
- Резюме
- Заключение. СТРУКТУРА ФИНАЛЬНОГО ЗАКЛИНАНИЯ КНИГИ ПЕРВОЙ
-
Приложение А. КРАТКИЙ ОЧЕРК ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ
-
Правильность и структура составляющих
- Формальные системы
- Механизмы принадлежности к множеству и вопросы структуры составляющих
-
Синонимия
- Трансформационный компонент
- Механизмы трансформационных компонентов
- Полная модель
- Правильность и структура составляющих
-
Приложение Б. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНТЕКСТОВ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫЯВИТЬ ПРЕСУППОЗИЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
- Простые пресуппозиции
- Сложные пресуппозиции
- Глоссарий
-
Список литературы
- I. Трансформационная грамматика
- II. Психотерапия
- III. Моделирование/Формальные системы/Эпистемология
Том 2. КНИГА О КОММУНИКАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯХ
-
Часть I. РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ — ДРУГИЕ КАРТЫ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ
- Введение
- Карта — не территория
- Входные каналы
- Репрезентативные системы
- Как определить ведущую репрезентативную систему
-
Упражнения
- Выходные каналы
-
Мета — что это?
- Говорить на языке клиента
- Доверие
-
Метатактика
- I. Предикаты: согласовывать или не согласовывать
- II. Переключение с одной репрезентативной системы на другую
- III. Добавление репрезентативных систем
- Резюме части I
-
Часть II. НЕКОНГРУЭНТНОСТЬ
- Задача психотерапевта
- Множественные сообщения
-
Теория логических типов
- Содержание и отношение
- Парасообщения
-
Общая стратегия работы с неконгруэнтностью
- Мини-словарь
-
Фаза 1. Идентификации неконгруэнтностей клиента
- Случай 1 — «но»
- Случай 2 — метавопрос
- Случай 3 — анатомическая основа неконгруэнтности
- Развитие способности замечать неконгруэнтность
-
Фаза 2. Сортировка неконгруэнтностей клиента
- Полярности
- Сортировка неконгруэнтностей по полярностям
- Пространственная сортировка
- Сортировка посредством фантазирования
- Сортировка с помощью психодрамы
- Сортировка по репрезентативным системам
- Сортировка по категориям Вирджинии Сатир
- Выражение полярностей
- Сортировка неконгруэнтностей на части (больше двух)
-
Фаза 3. Интеграция неконгруэнтностей клиента
- Контакт между полярностями
- Выбор репрезентативной системы для контакта
- Полное выражение полярностей во время контакта
- Вопросы для работы с полярностями
- Проверка прочности контакта
- Достижение метапозиции
-
Метатактики для работы с неконгруэнтностью
- Метатактики для фазы 1
- Метатактика 1 для фазы 1 (неконгруэнтность)
- Сравнение парасообщений
- Метатактика 2 для фазы 1 (неконгруэнтность)
- «Но»
- Метатактика 3 для фазы 1 (неконгруэнтность)
- Метавопрос
- Метатактика 4 для фазы 1. Проверка парасообщений правой и левой половины тела
-
Метатактики для фазы 2
- Метатактика 1 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Режиссер-постановщик
- Метатактика 2 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Пространственная сортировка
- Метатактика 3 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Сортировка с помощью фантазирования
- Метатактика 4 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Сортировка с помощью психодрамы
- Метатактика 5 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Сортировка по репрезентативным системам
- Метатактика 6 для фазы 2 (неконгруэнтность)
- Сортировка по категориям Вирджинии
- Сатир
-
Метатактики для фазы 3
- Метатактика 1 для фазы 3 (неконгруэнтность)
- Контакт
- Метатактика 2 для фазы 3 (неконгруэнтность)
- Перекодирование
-
Часть III. НЕЧЕТКИЕ ФУНКЦИИ
-
Семантическая неправильность и нечеткие функции
- Причина-следствие
- Чтение мыслей
- Всего один сеанс
- Резюме части III
- Семантическая неправильность и нечеткие функции
-
Часть IV. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — ХРУПКИЙ ЦВЕТОК
- Общая стратегия семейной психотерапии
- Идентификация текущего состояния семьи и ее желаемого состояния
-
Принцип образования пары
- Развитие семейной системы
-
Метатактика для развития семейной системы
- Сравнение моделей
- Перестановка репрезентаций
- Переход на метапозицию
- Интеграция новых вариантов выбора и паттернов — консолидация метапозиции
-
Часть V. ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
-
Функции
- Сбор информации
- Идентификация ограничений модели клиента
- Выбор техники изменения
- Ограничения, налагаемые требованиями психотерапевтической правильности
- Условия правильности для пар мгновенных описаний
- Функции следующего состояния
- Применение системы формальных обозначений в качестве инструмента психотерапии
- Функции
- Эпилог
- Литература
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