В этой книге Папа Римский Бенедикт XVI рассматривает истоки Церкви, особо выделяя основную структуру, неподвластную течению времени. Сборник открывается серией катехизических бесед, относящихся к тайне Церкви, далее подробно рассматривается призвание двенадцати апостолов и их служение на благо единства и истины. Центральная часть книги — это портреты апостолов с описанием отличительных черт, личного опыта, приобретенного рядом с Иисусом, и наиболее значимых событий жизни каждого из них. Размышления о первоначальной Церкви завершают портреты других выдающихся личностей, мужчин и женщин, сияющих, «как звезды первой величины, в истории Церкви». Книга сопровождает читателя в воображаемом «странствии среди свидетелей зарождения христианства, упомянутых в книгах Нового Завета».

В этом «странствии» по страницам катехизических бесед, звучавших на Общих аудиенциях Верховного Понтифика в течение года (со среды 15 марта 2006 года по среду 14 февраля 2007 года), сделана 31 остановка. Так, Папа Римский напрямую знакомит нас с апостолами и другими важными деятелями ранней Церкви. Иисус Христос вверил им залог живой, неизменно актуальной истины. Пусть же верующие третьего тысячелетия, перечитывая и осмысляя написанное приемником Петра, смогут глубже понять, что Господь «ведет Свою Церковь, поколение за поколением, призывая и мужчин, и женщин посвящать свою веру и свое крещение на благо всего Тела Церкви, ради вящей славы Божией».

Бенедикт XVI - У истоков Церкви : апостолы и первые ученики Христа

М.: Эксмо, 2008. 224 с.

(Золотой фонд христианства)

ISBN 978-5-699-31103-3

Бенедикт XVI - У истоков Церкви : апостолы и первые ученики Христа - Содержание

Предисловие

Введение

Апостолы, свидетели и посланники Христовы

Дар единства

Служение единству

Единство во времени: Предание

Апостольское Предание

Апостольская преемственность

Петр — рыбак

Петр — апостол

Петр: скала, на которой Христос основал Церковь

Андрей Первозванный

Иаков Старший

Иаков Младший

Иоанн, сын Зеведеев

Иоанн — богослов

Иоанн, пророк с острова Патмос

Матфей

Филипп

Фома

Варфоломей

Симон Кананит и Иуда Фаддей

Иуда Искариот и Матфий

Павел из Тарса

Павел: смысл жизни — Иисус Христос

Павел: Дух в наших сердцах

Павел: жизнь в Церкви

Тимофей и Тит

Стефан Первомученик

Варнава, Силуан и Аполлос

Акила и Прискилла

Женщины, служившие Евангелию

Указатель ссылок на Библию

Бенедикт XVI - У истоков Церкви : апостолы и первые ученики Христа - Введение

После катехизических бесед о псалмах и песнях Утрени и Вечерни я хотел бы посвятить следующие встречи по средам тайне связи Христа и Церкви, рассмотрев ее исходя из опыта апостолов, в свете вверенной им обязанности. Церковь возведена на основании апостолов как община веры, надежды и любви. Через апостолов мы восходим к Самому Христу. Церковь начала созидаться, когда несколько рыбаков из Галилеи встретили Иисуса и покорились Его взгляду, голосу, Его горячему и решительному призыву: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Мк 1:17, Мф 4:19).

Мой возлюбленный предшественник, Иоанн Павел II, в начале третьего тысячелетия предложил Церкви созерцать лик Христов (см. апостольское послание Novo millennio ineunte, 1бсл.). Двигаясь в том же направлении, я с сегодняшнего дня хотел бы в катехизических беседах показать, как именно свет лика Христова отражается на лике Церкви (ср. Догматическую Конституцию Lumen gentium, 1), невзирая на ограниченность и темные стороны нашей бренной, греховной человеческой природы. После Марии, чистого отражения света Христа, именно апостолы своим словом, делом и свидетельством передали нам истину Христову. Однако их миссия не изолирована, а вписывается в тайну общения, охватывающую весь народ Божий и осуществлявшуюся постепенно, от Ветхого к Новому Завету.

В связи с этим нужно сказать, что весть Иисуса нельзя понять верно, если отделить ее от контекста веры и надежды избранного народа: Иисус, как и Иоанн Креститель, Его Предтеча, обращался в первую очередь к Израилю (см. Мф 15:24), чтобы собрать «жатву» эсхатологических времен, наступивших с Его пришествием. Проповедь Иисуса, как и проповедь Иоанна, — это одновременно призыв благодати и знак пререкания и осуждения для всего народа Божьего. Поэтому с первой минуты Своей спасительной деятельности Иисус из Назарета старается собрать народ Божий. Даже если Его проповедь — это неизменно призыв к личному обращению, Он на самом деле постоянно стремится к созиданию народа Божьего, который Он пришел собрать, очистить и спасти. Вот почему оказывается однобокой и безосновательной предлагаемая либеральными богословами индивидуалистская интерпретация вести Христа о Царстве.

Она представлена в 1900 году выдающимся либеральным богословом Адольфом фон Гарнаком в его курсе лекций Сущность христианства·. «Царство Божье наступает, когда оно обращается к единичному человеку, когда входит в его душу и его покоряет. Царство Божье — это, безусловно, владычество Бога, но владычество Святого Бога в сердцах отдельных людей» (Третья лекция). На самом деле этот индивидуализм либерального богословия представляет собой типичный современный подход: в перспективе библейской традиции и еврейства, в которое вписывается служение Иисуса, пусть и совершенно по-новому, очевидно, что вся миссия Сына, ставшего плотью, направлена к общине: Он пришел именно для того, чтобы объединить рассеянное человечество, чтобы собрать воедино народ Божий.

Поставление Двенадцати — это красноречивое указание на намерение Назарянина соединить общину завета, чтобы явить в ней исполнение обетований, данных отцам, которые неизменно говорят о созыве, объединении, единстве. Мы слышали евангельское повествование об избрании Двенадцати. Прочту еще раз его центральную часть: «Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов...» (Мк 3:13-15, ср. Мф 10:1-4, Лк 6:12-16). В месте откровения, «на горе», Иисус совершенно осознанно и решительно поставляет Двенадцать, чтобы они были вместе с Ним свидетелями и глашатаями прихода Царства Бога. Историчность призвания апостолов бесспорна.

Это событие подтверждается не только многочисленными древними заявлениями, но и просто по причине того, что тут появляется имя Иуды, апостола-предателя, несмотря на трудности, которые его упоминание могло доставить рождающейся общине. Само число «двенадцать» — явная отсылка на двенадцать колен Израиля — несет в себе смысл пророческо-символического деяния, сокрытого в новой инициативе воссоздать святой народ. Система двенадцати колен со временем померкла, Израиль надеялся и ждал, что она будет восстановлена как знамение наступления эсхатологических времен (вспомним пассажи из книги пророка Иезикииля: 37:15-19; 39:23-29; 40-48). Избрав Двенадцать, введя их в общение жизни с Собой и сделав участниками Своей миссии словом и делом возвещать Царство (см. Мк 6:7-13, Мф 10:5-8, Лк 9:1-6, Лк 6,13), Иисус хочет сказать: пришло решающее время созидания нового народа Бога, народа двенадцати колен, который теперь становится вселенским народом, Его Церковью.

Самим своим существованием Двенадцать, призванные из разных кругов, становятся призывом всему Израилю обратиться и принять в Новом Завете полное и совершенное исполнение Завета древнего, ветхого. Обязанность совершать Его воспоминание, возложенная на них Иисусом на Тайной вечере, перед страданиями, показывает, как Ему было угодно передать всей общине в лице ее глав поручение быть в истории знамением и орудием эсхатологического собрания, начало которому положил Он Сам. В каком-то смысле можно сказать, что именно Тайная вечеря представляет собой акт основания Церкви, поскольку Он отдает Себя и тем самым создает новую общину, соединенную узами общения с Ним. В свете этого понятно, почему Воскресший передал им — излиянием Духа — власть отпускать грехи (см. Ин 20:23).

Так двенадцать апостолов стали самым красноречивым знамением воли Иисуса о существовании и миссии Его Церкви, гарантией того, что между Христом и Церковью нет никакого противопоставления: они нераздельны, несмотря на грехи людей, состоящих в Церкви. И поэтому совершенно несовместим с намерением Христа модный несколько лет назад девиз: «Иисусу — да, Церкви — нет». Такой индивидуалистский «Иисус» — Иисус воображаемый. Нельзя принять Иисуса без реальности, которую Он создал и в которой приобщает к Себе. Между Сыном Божьим, ставшим плотью, и Его Церковью существует глубокая, неразрывная и таинственная преемственность, в силу которой Христос сегодня присутствует в Своем народе. Он — наш современник во все времена, современник в Церкви, построенной на основании апостолов, и Он живет в апостольской преемственности. Именно Его присутствие в общине, в которой Он Сам всегда отдает Себя нам, — причина нашей радости. Да, Христос с нами, Царство Бога грядет.

Общая аудиенция, 15 марта 2006 года, площадь Святого Петра