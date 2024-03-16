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Бэндлер Ричард - Большая энциклопедия НЛП

Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Reference, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Из глубины веков доходят до нас предания и легенды о чудесах, которые творили маги и волшебники. Обычного человека мысль о существовании колдунов, ведьм, чародеев, шаманов и гуру всегда приводила в трепет, вызывая в нем чувство благоговения и ужаса. Маги и волшебники, наделенные огромной силой и облаченные покровом таинственности, поразительным образом противостояли традиционным способам взаимодействия с миром. Их заклинания и заговоры вызывали суеверный страх и одновременно привлекали к себе обещанием помощи и избавления от бед. Совершая свои чудеса публично, при большом скоплении народа, эти люди умели поколебать обычные представления о реальности времени и пространства и показать, что являются носителями особых качеств, которые невозможно приобрести путем обучения.
В наши дни мантию чародея чаще всего примеряют на себя выдающиеся практики психотерапии, которые настолько превосходят своим мастерством других специалистов в этой области, что, наблюдая за их работой, испытываешь сложное чувство удивления, неверия и полного недоумения. И все же магия этих психотерапевтических волшебников обладает определенной структурой, так же как и магия всех когда-либо живших колдунов и чародеев, сведения о которых, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, дошли до наших дней.
Принц и маг
Давным-давно жил на свете один юный принц. Он все принимал на веру, кроме трех вещей, которые принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Его отец, король, говорил ему, что всего этого просто не существует. И так как в королевстве не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков существования Бога, принц верил своему отцу.
Но вот как-то раз принц сбежал из дворца и оказался в другом государстве. И там, к его изумлению, с любого места побережья были видны острова, а на этих островах находились чудесные, вызывающие волнение в крови созданья, которых он даже про себя назвать не посмел. Пока он искал лодку на берегу, к нему подошел человек в полном парадном облачении.
— Неужели это настоящие острова? — спросил у него юный принц.
— Разумеется, настоящие, — ответил человек в парадном костюме.
— А кто эти чудесные, вызывающие волнение в крови созданья?
— Это самые настоящие, самые подлинные принцессы, все как одна.
— Тогда получается, что Бог тоже существует! — воскликнул принц.
— Я и есть Бог, — с поклоном ответил ему человек в полном торжественном облачении.
Юный принц изо всех сил поспешил домой.

Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП - Структура магии

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 608 с. : ил. — (Школа НЛП).
ISBN 978-5-17-111154-0

Бэндлер, Ричард - Большая энциклопедия НЛП – Содержание

Том 1. КНИГА О ЯЗЫКЕ И ПСИХОТЕРАПИИ
  • Предисловие к русскому изданию
    • Посвящение
    • Выражение признательности
  • Вступительное слово
  • Предисловие
  • Введение
  • Предуведомление для читателя
    • 1. Что содержится в книге
    • 2. Как пользоваться книгой
    • 3. Какую пользу вы можете извлечь из чтения данной книги
  • Глава 1. СТРУКТУРА ВЫБОРА
    • Опыт и восприятие как активный процесс
      • Неврологические ограничения
    • Через темное стекло: очках с социальным предписанием
      • Социальные ограничения
    • Через темное стекло: в очках с индивидуальными предписаниями
      • Индивидуальные ограничения
    • Модели и психотерапия
    • Что же из этого следует?
  • Глава 2. Структура языка
    • Метамодель языка
    • Некоторые универсалии языкового процесса у людей
    • Трансформационная модель
      • Что такое трансформации
    • Краткий обзop
    • Резюме
  • Глава 3. СТРУКТУРА МАГИИ
    • Метамодель
      • Опущения: отсутствующие части модели
      • Искажение: процесс → событие
      • Глубинная структура и то, что за ней
      • Работа с глубинной структурой
      • Работа с обобщениями
      • Ясность из хаоса — имя/аргументы
      • Ясность из хаоса — глагол/процессуальные слова
      • Работа с опущениями
      • Искажение
      • Семантическая правильность
      • Пресуппозиции
    • Резюме
    • Краткий обзор
  • Глава 4. ЗАКЛИНАНИЯ РОСТА И ПОТЕНЦИАЛА
    • Опущение
      • Что делать
    • Особые случаи опущений
      • Класс 1: по сравнению с чем?
      • Класс 2: ясно и очевидно
      • Класс 3: модальные операторы
    • Искажение — номинализации
    • Обобщение
      • Как получить точный образ модели клиента
      • Референтные индексы
      • Сложное обобщение — эквивалентность
      • Не вполне конкретные глаголы
    • Пресуппозиции
      • Семантическая правильность
      • Причина и следствие
      • «Но»
      • Чтение мыслей
    • Утраченный перформатив
    • Психотерапевтически правильная формулировка
  • Глава 5. В КРУГОВОРОТЕ
    • Расшифровка стенограммы 1
    • Расшифровка стенограммы 2
  • Глава 6. КАК СТАНОВЯТСЯ УЧЕНИКАМИ ЧАРОДЕЯ
    • Вторая составная часть: референтные структуры
    • Отыгрывание: непосредственное воспроизведение опыта
    • Направленная фантазия — путешествие в неизвестное
    • Психотерапевтические двойные связи
    • Другие карты для той же территории
    • Конгруэнтность
    • Семейная психотерапия
    • Резюме
  • Заключение. СТРУКТУРА ФИНАЛЬНОГО ЗАКЛИНАНИЯ КНИГИ ПЕРВОЙ
  • Приложение А. КРАТКИЙ ОЧЕРК ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ
    • Правильность и структура составляющих
      • Формальные системы
      • Механизмы принадлежности к множеству и вопросы структуры составляющих
    • Синонимия
      • Трансформационный компонент
      • Механизмы трансформационных компонентов
      • Полная модель
  • Приложение Б. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНТЕКСТОВ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫЯВИТЬ ПРЕСУППОЗИЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
    • Простые пресуппозиции
    • Сложные пресуппозиции
  • Глоссарий
  • Список литературы
    • I. Трансформационная грамматика
    • II. Психотерапия
    • III. Моделирование/Формальные системы/Эпистемология
Том 2. КНИГА О КОММУНИКАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯХ
  • Часть I. РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ — ДРУГИЕ КАРТЫ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ
    • Введение
    • Карта — не территория
    • Входные каналы
    • Репрезентативные системы
    • Как определить ведущую репрезентативную систему
    • Упражнения
      • Выходные каналы
    • Мета — что это?
      • Говорить на языке клиента
      • Доверие
    • Метатактика
      • I. Предикаты: согласовывать или не согласовывать
      • II. Переключение с одной репрезентативной системы на другую
      • III. Добавление репрезентативных систем
    • Резюме части I
  • Часть II. НЕКОНГРУЭНТНОСТЬ
    • Задача психотерапевта
    • Множественные сообщения
    • Теория логических типов
      • Содержание и отношение
    • Парасообщения
    • Общая стратегия работы с неконгруэнтностью
      • Мини-словарь
    • Фаза 1. Идентификации неконгруэнтностей клиента
      • Случай 1 — «но»
      • Случай 2 — метавопрос
      • Случай 3 — анатомическая основа неконгруэнтности
      • Развитие способности замечать неконгруэнтность
    • Фаза 2. Сортировка неконгруэнтностей клиента
      • Полярности
      • Сортировка неконгруэнтностей по полярностям
      • Пространственная сортировка
      • Сортировка посредством фантазирования
      • Сортировка с помощью психодрамы
      • Сортировка по репрезентативным системам
      • Сортировка по категориям Вирджинии Сатир
      • Выражение полярностей
      • Сортировка неконгруэнтностей на части (больше двух)
    • Фаза 3. Интеграция неконгруэнтностей клиента
      • Контакт между полярностями
      • Выбор репрезентативной системы для контакта
      • Полное выражение полярностей во время контакта
      • Вопросы для работы с полярностями
      • Проверка прочности контакта
      • Достижение метапозиции
    • Метатактики для работы с неконгруэнтностью
      • Метатактики для фазы 1
      • Метатактика 1 для фазы 1 (неконгруэнтность)
      • Сравнение парасообщений
      • Метатактика 2 для фазы 1 (неконгруэнтность)
      • «Но»
      • Метатактика 3 для фазы 1 (неконгруэнтность)
      • Метавопрос
      • Метатактика 4 для фазы 1. Проверка парасообщений правой и левой половины тела
    • Метатактики для фазы 2
      • Метатактика 1 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Режиссер-постановщик
      • Метатактика 2 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Пространственная сортировка
      • Метатактика 3 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Сортировка с помощью фантазирования
      • Метатактика 4 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Сортировка с помощью психодрамы
      • Метатактика 5 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Сортировка по репрезентативным системам
      • Метатактика 6 для фазы 2 (неконгруэнтность)
      • Сортировка по категориям Вирджинии
      • Сатир
    • Метатактики для фазы 3
      • Метатактика 1 для фазы 3 (неконгруэнтность)
      • Контакт
      • Метатактика 2 для фазы 3 (неконгруэнтность)
      • Перекодирование
  • Часть III. НЕЧЕТКИЕ ФУНКЦИИ
    • Семантическая неправильность и нечеткие функции
      • Причина-следствие
      • Чтение мыслей
    • Всего один сеанс
    • Резюме части III
  • Часть IV. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — ХРУПКИЙ ЦВЕТОК
    • Общая стратегия семейной психотерапии
    • Идентификация текущего состояния семьи и ее желаемого состояния
    • Принцип образования пары
      • Развитие семейной системы
    • Метатактика для развития семейной системы
      • Сравнение моделей
      • Перестановка репрезентаций
      • Переход на метапозицию
    • Интеграция новых вариантов выбора и паттернов — консолидация метапозиции
  • Часть V. ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
    • Функции
      • Сбор информации
    • Идентификация ограничений модели клиента
    • Выбор техники изменения
    • Ограничения, налагаемые требованиями психотерапевтической правильности
    • Условия правильности для пар мгновенных описаний
    • Функции следующего состояния
    • Применение системы формальных обозначений в качестве инструмента психотерапии
  • Эпилог
  • Литература
Views 411
Rating 3.9 / 5
Added 16.03.2024
Author brat Vadim
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3.9/5 (4)

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